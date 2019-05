Die Meldungen des Tages im Kurzüberblick:

+++ 14.14 Uhr: Mutter und Tochter verklagen französischen Staat wegen Luftverschmutzung +++

In einem juristischen Novum in Frankreich hat ein Prozess um mutmaßliche Gesundheitsschäden durch Luftverschmutzung begonnen. Vor dem Gericht in Paris wollen eine Mutter und ihre Tochter vom Staat Schadenersatz in Höhe von 160.000 Euro erstreiten, weil die Behörden keine effektiven Maßnahmen gegen die Luftverschmutzung ergriffen hätten, insbesondere im Dezember 2016, als Paris unter besonders hoher Luftverschmutzung litt.

Die Klägerinnen geben an, dies habe sich negativ auf ihre Gesundheit ausgewirkt. Zu der Zeit lebten sie im Vorort Saint-Ouen im Norden von Paris in unmittelbarer Nähe zur Stadtautobahn, die ringförmig um die französische Hauptstadt verläuft. Auf dem Stadtring sind pro Tag 1,1 Millionen Autofahrer unterwegs.

+++ 13.38 Uhr: Razzia bei Porsche: Verdacht auf Bestechung und Untreue +++

Staatsanwaltschaft, Steuerfahndung und Landeskriminalamt haben Räume bei Porsche und Finanzbehörden durchsucht. Nach den bisherigen Ermittlungen soll ein Beamter des Konzernprüfungsamtes Stuttgart bei einer Betriebsprüfung geheime Informationen an einen Steuerberater der Porsche AG verraten und im Gegenzug Vorteile angenommen haben, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte. Durchsucht wurden auch die Kanzlei des Steuerberaters sowie Privatwohnungen in den Landkreisen Karlsruhe und Pforzheim sowie im Ostalbkreis.

Darüber hinaus bestehe der Verdacht, dass einem ehemaligen Betriebsratsmitglied unverhältnismäßig hohe Vergütungen gezahlt worden seien. Fünf Porschemitarbeiter, teilweise Führungskräfte, und der auch im anderen Fall verdächtigte Steuerberater könnten sich damit unter anderem wegen Untreue strafbar gemacht haben. Der Betriebsrat selbst gehört nicht zu den Beschuldigten.

+++ 13.13 Uhr: Wetter-Mix an Himmelfahrt +++

Im Norden und Osten Deutschlands sind die Aussichten auf Sonne an Christi Himmelfahrt etwas besser als in Bayern. Der Dauerregen in der Alpenregion hält laut dem Deutschen Wetterdienst bis Donnerstag an. Auch am Bayerischen Wald und Böhmerwald öffnet der Himmel bis einschließlich des Feiertages seine Schleusen. In den Hochlagen der Alpen könnte sogar Schnee fallen, so die Meteorologen.

In anderen Regionen Deutschlands sind die Aussichten günstiger: Am Mittwoch ist es im Norden und in Teilen der Mitte Deutschlands gebietsweise freundlich - sogar die Sonne könnte längere Zeit scheinen. Am Donnerstag nimmt von Westen die Bewölkung wieder zu. Am ehesten gerät der Feiertag in einem Streifen von Südwest nach Nordost sonnig. Vor allem zwischen Erzgebirge und Uckermark dürfte es freundlich sein. Immerhin sind die Temperaturen im Bereich von 16 bis 22 Grad.

+++ 12.56 Uhr: Arnold Schwarzenegger kritisiert Autohersteller für Diesel-Tricks +++

Der Schauspieler und frühere kalifornische Gouverneur Arnold Schwarzenegger hat die Autohersteller weltweit dafür kritisiert, nicht genug Akzente im Kampf gegen den Klimawandel zu setzen. Statt einen "Elektromotor zu entwickeln, der sich weltweit verkaufen würde wie warme Pfannkuchen", habe sich etwa Volkswagen entschlossen, zu betrügen, sagte Schwarzenegger in Wien auf einer Klimakonferenz. "Eure Zeit ist bald abgelaufen", rief Schwarzenegger denen zu, die aus seiner Sicht nur den Status Quo bewahren wollten. "Ihr könnt den Fortschritt bremsen. (...) Aber wir Träumer und Macher weltweit werden Euch beweisen, dass ihr falsch liegt." Die Klimakonferenz wird von der von Schwarzenegger gegründeten NGO "R20 - Regions of Climate Action" veranstaltet.

+++ 12.54 Uhr: Brüder verprügeln Polizisten - Kollegin muss Dienstpistole ziehen +++

Ein Berliner Polizist und seine Kollegin sind bei einer Kontrolle von drei Geschwistern massiv angegriffen und verletzt worden. Nur durch das Ziehen der Dienstpistole konnte die Beamtin am Montagabend im Ortsteil Wedding die drei Gewalttäter in Schach halten und ihren Kollegen vor noch schlimmeren Verletzungen bewahren, wie die Polizei heute mitteilte. Die beiden Polizisten hatten einen 23-Jährigen wegen seines riskanten Ausparkens angesprochen. Der Mann beleidigte die Beamten und griff anschließend zusammen mit seinem 21-jährigen Bruder den Polizisten an, bis der zu Boden ging. Dort traten sie weiter auf ihn ein. Gleichzeitig schlug die 27-jährige Schwester der Polizistin ins Gesicht. Diese zog ihre Pistole und drohte den Männern, die noch immer auf ihren Kollegen eintraten.

Die hinzugekommene Mutter der drei Angreifer sowie die Schwester filmten währenddessen die Auseinandersetzung. Weitere alarmierte Polizisten nahmen alle Beteiligten fest. Die Polizistin und der Polizist kamen mit diversen Blutergüssen, Prellungen sowie Quetschungen in ein Krankenhaus.

+++ 12.44 Uhr: Weinende Babypuppe in Altkleidercontainer löst Polizeieinsatz aus +++

Eine schreiende Spielzeugpuppe hat im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen einen Polizeieinsatz ausgelöst. Eine Zeugin rief die Beamten, weil sie in einem Altkleidercontainer ein weinendes Baby vermutete, wie die Polizei mitteilte. Weil auch die Einsatzkräfte einen echten Säugling im Container nicht ausschließen konnten, wurde der Behälter geöffnet. Innen befand sich jedoch kein Kind, sondern eine Tüte mit diversen Spielzeugpuppen. Eine von ihnen konnte wie ein Baby weinen - offenbar täuschend echt.

+++ 12.41 Uhr: Falschen Hund verkauft - Rückforderung eskaliert +++

Ihren Irrtum beim Verkauf eines Hundes hat eine 29-Jährige aus dem oberfränkischen Selb nicht akzeptieren wollen. Die Rückforderung des Tieres artete sogar zu einer körperlichen Auseinandersetzung aus, für die sie sich noch verantworten muss. Die Frau hatte nach Polizeiangaben einen weißen Dackel-Spitz-Mischling an einen 21-Jährigen verkauft, mit Kaufvertrag und Papieren. Tags darauf wollte sie den Hund plötzlich wiederhaben. Eines ihrer Kinder habe gegen den Verkauf protestiert. Zudem habe es sich auch noch um den falschen Hund gehandelt: Eigentlich sollte ein anderes Tier den Besitzer wechseln.

Auf die Rückforderung ließ sich der neue Besitzer aber nicht ein. Es kam zum Streit, in dessen Verlauf die Frau den Hundekäufer kratzte und dessen T-Shirt zerriss. Sie erhielt eine Anzeige wegen Sachbeschädigung und Körperverletzung. Der an der Auseinandersetzung unbeteiligte Hund blieb übrigens beim Käufer.

+++ 12.37 Uhr: Millionen Menschen nach Tornado in Ohio ohne Strom +++

Ein Tornado hat im US-Bundesstaat Ohio schwere Schäden angerichtet. Zahlreiche Menschen wurden verletzt, rund fünf Millionen Einwohner sind ohne Strom, wie Behördenmitarbeiter sagten. In der Stadt Dayton beschädigte der Tornado Häuser und entwurzelte Bäume. Die genaue Zahl der Verletzten ist noch unklar. Rettungskräfte versuchen, von Trümmern Eingeschlossene aus Gebäuden zu befreien. Die Gasversorgung wurde vorübergehend gekappt. Der Wetterdienst warnt vor Springfluten. Es war bereits der dritte Tornado binnen einer Woche im Zentrum der USA.

+++ 11.55 Uhr: Australier wegen Entführung und Vergewaltigung von Rucksacktouristin verurteilt +++

Weil er eine britische Rucksacktouristin entführte und über Wochen vergewaltigte, muss ein Australier einem Medienbericht zufolge für zehn Jahre hinter Gitter, wie der australische Sender ABC berichtet. Der 24-Jährige hatte sich im Oktober der Vergewaltigung und Freiheitsberaubung schuldig bekannt. Die damals 22-jährige Britin hatte ihren Peiniger im Januar 2017 bei einer Party im Nordosten Australiens kennengelernt. Anschließend zwang er sie mit Waffengewalt, mit ihm durch Australien zu fahren. Während der 1600 Kilometer langen Reise schlug der Mann die junge Frau immer wieder und vergewaltigte sie. Die Polizei rettete die Britin zwei Monate später bei einer Verkehrskontrolle.

+++ 11.41 Uhr: Junge Alternative Berlin fordert AfD-Kurswechsel in der Klimapolitik +++

Nach der Europawahl hat der AfD-Nachwuchs in Berlin die Partei zu einem Kurswechsel in der Klimapolitik aufgerufen. Das Thema Klimawandel und Umweltschutz bewege "mehr Menschen, als wir dachten", heißt es in einem offenen Brief der Jungen Alternative Berlin an die AfD-Vorstände in Bund und Ländern. Darin wird dazu aufgerufen, "von der schwer nachvollziehbaren Aussage Abstand zu nehmen, der Mensch würde das Klima nicht beeinflussen". Es spiele dabei "keine Rolle, ob die Wähler hierbei rational denken oder nicht", heißt es weiter. Ein Problem werde "dann zu einem realen Problem", wenn es von einer breiten Öffentlichkeit als Problem wahrgenommen werde. Unstrittig sei die Tatsache, dass sich das Klima wandele und Schadstoffe wie in Autoabgasen nicht gut für den Menschen und genauso wenig für die Umwelt seien.

+++ 11.39 Uhr: Bundesgerichtshof stärkt Rechte von Transsexuellen nach Namensänderung +++

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat die Position von Transsexuellen nach einer Namensänderung gestärkt. In einem Rechtsstreit um die Eintragung des neuen Vornamens im Grundbuch entschied der BGH in einem am Dienstag veröffentlichten Beschluss, dass das Grundbuch umgeschrieben werden müsse. In einem neu anzulegenden Grundbuchblatt erscheint demnach der bisherige Vorname nicht mehr. (Az. V ZB 53/18)

In dem Grundbuch war eine Eigentümerin mit ihrem früheren männlichen Vornamen eingetragen. Sie beantragte, dass ihr neuer weiblicher Name dort aufgenommen wird. Daraufhin wurde diese Namensänderung auch im Grundbuch vermerkt.

+++ 11.20 Uhr: Philippinische Fischer ziehen fast 40 Kilo Kokain aus dem Wasser +++

Auf den Philippinen haben Fischer 39 Kilogramm Kokain im Wert von mehr als 3,7 Millionen Euro aus dem Wasser gezogen. Die Fischer entdeckten das Rauschgift während ihrer täglichen Arbeit vor der Küste der Stadt Gubat und informierten dann die Behörden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Das Kokain schwamm in zwölf Kisten im Meer.

+++ 10.25 Uhr: Deutschland stockt Entwicklungsmittel für Usbekistan deutlich auf +++

Deutschland baut seine Entwicklungszusammenarbeit mit Usbekistan deutlich aus. Beim Besuch des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier sagte das Entwicklungsministerium für die nächsten zwei Jahre Mittel von 123,8 Millionen Euro zu. Eine entsprechende Vereinbarung unterzeichneten Staatssekretär Martin Jäger und der usbekische Investitions- und Außenhandelsminister Sardor Umursakow am Dienstag in Taschkent. 2017 betrugen die Finanzzusagen noch 12,3 Millionen Euro, 2018 waren es 26,8 Millionen.

+++ 9.25 Uhr: Singapur verhängt 195 Euro Strafe für Schnipsen mit Gummibändern +++

Im südostasiatischen Stadtstaat Singapur muss ein Mann umgerechnet 195 Euro Geldbuße zahlen, weil er zwei Gummibänder auf die Straße geschnipst hatte. Der Mann war nach einem Bericht der Tageszeitung "Straits Times" dabei beobachtet worden, wie er auf dem Weg zu seinem Auto die beiden Gummis abschoss. Die Umweltbehörde NEA stellte daraufhin einen Strafzettel über 300 Singapur-Dollar aus. Der autoritär regierte Stadtstaat ist dafür bekannt, auch geringe Gesetzesverstöße streng zu bestrafen.

Der Fall wurde bekannt, weil sich in sozialen Netzwerken Internet-Nutzer über die Geldbuße empörten. Die Umweltbehörde National Environment Agency (NEA) rechtfertigte sich mit der Gesetzeslage: Jeder trage Verantwortung für eine saubere Umgebung. Die Soziologie-Professorin Paulin Tay Straughan sieht die Behörde im Recht. Sie sagte der "Straits Times": "Das war Absicht. Und er hatte keine Absicht, die Gummibänder wieder aufzuheben. Er hat sie ja liegen lassen. Also ist das Umweltverschmutzung."

+++ 9.09 Uhr: Schuldenfalle Handy: Unter 25-Jährige oft mit hohen Außenständen +++

Internet und Handy werden für viele junge Menschen zur Schuldenfalle. Knapp zwei Drittel (64,9 Prozent) der unter 25-Jährigen, die im vergangenen Jahr Hilfe bei einer Schuldnerberatungsstelle in Deutschland suchten, hatten erhebliche Außenstände bei Telekommunikationsunternehmen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes waren es durchschnittlich 1573 Euro. Damit machte diese Position nach Angaben der Wiesbadener Behörde vom Dienstag etwas mehr als ein Sechstel der gesamten durchschnittlichen Schuldenhöhe der jüngeren Generation aus (8849 Euro).

+++ 9.05 Uhr: Klingbeil kritisiert AKK nach Äußerungen zu Meinungsmache im Internet +++

SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil hat CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer wegen ihrer Äußerungen zu Meinungsmache im Internet scharf kritisiert. "Das ist doch absurd. Niemand würde sich aufregen, wenn ein Schauspieler oder ein Sportler eine Wahlempfehlung abgibt", erklärte Klingbeil am Dienstag in Berlin. Wenn Kramp-Karrenbauer "jetzt ernsthaft" plane, "irgendwie gesetzlich gegen YouTuber vorzugehen, wird das mit meiner Partei ganz sicher nicht zu machen sein", fügte Klingbeil hinzu.

+++ 8.19 Uhr: Streik für Rente legt öffentlichen Verkehr in Niederlanden lahm +++

Durch landesweite Streiks ist der öffentliche Verkehr in den Niederlanden lahmgelegt worden. Seit Dienstag morgen fahren keine Busse, Straßenbahnen, Fähren und Züge. Der Streik führte bereits am frühen Morgen zu Staus auf zahlreichen Straßen. Auch der Reiseverkehr nach Deutschland werde behindert, warnte die niederländische Bahn in Utrecht. Die Streiks sollten 24 Stunden andauern.

Die Gewerkschaften wollen mit den Streiks bessere Regelungen für die Rente erzwingen. Zentral bei den Protesten steht die Ablehnung der Erhöhung des Rentenalters auf mehr als 67 Jahre.

+++ 8.15 Uhr: Polizei in Kambodscha stellt 88 Kilo Schlangen sicher +++

In Kambodscha ist ein Paar mit 88 Kilogramm Schlangen erwischt worden, die es in mehreren Kisten versteckt hatte. Die 43 Jahre alte Frau und ihr 47 Jahre alter Ehemann wurden nach einem Hinweis der Forstbehörden von der Polizei in der Provinz Pursat festgenommen, wie die Zeitung "Phnom Penh Post" berichtete. Vermutet wird, dass das Paar die Schlangen in der Hauptstadt Phnom Penh verkaufen wollte. Die Tiere wurden schließlich wieder in der freien Natur ausgesetzt.

+++ 8.08 Uhr: Steinmeier beginnt Staatsbesuch in Usbekistan +++

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat am Dienstag einen zweitägigen Staatsbesuch in Usbekistan begonnen. Zum Auftakt wurde er von Staatspräsident Schawkat Mirsijojew in der Hauptstadt Taschkent mit militärischen Ehren gegrüßt. Steinmeier will mit seinem Besuch ein Zeichen der Unterstützung für Mirsijojew setzen. Dieser hat seit seinem Machtantritt 2016 in dem zuvor streng autoritär regierten Land einen vorsichtigen Reformkurs eingeleitet.

Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch warnte Steinmeier vor zu viel Euphorie bei seinem Besuch. "Usbekistan steht erst am Anfang eines langen Weges", sagte Hugh Williamson, bei Human Rights Watch verantwortlich für Europa und Zentralasien, der Deutschen Presse-Agentur. Das Land werde weiterhin hochgradig autoritär geführt, das politische System sei zentralistisch, es gebe keine Aussicht auf freie Wahlen und keine freien Oppositionsparteien.

+++ 7.05 Uhr: Geisterfahrer sorgen für Angst auf Autobahn - drei Verletzte +++

Zwei Falschfahrer im Seniorenalter haben Verkehrsteilnehmer auf zwei Autobahnen in Angst und Schrecken versetzt. Auf der A5 bei Riegel in Baden-Württemberg kam es wegen eines 72 Jahre alten Falschfahrers zu einem Unfall mit vier Autos und einem Lastwagen. Der 72-Jährige und zwei weitere Beteiligte kamen am späten Montagabend schwer verletzt in Krankenhäuser, wie ein Polizeisprecher sagte. Lebensgefahr bestand demnach nicht.

Glimpflich ging es in Niedersachsen aus: Dort war ein 79-Jähriger rund 30 Kilometer auf der Autobahn 7 auf der falschen Fahrbahn unterwegs. Der Mann sei bei Hildesheim mehreren Autofahrern aufgefallen, die den Notruf wählten, sagte ein Polizeisprecher. Der Fahrer reagierte weder auf einen Streifenwagen mit Blaulicht noch auf einen Polizeihubschrauber, der ihn später verfolgte. Erst am rund 30 Kilometer entfernten Autobahnkreuz Hannover-Ost wurde er gestoppt.

+++ 6.12 Uhr: Studie: Beim Urlaubsgeld geht jeder Zweite leer aus +++

Nur knapp jeder zweite Beschäftigte in Deutschland erhält Urlaubsgeld. Und die Chancen darauf sind alles andere als gleich verteilt: Frauen gehen öfter leer aus als Männer. Beschäftigte im Westen haben größere Chancen darauf als Arbeitnehmer im Osten. Und auch die Größe des Betriebs und die Frage der Tarifbindung spielen eine entscheidende Rolle, wie das WSI-Tarifarchiv der gewerkschaftsnahen Hans-Böckler-Stiftung am Dienstag auf Grundlage einer Online-Befragung von mehr als 123.000 Beschäftigten mitteilte.

+++ 6.04 Uhr: Zweite Euro-Generation komplett - Neue 100- und 200-Scheine im Umlauf +++

Neue 100- und 200-Euro-Scheine sollen Geldfälschern das Handwerk erschweren. Seit Dienstag bringen Europas Währungshüter die beiden Banknoten mit neuen Sicherheitsmerkmalen unters Volk. Damit ist die zweite Generation der Euro-Scheine komplett. Die überarbeiteten Fünfer, Zehner, Zwanziger und Fünfziger sind schon seit geraumer Zeit im Umlauf. Der 500-Euro-Schein wird seit Ende April nicht mehr herausgegeben.

+++ 6.01 Uhr: Elfter Toter in dieser Saison am Mount Everest +++

Am höchsten Berg der Welt ist erneut ein Bergsteiger ums Leben gekommen. Den Tod des 62-jährigen US-Amerikaners während des Abstiegs vom 8848 Meter hohen Mount Everest gab seine Familie in den USA bekannt, wie die Zeitung "Denver Post" am Montag (Ortszeit) berichtete. Damit sind in dieser Saison am Mount Everest bereits elf Bergsteiger gestorben.

+++ 5.07 Uhr: Österreich soll in einer Woche eine neue Regierung haben +++

Nach dem Misstrauensvotum gegen das Kabinett von Österreichs Kanzler Sebastian Kurz soll spätestens in einer Woche eine neue Übergangsregierung stehen. Das kündigte Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen am Montagabend an. Bis dahin solle Vizekanzler Hartwig Löger zunächst die Geschäfte verantwortlich weiterführen. Die aktuelle Regierung werde am Dienstag zunächst von ihm entlassen und dann für die kurze Frist neu bestellt, sagte das Staatsoberhaupt. "Das ist eine Art Provisorium, bis wir in wenigen Tagen eine Lösung gefunden haben."

+++ 5.07 Uhr: Lehrerpräsident: Mathe-Probleme beginnen schon in der Grundschule +++

Die Gründe für Probleme vieler Schüler im Fach Mathematik liegen aus Sicht des Deutschen Lehrerverbandes schon in der Grundschule. "An Grundschulen hatte man bei der Modernisierung des Mathematikunterrichts nicht immer eine glückliche Hand", sagte Präsident Heinz-Peter Meidinger der Deutschen Presse-Agentur. Im Zuge des Mathe-Abiturs in diesem Jahr, das Schüler in mehreren Ländern zu schwierig fanden und zum Anlass für Online-Petitionen nahmen, wird bundesweit wieder mehr über Matheunterricht diskutiert.

Änderungen von Additions- und Subtraktionsmethoden seien unnötig und hätten mitunter zu Problemen mit den weiterführenden Schulen geführt, sagte Meidinger. Und es bleibe abzuwarten, ob die geringere Wertschätzung von Einmaleins und Kopfrechnen in der Grundschule im Vergleich mit sogenannten Näherungsaufgaben wirklich einen Zuwachs an mathematischer Kompetenz bringe. "Beispielsweise zeigt sich dann später, wenn es um die Zerlegung von Zahlen geht (Bruchkürzungen), dass viele Schüler nicht mehr erkennen, welche Zahlenprodukte in einem Bruch stecken."

+++ 4.34 Uhr: Umweltverband WWF: Regierung muss Stillstand bei Klimaschutz beenden +++

Der Umweltverband WWF hat vor der nächsten Sitzung des Klimakabinetts zügig konkrete Maßnahmen für mehr Klimaschutz gefordert. "Die Bundesregierung muss jetzt einen Herbst der klimapolitischen Entscheidungen vorbereiten: Ein Klimaschutz-Gesetzespaket mit einem Klimaschutzrahmengesetz als Kern kann uns endlich zurück auf den richtigen Pfad lenken", sagte Michael Schäfer, Leiter Klimaschutz und Energiepolitik beim WWF Deutschland.

+++ 4.05 Uhr: Rentiere passen sich mit Fressen von Algen an Klimawandel an +++

Wilde Rentiere im arktischen Norden Norwegens fressen Seetang, um sich an die Folgen des Klimawandels anzupassen. Indem sie ihre herkömmliche pflanzenbasierte Ernährung mit Algen ergänzen, könnten sie in der besonders von der globalen Erwärmung betroffenen Arktis letztlich ihre Überlebenschancen erhöhen, wie Forscher unter Führung der Technisch-Naturwissenschaftlichen Universität Norwegens (NTNU) herausgefunden haben.

+++ 2.25 Uhr: 40 Tote in Gefängnissen in Nordbrasilien +++

In vier Haftanstalten im nordbrasilianischen Manaus sind am Montag 40 Insassen tot aufgefunden worden. Bereits am Vortag waren in einem der Gefängnisse bereits 15 Menschen bei Zusammenstößen unter den Häftlingen getötet worden. Die neuen Todesopfer seien alle erstickt worden, wie die Strafvollzugsbehörde des Bundesstaates Amazonas mitteilte. Ein Sozialarbeiter sei von Häftlingen verletzt worden.

Die Unruhen begannen am Sonntag in der Haftanstalt Anisio Jobim während der Besuchszeit. Die Häftlinge seien teils mit selbstgebastelten Stichwaffen übereinander hergefallen, teilten die Behörden mit.

+++ 1.43 Uhr: Spaniens Ex-König Juan Carlos geht endgültig in Rente +++

Fünf Jahre nach seiner Abdankung geht der frühere spanische König Juan Carlos endgültig in den Ruhestand. Er werde sich am 2. Juni aus dem öffentlichen Leben zurückziehen und keine repräsentativen und institutionellen Aufgaben mehr für das Königshaus übernehmen, teilte der 81-Jährige in einem Brief an seinen Sohn und Nachfolger Felipe VI. (51) mit.

Trotz vieler gesundheitlicher Probleme hatte Juan Carlos nach seinem Thronverzicht weiter immer wieder repräsentative Aufgaben für die "Casa Real" in Madrid übernommen.

+++ 1.07 Uhr: Deutscher Tourist stirbt bei Schneeschuhwanderung in französischen Alpen +++

Ein deutscher Tourist ist am Montag auf dem Glacier Blanc, einem Gletscher im Écrins-Massiv im Südosten Frankreichs, tot aufgefunden worden. Der 63-Jährige war am Morgen allein zu einer Schneeschuhwanderung aufgebrochen und wollte sich später mit seiner Frau treffen, wie die Polizei mitteilte.

Als der Mann nicht am vereinbarten Treffpunkt erschien, alarmierte seine Frau am Nachmittag die Rettungskräfte. Die Todesursache war zunächst noch unklar.