Die wichtigsten Meldungen am Samstag im Kurz-Überblick:

Schauspieler Bruno Ganz ist tot (11.04 Uhr)

Historischer Großsegler "Seute Deern" in Flammen (10.45 Uhr)

Ostdeutsche CDU-Politiker gegen Auftritte von Merkel in Landtagswahlkämpfen (8.07 Uhr)

Schütze eröffnet Feuer nahe Chicago – Toter und Verletzte (0.20, 0.50 und 5.04 Uhr)

Festnahmen bei rechtsextremer Demo in Dresden (0.47 Uhr)

Die Nachrichten vom Samstag im stern-Ticker:

+++ 11.08 Uhr: Merkel: USA stufen europäische Autos als Sicherheitsgefahr ein +++

Das US-Handelsministerium ist nach Angaben von Kanzlerin Angela Merkel offensichtlich zu der Einschätzung gekommen, dass europäische Autos eine Bedrohung für die nationale Sicherheit der USA darstellen. Das sei für Deutschland erschreckend, sagte Merkel bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Auf der Grundlage der Einschätzung des Handelsministeriums könnte US-Präsident Donald Trump neue Sonderzölle einführen.

+++ 11.04 Uhr: Schauspieler Bruno Ganz ist tot +++

Schauspieler Bruno Ganz (u.a. "Himmel über Berlin", "Der Untergang") ist im Alter von 77 Jahren in seinem Züricher Wohnhaus gestorben. Sein Management bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Er sei am Morgen seiner Krebserkrankung erlegen. Erst im August hatte Ganz seine Darmkrebserkrankung öffentlich gemacht und daher auch seine Teilnahme an den Salzburger Festpielen abgesagt.

Ganz galt auf der Bühne und im Film einer der Großen seines Fachs. Von der Kritik in höchsten Tönen gelobt und nach seinen eigenen Worten ein Einschnitt in seinem künstlerischen Wirken war seine Verkörperung des Diktators Adolf Hitler in "Der Untergang" (2004). Zuletzt spielte Ganz in "Der Trafikant" (2017) den Psychoanalytiker Sigmund Freud.

+++ 10.54 Uhr: Polizistin stirbt bei Einsatzfahrt +++

Eine Polizistin ist im Saarland bei einem Unfall während einer Einsatzfahrt ums Leben gekommen. Der Fahrer des Streifenwagens wurde am Samstagmorgen mit schweren Verletzungen in eine Klinik gebracht, wie die Polizei auf Twitter mitteilte. Weitere Details zu dem Unfall im Saarbrücker Stadtteil Güdingen lagen zunächst nicht vor.

#PolizeiSaarland trauert um Kollegin. Heute Morgen kam gegen 06:25 Uhr eine Kollegin im Rahmen einer Einsatzfahrt in #Saarbrücken-#Güdingen ums Leben. Der Fahrer des Funkstreifenwagens wurde schwerverletzt in eine Klinik verbracht. Genaueres zum #Unfall steht noch nicht fest. — Polizei Saarland (@PolizeiSaarland) 16. Februar 2019

+++ 10.45 Uhr: Historischer Großsegler "Seute Deern" in Flammen +++

In Bremerhaven ist am späten Abend das historische Segelschiff "Seute Deern" in Brand geraten. Das berichtet unter anderem Radio Bremen und der "Weser-Kurier". Demnach brach das Feuer gegen 22 Uhr aus noch ungeklärter Ursache in einem Hohlraum zwischen Innen- und Außenwand der Dreimast-Bark aus. Gäste des Restaurants an Bord und die Mitarbeiter konnten sich rechtzeitig in Sicherheit bringen, Verletzte gab es nach ersten Erkenntnissen nicht.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und hatte nach eigenen Angaben Schwierigkeiten beim Löschen, weil das Schiff schwer zugänglich sei. Inzwischen konnten die Einsatzkräfte den brand unter Kontrolle bringen. An dem 1919 gebauten Großsegler dürfte den Berichten zufolge ein erheblicher Schaden entstanden sein.

+++ 10.42 Uhr: Merkel fordert China zu Mitwirkung bei internationaler Abrüstung auf +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat China zur Mitwirkung bei den internationalen Bemühungen zur Abrüstung aufgefordert. Das Thema Abrüstung gehe nach der Kündigung des INF-Abrüstungsvertrags nicht nur die bisherigen Vertragsmächte Russland und die USA an, "sondern auch China", sagte Merkel bei der Münchner Sicherheitskonferenz. Über einen Beitrag der Volksrepublik bei den weiteren Abrüstungsbemühungen würde sie sich "freuen", sagte die Kanzlerin.

+++ 8.56 Uhr: Sea-Eye-Rettungsschiff nach dreiwöchiger Pause wieder im Einsatz +++

Zur Rettung schiffbrüchiger Flüchtlinge im Mittelmeer ist wieder ein deutsches Hilfsschiff im Einsatz. Das Schiff "Alan Kurdi" habe nach einer entsprechenden Erlaubnis der Behörden in der Nacht den Hafen von Palma de Mallorca verlassen, teilte die Hilfsorganisation Sea-Eye mit. Es sei "das letzte verbliebene Schiff einer Hilfsorganisation, das nicht von Behörden blockiert oder von Staaten festgehalten" werde.

Das Schiff steuerte demnach nach einer dreiwöchigen Pause und verschiedenen Wartungsarbeiten in Richtung Libyen, um in den internationalen Gewässern vor der Küste des nordafrikanischen Landes die Lage zu beobachten. An Bord waren auch drei Seeleute und eine Krankenschwester der spanischen Hilfsorganisation Proem Aid.

+++ 8.07 Uhr: Ostdeutsche CDU-Politiker gegen Auftritte von Merkel in Landtagswahlkämpfen +++

Führende Vertreter der ostdeutschen CDU-Verbände lehnen Wahlkampfauftritte von Bundeskanzlerin Angela Merkel vor den Landtagswahlen im Herbst ab. "Ein Wahlkampfauftritt der Bundeskanzlerin wird uns in Sachsen nicht helfen", sagte der sächsische Landtagspräsident Matthias Rößler dem "Spiegel". Der thüringische CDU-Fraktionsvize Michael Heym sagte, über mögliche Wahlkampfauftritte Merkels werde es "sicher noch Diskussionen in der Thüringer CDU geben". "Einen Mehrwert für uns hätte es wahrscheinlich nicht."

Merkel ist zwar nicht mehr CDU-Bundesvorsitzende, aber noch immer die beliebteste Politikerin in Deutschland. Dass sie in den ostdeutschen Bundesländern nicht auftreten soll, liegt vor allem an den Erfahrungen der CDU mit aggressiven Gegendemonstrationen des AfD-Milieus im Bundestagswahlkampf.

+++ 6.31 Uhr: Feuer in Gotha – elf Verletzte +++

Bei einem Wohnhausbrand in Gotha in Thüringen sind elf Menschen verletzt worden. Sie erlitten leichte Rauchvergiftungen und wurden von Sanitätern versorgt, wie die Polizei mitteilte. Das Feuer war am späten Abend in dem Mehrfamilienhaus ausgebrochen. Die Wohnung einer 54 Jahre alten Frau brannte aus. Weitere Wohnungen wurden in Mitleidenschaft gezogen. Die obdachlosen Bewohner kamen bei Freunden und Verwandten unter. Wie hoch der Sachschaden ist, stand noch nicht fest. Auch die Brandursache war zunächst noch unklar.

+++ 5.32 Uhr: Rettungswagenfahrer mit Laserpointer geblendet +++

Der Fahrer eines Rettungswagens ist in der Nähe von Speinshart im Landkreis Neustadt an der Waldnaab in der Oberpfalz mit einem Laserpointer geblendet und an den Augen verletzt worden. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der 35-Jährige am Abend mit seinem Fahrzeug unterwegs, als er in der Nähe eines Klosters plötzlich von dem grünen Licht getroffen wurde. Der Mann wurde anschließend von einem Arzt behandelt. Von dem unbekannten Täter fehlte zunächst jede Spur.

+++ 5.04 Uhr: Sechs Tote bei Schießerei in Fabrik im Vorort von Chicago +++

Bei der Schießerei in einer Fabrik in einem Vorort von Chicago sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Fünf Polizisten wurden bei dem Schusswechsel in dem Werk für Wasserventile in dem Städtchen Aurora im US-Staat Illinois verletzt, teilte die örtliche Polizeichefin Kristen Ziman mit. Dabei sei auch der Schütze getötet worden. Bei dem Schützen handelt es sich nach örtlichen Medienberichten um einen 45-jährigen ehemaligen Angestellten der Firma, der erst vor zwei Wochen entlassen worden sei. US-Präsident Donald Trump sprach den Familien der Opfer sein Beileid aus.

+++ 5.03 Uhr: Oscar-Akademie lenkt nach Protest ein – alle Preise Live verliehen +++

In wenigen Tagen werden in Hollywood die Oscar-Trophäen verliehen, doch der Wirbel um den Ablauf der Preisgala reißt nicht ab. Prominente Filmschaffende waren gegen eine geplante Straffung der Show auf die Barrikaden gegangen – nun lenkt die Oscar-Akademie ein. Bei der Gala am 24. Februar werden die Trophäen in allen 24 Sparten während der Live-Übertragung ausgehändigt. Dies gab die Film-Akademie bekannt.

Man werde das "traditionelle Format" beibehalten, hieß es in der Mitteilung. Die Academy habe das "Feedback" seiner Mitglieder gehört – und nun offenbar zu Herzen genommen. Eine umstrittene Entscheidung der Show-Produzenten und des Vorstands hatte den Wirbel in den eigenen Reihen am Montag losgetreten. Erstmals sollten die Trophäen in vier Sparten – Kamera, Schnitt, Live Action-Kurzfilm sowie Make-up und Haarstyling – in den Werbepausen ausgehändigt werden, um damit die Gala kürzer zu halten.

+++ 3.00 Uhr: Wahlkommission verschiebt Wahlen in Nigeria +++

Die Wahlkommission in Nigeria hat die Präsidentschafts- und Parlamentswahlen in dem Land um eine Woche verschoben. Es sei nicht möglich, am ursprünglich geplanten Wahltag einen freien, fairen und glaubwürdigen Urnengang zu garantieren, sagte der Präsident der Wahlkommission, Mahmood Yakubu, nach einer nächtlichen Krisensitzung wenige Stunden vor der zunächst vorgesehenen Öffnung der Wahllokale. Als Grund nannte er logistische Probleme.

+++ 1.04 Uhr: Bilanz für 2017: Zahl der Wolfsangriffe auf Nutztiere gestiegen +++

Die Zahl der Wolfsangriffe auf Nutztiere ist bundesweit stark gestiegen. Das berichtet die "Neue Osnabrücker Zeitung" mit Verweis auf die Schadensbilanz für das Jahr 2017 der zuständigen Dokumentationsstelle des Bundes. Demnach stieg die Zahl der Risse gegenüber dem Vorjahr um knapp 66 Prozent auf 472 dokumentierte Fälle. Die Zahl der getöteten, verletzten oder vermissten Tiere – meist Schafe – beziffert die Dokumentationsstelle auf 1667 – fast 55 Prozent mehr als noch 2016.

+++ 0.50 Uhr: Polizei: Fünf Zivilisten bei Schießerei bei Chicago getötet +++

Bei der Schießerei in einem Vorort der US-Großstadt Chicago sind am Abend nach Polizeiangaben fünf Zivilisten getötet worden. Das teilte eine Sprecherin der Polizei vor laufenden Kameras mit. Der Schütze sei später im Städtchen Aurora im US-Staat Illinois bei einem Schusswechsel mit Beamten ums Leben gekommen.

+++ 0.47 Uhr: Festnahmen bei rechtsextremer Demo in Dresden +++

Am Rande eines Neonazi-Aufmarsches und einer Gegendemonstration sind in Dresden laut Polizei 15 Menschen vorübergehend in Gewahrsam genommen worden. In der sächsischen Landeshauptstadt marschierten Rechtsextreme am Abend in einem als "Gedenkmarsch" an die alliierten Luftangriffe vom Februar 1945 angemeldeten Aufzug durch die Stadt. Dagegen demonstrierte das linke Bündnis "Nazifrei! Dresden stellt sich quer".

Laut Polizei gab es am Rande der Versammlungen einen Verstoß gegen das Verbot von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, einen Landfriedensbruch sowie mehrere Verstöße gegen das Versammlungsgesetz. Laut Polizei beschwerten sich am Rande der Proteste mehrere Journalisten darüber, sie seien in ihrer Arbeit behindert worden.

Im Verlauf des heutigen Einsatzes in #Dresden haben sich wiederholt Medienvertreter darüber beschwert, in ihrer Arbeit behindert worden zu sein. Dazu nimmt Einsatzleiter René Demmler Stellung. #dd1502 pic.twitter.com/GyarlJk14E — Polizei Sachsen (@PolizeiSachsen) 15. Februar 2019

+++ 0.37 Uhr: USA stellen 200 Tonnen Hilfsgüter für Venezuela bereit +++

Die USA wollen weitere Hilfsgüter an die kolumbianisch-venezolanische Grenze bringen. Die für die notleidende Bevölkerung in Venezuela bestimmte Lieferung im Umfang von 200 Tonnen werde in den kommenden Tagen per Militärtransportflugzeug erfolgen, hieß es aus dem US-Verteidigungsministerium. Venezuelas Regierung lehnt humanitäre Hilfe aus den USA bislang kategorisch ab. Die Armee blockiert seit Tagen einen Grenzübergang zu Kolumbien, um die Lieferung von bereitstehenden Hilfsgütern zu verhindern. Präsident Nicolás Maduro warf den USA vor, Venezuela zu berauben und im Gegenzug mit "verfaultem und verseuchtem Essen" abspeisen zu wollen.

+++ 0.20 Uhr: Schütze eröffnet Feuer nahe Chicago – Toter und Verletzte +++

Ein Unbekannter hat in einem Vorort von Chicago das Feuer eröffnet und dabei mehrere Menschen verletzt. Der Mann sei kurz darauf ums Leben gekommen, berichtete unter anderem die Lokalzeitung "Daily Herald" unter Berufung auf Polizeiquellen. Unklar war, ob der Täter von der Polizei erschossen worden sei oder sich selbst gerichtet habe.

Bei dem Zwischenfall in Aurora im US-Staat Illinois wurden mindestens vier Polizisten und eine unbekannte Zahl von Zivilisten verletzt, berichtete unter anderem der Sender CNN unter Berufung auf Polizei und Staatsanwaltschaft. Die Verletzten seien mit Hubschraubern in umliegende Krankenhäuser gebracht worden, Sondereinheiten der Polizei durchsuchten die Gebäude am Tatort nach möglichen weiteren Opfern.

Offiziellen Angaben zufolge fielen die Schüsse in einem Werk für Wasserventile. Fernsehsender zeigten Polizei-, Rettungs- und Feuerwehrwagen am Tatort. Umliegende Schulen wurden vorübergehend abgeriegelt. Zu den Hintergründen der Tat lagen zunächst keine Angaben vor.