Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Unicef alarmiert wegen steigender Maserninfektionen (12.12 Uhr)

Schwerverletzte nach Unfall mit Straßenbahn und Lkw in Karlsruhe (10.05 Uhr)

Polizei-Azubi erschießt wohl versehentlich Mit-Auszubildenden (5.23 Uhr)

20 Jahre Haft für Magier Jan Rouven in Kinderpornografie-Prozess (2.53 Uhr)

Bericht: Verteidigungsministerium räumt schwere Fehler bei "Gorch Fock" ein (2.04 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 13.16 Uhr: Russland sagt Venezuela massive Hilfslieferungen zu +++

Die russische Regierung hat Venezuela weitere Hilfslieferungen zugesagt. Außenminister Sergej Lawrow stellte der venezolanischen Vizepräsidentin Delcy Rodríguez bei einem Treffen in Moskau am Freitag "massive Getreidelieferungen" und Arzneimittelhilfen in Aussicht. Damit wolle Russland die Regierung in Caracas bei der Bewältigung der "wirtschaftlichen und sozialen Schwierigkeiten" unterstützen.

+++ 13.09 Uhr: Alexander Klaws ist der neue Winnetou +++

Der erste "Deutschland sucht den Superstar"-Sieger und Musical-Darsteller Alexander Klaws ist der neue Winnetou bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg. Der 35-Jährige tritt vom 29. Juni an in dem Stück "Unter Geiern - Der Sohn des Bärenjägers" als Apachenhäuptling auf, wie die Veranstalter am Freitag mitteilten. Dabei erhält er prominente Unterstützung: Model und Schauspielerin Larissa Marolt (26, "Germany's Next Topmodel") übernimmt die Rolle der Schauspielerin Tiffany O'Toole. Den Sohn den Bärenjägers verkörpert Raúl Richter ("Gute Zeiten, schlechte Zeiten").

+++ 12.40 Uhr: Lukaschenko zufolge lehnt Mehrheit der Weißrussen Vereinigung mit Russland ab +++

Eine Mehrheit der Bewohner Weißrusslands lehnt nach den Worten von Präsident Alexander Lukaschenko eine Vereinigung mit Russland ab. Würde heute ein Referendum abgehalten, würden 98 Prozent der Weißrussen gegen eine Vereinigung der beiden Länder stimmen - "oder gegen das, was viele Russen als einen Anschluss Weißrusslands an Russland ansehen", sagte Lukaschenko. Die Bewohner Weißrusslands wollten zwar "mit Russland zusammensein, aber sie wollen in ihrem eigenen Heim leben".

+++ 12.12 Uhr: Unicef ist alarmiert wegen des rasanten Anstiegs von Masernerkrankungen +++

Das UN-Kinderhilfswerk Unicef schlägt wegen der rasant steigenden Zahl von Masernfällen in einigen Weltregionen Alarm. Allein in den ersten Wochen dieses Jahres hätten sich 24 000 Menschen in der Ukraine mit dem gefährlichen Virus angesteckt und fast 13 000 auf den Philippinen, berichtete die Organisation am Freitag. In Madagaskar steckten sich seit September mehr als 76 000 Menschen mit Masern an.

Weltweit hätten 98 Länder 2018 mehr Fälle verzeichnet als im Jahr davor. Viele Länder hätten Fälle gemeldet, die im Jahr davor masernfrei waren, darunter an erster Stelle Brasilien, wo sich im vergangenen Jahr mehr als 10 000 Menschen mit Masern ansteckten.

+++ 11.41 Uhr: Margot Käßmann bekommt eine eigene Zeitschrift +++

Die Theologin Margot Käßmann bekommt eine eigene Zeitschrift. Ab April werde die frühere Bischöfin monatlich die Publikation mit dem Titel "Mitten im Leben" veröffentlichen, teilte der Herder-Verlag in Freiburg mit. Darin werde die 60-Jährige über "Persönliches und Politisches" schreiben. Das Projekt sei so etwas wie das "Notizbuch" von Käßmann.

+++ 11.38 Uhr: Anklage im Fall Lügde soll noch vor Mai stehen +++

Trotz des sich ausweitenden Skandals um den massenhaften sexuellen Missbrauch auf einem Campingplatz bei Lügde in Ostwestfalen hält die Staatsanwaltschaft Detmold an ihrem Zeitplan fest. "Die Anklage soll noch vor Mai stehen", sagte Oberstaatsanwalt Ralf Vetter . Ein möglicher Prozess könnte dann im Juni beginnen. Bislang sitzen drei Männer aus Lügde, Steinheim und Stade in Niedersachsen im Alter von 33 bis 56 Jahren in Untersuchungshaft. Ihnen werfen die Ermittler schweren sexuellen Missbrauch von Kindern und den Besitz von Kinderpornografie vor.

Die Ermittlungen zu weiteren Opfern und möglichen Tätern sind noch nicht abgeschlossen. Das gilt auch für Vorwürfe gegen Mitarbeiter von Jugendämtern und Polizei, die nach Hinweisen auf sexuellen Missbrauch möglicherweise falsch reagiert haben.

+++ 11.23 Uhr: Fall Sami A. - Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt +++

Der nach Tunesien abgeschobene mutmaßliche Islamist Sami A. beschäftigt die deutsche Justiz weiter: Seine Anwältinnen haben wie angekündigt in der Nacht zum Freitag einen Antrag auf Zulassung der Berufung eingereicht. Ihr Fax traf nach Angaben eines Gerichtssprechers um 23.29 Uhr im Verwaltungsgericht Gelsenkirchen ein - 31 Minuten vor Fristablauf.

Die Anwältinnen wollen eine neue Verhandlung erzwingen, nachdem das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen am 16. Januar das Abschiebungsverbot gegen Sami A. gekippt hatte. Das Verwaltungsgericht wird den Antrag jetzt an das Oberverwaltungsgericht Münster weitergeben, das über die Zulassung der Berufung entscheiden muss.

+++ 10.57 Uhr: Erdbeben der Stärke 7,0 in Peru +++

Im Andenstaat Peru hat sich ein Erbeben der Stärke 7,0 ereignet. Dies bestätigte das Geoforschungszentrum (GFZ) in Potsdam. Das Erdbeben wurde in einer Tiefe von 252 Kilometern gemessen. "Erdbeben aus einer solchen Tiefe kommen an der Oberfläche deutlich abgeschwächt an", sagte der Pressesprecher des GFZ, Josef Zens. Berichte über Schäden gab es zunächst nicht.

+++ 10.44 Uhr: Herrmann: Falsch entladene Waffe war Ursache für Tod eines Polizisten +++

Der Tod eines Polizeischülers in Würzburg geht nach Angaben von Bayerns Innenminister Joachim Herrmann (CSU) vermutlich auf eine falsch entladene Dienstwaffe zurück. Die genaue Ursache des tödlichen Vorfalls am Donnerstagabend sei zwar noch nicht aufgeklärt, aber vermutlich habe ein Polizeischüler beim Entladen eine Kugel im Lauf der Waffe vergessen und nur das Magazin entnommen, sagte er am Freitag bei der Begrüßung neuer Polizisten in München. "Das war wahrscheinlich die Ursache."

An die jungen Polizisten appellierte Herrmann: "Nehmen Sie alles, was Sie in ihrer Ausbildung zum Entladen ihrer Waffe gelernt haben, sehr sehr ernst."

+++ 10.20 Uhr: Ein Jahr nach Anschlag auf Ex-Spion: Salisbury frei von Nervengift +++

Ein knappes Jahr nach dem Giftanschlag auf den früheren russischen Doppel-Agenten Sergej Skripal und seine Tochter Julia ist die englische Stadt Salisbury offiziell Nowitschok-frei. Insgesamt seien zwölf Areale auf Spuren des extrem gefährlichen Nervengifts überprüft und gesäubert worden - zuletzt das Haus des Ex-Spions, berichtete die britische Nachrichtenagentur PA.

+++ 10.18 Uhr: Zwei Personen nach Räumung am Düsseldorfer Flughafen identifiziert +++

Die Bundespolizei geht nach der Räumung am Düsseldorfer Flughafen davon aus, dass ein Reisender den Alarm aus Versehen ausgelöst hat. Nach ersten Erkenntnissen habe er eine Nottür zum Sicherheitsbereich geöffnet, zwei weitere Passagiere gingen dann hinterher. Zwei der drei Personen seien identifiziert und würden nun befragt, sagte eine Polizeisprecherin. Festgenommen seien sie aber nicht. Vermutlich sei die Tür aus Unwissenheit geöffnet worden, sagte die Sprecherin.

Durch das Öffnen der Nottür war am Freitagmorgen ein Alarm ausgelöst worden, rund 6500 Passagiere mussten den Sicherheitsbereich des Flughafens verlassen. Zahlreiche Flüge waren dadurch stark verspätet.

+++ 10.05 Uhr: Schwerverletzte nach Unfall mit Straßenbahn und Lkw in Karlsruhe +++

Beim Zusammenstoß einer Straßenbahn mit einem Lastwagen sind in Karlsruhe mindestens vier Menschen schwer verletzt worden, einer von ihnen lebensbedrohlich. Mindestens 15 Menschen wurden leicht verletzt. Die Straßenbahn entgleiste. Es werde Stunden dauern, sie wieder auf die Schienen zu setzen, sagte eine Polizeisprecherin. Details zum Unfallhergang sowie zur genauen Zahl der Verletzten konnte die Polizei zunächst nicht nennen.

+++ 10.01 Uhr: Greta Thunberg demonstriert mit 3000 Schülern in Hamburg +++

Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg ist erstmals für einen Schulstreik nach Deutschland gekommen. Gemeinsam mit rund 3000 Schülern demonstrierte die 16-Jährige in Hamburg für eine bessere Klimapolitik. Auf Plakaten und Transparenten forderten die Schüler "Das Klima kann nicht warten" und "Make earth cool again!". Der Demonstrationszug sollte vom Gänsemarkt über den Jungfernstieg und die Mönckebergstraße bis zum Rathausmarkt führen. Dort wollte Thunberg, die Ferien hat und schon an Demonstrationen in Brüssel, Paris und Antwerpen teilgenommen hat, eine kurze Rede halten.

+++ 10.00 Uhr: Zahl der Arbeitslosen sinkt im Februar leicht auf 2,373 Millionen +++

Die Zahl der Arbeitslosen in Deutschland ist im Februar auf 2,373 Millionen zurückgegangen. Das waren 33 000 Jobsucher weniger als im Januar und 173 000 weniger als vor einem Jahr, wie die Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg mitteilte. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 5,3 Prozent.

+++ 9.53 Uhr: Weidel will laut Sprecher im Herbst wieder für Fraktionsvorsitz kandidieren +++

Die Vorsitzende der AfD-Fraktion im Bundestag, Alice Weidel, will trotz der Parteispendenaffäre ihrer Partei im Herbst erneut als Fraktionschefin zur Wahl antreten. "Frau Weidel will auf jeden Fall wieder für die Fraktionsführung kandidieren, am liebsten auch wieder als Doppelspitze mit Herrn Gauland", sagte ihr Sprecher den Zeitungen der Funke-Mediengruppe von Freitag.

Weidel steht wegen möglicherweise illegaler Parteispenden in sechsstelliger Höhe unter Druck. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt in dem Fall. Ihr Ko-Fraktionsvorsitzender Alexander Gauland hatte zuletzt erklärt, im Sommer über seine weitere politische Laufbahn zu entscheiden. Der 78-jährige Gauland verwies dabei auf sein Alter.

+++ 9.34 Uhr: Flughafen Düsseldorf wieder komplett geöffnet +++

Am Düsseldorfer Airport läuft der Betrieb nach der Räumung von Teilen des Sicherheitsbereichs an allen Flugsteigen wieder an. Als letztes sei kurz vor 9 Uhr das Gate B wieder geöffnet worden, sagte ein Flughafensprecher am Freitagmorgen. Von der Räumung seien nach ersten Schätzungen etwa 6500 Passagiere betroffen.

Als Grund für die Räumung hatte der Airport am Morgen mitgeteilt, es habe eine Vermischung von kontrollierten und unkontrollierten Reisenden gegeben. Die Passagiere müssten nun erneut durch die Sicherheitskontrolle.

+++ 9.23 Uhr: Michael Jacksons Neverland-Ranch steht zum Verkauf +++

Die legendäre Neverland-Ranch des verstorbenen Popsängers Michael Jackson kommt auf den Markt - zum Schnäppchenpreis. Ein Makler in Kalifornien bietet die rund 1100 Hektar große Immobilie für 31 Millionen Dollar (27 Millionen Euro) zum Verkauf an. Vor vier Jahren hatte die Ranch noch für 100 Millionen Dollar zum Verkauf gestanden. Makler Kyle Forsyth begründete den Preisverfall mit der jahrelangen Dürre in der Region, die sich auch auf den Immobilienmarkt auswirkt.

Auf den Käufer warten ein Haupthaus mit sechs Schlafzimmern, drei Gästehäuser, ein 1,6 Hektar großer See samt Wasserfall, Tennisplätze und mehrere Scheunen. Angebote wird das Anwesen unter dem Namen Sycamore Valley Ranch.

+++ 9.02 Uhr: DOSB-Chef zu Doping: Keine Hinweise, dass Deutsche betroffen sind +++

DOSB-Präsident Alfons Hörmann sieht auch zwei Tage nach den Doping-Razzien in Erfurt und Seefeld keine Anzeichen für die Verwicklung deutscher Sportler. "Nach unserem Kenntnisstand sind weder Nachwuchskader-Athleten noch Top-Athleten Deutschlands aus irgendeiner Sportart mit dem Mediziner in Kontakt", sagte Hörmann im ZDF.

Bei einer Razzia des österreichischen Bundeskriminalamtes bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld waren am Mittwoch sieben Verdächtige verhaftet worden. In Erfurt wurde parallel dazu der Arzt Mark S. und ein mutmaßlicher Komplize festgenommen.

+++ 8.36 Uhr: Teile des Sicherheitsbereichs am Düsseldorfer Flughafen geräumt +++

Am Düsseldorfer Flughafen müssen Teile des Sicherheitsbereichs geräumt werden. Es habe eine Vermischung von kontrollierten und unkontrollierten Reisenden gegeben, teilte der Flughafen mit. Die Passagiere müssten nun erneut durch die Sicherheitskontrolle. Wie viele Reisende davon betroffen sind, war zunächst unklar.

+++ 8.05 Uhr: USA setzen eine Million Dollar auf Ergreifung von Osama bin Ladens Sohn aus +++

Die US-Regierung hat eine Million Dollar (880.000 Euro) auf die Ergreifung des Sohns von Al-Kaida-Gründer Osama bin Laden ausgesetzt. Hamsa bin Laden habe sich "zu einem der Anführer" des Terrornetzwerks entwickelt, erklärte das Außenministerium in Washington. Die ausgesetzte Summe solle für Hinweise gezahlt werden, die zu seiner Ergreifung führten.

US-Geheimdienste sehen den etwa 30 Jahre alten Hamsa bin Laden als eine aufsteigende Größe im globalen Dschihadismus. Er hatte bereits Anschläge auf die USA angedroht, um den Tod seines Vaters zu rächen. Osama bin Laden war 2011 von US-Sondereinsatzkräften in seinem Versteck in Pakistan aufgespürt und getötet worden. Hamsa bin Laden rief auch zum Sturz der Monarchie in Saudi-Arabien, dem Heimatland seiner Familie, auf.

+++ 7.34 Uhr: Texas richtet 70-jährigen Dreifachmörder hin +++

In Texas ist ein 70-jähriger verurteilter Mörder hingerichtet worden – der älteste in dem US-Bundesstaat hingerichtete Häftling seit Wiedereinführung der Todesstrafe in den USA. Das Todesurteil gegen Billie Wayne Coble wurde am Abend im Gefängnis von Huntsville mit einer Giftspritze vollstreckt, wie die Behörden mitteilten. Er war schuldig gesprochen worden, 1989 die Eltern und den Bruder seiner Ehefrau getötet zu haben, die sich von ihm scheiden lassen wollte.

+++ 5.23 Uhr: Polizei-Azubi erschießt wohl versehentlich Mit-Auszubildenden +++

Ein Polizei-Azubi hat in Würzburg offenbar versehentlich einen Mit-Auszubildenden erschossen. Der junge Polizeianwärter wurde angeschossen und erlag kurz danach im Krankenhaus seinen Verletzungen, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am frühen Morgen gemeinsam mitteilten. Die Behörden gehen nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass der junge Bereitschaftspolizist den Schuss am Donnerstagabend versehentlich auslöste. Er hielt sich mit seinem Kollegen kurz vor Antritt des abendlichen Wachdiensts in einem Zimmer der zugehörigen Unterkunft des Polizeipräsidiums auf. Beide Auszubildenden sind laut Polizei um die 20 Jahre alt – ein genaues Alter wollte die Polizei zunächst nicht nennen. Die Staatsanwaltschaft übernahm gemeinsam mit dem Landeskriminalamt die Ermittlungen. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf fahrlässige Tötung.

+++ 4.16 Uhr: Greta Thunberg: Deutsche Schulstreiks stimmen mich hoffnungsvoll +++

Die Klimaaktivistin Greta Thunberg ist begeistert, wie viele deutsche Schulkinder sich ihrer Protestaktion angeschlossen haben. "Was in Deutschland passiert ist, stimmt mich unglaublich hoffnungsvoll", sagte die 16-jährige Schwedin vor ihrer Teilnahme am Schulstreik in Hamburg der Deutschen Presse-Agentur. Es sei eine große Ehre für sie, erstmals in Deutschland an einem Klimaprotest teilzunehmen. Sie betrachte Deutschland als eines der wichtigsten Länder im Kampf gegen den Klimawandel. "Das, was Deutschland tut, hat enormen Einfluss auf die gesamte Welt. Deshalb denke ich, ihr solltet das als eine großartige Gelegenheit betrachten", sagte sie.

+++ 2.53 Uhr: 20 Jahre Haft für Magier Jan Rouven in Kinderpornografie-Prozess +++

Der deutsche Magier Jan Rouven (41) ist in den USA wegen Besitzes und Verbreitung von Kinderpornografie zu 20 Jahren Haft verurteilt worden. Zudem verhängte das Gericht in Las Vegas auch eine Geldstrafe in Höhe von 500.000 Dollar (rund 440.000 Euro), wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft der Deutschen Presse-Agentur mitteilte.

Der Magier, der mit seiner Show "The New Illusions" in Las Vegas Erfolge feierte, war im März 2016 festgenommen worden. Laut Anklage entdeckten Ermittler auf Laptops und anderen Geräten in Rouvens Villa Tausende Videos und Fotos, die unter anderem auch den Missbrauch von Kindern zeigten.

+++ 2:34 Uhr: Amazon nimmt "Dash"-Bestellknöpfe weltweit aus dem Angebot +++

Amazon stellt den Verkauf seiner "Dash"-Bestellknöpfe zum schnellen Nachordern von Alltagsartikeln weltweit ein. Statt der Hardware-Knöpfe will sich der Online-Händler künftig auf verwandte digitale Dienste konzentrieren. Dazu gehören virtuelle "Dash"-Buttons, die man sich auf der Amazon-Website oder in der App einrichten kann. In den USA können Hersteller von Hausgeräten solche digitalen Knöpfe inzwischen auch in die Displays ihrer Technik integrieren. "Wenn man jetzt einen Dash-Button zuhause hat, bleibt er natürlich funktionsfähig", betonte Amazon-Manager Tim Freystedt.

Für Deutschland hat die Entscheidung eine besondere Brisanz. Amazon hatte im Januar in zweiter Instanz vor dem Oberlandesgericht München einen Rechtsstreit mit der Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen um die Knöpfe verloren. Die Richter entschieden, dass Amazon gegen Gesetze zum Online-Handel verstoße, weil beim Einkauf klare Informationen zu Inhalt, Preis und der Hinweis auf eine zahlungspflichtige Bestellung fehlten.

+++ 2.04 Uhr: Bericht: Verteidigungsministerium räumt schwere Fehler bei "Gorch Fock" ein +++

In der Affäre um das Marine-Segelschulschiff "Gorch Fock" hat das Bundesverteidigungsministerium einem Medienbericht zufolge gravierende Fehler eingeräumt. Die "Welt" berichtet, das Ministerium habe nach einer umfangreichen Prüfung der internen Revision die schweren Vorwürfe des Bundesrechnungshofes weitgehend bestätigt.

In einer Stellungnahme, die dem Bundestag am Donnerstag übermittelt wurde, heißt es demnach, obwohl die Prüfungen noch nicht abschließend aufgearbeitet worden seien, erlaube der bisherige Wissensstand "bereits festzustellen, dass wir dem überwiegenden Teil der Darstellungen des Bundesrechnungshofes sowie den Empfehlungen im Wesentlichen folgen und die zusammenfassenden Bemerkungen teilen".

Der Rechnungshof hatte Anfang Januar Medienberichten zufolge in einem Prüfbericht schwere Versäumnisse bei der Instandsetzung des im Jahr 1958 gebauten Segelschiffs festgestellt. So waren für die Sanierung des Dreimasters Ende 2015 noch knapp zehn Millionen Euro veranschlagt worden. Inzwischen sind die Kosten auf 135 Millionen Euro angestiegen. Der Rechnungshof bemängelte unter anderem, vor der Instandsetzung habe es weder eine umfassende Schadenaufnahme noch eine ausreichende Untersuchung der Wirtschaftlichkeit gegeben.

+++ 1.43 Uhr: Mann findet mehr als zwei Meter lange tote Schlange beim Kompost +++

Schreck in den Abendstunden: Auf einem Platz für Kompost hat ein Mann in Friedland in Mecklenburg-Vorpommern eine mehr als zwei Meter lange, reglos daliegende Schlange entdeckt. Er meldete seinen Fund, woraufhin das Veterinäramt das Tier abholte, wie die Polizei mitteilte. Es stellte sich heraus, dass die Schlange, die vermutlich zur Familie der Boas gehören soll, zum Zeitpunkt ihres Fundes bereits tot war. Woher das Tier kam und ob es zu den giftigen Arten gehörte, soll nun ermittelt werden.

+++ 0.00 Uhr: Maas wegen Flugzeugpanne in Mali gestrandet +++

Die Pannenserie bei der Flugbereitschaft reißt nicht ab: Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) ist wegen eines technischen Defekts seines Regierungsfliegers im westafrikanischen Mali gestrandet. Seine Rückkehr nach Berlin verschiebe sich daher auf Freitag, sagte eine Sprecherin des Auswärtigen Amts.