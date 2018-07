Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Neuer Kälterekord in der Antarktis (9.17Uhr)

Radfahrkurse für Erwachsene boomen in Städten (6.06 Uhr)

Räuber brechen Opfer Goldzähne aus dem Mund (1.45 Uhr)

Lkw-Maut gilt jetzt auch auf allen Bundesstraßen (0.25 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 10.55 Uhr: Hai zieht Australierin von Jacht ins Meer +++

Eine nett gemeinte Geste gegenüber einem Hai hat für eine Australierin böse geendet: Auf eine Bootsausflug wollte die 34-jährige Melissa Brunning einen rund zwei Meter langen Hai mit der Hand füttern. Das Tier schnappte zu, biss sie in den Finger und zog sie von der Jacht ins Meer, wie sie der Zeitung "The West Australian" sagte. Ihre Freunde konnten sie aber wieder an Bord ziehen. Ihr Finger war verletzt, aber nicht verloren. "Es hat sich angefühlt, als ob er mir den Finger vom Knochen schreddert", sagte Brunning. "Ich habe gedacht: Mein Finger ist weg."

Dem Hai wollte die 34-Jährige keine Vorwürfe machen. "Es war nicht die Schuld des Hais", sagte Brunning. "Der Hai war genauso erschrocken wie ich." Was sie gemacht habe, sei "dumm" gewesen. Sie habe nun gelernt, "dass man Meerestiere respektieren muss, dass man sie bestaunen kann - und dass man sie in Ruhe lassen muss". Brunnings Aktion war auch deswegen gefährlich, weil in dem Gewässer, in dem sie unterwegs war, auch Krokodile leben.

+++ 10.34 Uhr: AfD wirft CSU Pakt mit "gewaltbereiten Feinden der Demokratie" vor +++

Die AfD hat am Morgen ihren Bundesparteitag in Augsburg fortgesetzt. Als erster Redner griff der Vorsitzende der AfD Bayern, Martin Sichert, die CSU scharf an. Diese paktiere inzwischen mit "linken Extremisten" und "gewaltbereiten Feinden der Demokratie" und sei keine staatstragende Partei. "Mit der Selbstherrlichkeit der CSU ist es spätestens diesen Herbst vorbei", sagte Sichert unter Verweis auf die Landtagswahlen in Bayern am 14. Oktober.

Die AfD will in Bayern zweitstärkste Kraft werden, in Umfragen erreicht sie derzeit bis zu 14 Prozent. Auch in Hessen, wo die Landtagswahl am 28. Oktober stattfindet, peilt sie ein zweistelliges Ergebnis an. Im Laufe des Tages soll auch der hessische AfD-Spitzenkandidat Rainer Rahn auf dem Parteitag reden.

+++ 9.57 Uhr: Bürger vertrauen Merkel mehr als Seehofer +++

Vor dem Hintergrund des Unionstreits vertrauen die Bundesbürger Kanzlerin Angela Merkel (CDU) laut einer Umfrage offenbar mehr als Innenminister Horst Seehofer (CSU). In einer Befragung des Meinungsforschungsinstituts Emnid im Auftrag der "Bild am Sonntag" kommt Merkel in punkto Vertrauenswürdigkeit mit 47 Prozent auf den zweiten Platz, gefolgt von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) mit 40 Prozent und Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) mit 35 Prozent). CSU-Parteichef Seehofer landet mit 32 Prozent auf Platz fünf.

Am vertrauenswürdigsten ist für die Deutschen demnach Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU), der mit 49 Prozent den Spitzenplatz erreicht. CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer (30 Prozent) kommt auf Platz sechs, gefolgt von SPD-Chefin Andrea Nahles (28 Prozent). Am Ende der Liste stehen Bayerns Ministerpräsident Markus Söder (CSU) mit 24 Prozent, CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt mit 17 Prozent und auf dem letzten Platz Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) mit 16 Prozent. Insgesamt wurden am Donnerstag repräsentativ ausgewählte 500 Bürger befragt.

+++ 9.53 Uhr: Diebe stehlen rund 100 Paar Skier aus Werkstatt +++

Aus einer Werkstatt in Blaustein in Baden-Württemberg haben Diebe rund 100 Par Skier gestohlen. Auch bis zu 30 Paar Skischuhe und weitere Skiausrüstung nahmen die Täter mit, wie die Polizei in Ulm mitteilte. Die Ermittler schätzen, dass die Täter so Diebesgut im Wert von rund 50.000 Euro erbeutet haben. Da die Skiwerkstatt im Sommer kaum genutzt werde, sei unklar, wann genau der Einbruch stattfand, sagte ein Sprecher der Polizei. Die Tat soll zwischen dem 22. und dem 29. Juni verübt worden sein. Der Eigentümer der Werkstatt hatte den Diebstahl entdeckt.

+++ 9.31 Uhr: SPD legt eigenes Papier zur Asylpolitik vor +++

Die SPD positioniert sich mit einem eigenen Papier im Asylstreit zwischen den Koalitionspartnern CDU und CSU. Die Parteiführung hat dazu einen fünf Punkte umfassenden Plan für eine europäische Migrations- und Flüchtlingspolitik erarbeitet, der dem "Spiegel" nach eigenen Angaben vorliegt und morgen vom Parteivorstand beschlossen werden soll.

Die SPD stehe für eine "gesamteuropäische Lösung", für ein "europäisches Asylsystem und solidarisch geteilte Verantwortung bei der Aufnahme und Versorgung von Flüchtlingen", heißt es demnach in dem Papier. Die Einigungen beim EU-Gipfel seien ein "Auftrag, das gemeinsame europäische Asylregime neu zu ordnen, um eine humane Praxis zu etablieren". Wie auch Kanzlerin Angela Merkel (CDU) lehnt die SPD in dem Papier nationale Alleingänge bei Zurückweisungen von Flüchtlingen ab. Die offenen Grenzen und das damit verbundene Anrecht auf Freizügigkeit seien "eine der zentralen Errungenschaften in Europa". Flächendeckende Binnengrenzkontrollen gefährdeten diese Freizügigkeit. Die SPD ist ferner gegen geschlossene Lager für Migranten in Nordafrika und fordert ein Einwanderungsgesetz. Staaten mit EU-Außengrenzen - besonders Italien und Griechenland - sollen mehr Unterstützung bekommen. Auch Ländern außerhalb der EU, aus denen die meisten Flüchtlinge kommen, soll finanziell mehr geholfen werden.

+++ 9.19 Uhr: Bus in Indien stürzt in Schlucht - 44 Tote +++

Bei einem Busunfall im Norden Indiens sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen und drei weitere verletzt worden. Der Reisebus sei im Bezirk Pauri Garhwal im Bundesstaat Uttarakhand in eine Schlucht gestürzt, teilte die Polizei mit. Dabei sei das Fahrzeug in zwei Teile gebrochen und in einen kleinen Fluss gerutscht. Die Unglücksursache ist unklar.

Indiens Straßen zählen zu den unsichersten der Welt. Jährlich gibt es mehr als 150.000 Verkehrstote in dem bevölkerungsreichen Schwellenland. Besonders in den Bergregionen in Nordindien ereignen sich regelmäßig tödliche Verkehrsunfälle. Am Fuße des Himalayas sind die Straßen mitunter extrem eng.

+++ 9.17 Uhr: Fast 100 Grad minus - Neuer Kälterekord in der Antarktis +++

Die niedrigste auf der Erdoberfläche gemessene Temperatur beträgt minus 98,6 Grad Celsius. Eine Forschergruppe um Ted Scambos von der University of Colorado in Boulder ermittelte diesen Wert bei der Auswertung von Satellitenmessungen in der Antarktis. Insgesamt entdeckten die Wissenschaftler im Zeitraum 2004 bis 2016 mehr als 150 Messwerte unter minus 90 Grad in der Region. Ihre Studie ist im Fachmagazin "Geophysical Research Letters" erschienen.

Lange Zeit hatte die Messung an der Antarktis-Station Wostok Bestand, an der am 23. Juli 1983 die bis dato niedrigste Lufttemperatur von minus 89,2 Grad gemessen worden war.

+++ 7.44 Uhr: Neues striktes Gesetz zu Vergewaltigungen in Schweden in Kraft +++

In Schweden ist heute ein Gesetz in Kraft getreten, das Geschlechtsverkehr ohne ausdrückliche Zustimmung der Beteiligten als Vergewaltigung einstuft. Damit ist es für eine Anklage wegen Vergewaltigung nicht mehr erforderlich, "dass Gewalt oder Drohungen eingesetzt wurden oder der Angreifer die besonders verletzbare Lage des Opfers ausgenutzt hat", wie die schwedische Regierung erläuterte. Bei Vergewaltigungsprozessen müssen die schwedischen Richter nun prüfen, ob bei dem Geschlechtsverkehr die Beteiligten ihr Einverständnis durch Worte, Gesten oder auf andere Weise zum Ausdruck gebracht haben. Das Gesetz war im Mai mit Unterstützung der Regierungskoalition aus Sozialdemokraten und Grünen verabschiedet worden.

Richterin Anna Hannell, die an der Ausarbeitung des neuen Gesetzes beteiligt war, erläutere, es bestehe "absolut keine Erfordernis, formell 'ja' zu sagen, einen Knopf in einer App zu drücken oder irgendetwas anderes dieser Art". "Sich einfach körperlich zu beteiligen, ist ein Zeichen der Zustimmung", sagte die Juristin der schwedischen Nachrichtenagentur TT. Kritiker machen geltend, dass Richter auf Grundlage des neuen Gesetzes willkürliche Entscheidungen in Vergewaltigungsprozessen treffen würden.

+++ 6.43 Uhr: Rapper Drake bricht mit neuem Album Streaming-Rekord +++

Der kanadische Rapper Drake hat mit seinem neuen Album einen neuen Rekord beim Musik-Streaming aufgestellt. Nutzer der Plattformen Apple Music und Spotify hörten sich das Album "Scorpion" nach seiner Veröffentlichung am Freitag innerhalb von nur einem Tag insgesamt mehr als 300 Millionen Mal an, wie beide Unternehmen mitteilten. Auf Apple Music wurde das Album binnen 24 Stunden 170 Millionen Mal gestreamt, bei Spotify 132 Millionen Mal.

Auf "Scorpion" ist auch ein Duett von Drake mit dem verstorbenen "King of Pop" Michael Jackson zu hören, außerdem ein gemeinsam mit Rapper Jay-Z aufgenommener Song.

+++ 6.34 Uhr: Rebellen geben mehrere Städte im Süden Syriens auf +++

Nach heftigen Kämpfen haben Rebellen im Süden Syriens mehrere Städte der Regierung überlassen. Die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte teilte mit, für mindestens acht Städte in der Provinz Daara seien entsprechende Vereinbarungen erzielt worden. Diese seien durch die mit der syrischen Regierung verbündeten Russen und örtlichen Politikern vermittelt worden. Damit würden die Regierungskräfte mehr als die Hälfte der Provinz kontrollieren, zu Beginn der Eskalation seien es rund 30 Prozent gewesen.

Die Region um Daraa gehört zu den letzten Rebellengebieten in dem Bürgerkriegsland. Russland als Verbündeter der Regierung sowie die USA und Jordanien hatten sich vor einem Jahr auf eine Deeskalationszone für die Region geeinigt. Die Armee und verbündete Milizen begannen vor anderthalb Wochen jedoch mit Angriffen. Seit Montag versuchen sie, die Verbindung zwischen der teilweise von Rebellen kontrollierten Stadt Daraa und Jordanien zu kappen.

+++ 6.06 Uhr: Große Nachfrage nach Radfahrkursen für Erwachsene in Städten +++

Nicht jeder in Deutschland kann Fahrradfahren. Nach Schätzungen des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) sind es mittlerweile mehr als 100.000 Menschen. Darunter sind hauptsächlich Frauen aus muslimischen Ländern und ältere Leute, die es in der Kriegs- und Nachkriegszeit nicht gelernt haben. Radfahrschulen für Erwachsene erfreuen sich deshalb großer Beliebtheit.

Es gebe mehr Anmeldungen als Plätze, sagte Stefan Pieper von der Gemeinwesenarbeit im Oldenburger Stadtteil Bloherfelde, die Kurse für Erwachsene anbietet. Auch bei der Volkshochschule in Esslingen in Baden-Württemberg ist die Nachfrage der Fachbereichsleiterin Gabriele Fröhlich zufolge erheblich gestiegen. Auf dem Land ist die Situation dagegen anders. "Das hat mit der Geografie zu tun. Hier wird wenig Fahrrad gefahren", sagte Rolf Braun von der ADFC-Radfahrschule ProVelo, die Kurse im ganzen Saarland veranstaltet.

+++ 5 Uhr: Partnachklamm in Bayern nach Unwettern für Wochen geschlossen +++

Zugspitze, Eibsee, Partnachklamm. Ausgerechnet zum Start der Feriensaison fehlt die spektakuläre Klamm in diesem Dreigestirn des Tourismus in Garmisch-Partenkirchen. Erstmals seit über 25 Jahren bleibt sie im Sommer wochenlang zu, nachdem bei heftigen Unwettern schwere Schäden entstanden. Anfang August, so hofft Martin Bader von der Hauptverwaltung des Marktes Garmisch-Partenkirchen, können Besucher wieder durch die Schlucht mit den bis zu 80 Meter hohen Wänden steigen. "Es kann auch länger dauern. Man wird bei der Arbeit sehen, wie aufwendig es wird." Die Klamm zieht jährlich gut 400.000 Besucher an. Drei Viertel der Gäste kommen von April bis Oktober - jetzt wäre Hauptsaison.

Wassermassen hatten Mitte Juni nach heftigem Regen Wurzelwerk und Bäume mitgerissen, die sich zwischen Felsen verkeilten. Geländer und Wege wurden zerstört, das Kassenhaus unterspült. Bei den Unwettern war auch ein Mann in der Partnach gestorben, unterhalb der Klamm. Er war auf einer überfluteten Straße aus dem Auto gestiegen und mitgerissen worden. In der Klamm kam niemand zu Schaden. Schon einmal war die Partnachklamm längere Zeit gesperrt: 1991 nach einem Felssturz für sieben Monate.

+++ 04.31 Uhr: Vanessa Paradis heiratet Regisseur Samuel Benchetrit +++

Die französische Sängerin und Schauspielerin Vanessa Paradis hat geheiratet. Zeitungsberichten zufolge gab sie gestern in Saint-Siméon östlich von Paris dem Autor und Regisseur Samuel Benchetrit das Jawort. Laut der Zeitung "Le Parisien" fand die Hochzeit im engsten Familien- und Freundeskreis statt, neben Paradis' Tochter Lilly-Rose aus der Beziehung mit Hollywoodstar Johnny Depp sei unter anderem der französische Sänger Raphaël unter den Gästen gewesen.

Vanessa Paradis und Johnny Depp hatten sich nach jahrelanger Beziehung 2012 getrennt. Die 45-Jährige und der gleichaltrige Benchetrit hatten ihre Beziehung im vergangenen August öffentlich gemacht.

+++ 2.29 Uhr: 46 Verletzte bei Busunglück in Schleswig-Holstein +++

Bei einem Busunglück in Schleswig-Holstein sind 46 Menschen verletzt worden, zwei davon schwer. Bei den Opfern handelt es sich hauptsächlich um Kinder und Jugendliche. Nach Angaben der Lübecker Polizei stieß ein Reisebus mit einer Kindergruppe an Bord auf einer Landstraße zwischen Lensahn und Cismar nördlich von Lübeck am Samstagabend mit einem entgegenkommenden Rettungswagen zusammen.

Der Reisebus war mit 42 Kindern und Jugendlichen im Alter von zehn bis 15 Jahren sowie fünf Betreuern auf dem Rückweg von einem Ausflug zu einem Ferienlager. Zwei Insassen des Busses wurden bei dem Unfall schwer verletzt, 42 weitere leicht verletzt. Auch die beiden Besatzungsmitglieder des Rettungswagens wurden leicht verletzt.

+++ 1.45 Uhr: Räuber brechen Opfer Goldzähne aus dem Mund +++

Rabiate Räuber haben einem Mann bei einem Überfall in Frankreich nicht nur das Handy abgenommen, sondern auch noch vier Goldzähne ausgebrochen. Der Angriff spielte sich laut Polizeiangaben in der Nacht zum Samstag in Aubervilliers nördlich von Paris ab. Mehrere Männer überfielen den 37-Jährigen auf der Straße und nahmen ihm sein Mobiltelefon ab.

Als sie sahen, dass im Mund des Mannes Goldzähne blitzten, brachen sie ihm diese aus - ohne Zange, wie ein Polizeisprecher betonte. "Und das alles für 50 Euro Gewinn", sagte der Sprecher. Das Opfer wurde ins Krankenhaus gebracht, nach den brutalen Räubern wird gefahndet.

+++ 1.24 Uhr: Erneut Journalist in Mexiko erschossen +++

Kurz vor der Präsidentenwahl ist in Mexiko erneut ein Journalist getötet worden. José Guadalupe Chan wurde am späten Freitagabend in einer Bar in der Stadt Felipe Carrillo Puerto erschossen, wie die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Quintana Roo mitteilte. Chan arbeitete für die Wochenzeitung "Playa News". Er ist der siebte Medienschaffende, der in diesem Jahr in dem lateinamerikanischen Land getötet wurde. Das Büro des Hohen Kommissars der Vereinten Nationen für Menschenrechte in Mexiko verurteilte die Tat und erklärte, Chan habe in den letzten Wochen Drohungen erhalten. Zudem seien Drohungen gegen weitere Journalisten aus der Region bekannt, erklärte ein Sprecher.

Mexiko gilt als eines der gefährlichsten Länder der Welt für Journalisten. Im vergangenen Jahr waren 13 Medienschaffende getötet worden. Der Staat erlebt derzeit eine Welle der Gewalt, im Jahr 2017 wurden rund 29.000 Menschen getötet.

+++ 0.25 Uhr: Lkw-Maut gilt jetzt auch auf allen Bundesstraßen +++

Die Lkw-Maut gilt nun auch auf allen Bundesstraßen in Deutschland. Der Betreiber Toll Collect schaltete um Mitternacht ein deutlich erweitertes Streckennetz für sein Abrechnungssystem frei, wie das Unternehmen am Morgen in Berlin mitteilte. Bisher mussten Lastwagen ab 7,5 Tonnen für die Autobahnen und rund 2300 Kilometer Bundesstraße zahlen. Nun wurde die Mautpflicht auf das ganze, 39.000 Kilometer lange Bundesstraßennetz ausgedehnt.

Der Bund erwartet aus der Lkw-Maut künftig Einnahmen von im Schnitt 7,2 Milliarden Euro pro Jahr, wenn zum 1. Januar 2019 auch neue Tarifsätze gelten. Das sind rund 2,5 Milliarden Euro mehr als bisher. Das Geld ist abzüglich der Kosten für den Systembetrieb für Investitionen in die Straßen reserviert. Das Transportgewerbe protestiert scharf gegen die zusätzlichen Milliardenbelastungen.

+++ 0.07 Uhr: Rückführung von Migranten scheitert offenbar vor allem in Deutschland +++

Rückführungen bereits in der EU registrierter Asylbewerber scheitern nach einem Medienbericht weniger an der Rücknahmebereitschaft der Erstankunftsländer als an Problemen in Deutschland. Die EU-Partner würden schon jetzt viel mehr solcher "Dublin-Fälle" zurücknehmen, als Deutschland ihnen überstelle, berichtet die "Welt am Sonntag" unter Berufung auf die Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linkspartei. So stellte Deutschland demnach in diesem Jahr bis Ende Mai in 9233 Fällen entsprechende Übernahmeersuchen an Italien, und das Land stimmte auch 8421 Mal einer Rücknahme zu - überstellt wurden aber nur 1384. Sicherheitsbehörden gäben als Hauptgrund an, dass die Migranten am Rückführungstermin nicht angetroffen würden, schreibt die Zeitung.

Ähnlich wie bei Italien ist nach ihren Angaben das Verhältnis bei Spanien: Bei 1849 Übernahmeersuchen stimmte das Land 1255 Mal zu - überstellt wurden 172 Migranten. An Griechenland wurden demnach 1714 Ersuchen gestellt - nach 36 Zusagen des Landes gab es 5 Überstellungen.