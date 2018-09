Die wichtigsten Meldungen des Tages:

Putin: Russland hat Verdächtige des Skripal-Anschlags gefunden (9.11 Uhr)

Erste bekannte Bowie-Aufnahme versteigert (5.16 Uhr)

Raketen auf Flughafen von Libyens Hauptstadt Tripolis abgefeuert (4.12 Uhr)

Flüchtlingsrat: Erneuter Abschiebeflug nach Afghanistan in München gestartet (2.13 Uhr)

Spanische Gesundheitsministerin tritt wegen Affäre um Master-Abschluss zurück (1.17 Uhr)

Bericht: Erdogan will Kölner Ditib-Moschee besuchen (0.15 Uhr)

+++ 11.22 Uhr: Studie beweist massiven Missbrauch in katholischer Kirche +++

Die katholische Kirche in Deutschland hat nach "Spiegel"-Angaben in einer umfangreichen Studie einen weit verbreiteten Missbrauch von Kindern und Jugendlichen dokumentiert. Demnach wurden für die Studie der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) mehr als 38.000 Personal- und Handakten aus 27 deutschen Diözesen untersucht und ausgewertet. Für die Zeitspanne von 1946 bis 2014 seien dort 3677 sexuelle Vergehen an überwiegend männlichen Minderjährigen protokolliert worden. Die Taten seien von insgesamt 1670 Klerikern begangen worden. Diese Zahlen würden als konservative Annahme betrachtet, man müsse wohl von einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Der "Spiegel" berief sich auf eine Zusammenfassung der Ergebnisse, die ihm vorliege.

+++ 9.55 Uhr: Merkel kritisiert SPD-Nein zu Syrien scharf +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die kategorische Absage des Koalitionspartners SPD an ein mögliches Eingreifen der Bundeswehr in den Syrien-Krieg scharf kritisiert. "Einfach zu behaupten, wir könnten wegsehen, wenn irgendwo Chemiewaffen eingesetzt werden und eine internationale Konvention nicht eingehalten wird, das kann auch nicht die Antwort sein", sagte Merkel in der Aussprache über den Kanzleretat 2019 im Bundestag.

Alle Antworten der Bundesregierung in dieser Frage würden auf Basis des Grundgesetzes und im Rahmen der parlamentarischen Verpflichtungen gegeben. "Aber von vornherein einfach Nein zu sagen, egal was auf der Welt passiert, das kann nicht die deutsche Haltung sein." Während CDU und CSU dies stark beklatschten, herrschte bei der SPD Schweigen, SPD-Partei und Fraktionschefin Andrea Nahles schaute demonstrativ auf ihr Handy.

+++ 9.11 Uhr: Putin: Russland hat Verdächtige des Skripal-Anschlags gefunden +++

Die russischen Behörden haben nach den Worten von Präsident Wladimir Putin die von Großbritannien wegen des Giftanschlags auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal gesuchten Männer identifiziert. "Wir wissen wer sie sind, wir haben sie gefunden", sagte Putin bei einem Wirtschaftsforum in Wladiwostok. Es handele sich "natürlich um Zivilisten".

+++ 8.52 Uhr: ewohner an Südostküste der USA fliehen vor Monstersturm "Florence" +++

Angesichts des herannahenden Monstersturms "Florence" haben zahlreiche Menschen in den US-Bundesstaaten North und South Carolina die Flucht ergriffen. Auf von der Küste wegführenden Straßen bildeten sich lange Staus, nachdem die Behörden die Evakuierung mehrerer Küstengebiete angeordnet hatten. Andere Bewohner verrammelten ihre Häuser und Geschäfte, um vor Ort dem Hurrikan zu trotzen.

+++ 7.59 Uhr: Maaßen begründet Chemnitz-Äußerung mit Sorge vor Desinformation +++

Verfassungsschutz-Präsident Hans-Georg Maaßen hat seine umstrittenen Äußerungen im Zusammenhang mit fremdenfeindlichen Vorgängen in Chemnitz mit der Sorge vor einer Desinformationskampagne begründet. In seinem vierseitigen Bericht an Innenminister Horst Seehofer (CSU) erhebt Maaßen schwere Vorwürfe gegen den Twitter-Nutzer "Antifa Zeckenbiss" - es sei davon auszugehen, dass dieser das Video, das eine "Hetzjagd" belegen sollte, vorsätzlich mit der falschen Überschrift "Menschenjagd in Chemnitz" versehen habe.

+++ 6.40 Uhr: Streiks bei Ryanair in Deutschland begonnen +++

Piloten und Flugbegleiter von Ryanair in Deutschland sind am frühen Morgen in den Streik getreten. Der Ausstand begann um 3.01 Uhr und sollte 24 Stunden andauern. Der irische Billigflieger strich 150 der etwa 400 für Mittwoch geplanten Verbindungen von und nach Deutschland und bot betroffenen Kunden alternative Flüge an. Annulliert wurden etwa 20 der insgesamt 56 Ryanair-Flüge auf dem Flughafen Köln-Bonn, wie der Flughafen mitteilte. Auf dem Flughafen Frankfurt fielen nach Angaben einer Vertreterin der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi am Mittwochmorgen fünf von zehn Ryanair-Flügen aus. Bis zu 50 Beschäftigte folgten demnach am Morgen dem Streikaufruf an dem Airport.

+++ 5.16 Uhr: Erste bekannte Bowie-Aufnahme versteigert +++

In Großbritannien ist die erste bekannte Aufnahme von David Bowie für knapp 40.000 Pfund (45.000 Euro) versteigert worden. Das Auktionshaus Omega im Nordwesten Englands sprach nach der Versteigerung am Dienstag von einem "Bieter-Wahnsinn", wodurch die Aufnahme etwa das Vierfache als erwartet erzielt habe. Die Aufnahme des Songs "I Never Dreamed" war in diesem Jahr in einem Loft entdeckt worden, wie Omega zuvor mitgeteilt hatte. Sie stammt aus dem Jahr 1963 als Bowie 16 Jahre alt und der damals weitgehend unbekannte Sänger einer Band namens The Konrads war. Damals trat er unter seinem bürgerlichen Namen David Jones auf. Die Band verließ er kurze Zeit später; als Solokünstler wurde er sechs Jahre später mit seinem Song "Space Oddity" bekannt. Bowie starb im Januar 2016 im Alter von 69 Jahren an Krebs.

+++ 4.56 Uhr: Dürre reduziert Deutschlands Kartoffelernte und lässt Preise steigen +++

Angesichts geringerer Ernteerträge wegen der Dürre in Deutschland drohen Verbrauchern bis zu 30 Prozent höhere Kartoffelpreise. "Wir erwarten eine der kleinsten Kartoffelernten, die wir jemals in Deutschland hatten", sagte Martin Umhau von der Deutschen Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) der Deutschen Presse-Agentur. Das Aufsichtsratsmitglied des Agrarverbands verweist auf Prognosen, wonach die deutsche Kartoffelernte in diesem Jahr wegen der Dürre zwischen 8,5 Millionen und 10 Millionen Tonnen betragen könnte. Im Vorjahr hatte sie noch bei 11,7 Millionen Tonnen gelegen, sagte Umhau vor dem Auftakt der zweitägigen Kartoffelfachmesse PotatoEurope, die an diesem Mittwoch (9 Uhr) beginnt. Auf dem niedersächsischen Rittergut Bockerode in Springe haben nach DLG-Angaben knapp 240 Aussteller aus 14 Ländern ihre Teilnahme zugesagt. Erwartet werden 10 000 Besucher.

+++ 4.12 Uhr: Raketen auf Flughafen von Libyens Hauptstadt Tripolis abgefeuert +++

Auf den einzigen im Betrieb befindlichen Flughafen in der libyschen Hauptstadt Tripolis sind in der Nacht zum Mittwoch Raketen abgefeuert worden. Berichte über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor, wie es aus Flughafenkreisen hieß. Ein Libyan-Airlines-Flug sei nach Misrata rund 200 Kilometer östlich der Hauptstadt umgeleitet worden. Zudem sollte die Rollbahn in Tripolis evakuiert werden. Der internationale Mitiga-Flughafen in der Hauptstadt war erst vor wenigen Tagen wieder geöffnet worden, nachdem die Unterstützungsmission der Vereinten Nationen in Libyen (Unsmil) die Unterzeichnung einer Waffenruhe zwischen den bewaffneten Gruppen nahe Tripolis bekannt gegeben hatte. Seit dem Beginn der Kämpfe zwischen den rivalisierenden Milizen im Süden von Tripolis wurden nach amtlichen libyschen Angaben seit dem 27. August mindestens 50 Menschen getötet und 138 weitere verletzt, die meisten davon Zivilisten. Mehr als 1800 Familien flüchteten. Seit dem Sturz von Libyens früherem Machthaber Muammar al-Gaddafi im Herbst 2011 herrscht Chaos in dem nordafrikanischen Land. Bewaffnete Milizen haben die Kontrolle über weite Teile Libyens. Die von der UNO unterstützte Einheitsregierung in Tripolis verfügt nur über begrenzten Einfluss.

+++ 3.02 Uhr: US-Erzbischof Wuerl will mit Papst über Rücktritt sprechen +++

Der katholische Erzbischof von Washington, Kardinal Donald Wuerl, will im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche mit Papst Franziskus über seinen Rücktritt sprechen. Wuerl war in den vergangenen Wochen massiv unter Druck geraten, weil er in seiner Zeit als Bischof von Pittsburgh an der Vertuschung von Missbrauchsfällen im Klerus beteiligt gewesen sein soll. Die Generalstaatsanwaltschaft des US-Bundesstaates Pennsylvania hatte festgestellt, dass über sieben Jahrzehnte hinweg mehr als 300 Priester sich an über 1000 Kindern und Jugendlichen vergangen hatten. Die Kirchenoberen hatten nach Überzeugung der Ermittler teils trotz Kenntnis der Vorgänge nicht durchgegriffen. Die meisten Fälle sind strafrechtlich verjährt. Wuerl hatte bereits vor drei Jahren aus Anlass seines 75. Geburtstags einen Rücktrittsantrag beim Papst gestellt - dies ist ein übliches Verfahren für katholische Bischöfe. Der Antrag wurde jedoch zurückgestellt - die Entscheidung liegt allein beim Pontifex.

+++ 2.13 Uhr: Flüchtlingsrat: Erneuter Abschiebeflug nach Afghanistan in München gestartet +++

Vom Flughafen München ist am Dienstagabend erneut ein Abschiebeflug nach Afghanistan gestartet. Eine Sprecherin des Bayerischen Flüchtlingsrats sagte, an Bord der Maschine seien etwa 22 Afghanen gewesen. In der Münchner Innenstadt protestierten demnach mehrere hundert Menschen gegen die Abschiebung. Nach Angaben des Flüchtlingsrats beteiligten sich etwa 300 bis 400 Menschen an dem Protest. Abschiebungen nach Afghanistan sind wegen der Sicherheitslage vor Ort umstritten. Flüchtlings- und Menschenrechtsorganisationen hatten vor dem neuen Abschiebeflug vom Dienstag erneut einen Stopp von Sammelabschiebungen in das asiatische Land gefordert.

+++ 1.35 Uhr: Keine Anklage gegen US-Sänger Nick Carter nach Missbrauchsvorwurf +++

Backstreet-Boys-Sänger Nick Carter (38) wird in Kalifornien nach dem Vorwurf eines sexuellen Übergriffes nicht vor Gericht gestellt. Der Fall sei verjährt, teilte die Staatsanwaltschaft in Los Angeles am Dienstag (Ortszeit) mit. Wie aus den Unterlagen hervorgeht, hatte eine Frau behauptet, Carter sei 2003 in seiner Wohnung sexuell übergriffig geworden. Über die Identität der Frau, die damals 18 Jahre alt war, machte die Behörde keine Angaben. US-Popsängerin Melissa Schuman hatte Carter vorgeworfen, sie im Jahr 2003 als 18-Jährige während gemeinsamer Dreharbeiten in seiner Wohnung im kalifornischen Santa Monica vergewaltigt zu haben. Im November 2017 schilderte die frühere Sängerin der Girl-Band Dream den angeblichen Vorfall in ihrem Blog, im vorigen Februar ging sie zur Polizei. Carter wies die Anschuldigungen damals zurück. "Ich bin schockiert und betrübt über die Vorwürfe von Frau Schuman", gab der Sänger an. Sämtliche Handlungen seien einvernehmlich gewesen.

+++ 1.17 Uhr: Spanische Gesundheitsministerin tritt wegen Affäre um Master-Abschluss zurück +++

Madrid Spaniens Gesundheitsministerin Carmen Montón hat nach Berichten über mutmaßliche Unregelmäßigkeiten in ihrem Lebenslauf ihren Rücktritt verkündet. Sie habe Regierungschef Pedro Sánchez über ihre Entscheidung informiert, sagte Montón am Dienstag in Madrid. Die 42-Jährige war durch Medienberichte über mutmaßlich gefälschte Noten während ihres Studiums unter Druck geraten. Sie selbst gab an, "transparent und ehrlich" gewesen zu sein. Sie habe sich nicht vorzuwerfen und ein reines Gewissen. Die Universität hingegen erklärte, es habe eine Manipulation bei den Noten gegeben. Montón ist bereits das zweite Kabinettsmitglied der erst seit Juni amtierenden Sánchez-Regierung, das seinen Hut nehmen muss. Kulturminister Maxim Huerta musste nach nur sechs Tagen im Amt zurücktreten, nachdem eine gegen ihn verhängte Strafe wegen Steuerbetrugs publik geworden war. Der Sozialist Sánchez war Anfang Juni nach einem Misstrauensvotum gegen seinen konservativen Vorgänger Mariano Rajoy neuer spanischer Regierungschef geworden.

+++ 0.45 Uhr: Söder sieht weiteren Rechtsruck bei der AfD +++

Nach den fremdenfeindlichen Ausschreitungen in Chemnitz will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die AfD härter angehen. "Chemnitz ist für mich ein Einschnitt, weil deutlich wurde, dass die AfD nicht einfach ein Sammelbecken für Protest ist, sondern Seit an Seit mit NPD, Pegida und Hooligans marschiert", sagte Söder der "Bild"-Zeitung (Mittwoch). Wenn die AfD-Bayern dann auch noch freien Waffenbesitz fordere, sei dies ein Angriff auf das Gewaltmonopol des Staates. "Wir erleben eine neue AfD in Deutschland". Der Flügel um den Thüringer Partei- und Fraktionschef Björn Höcke beginne die Partei zu übernehmen. "Deshalb wird unser Verfassungsschutz in Bayern bei einzelnen Personen der AfD und deren Verbindung zu Pegida und NPD noch genauer hinschauen", sagte Söder. Eine generelle Beobachtung der AfD durch den Verfassungsschutz sei weniger effektiv.

+++ 0.15 Uhr: Bericht: Erdogan will Kölner Ditib-Moschee besuchen +++

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will einem Medienbericht zufolge während seines Deutschland-Besuches am 28. und 29. September die Ditib-Moschee in Köln besuchen. Diesen Wunsch habe Erdogan bei den deutschen Gastgebern angemeldet, berichtet die "Rheinische Post" (Mittwoch) unter Berufung auf einen Berater der türkischen Regierung. Er betonte zugleich: "Wir wollen dies aber nur im Einvernehmen mit der deutschen Politik machen." Von deutscher Seite gibt es dafür keine Bestätigung. "Derzeit laufen die Planungen für den Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Erdogan. Zu einzelnen Programmpunkten informieren wir zu gegebener Zeit", zitiert die Zeitung eine Sprecherin des Bundespräsidenten. Eine Sprecherin der Stadt Köln sagte, für einen Besuch Erdogans liege keine Anfrage vor.