Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.16 Uhr: Plant die USA eine Mini-Fußball-WM der Frustrierten? +++

Die USA als Gastgeber, dazu Italien, Niederlande, Chile und Ghana - diese Teilnehmerliste könnte sich durchaus sehen lassen. Nach Informationen des US-Fernsehsenders ESPN prüft der amerikanische Fußball-Verband die Möglichkeit eines Mini-Turniers oder einer Länderspielserie der für die WM nicht qualifizierten Top-Teams im Sommer. Die Spiele könnten demnach kurz vor dem Beginn der WM in Russland (14. Juni bis 15. Juli) ausgetragen werden. Der viermalige Weltmeister Italien hatte erstmals seit 60 Jahren die Qualifikation für eine WM-Endrunde verpasst. Ex-Europameister Niederlande hatte es nicht einmal in die Playoffs geschafft. Südamerika-Meister Chile hatte einen der fünf Plätze in der Kontinentalausscheidung ebenso verfehlt wie Ghana in Afrika.



+++ 11.04 Uhr: Studie: Etwa jeder Dritte schläft schlecht +++



Schichtdienst, Straßenlärm oder das Smartphone im Dauerbetrieb: Etwa jeder Dritte in Deutschland schläft schlecht. Zudem kommt etwa ein Viertel der Erwachsenen (24 Prozent) nicht auf die von Experten empfohlenen mindestens sechs Stunden Schlaf, wie die veröffentlichte Schlafstudie der Techniker Krankenkasse (TK) zeigt. Immerhin zwei von drei Erwachsenen können demnach gut oder sogar sehr gut schlafen. Überdurchschnittlich hoch ist der Anteil der schlechten Schläfer unter den Berufstätigen mit unregelmäßigen Arbeitszeiten oder Schichtdiensten. Von diesen sogenannten Flexbeschäftigten klagen sogar 40 Prozent über schlechte Schlafqualität, die Hälfte schläft höchstens fünf Stunden. Auch regional gibt es Unterschiede: Am schlechtesten schlafen die Menschen in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen ein (21 Prozent), am besten die Baden-Württemberger, wo nur fünf Prozent Einschlafprobleme angeben.



+++ 11.03 Uhr: Russische Staatsduma verschärft umstrittenes Medien-Gesetz +++



Das russische Parlament hat die umstrittene Novelle eines Medien-Gesetzes einstimmig angenommen. Die Änderung sieht vor, dass sich Medien in Russland als Agenten registrieren müssen, wenn sie im Ausland gemeldet sind und Geld aus dem Ausland erhalten. Der Agentur Tass zufolge stimmten alle 409 anwesenden Abgeordneten in Moskau in zweiter Lesung für den Entwurf. Eine Abstimmung des Föderationsrates wird in den kommenden Tagen erwartet. Damit reagiert Moskau auf einen Streit mit Washington um den Status des russischen Auslandssenders RT. Dieser musste sich auf Druck der Behörden in den USA als "ausländischer Agent" kennzeichnen. Die USA werfen dem russischen Staatssender vor, sich als Werkzeug des Kremls in die US-Präsidentenwahl eingemischt zu haben. Das verschärfte Gesetz könnte auch deutsche Medien betreffen. Genannt wurde etwa die Deutsche Welle, die sich aus Staatsmitteln finanziert.

+++ 10.37 Uhr: Generalstreik auf Lesbos angekündigt +++

Aus Protest gegen die dramatische Lage in den Flüchtlingslagern seines Eilands hat der Bürgermeister der griechischen Ostägäisinsel Lesbos, Spyros Galinos, für kommenden Montag zu einem Generalstreik aufgerufen. Alle staatlichen Behörden und die Geschäfte sollen geschlossen bleiben. In der Region der Inselhauptstadt Mytilini mit rund 32.000 Einwohnern seien rund 8300 Migranten und Flüchtline in zwei Lagern zusammengepfercht. Das sei das Dreifache der Kapazität der Lager. Die Flüchtlingslager müssten dringend entlastet werden. Die Lage sei explosiv, sagte Galinos griechischen Medien.



+++ 10.31 Uhr: Airbus soll größten Auftrag der Konzerngeschichte erhalten +++



Der europäische Flugzeugbauer Airbus hat nach Angaben aus Branchenkreisen den größten Auftrag der Konzerngeschichte erhalten: Die US-Investmentgesellschaft Indigo Partners bestellte demnach 430 Mittelstreckenflugzeuge der A320-Familie, wie es in Paris hieß. Der Deal beläuft sich auf mehr als 40 Milliarden Dollar (rund 34 Milliarden Euro). Es wird damit gerechnet, dass Airbus den Deal auf der Luftfahrtausstellung in Dubai bestätigt. Indigo Partners ist eine US-Investmentgesellschaft, die an Billigfluggesellschaften Maschinen vermietet. Die Bestellung umfasst sowohl Flugzeuge der kerosinsparenden Modellreihe A320neo, die 180 Sitzplätze hat, wie auch der Reihe A321neo, die über mehr Plätze verfügt.



+++ 10.31 Uhr: Boris Becker fühlt sich nicht mehr als Deutscher +++



Der zu seinen sportlichen Glanzzeiten als Wimbledonsieger in Deutschland wie ein Held verehrte Boris Becker fühlt sich nicht mehr als Deutscher. Nachdem er inzwischen seit knapp zehn Jahren in London lebe, werde er wohl nicht mehr nach Deutschland zurückkehren, sagte der ehemalige Tennisweltstar der "Gala". "Ich habe einen deutschen Pass, aber ich fühle mich nicht als Deutscher - mein Zuhause ist London." Hinsichtlich des in Großbritannien gegen ihn laufenden Insolvenzverfahrens sprach er in der "Gala" von Lösungsansätzen. "Die Parteien nähern sich in außergerichtlichen Schlichtungsgesprächen an und sind bemüht, eine gütliche Lösung zu finden." Sein eigener Fehler sei gewesen, sich als Person, seinen Namen, seine Marke unterschätzt zu haben. "Was alles passieren kann, wenn Fehler passieren - das ist eigentlich die größte Lehre, die ich daraus gezogen habe", sagte Becker.

+++ 10.02 Uhr: Regionalexpress in Elmshorn entgleist +++



Bei der Entgleisung eines Regionalzugs im Bahnhof im schleswig-holsteinischen Elmshorn sind zwei Menschen leicht verletzt worden. Wie ein Sprecher der Bundespolizei sagte, sprangen die Wagen an der Spitze des Zugs am Morgen aus den Gleisen. Eine Zugbegleiterin kam leicht verletzt in ein Krankenhaus. Ein weiterer Mensch erlitt ebenfalls leichte Verletzungen, wurde aber nur ambulant versorgt. "Alle anderen Passagieren konnten den Zug normal verlassen", sagte der Sprecher. Zunächst blieb seinen Informationen zufolge zunächst unklar, ob zwei oder drei Waggons entgleisten. Auch die Ursache war noch unbekannt. Nach Angaben der Deutschen Bahn handelte es sich bei dem Zug um einen Regionalexpress auf dem Weg von Hamburg-Altona nach Westerland auf der Nordseeinsel Sylt. Der Bahnverkehr durch Schleswig-Holstein war massiv gestört.

+++ 9.44 Uhr: Überschwemmungen in Griechenland - eine Frau stirbt +++



Schwere Regenfälle haben erhebliche Schäden entlang der Küste im Westen der griechischen Hauptstadt Athen angerichtet. Die Autobahn, die Athen mit der Hafenstadt Korinth verbindet, musste am Mittwochmorgen an zwei Stellen gesperrt werden. Bäche haben sich nach Angaben der Feuerwehr und Berichten griechischer Medien in reißende Ströme verwandelt. Häuser und Geschäfte in der Region der Städte Megara und Elefsina wurden beschädigt, Autos wurden von den Wassermassen mitgerissen. Zahlreiche Landstraßen wurden zerstört. Dabei kam eine Frau ums Leben, wie die Feuerwehr mitteilte.

+++ 8.47 Uhr: Airbus holt Rekordauftrag über 430 Mittelstreckenjets in Dubai +++



Der Flugzeugbauer Airbus hat die größte Bestellung seiner Geschichte eingefädelt. Der US-Investor Indigo Partners kauft bei dem europäischen Konzern auf einen Schlag 430 Mittelstreckenjets aus der A320neo-Familie mit einem Listenpreis-Wert von 49,5 Milliarden US-Dollar (42,2 Mrd Euro). Das teilten beide Seiten bei der Unterzeichnung des Vorvertrags auf der Luftfahrtmesse in Dubai mit. Die Jets sollen bei Indigo Partners' Billigfluglinien Frontier Airlines (USA), JetSmart (Chile), Volaris (Mexiko) und Wizz Air (Ungarn) zum Einsatz kommen.

+++ 8.12 Uhr: Sechs Tote beim Absturz von Kleinflugzeug in Russland +++



Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Fernen Osten Russlands sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Ein dreijähriges Mädchen habe überlebt, habe aber eine schwere Gehirnerschütterung und einen Schienbeinbruch erlitten, meldete die Agentur Tass am Mittwoch unter Berufung auf den Zivilschutz. Das Kind sollte in ein Krankenhaus in die Großstadt Chabarowsk gebracht werden. Die Maschine vom Typ Let L-410 war auf dem Weg von Chabarowsk in die mehr als 1000 Kilometer entfernte Siedlung Nelkan am Fluss Maja. Das Flugzeug sei rund zwei Kilometer von der Landebahn entfernt in einen Waldgürtel gestürzt. Eine Beamte in Nelkan sagte, die Maschine habe eine Kurve geflogen und sich dann auf die Seite gelegt.



Die Ursache der Bruchlandung war zunächst unklar. Die Sicht sei gut gewesen, teilte der Wetterdienst mit. Nach ersten Ermittlungen gingen die Behörden von einem Pilotenfehler oder einem technischen Problem aus. Der Agentur Tass zufolge war das Flugzeug 2015 gebaut worden.

+++ 8.02 Uhr: Bill Murray verschenkt Tickets an wartende Konzertbesucher +++



Der US-Schauspieler Bill Murray, 67, hat sich bei einem Konzertbesuch spontan dazu entschieden, einen Stapel Tickets zu verschenken. Murray habe in der vergangenen Woche in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina einen Auftritt der Bluegrass-Band The Steeldrivers besucht, berichteten US-Medien. Als er an der Kasse stand, habe er plötzlich einen Großteil der restlichen Karten aufgekauft, hieß es. Anschließend verschenkte er die Tickets an die hinter ihm wartenden Fans der Band.

+++ 7.59 Uhr: Erdbeben der Stärke 5,4 erschüttert Südosten von Südkorea +++



Ein Erdbeben der Stärke 5,4 hat den Südosten von Südkorea erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe der Küstenstadt Pohang, wie das Wetteramt am Mittwoch mitteilte. Berichte über Verletzte lagen nicht vor. Südkoreanische Medien berichteten, dass sich Bewohner zahlreicher Häuser in Sicherheit gebracht hätten.

Die Stadtverwaltung und die Feuerwehr untersuchten das Ausmaß der Schäden. Die Behörden warnten vor Nachbeben. Die Erschütterungen waren bis in die etwa 270 Kilometer entfernte Millionenmetropole Seoul zu spüren, wo Hochhäuser leicht schwankten.

+++ 7.25 Uhr: Ein Toter bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Oberfranken +++

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberfranken ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. "In der betroffenen Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen leblosen Körper", teilte die Polizei mit. 14 weitere Bewohner der Unterkunft wurden demnach leicht verletzt. Sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Laut Polizei ging in der Nacht zum Mittwoch ein Notruf ein. Der Rauch habe sich schnell in dem zweistöckigen Gebäude ausgebreitet, hieß es. In dem Gebäude waren den Angaben zufolge 163 Menschen untergebracht. Die meisten konnten die Einrichtung demnach selbständig verlassen, andere mussten von der Feuerwehr nach draußen gebracht werden. Im Einsatz waren rund 30 Polizisten, 50 Feuerwehrleute sowie zahlreiche Rettungskräfte.

+++ 1.05 Uhr: Whiskey im Wert von über 700.000 Euro aus Luxusgeschäft in Paris gestohlen +++

Aus einem Luxusgeschäft in Paris sind 69 Whiskey-Flaschen mit einem Gesamtwert von fast 700.000 Euro gestohlen worden. Wie das Geschäft "La Maison du Whisky" und die französische Polizei mitteilten, befand sich unter dem Diebesgut auch ein japanischer Whiskey im Wert von mehr als 100.000 Euro, der unter dem Spitznamen "Das Eichhörnchen" bekannt ist. Die Einbrecher hätten bei ihrem Beutezug am Sonntag Flaschen aus einer Vitrine entwendet, in der Sammlerstücke ausgestellt waren, erklärte das Luxusgeschäft. Dabei verursachten sie nach Polizeiangaben einen Gesamtschaden von 650.000 bis 700.000 Euro.



Nach Einschätzung des Geschäfts hatten es die Einbrecher vor allem auf das berühmte "Eichhörnchen" abgesehen - ein äußerst seltener Tropfen aus dem Jahr 1960. Der "Karuizawa 1960" ist Experten zufolge der älteste Single-Malt- Whiskey, der jemals in Japan abgefüllt worden ist. Weltweit seien nur 41 Flaschen in Umlauf, erklärte das Geschäft. Die gestohlene Flasche sei wegen ihres "besonderen Aussehens einzigartig". Deswegen sei der "Eichhörnchen"-Whiskey auch leicht zurückzuverfolgen und umso schwerer zu verkaufen.