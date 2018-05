Die Meldungen im Kurzüberblick:

Ellwangen: "Große Gefahr von rechtsfreiem Raum" (10.38 Uhr)

Kollegah und Bang wollen Auschwitz besuchen (8.12 Uhr)

Milchpreise sinken, Butter wird teurer (5.34 Uhr)

Trump hat Zahlung an Pornodarstellerin erstattet (4.57 Uhr)

Erfinder des "Playboy"-Logos gestorben (2.23 Uhr)

Deutsche Krankenschwester in Somalia entführt (1.17 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 10.53 Uhr: Witwe von chinesischem Friedensnobelpreisträger Liu Xiaobo will sterben +++

Der Witwe des chinesischen Friedensnobelpreisträgers Liu Xiaobo geht es nach acht Jahren Hausarrest offenbar zunehmend schlechter. Aus Protest gegen ihren Arrest wolle sie nun "zu Hause sterben", zitierte die in den USA ansässige Website "China Change" die Autorin Liu Xia. "Es ist leichter zu sterben als zu leben. Den Tod als Protest zu nutzen, könnte nicht leichter für mich sein", sagte Liu demnach vor Kurzem einem in Deutschland lebenden Freund. In einem mit Lius Erlaubnis veröffentlichten Telefonat bekräftigt die 56-Jährige: "Wenn ich tot bin, ist es damit getan." Die Website veröffentlichte auch einen Brief des in Berlin lebenden Freundes und Schriftstellers Liao Yiwu. Darin äußerte sich dieser entsetzt über die seelische Verfassung der Witwe und bat sie "abzuwarten".



Liu steht seit der Verleihung des Nobelpreises an ihren Mann 2010 unter Hausarrest. Sie wurde jedoch nie eines Vergehens angeklagt. 2014 erlitt sie nach Angaben einer Menschenrechtsorganisation einen Herzanfall, nachdem bei ihr eine Depression diagnostiziert worden war. Der Tod ihres Mannes im Juli 2017 setzte ihr erheblich zu. Liu Xiabao war Mitglied der Demokratiebewegung auf dem Pekinger Tiananmen-Platz 1989 und Mitverfasser der Charta 08 für demokratische Reformen. Er wurde 2009 wegen "Subversion" zu elf Jahren Haft verurteilt. Im Juli starb er an den Folgen eines Leberkrebses.

+++ 10.43 Uhr: AS Rom klagt nach Champions-League-Aus über den Schiedsrichter +++

Der Fußballclub AS Rom hat nach dem Halbfinal-Aus in der Champions League gegen den FC Liverpool den Einsatz des Video-Assistenten auch in der Königsklasse gefordert. "Es waren zwei Elfmeter, die uns nicht gegeben wurden, mit dem ARV wäre das anders", sagte Roms Sportdirektor Monchi. "Der italienische Fußball muss seine Stimme erheben, weil ich denke, dass all das nicht normal ist."



Rom hatte zwar gestern im Halbfinal-Rückspiel 4:2 gewonnen, konnte damit aber nicht die 2:5-Niederlage aus dem Hinspiel wettmachen. Der FC Liverpool von Trainer Jürgen Klopp zog damit ins Finale ein. "Mit der Technik würde das Finale vielleicht Rom gegen Bayern heißen", sagte Monchi. Dem FC Bayern war beim Halbfinal-Aus gegen Real Madrid ebenfalls ein möglicher Elfmeter verweigert worden.

+++ 10.40 Uhr: Russisches Kampfflugzeug über dem Mittelmeer abgestürzt +++

Beim Absturz eines russischen Kampfflugzeugs über dem Mittelmeer sind die beiden Piloten getötet worden. Wie russische Nachrichtenagenturen unter Berufung auf das Verteidigungsministerium in Moskau berichteten, verunglückte die Maschine des Typs Su-30SM nach dem Start auf dem Stützpunkt im syrischen Hmeimim. Als das Flugzeug an Höhe gewann, stürzte es aus zunächst ungeklärter Ursache ins Meer. Die russischen Streitkräfte sind seit dem Herbst 2015 im Syrienkrieg im Einsatz. Dort unterhalten sie mehrere Militärstützpunkte.

+++ 10.38 Uhr: Polizei sah in Ellwangen "große Gefahr von rechtsfreiem Raum" +++

Nach der Großrazzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen hat die Polizei sich zu dem Einsatz und dem am Montag gescheiterten Abschiebeversuch eines Mannes aus Togo geäußert: Demnach waren vier Beamte in zwei Streifenwagen zu der Flüchtlingsunterkunft gefahren, um den Mann zur Abschiebung nach Italien abzuholen. Dieses sei durch 150 bis 200 Asybewerber gewalttätig verhindert worden. Die Polizisten hätten bei ihrem Rückzug "sehr überlegt gehandelt", sagte der Vizepräsident des Polizeipräsidiums Aalen, Bernhard Weber. "Ich bin den Kollegen sehr dankbar." Er möge sich nicht vorstellen, was bei einer Eskalation der Lage geschehen wäre. In der Nachschau habe es "deutliche Hinweise" gegeben, dass sich innerhalb der Bewohnerschaft der Unterkunft "Strukturen organisiert haben, um behördliche Maßnahmen zu unterbinden". Es habe eine große Gefahr bestanden, dass sich dort ein rechtsfreier Raum etabliert.

Fullscreen

Einsatzleiter Peter Hönle erklärte, Ziel der heutigen Razzia sei gewesen, "entschlossen, professionell aber sehr filigran in diesem Areal auf diese Personen zugehen, mit denen es die Kollegen am 30.4. zutun hatten". Die Situation sei dabei "angespannt und aufgeheizt" gewesen. Der gesuchte 23-jährige Togolese wurde bei dem Einsatz gefunden und identifiziert. Er und andere 17 Bewohner, die nach Polizeiangaben in der Vergangenheit wiederholt als Unruhestifter aufgefallen waren, sollen in andere Landeserstaufnahmeeinrichtungen verlegt werden.

+++ 10.35 Uhr: EU-Begeisterung bei jungen Europäern wächst +++

Junge Europäer bekennen sich wieder stärker zur EU. Zu diesem Ergebnis kommt eine Studie der TUI-Stiftung, die heute in Berlin vorgestellt wurde. Bei einem Referendum über die EU-Mitgliedschaft des eigenen Landes würden 71 Prozent der befragten Jugendlichen gegen einen Austritt stimmen. Vor einem Jahr waren es nur 61 Prozent. In Deutschland stieg der Anteil der EU-Befürworter im gleichen Zeitraum sogar von 69 auf 80 Prozent. Im Auftrag der TUI-Stiftung hatte das Meinungsforschungsinstitut YouGov für die Studie 16- bis 26-Jährige in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Griechenland, Italien, Polen und Spanien befragt. Danach wächst zwar die Zustimmung zur EU, doch nur jeder Dritte vertraut Einrichtungen wie der EU-Kommission und dem Europaparlament.



Noch schlechter schneidet allerdings die nationale Politik ab: Nur jeder Sechste ist der Ansicht, dass das politische System im jeweiligen Heimatland so funktioniert wie es sollte. Während die Quote in Deutschland mit 39 Prozent noch vergleichsweise hoch ist, sagen das in Italien lediglich 5 Prozent der Befragten.

+++ 10.30 Uhr: Mutmaßliches IS-Mitglied in Baden-Württemberg festgenommen +++

Im baden-württembergischen Tübingen ist ein mutmaßliches Mitglied der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat festgenommen worden. Dem 25-jährigen Syrer Faisal A. H. wird vorgeworfen, in seiner Heimat für den IS spioniert zu haben, wie die Bundesanwaltschaft in Karlsruhe mitteilte. Laut Haftbefehl war der Angeschuldigte seit 2013 im syrischen Bürgerkrieg Mitglied einer paramilitärischen Miliz, die sich dann dem IS anschloss. Dort sei A. H. zunächst wegen des Verdachts der Zusammenarbeit mit syrischen Sicherheitsbehörden gefoltert und religiös "umerzogen" worden. Danach habe er für den IS die syrische Stadt Tabka ausspioniert.

+++ 10.14 Uhr: Polizei findet Mann aus Togo bei Razzia in Flüchtlingsunterkunft +++



Die Polizei hat den gesuchten 23 Jahre alten Asylsuchenden aus Togo bei ihrer Großrazzia in einer Flüchtlingsunterkunft in Ellwangen gefunden und identifiziert. Er und andere 17 Bewohner, die nach Polizeiangaben in der Vergangenheit wiederholt als Unruhestifter aufgefallen waren, sollen in andere Landeserstaufnahmeeinrichtungen verlegt werden. "Solche Maßnahmen zur Trennung von Unruhestiftern haben bereits in der Vergangenheit zum Erfolg der Befriedung in der Landeserstaufnahmeeinrichtung geführt", teilte die zuständige Polizei in Aalen mit. Der Togoer soll nach dem Dublin-Abkommen nach Italien zurückgeführt werden.

+++ 10.11 Uhr: Palästinenser stirbt nach Gaza-Protesten - 50 Tote insgesamt +++

Nach Konfrontationen mit israelischen Soldaten an der Gaza-Grenze ist ein Palästinenser seinen schweren Verletzungen erlegen. Der 19-Jährige starb im Krankenhaus, wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte. Damit steigt die Zahl der seit Ende März getöteten Palästinenser auf 50. Rund 7000 seien verletzt worden. Auslöser der Proteste ist der 70. Jahrestag der israelischen Staatsgründung, den die Palästinenser als Katastrophe ansehen. Die israelische Armee hat mehrfach betont, sie schieße nur scharf, wenn eine Gefahr nicht anders abzuwenden sei. Die Proteste sollen bis zum 15. Mai dauern.

+++ 9.47 Uhr: Polizeigewerkschaft fordert Abschiebung der Angreifer von Ellwangen +++

Nach der verhinderten Abschiebung im baden-württembergischen Ellwangen verlangt die Deutsche Polizeigewerkschaft die Abschiebung der beteiligten Asylsuchenden. "Die Flüchtlinge, die in Ellwangen Polizisten angegriffen haben, müssen unverzüglich abgeschoben werden", sagte der Bundesvorsitzende Rainer Wendt den Zeitungen "Heilbronner Stimme" und "Mannheimer Morgen". "Wer Polizeikräfte angreift, darf keine Stunde mehr in Freiheit sein, bis er zurück in seinem Herkunftsland ist."



Asylbewerber hatten in der Nacht zu Montag in Ellwangen die Abschiebung eines Mannes aus dem westafrikanischen Kleinstaat Togo mit Gewalt verhindert. Die Polizisten brachen den Einsatz ab. Wendt verteidigte das Verhalten der Beamten: "Die Polizei hat sich beim ersten Einsatz absolut richtig verhalten. Taktischer Rückzug ist keine Kapitulation, sondern Klugheit zum Schutz der Einsatzkräfte." Für die Zukunft müsse aber ein Konzept für Einsätze in solchen Unterkünften her, damit es nicht mehr zu solchen Eskalationen komme.

+++ 9.26 Uhr: Sandra Bullock wurde als Teenager sexuell belästigt +++

Schauspielerin Sandra Bullock ("Gravity") ist als Teenager sexuell belästigt worden, wie sie der US-Zeitschrift "InStyle" sagte. "Es ist mir widerfahren, als ich 16 war. Und man ist zu einem gewissen Grad gelähmt und denkt: "Wird mir jemand glauben?"" Zu der damaligen Zeit sei die Antwort Nein gewesen. "Bis vor Kurzem war es das Opfer, das sich schämte, nicht der Täter", so die Oscar-Preisträgerin.



Es sei "unsere Pflicht", für die Opfer "zu tun, was wir können" erklärte Bullock. Die 53-Jährige engagiert sich für die Frauen-Initiative "Time's Up" gegen sexuelle Gewalt und Belästigung. "Es ist ein Leichtes, Leuten Geld zu geben, die so unglaublich mutig und offen sind", betonte sie in dem Interview. "Bei "Time's Up" geht es aber nicht nur um Schauspieler - es geht um die Alleinerziehende, die missbraucht, gemobbt und sexuell belästigt wurde und nur versucht, jeden Tag abzusichern."

+++ 9.18 Uhr: Sandstürme in Nordindien fordern mindestens 77 Todesopfer +++

Bei Sandstürmen im Norden Indiens sind mindestens 77 Menschen ums Leben gekommen. Außerdem gebe es 143 Verletzte, teilten die Katastrophenschutzbehörden der Bundesstaaten Uttar Pradesh und Rajasthan mit. Die Stürme hatte demnach in der Nacht gewütet und Mauern und Bäume umstürzen lassen. 46 der zunächst bestätigten Toten stammten demnach aus Uttar Pradesh und 31 aus Rajasthan. Die Opferzahl drohe allerdings weiter zu steigen, erklärten die Behörden. Zu den am schwersten betroffenen Gebieten gehörte laut Medienberichten der Bezirk Agra, in dem sich auch der berühmte Palast Taj Mahal befindet.

+++ 9.09 Uhr: Marie und Maximilian sind die beliebtesten Vornamen +++

Die beliebtesten Babynamen 2017 lauten Marie und Maximilian. Das ergab eine Auswertung der Gesellschaft für deutsche Sprache (GfdS) in Wiesbaden. Auf den Plätzen zwei und drei folgen bei den Mädchen Sophie und Maria, bei den Jungen Alexander und Paul. Insgesamt gab es im Vergleich zum Vorjahr wenig Veränderung bei den zehn Vor- und Zweitnamen, die am häufigsten vergeben wurden. So rückten nur Luisa und Felix neu in die Top Ten auf und verdrängten Johanna und Luca.



Die GfdS wertete die Daten von rund 700 Standesämtern aus und erfasst nach eigenen Angaben 87 Prozent aller Namen. Wird lediglich auf den Erstnamen geschaut, dann landen Emma und Sophia sowie Ben und Paul vorne. Ein Baby erhielt in Deutschland im vergangenen Jahr im Durchschnitt 1,44 Namen.

+++ 8.28 Uhr: Mehrere Verletzte bei Polizeieinsatz in Flüchtlingsheim +++

Bei dem Großeinsatz der Polizei nach der gescheiterten Abschiebung eines 23-jährigen Asylbewerbers aus dem westafrikanischen Kleinstaat Togo sind mehrere Menschen verletzt worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur sprangen Flüchtlinge aus den Fenstern der Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen. Dabei hätten einige von ihnen Blessuren erlitten. Auch drei Polizeibeamte seien leicht verletzt worden, konnten ihren Dienst aber fortsetzen.



Afrikanische Asylbewerber hatten in der Nacht zum Montag die Abschiebung des Togolesen mit Gewalt verhindert. Die Polizei musste die Aktion abbrechen, weil die Situation für die Streifenwagenbesetzungen zu gefährlich geworden war. Rund 150 mutmaßliche Flüchtlinge sollen laut Darstellung von Zeugen die Streifenwagen umringt und die Polizisten bedrängt haben.

+++ 8.12 Uhr: Kollegah und Farid Bang wollen offenbar KZ-Gedenkstätte besuchen +++

Die umstrittenen Rapper Farid Bang (31) und Kollegah (33) folgen nach Angaben der "Bild"-Zeitung der Einladung des Internationalen Auschwitz-Komitees und wollen die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau besuchen. "Wir nehmen die Einladung an", zitierte die Zeitung Farid Bang. Der Besuch soll demnach am 3. Juni stattfinden. Christoph Heubner, der geschäftsführende Vizepräsident des Komitees, hatte dieses Datum vorgeschlagen, da deutsche und polnische Jugendliche vor Ort sein werden, um den Mitarbeitern der Gedenkstätte auf dem Gelände zu helfen. "Ein solcher Besuch der beiden Rapper wäre auch ein Signal an ihre vielen Fans", hatte Heubner am Dienstag betont. Die Anregung zu dem Besuch kam von Musiker Marius Müller-Westernhagen.



Farid Bang und Kollegah waren trotz Antisemitismus-Vorwürfen vor Kurzem mit dem Echo ausgezeichnet worden. Besonders kritisiert wurde die Liedzeile "Mein Körper definierter als von Auschwitz-Insassen". Etliche Musiker gaben ihre eigenen Echo-Preise aus Protest zurück, die Auszeichnung selbst wurde daraufhin abgeschafft. Gestern wurde bekannt, dass die Düsseldorfer Staatsanwaltschaft wegen Volksverhetzung gegen die beiden Rapper ermittelt.

+++ 7.34 Uhr: Polizei nimmt Männer in Flüchtlingsheim Ellwangen in Gewahrsam +++

Nach der gescheiterten Abschiebung eines 23-jährigen Asylbewerbers aus dem westafrikanischen Kleinstaat Togo hat die Polizei am Donnerstagmorgen in der betroffenen Flüchtlingsunterkunft im baden-württembergischen Ellwangen mehrere Afrikaner in Gewahrsam genommen. Ob die anscheinend in Handschellen abgeführten Männer im Zuge ihrer Vernehmung auch festgenommen wurden, ist zunächst nicht bekannt gewesen.

Am Morgen verließ zudem ein Rettungswagen mit Blaulicht und in Begleitung eines Einsatzfahrzeugs der Polizei das abgesperrte Gelände der Landeserstaufnahmestelle für Flüchtlinge.

+++ 7.23 Uhr: Iowa verabschiedet strengstes Abtreibungsgesetz der USA +++

Das Parlament im US-Bundesstaat Iowa hat das landesweit strengste Abtreibungsgesetz verabschiedet. Die mehrheitlich republikanischen Abgeordneten stimmten am Mittwoch für ein Gesetz, das Abtreibungen verbietet, sobald der Herzschlag des Kindes zu hören ist. Dies ist ab der sechsten Woche der Schwangerschaft möglich. Das Gesetz sieht aber auch Ausnahmen vor, etwa für Schwangerschaften nach Vergewaltigungen oder Inzest. Gegner der Initiative wandten ein, dass Abtreibungen für viele Frauen nicht mehr möglich seien, da sie ihre Schwangerschaft zu spät bemerkten. Das Gesetz muss noch von Iowas republikanischer Gouverneurin Kim Reynolds verabschiedet werden. Sie ließ bislang offen, ob sie das Gesetz unterzeichnet, allerdings ist Reynolds ebenfalls Abtreibungsgegnerin.

+++ 6.07 Uhr: US-Delegation für Gespräche über Handelsstreit in Peking eingetroffen +++

Auf der Suche nach einer Lösung im Handelskonflikt mit China ist eine US-Delegation um Finanzminister Steven Mnuchin am Donnerstag in Peking eingetroffen. Die Gruppe, der auch US-Handelsminister Wilbur Ross, der US-Handelsbeauftragte Robert Lighthizer sowie Donald Trumps Berater Peter Navarro und Larry Kudlow angehören, soll auf ihrem Besuch bis Freitag unter anderem mit Chinas Vize-Ministerpräsident Liu He zusammenkommen. Der Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften hatte sich hochgeschaukelt, weil die USA mit Strafzöllen auf Waren im Wert von bis zu 150 Milliarden US-Dollar drohten. China kündigte Gegenmaßnahmen an.

+++ 5.34 Uhr: Milchpreise sinken deutlich - Butter wird teurer +++

In den Supermarktregalen zeichnet sich ein deutlicher Preisrückgang bei der Milch ab. Der Discounter Aldi Süd kündigte am Mittwoch auf Nachfrage an, seine Preise für den Liter frische Vollmilch ab Donnerstag um 9 auf 69 Cent zu senken. Ein Liter fettarme Milch der Eigenmarke soll dann statt 68 Cent nur noch 61 Cent kosten. Das entspricht einem Preisrückgang von 11,5 Prozent bei Vollmilch und 10,3 Prozent bei fettarmer Milch.

Butter hingegen wird für die Kunden ab Donnerstag wieder teurer. Aldi Süd plant, den Preis für das 250-Gramm-Stück um 20 Cent auf 1,79 Euro zu erhöhen. Das bedeutet einen Anstieg um rund 12,6 Prozent.

Der 1. Mai ist der Stichtag für neue Halbjahres-Lieferverträge zwischen Molkereien und Handelskonzernen für Trinkmilch sowie eine Reihe von Milchprodukten in unteren Preislagen. Andere Supermarktketten orientieren sich in der Regel an den Preisen bei Aldi und dürften bald nachziehen.

+++ 5.26 Uhr: Seehofer fordert schärfere Regeln für Menschen ohne Bleiberecht +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat erneut mehr Härte bei Abschiebungen gefordert. "Wir müssen für die Menschen, die kein Bleiberecht haben, die Regeln verschärfen, damit sie in ihre Heimat zurückkehren", sagte Seehofer der "Passauer Neuen Presse". Ausreisepflichtige sollten kein Geld mehr, sondern nur noch Sachleistungen erhalten. Mit Entwicklungshilfeminister Gerd Müller (CSU) wolle er ein Programm aufstellen, das Hilfen für Flüchtlinge vorsehe, die in ihre Heimat zurückkehrten.

+++ 4.57 Uhr: Trump hat Anwalt Zahlung an Pornodarstellerin erstattet +++

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben seines neuen Anwalts, Rudy Giuliani, seinem Rechtsvertreter Michael Cohen die Zahlung von 130.000 Dollar an die Pornodarstellerin Stormy Daniels erstattet. Das Geld sei von Trumps Anwalt gezahlt worden, der Präsident habe es über mehrere Monate hinweg zurückerstattet, sagte Giuliani am Mittwoch im Sender Fox News. Giuliani betonte, die Zahlung habe keinen Verstoß gegen das Gesetz zur Wahlkampffinanzierung dargestellt.





+++ 4.47 Uhr: Feuerwehr sucht vier Vermisste nach Hochhausbrand in São Paulo +++

Nach dem Brand und Einsturz eines Hochhauses in São Paulo suchen die Rettungskräfte in den Trümmern nach vier Vermissten. "Wir rechnen mit vier Opfern", schrieb die Feuerwehr am Mittwoch auf Twitter. Die meisten Bewohner des 24-stöckigen Gebäudes waren zum Zeitpunkt des Unglücks offenbar nicht zu Hause.

Zuvor hatten die Behörden von über 40 Vermissten gesprochen, deren Verbleib unklar war. Allerdings wohnten in dem früheren Polizeigebäude vor allem Hausbesetzer, die sich kaum bei den Behörden gemeldet haben dürften. Nach Angaben der Stadtverwaltung wurden 428 Bewohner des Hauses in Notunterkünften untergebracht.

+++ 3.01 Uhr: Deutscher Radfahrer in Mexiko verschwunden +++

In Mexiko ist nach Angaben der örtlichen Behörden ein deutscher Radfahrer verschwunden. Der Mann werde im südöstlichen Bundesstaat Chiapas vermisst, wo er sich auf einer Radtour befunden habe, teilten die Behörden am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft von Chiapas teilte der Nachrichtenagentur AFP mit, nach dem Deutschen werde gesucht. Die deutsche Botschaft in Mexiko steht nach eigenen Angaben in Kontakt mit den Behörden und der Familie des Mannes.

Der Bruder des Radfahrers hatte am Sonntag mit Hilfe eines Fotos einen Hilfsappell gestartet, nachdem es mehr als zehn Tage lang kein Lebenszeichen des Mannes mehr gegeben habe. Demnach befand sich der Deutsche seit vier Jahren auf einer Weltreise. Laut seinem Bruder verschwand der Radfahrer auf dem Weg von San Cristóbal nach Ciudad del Carmen in Chiapas.

+++ 2.23 Uhr: Erfinder des "Playboy"-Logos gestorben +++

Der Schöpfer des berühmten Hasen-Logos des Männermagazins "Playboy", Art Paul, ist tot. Der amerikanische Grafiker starb mit 93 Jahren an den Folgen einer Lungenentzündung, wie die "New York Times" am Mittwoch unter Berufung auf Pauls Frau Suzanne Seed berichtete. Demnach starb er bereits am Samstag in seiner Heimatstadt Chicago.

+++ 1.42 Uhr: Mindestens fünf Tote bei Absturz von US-Militärflugzeug +++

Beim Absturz eines Militärtransportflugzeugs im US-Bundesstaat Georgia sind am Mittwoch mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Maschine vom Typ C-130 Hercules der puertoricanischen Air National Guard sei gegen Mittag (Ortszeit) beim Flughafen Savannah verunglückt, teilten Behördenvertreter mit. Ein Sprecher von Puerto Ricos Nationalgarde sagte, an Bord seien insgesamt neun Menschen gewesen.

Zunächst war von fünf Insassen an Bord die Rede gewesen. Später hieß es, es seien vier weitere Menschen an Bord der Maschine gewesen. Alle Insassen waren demnach Militärangehörige. Der Sprecher konnte zunächst nicht sagen, ob alle neun getötet wurden, die Bilder des Absturzes seien jedoch eindeutig.

+++ 1.17 Uhr: Deutsche Krankenschwester in Somalia entführt +++

Eine deutsche Mitarbeiterin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ist in der somalischen Hauptstadt Mogadischu entführt worden. Das teilte die Hilfsorganisation in der Nacht zum Donnerstag mit. "Wir machen uns größte Sorgen um die Sicherheit unserer Kollegin", erklärte Daniel O'Malley, stellvertretender Leiter der IKRK-Mission in Somalia. Als Krankenschwester habe sich die Frau darum bemüht, Leben zu retten und das Leben der Menschen in dem ostafrikanischen Staat zu verbessern.

Zu der Entführung kam es den Angaben zufolge am Mittwochabend, als bewaffnete Täter den IKRK-Komplex in Mogadischu stürmten. Derzeit liefen auf verschiedener Ebene Bemühungen, um die Freilassung der Frau zu erwirken, hieß es. Nähere Angaben zu der Entführten oder den Tätern machte ihr Arbeitgeber zunächst nicht.

+++ 0.34 Uhr: Datenanalysefirma Cambridge Analytica stellt ihre Dienste ein +++

Nach dem Datenskandal bei Facebook stellt die umstrittene britische Datenanalysefirma Cambridge Analytica ihre Dienste ein. Cambridge Analytica und das Mutterhaus Strategic Communication Laboratories (SCL) hätten Insolvenzantrag in Großbritannien gestellt, hieß es am Mittwoch in einer Unternehmenserklärung. Es habe sich gezeigt, dass das Geschäftsmodell nicht länger "rentabel" sei. Als Grund nannte das Unternehmen "unbegründete Anschuldigungen".



Cambridge Analytica steht im Zentrum des Skandals um den Datenmissbrauch beim Online-Dienst Facebook. Wie das Unternehmen am Mittwoch bekannt gab, sollen "unverzüglich alle Tätigkeiten" in Großbritannien und den USA beendet werden. Auch in den USA werde in Kürze Insolvenzantrag gestellt.