Die wichtigsten Meldungen des Tages:

Russland: Aufklärungsflugzeug von Syrern abgeschossen (10.17 Uhr)

Drei Schwerverletzte nach Feuer in Gefängniszelle (8.55 Uhr)

Höhlentaucher verklagt Elon Musk (6.25 Uhr)

Nach G20-Gipfel: Erste europaweite Öffentlichkeitsfahndung (5.47 Uhr)

Zahl der Todesopfer von Hurrikan Florence weiter gestiegen (5.25 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 10.19 Uhr: Siegaue-Vergewaltiger: Gericht muss Schuldfähigkeit prüfen +++

Die Vergewaltigung einer jungen Camperin in der Bonner Siegaue beschäftigt erneut das Landgericht. Die Richter müssen prüfen, ob der bereits verurteilte Angeklagte im Zustand verminderter Schuldfähigkeit handelte. Das Bonner Landgericht hatte den abgelehnten Asylbewerber aus Ghana im vergangenen Oktober wegen besonders schwerer Vergewaltigung und räuberischer Erpressung zu elfeinhalb Jahren Haft verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil in Hinblick auf das Strafmaß auf.

Am Schuldspruch hegte der BGH dagegen keine Zweifel. Zu Beginn des Revisionsprozesses verlas der Richter erneut das Urteil. Demnach hatte der heute 32-Jährige ein Paar beim Zelten überfallen, es mit einer Astsäge bedroht und die Frau vergewaltigt. Die Studentin und ihr Freund hätten Todesangst ausgestanden und ihren Peiniger angefleht, sie nicht zu verletzen. Im ersten Prozess hatte der Angeklagte die Vorwürfe bestritten.

+++ 10.17 Uhr: Russland: Syrer trafen unser Flugzeug, Israel ist schuld +++

Ein russisches Aufklärungsflugzeug Il-20 ist nach Angaben des russischen Militärs versehentlich von der syrischen Luftabwehr über dem Mittelmeer abgeschossen worden. Das sagte der Sprecher des russischen Verteidigungsministeriums in Moskau. General Igor Konaschenkow machte aber Israel für den Fehltreffer verantwortlich: Dessen Kampfjets F-16 hätten sich bei ihrem Angriff auf Ziele in Syrien hinter dem russischen Flugzeug versteckt. Russland behalte sich Schritte gegen Israel vor, sagte er der Agentur Tass zufolge. Konaschenkow sprach von 15 getöteten Soldaten.

Das israelische Außenministerium äußerte sich nicht zu dem Vorwurf. Russland und Israel sind in Syrien nicht direkt Verbündete, stimmen sich aber eng ab. Moskau bemüht sich, den israelischen Sicherheitsinteressen im Nachbarland Rechnung zu tragen.

+++ 10.05 Uhr: Pussy-Riot-Mitglied außer Lebensgefahr - Vergiftung wahrscheinlich +++

Der mutmaßlich vergiftete Pussy-Riot-Aktivist Pjotr Wersilow ist nach Angaben seiner Ärzte in Berlin außer Lebensgefahr. Wersilows Gesundheitszustand verbessere sich "von Tag zu Tag und er ist nicht mehr vital gefährdet", erklärte Charité-Vorstandschef Karl Max Einhäupl. Die Ärzte gingen allerdings "von einer jetzt schon fast eine Woche anhaltenden Intoxikation aus", deren genaue Ursache untersucht werde, fügte er mit Blick auf die Vergiftungserscheinungen des Patienten hinzu. Die Charité hält eine Vergiftung für wahrscheinlich. Dafür gebe es eine hohe Plausibilität, teilte das Universitätsklinikum mit.

+++ 9.55 Uhr: EU-Kommission verschärft Kartell-Ermittlungen gegen Autobauer +++

Die EU-Kommission verschärft ihre Kartellermittlungen gegen die deutschen Autokonzerne BMW, Daimler und VW. Eine eingehende Untersuchung solle klären, ob die Unternehmen illegale Absprachen bei der Entwicklung und Einführung von Systemen zur Verringerung von Emissionen getroffen haben, teilte die Behörde mit.

+++ 9.40 Uhr: China kündigt Gegenmaßnahmen auf neue US-Zölle an +++

Als Reaktion auf neue Sonderzölle der USA will sich China mit Gegenmaßnahmen zur Wehr setzen. "Um seine legitimen Rechte und Interessen und die globale Freihandelsordnung zu wahren, muss China Gegenmaßnahmen ergreifen", hieß es in einer Mitteilung des Pekinger Handelsministeriums. China "bedauere" die Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, weitere Strafzölle auf chinesische Warenimporte im Umfang von 200 Milliarden Dollar zu verhängen. Wie genau China auf die US-Zölle reagieren will, ging nicht aus der Mitteilung hervor.

+++ 9.28 Uhr: Französischer Innenminister kündigt Rückzug aus der Regierung an +++

Innenminister Gérard Collomb (71) will die französische Mitte-Regierung von Premier Édouard Philippe vom kommenden Jahr an verlassen. Er wolle im übernächsten Jahr an den Kommunalwahlen in Lyon teilnehmen, wo er bereits lange Bürgermeister gewesen war, sagte Collomb der Zeitschrift "L'Express".

Der seit Mai 2017 amtierende Collomb gilt als Schwergewicht der Regierung; er war auch sehr früh ein Unterstützer von Präsident Emmanuel Macron. Minister, die 2020 an den Kommunalwahlen teilnehmen wollten, sollten die Regierung nach der Europawahl im Mai 2019 verlassen können, sagte Collomb der Zeitschrift.

+++ 9.15 Uhr: Britischer Brexit-Minister weist Forderung nach zweitem Referendum zurück +++

Großbritanniens Brexit-Minister Dominic Raab hat Forderungen nach einem zweitem Referendum über den EU-Austritt seines Landes zurückgewiesen. "Ich kann Ihnen versichern, dass diese Regierung kein zweites Brexit-Referendum abhalten wird", sagte Raab in einem Interview mit "Spiegel Online" und anderen europäischen Medien. "Sollte eine ausgehandelte Vereinbarung mit der EU am britischen Parlament scheitern, wird es wohl eher gar keine Vereinbarung geben, weil dann keine Zeit mehr bliebe."

Raab verlangte vor dem informellen EU-Gipfel in Salzburg zugleich mehr Entgegenkommen der EU-Mitgliedstaaten. "Wir haben Kompromisse gemacht und Flexibilität gezeigt", sagte der Brexit-Minister der "Welt". "Das müssen wir jetzt auch von der europäischen Seite sehen."

+++ 8.55 Uhr: Drei Schwerverletzte nach Feuer in Gefängniszelle +++

In einer verschlossenen Gefängniszelle im nordrhein-westfälischen Kleve ist ein Brand ausgebrochen - der Häftling in der Zelle sowie zwei Bedienstete wurden schwer verletzt. Sechs weitere Bedienstete und zwei Mithäftlinge erlitten nur leichte Rauchgasvergiftungen, wie die Polizei und der Anstaltsleiter mitteilten. Sie wurden nach kurzer Behandlung wieder aus dem Krankenhaus entlassen.

Über die Brandursache könne man zunächst nur spekulieren, sagte der Anstaltsleiter Udo Gansweidt der Deutschen Presse-Agentur. Der 26 Jahre alte Häftling sei wegen seiner schweren Brandverletzungen noch nicht vernehmungsfähig. Der 26-Jährige habe in einer Einzelzelle eine sogenannte Ersatzfreiheitsstrafe für einen Diebstahl verbüßt, die Mitte Oktober ausgelaufen wäre. Das spreche gegen einen Suizidversuch, sagte der Anstaltsleiter. "Für so ein paar Tage bringt sich kein Mensch um." Möglicherweise sei er mit einer Zigarette eingeschlafen. Das Feuer war gegen 19.20 Uhr ausgebrochen.

+++ 8.05 Uhr: Zwei Palästinenser bei Luftangriff an israelischer Grenze getötet +++

Zwei Palästinenser sind bei einem Luftangriff der israelischen Armee im Gazastreifen getötet worden. Die beiden Männer seien am Montagabend an der Grenze zu Israel tödlich verletzt worden, erklärte das Gesundheitsministerium in Gaza am Dienstag. Die israelische Armee bestätigte den Luftangriff. Die beiden "Terroristen" hätten sich im Süden des Gazastreifens dem Grenzzaun zu Israel genähert und dort ein verdächtiges Objekt deponiert.

Bei einer Demonstration an der Grenze zwischen dem Gazastreifen und Israel wurden am Montagabend nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza außerdem 26 Palästinenser angeschossen. Seit Ende März gibt es an der Grenze zu Israel immer wieder gewaltsame Auseinandersetzungen zwischen Palästinensern und der israelischen Armee. Mindestens 181 Palästinenser und ein israelischer Soldat wurden seitdem getötet.

+++ 7.10 Uhr: Schwere Überschwemmungen in Nigeria - Berichte über mehr als 100 Tote +++

Wegen schwerer Überschwemmungen in Nigeria hat die Regierung in vier Bundesstaaten den Notstand ausgerufen. Kogi, Niger, Anambra und Delta seien nach heftigen Regenfällen zu Katastrophengebieten erklärt worden, teilte der Generaldirektor des Katastrophenschutzes, Mustapha Maihaja, über das Präsidialamt in Abuja mit. Die Lage in acht weiteren Staaten steht Medienberichten zufolge unter Beobachtung. Menschen auf der Flucht vor den Wassermassen werden demnach in Notunterkünften untergebracht. Berichten zufolge sind bereits mehr als 100 Menschen in den Fluten umgekommen.

+++ 6.25 Uhr: Britischer Höhlenforscher verklagt Elon Musk wegen Verleumdung +++

Der britische Höhlenforscher, den US-Unternehmer Elon Musk unlängst als "Pädo-Typen" bezeichnet hatte, hat den Tesla-Chef wegen Verleumdung verklagt. Vernon Unsworth, der an der Rettung einer thailändischen Jungen-Fußballmannschaft aus einer Höhle beteiligt gewesen war, fordere mindestens 75.000 Dollar (64.000 Euro) Schmerzensgeld, erklärte sein Anwalt. Der Ruf des Höhlenforschers habe "weltweit Schaden" genommen, hieß es zur Begründung. Unsworth war an der weltweit Aufsehen erregenden Rettungsaktion im Juli beteiligt und hatte ein von Musk angebotenes Mini-U-Boot zur Rettung der Fußballmannschaft abgelehnt und als "PR-Trick" bezeichnet. Es bestehe "absolut keine Chance", dass das Mini-U-Boot in der Höhle funktionieren könne, hatte er erklärt.

Musk reagierte auf die Ablehnung mit einer Reihe von Tweets von seinem offiziellen Twitter-Account, der 22 Millionen Abonnenten zählt. Er nannte Unsworth einen "Pädo-Typen", also einen Pädophilen. Später löschte Musk die Tweets wieder und entschuldigte sich. Im August legte er allerdings nach und nannte Unsworth einen "Kindervergewaltiger", der eine 12-Jährige geheiratet habe. Unsworth fordert neben dem Schmerzensgeld, dass Musk künftig solche Äußerungen unterlässt.

+++ 6.20 Uhr: Neuer Prozess gegen Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner +++

Die argentinische Justiz hat die Ex-Präsidentin Cristina Fernández de Kirchner erneut wegen Korruption angeklagt. Bundesrichter Claudio Bonadío ordnete einen Prozess gegen die ehemalige Staatschefin (2007-2015) an. Mitangeklagt sind unter anderen ein Ex-Minister Kirchners, mehrere ehemalige Staatssekretäre, ein Ex-Bundesrichter und mehr als 20 prominente Unternehmer. Es handelt sich um den sechsten Prozess gegen Kirchner.

Der Richter erließ Haftbefehle gegen die Mehrzahl der Angeklagten, einschließlich der Ex-Präsidentin. Kirchner kann jedoch wegen ihrer parlamentarischen Immunität nicht inhaftiert werden. Der Senat hatte bereits in einer vorausgegangenen Anklage die Aufhebung des parlamentarischen Schutzes der Ex-Präsidentin nicht beschlossen, unter dem Vorwand, vor einem Urteil sei die Unschuldsvermutung zu achten.

+++ 5.47 Uhr: Nach G20-Ausschreitungen erste europaweite Öffentlichkeitsfahndung +++

Mehr als ein Jahr nach den schweren Ausschreitungen beim G20-Gipfel in Hamburg hat die Polizei erstmals eine europaweite öffentliche Fahndung gestartet. Die vier Gesuchten - drei Männer und eine Frau - sollen an der Serie von Brandstiftungen an der Elbchaussee beteiligt gewesen sein, bei der Anfang Juli 2017 ein Schaden von rund 1,5 Millionen Euro entstand.

Der paramilitärisch anmutende Aufmarsch der rund 220 schwarz gekleideten Randalierer hatte viele Hamburger in Angst und Schrecken versetzt. Die Hamburger Polizei veröffentlichte am Dienstag die Fotos der vier Gesuchten auf ihrer Internetseite www.polizei.hamburg/g20-fahndungen. "Das sind unsere Top-Täter der G20-Ausschreitungen", sagte der Chef der Sonderkommission "Schwarzer Block", Jan Hieber.

+++ 5.25 Uhr: Berichte: 31 Tote nach "Florence" im Südosten der USA +++

Die Zahl der Opfer durch den Sturm "Florence" im Südosten der USA steigt weiter an. Nach einer Zählung des US-Senders CBS sind inzwischen 31 Menschen in den drei Bundesstaaten North Carolina, South Carolina und Virginia an den Folgen des Unwetters gestorben. Der entstandene Sachschaden wird von Experten US-Medienberichten zufolge auf mehr als 17 Milliarden Dollar geschätzt.

+++ 5.10 Uhr: Moskau: Militärflugzeug vor syrischer Küste vom Radar verschwunden +++

Ein russisches Militärflugzeug ist nach Angaben des Verteidigungsministeriums in Moskau vor der syrischen Küste vom Radar verschwunden. Zeitgleich habe es israelische Raketenangriffe auf syrisches Gebiet gegeben, teilte das Ministerium in der russischen Hauptstadt laut örtlichen Nachrichtenagenturen mit. An Bord der Maschine waren demnach 14 Soldaten. "Die Verbindung mit der Besatzung eines russischen Il-20-Flugzeugs brach über dem Mittelmeer 35 Kilometer vor der syrischen Küste ab, als es auf dem Rückweg zur Luftwaffenbasis Hmeimim war", teilte das Verteidigungsministerium weiter mit. Die Maschine verschwand demnach gegen 23.00 Uhr (Ortszeit, 22.00 Uhr MESZ) vom Radar.

+++ 4.55 Uhr: Japanischer Milliardär Maezawa soll mit SpaceX zum Mond fliegen +++

Der japanische Milliardär Yusaku Maezawa (42) soll als erster Weltraumtourist des privaten Raumfahrtunternehmens SpaceX zum Mond fliegen. Der Flug mit dem Raumschiff "Big Falcon Rocket" werde ungefähr eine Woche dauern und solle im Jahr 2023 stattfinden, sagte SpaceX-Chef Elon Musk bei einer live übertragenen Rede im Hauptquartier der Firma in der Nähe von Los Angeles. Das Raumschiff werde um den Mond herumfliegen und sich ihm dabei auf etwa 200 Kilometer nähern.

"Endlich kann ich euch sagen, dass ich ausgewählt wurde, zum Mond zu fliegen", sagte Maezawa, der sein Geld vor allem mit dem Verkauf von Kleidung im Internet gemacht hat. SpaceX hatte bereits 2017 angekündigt, Menschen auf Reisen um den Mond schicken zu wollen.

+++ 4.10 Uhr: Bericht: Gesundheitszustand von Pussy-Riot-Mitglied stabilisiert sich +++

Der Gesundheitszustand des Pussy-Riot-Aktivisten Pjotr Wersilow hat sich einem Medienbericht zufolge weiter stabilisiert. Das berichtete die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf die Familie des Aktivisten. Das Erinnerungsvermögen Wersilows, der in der Berliner Charité behandelt wird, kehre zurück, hieß es.

Wersilow wird wegen einer mutmaßlichen Vergiftung im Krankenhaus behandelt. Das Mitglied der russischen Protest-Band war am Dienstag vergangener Woche zunächst in ein Moskauer Krankenhaus eingeliefert worden. Pussy Riot geht davon aus, dass der 30-jährige Regierungskritiker vergiftet wurde.

+++ 3.35 Uhr: Greenpeace fordert "politische Lösung" im Konflikt um den Hambacher Forst +++

Vor dem Hintergrund der geplanten Rodungen im Hambacher Wald hat die Umweltschutzorganisation Greenpeace eine politische Lösung gefordert. Er hoffe, dass bei Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) "Vernunft einkehrt und er diesen Konflikt nicht mit der Brechstange durchsetzen lässt", sagte Greenpeace-Geschäftsführer Martin Kaiser der Nachrichtenagentur AFP. Hier müsse Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit Laschet sprechen, "um eine politische Lösung hinzubekommen".

+++ 2.37 Uhr: UN: Alle fünf Sekunden stirbt auf der Welt ein Kind unter 15 +++

Alle fünf Sekunden ist einem UN-Bericht zufolge im vergangenen Jahr auf der Welt ein Kind unter 15 Jahren gestorben. Insgesamt seien das 6,3 Millionen Kinder gewesen, hieß es in dem von den Vereinten Nationen veröffentlichten Bericht. 5,4 Millionen davon seien jünger als 5 Jahre gewesen. Bei rund der Hälfte aller Todesfälle habe es sich um neugeborene Babys gehandelt.

Jeder zweite Todesfall bei den unter fünfjährigen Kindern passierte in Afrika südlich der Sahara, fast jeder dritte in Südasien. Die meisten Todesfälle hätten etwa mit Medikamenten oder Zugang zu sauberem Wasser verhindert werden können, hieß es. Die Kinder seien beispielsweise an Komplikationen während der Geburt, Lungenentzündung, Durchfall oder Malaria gestorben.

+++ 2.05 Uhr: Anhörungen zu Vorwürfen gegen Trumps Richter-Kandidaten am Montag +++

Der erzkonservative Kandidat für das Oberste Gericht der USA, Brett Kavanaugh, und die Frau, welche ihm sexuelle Gewalt vorwirft, sollen am kommenden Montag angehört werden. Beide sollten dann vor dem Justizausschuss des Senats aussagen, kündigte der Ausschussvorsitzende Chuck Grassley an. "Jeder, der aus der Deckung kommt, wie Dr. Ford es getan hat, verdient es, angehört zu werden", erklärte Grassley. Um "genügend Transparenz" zu gewährleisten, werde die Anhörung öffentlich sein.

+++ 1.45 Uhr: Kein Platz in Leichenhalle: Kühllaster in Mexiko lagert 157 Tote +++

Ein stinkender Kühllaster mit 157 Leichen auf der Ladefläche sorgt im Westen Mexikos für Unmut bei Anwohnern. Die Staatsanwaltschaft des Bundesstaats Jalisco bestätigte, dass in dem Fahrzeug in der Gemeinde Tlajomulco Tote gelagert seien, da es keine Plätze in einer Leichenhalle gebe. Die Körper seien jedoch gekühlt. Zuvor hatten sich Bewohner der Ortschaft über einen üblen Geruch aus dem Laster beschwert.

Das forensische Institut des Bundesstaats erklärte, dass die Staatsanwaltschaft dafür zuständig sei, die Toten in eine Leichenhalle zu bringen. Diese befinde sich aber noch im Bau, sagte der Leiter des Instituts, Octavio Cotero Bernal, der Tageszeitung "Mural". Die Lagerung von Leichen in Kühllastern kommt in dem lateinamerikanischen Land immer wieder vor. In besonders von Gewalt betroffenen Bundesstaaten fehlen Plätze in den Leichenhallen. Insgesamt gab es in Mexiko im vergangenen Jahr rund 30 000 Tote durch Gewaltverbrechen.

+++ 0.25 Uhr: Prozess gegen Bill Cosby: Frau will Strafmaß noch abwenden +++

Eine Woche vor Verkündung des Strafmaßes gegen US-Entertainer Bill Cosby bemühen dessen Frau Camille und seine Verteidiger offenbar letzte Mittel. Sie reichten laut Berichten von US-Medien einen Antrag bei der Beschwerdekammer in Pennsylvania ein, um Richter Steven O'Neill von dem Fall absetzen zu lassen. O'Neill ist der vorsitzende Richter im Prozess gegen den 81-jährigen Cosby, der im April wegen schwerer sexueller Nötigung in drei Fällen schuldig gesprochen worden war.

+++ 0.18 Uhr: Trump ordnet Öffnung geheimer Dokumente in der Russland-Affäre an +++

US-Präsident Donald Trump hat angeordnet, bisher geheim gehaltene Dokumente in der Russland-Affäre an Parlamentarier weiterzugeben. Unter anderem wies er das Justizministerium und die Bundespolizei FBI an, alle die Russland-Affäre betreffenden SMS-Nachrichten publik zu machen, unter anderem auch des von ihm entlassenen, früheren FBI-Chefs James Comey.

Die Anordnung gilt auch für Dokumente mit Aussagen des Justizministeriums-Mitarbeiters Bruce Ohr. Dieser war der Kontaktmann beim Ministerium für den früheren britischen Agenten Christopher Steele, der ein umstrittenes Dossier über Trump mit den Präsidenten belastenden Einzelheiten erstellt hatte.