Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

FDP mit eigenem Hartz-IV-Konzept

Schießerei in München - zwei Tote (10:03 Uhr)

Razzia in Hessen bei mutmaßlichen Islamisten (8:25 Uhr)

Spaziergängerin findet Leiche (8:12 Uhr)

Mindestens 69 Tote bei Inferno in Dhaka (5:01 Uhr)

Gedämpfte Erwartungen an Missbrauchs-Konferenz (4:51 Uhr)

Berlin-Köpenick nach Stromausfall wieder am Netz (4.34 Uhr)

Aufklappbares Handy für 2000 Euro von Samsung (3:30 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 10:50 Uhr: Museum muss 30.000 Euro für Dalí-Werke in Videoclip zahlen +++

Das Museum Dalí Berlin muss wegen Urheberrechtsverletzungen 30.000 Euro an die Dalí-Stiftung zahlen. Das Kunsthaus zog am Donnerstag vor dem Oberlandesgericht München seine Berufung zurück. Damit gilt das erstinstanzliche Urteil.

Das Museum hatte von 2011 bis 2015 mit einem Video auf seine Ausstellung hingewiesen. Darin wurden surrealistische Motive des spanischen Künstlers Salvador Dalí mit Berliner Sehenswürdigkeiten kombiniert. So waren beispielsweise ein kubistischer Engel am Fernsehturm zu sehen und eine zerlaufende Uhr an der Gedächtniskirche. Insgesamt 13 Dalí-Motive waren zu sehen, in 6 davon sah das Oberlandesgericht eine Urheberrechtsverletzung.

Das Gericht wies das Museum darauf hin, dass es unter diesen Umständen mit den 30.000 Euro aus dem Urteil des Landgerichtes noch günstig davon gekommen sei und riet, die Berufung zurückzunehmen. Die Stiftung, die im Auftrag des spanischen Staates Dalís Nachlass verwaltet, hatte mindestens 200.000 Euro gefordert.

+++ 10:46 Uhr: FDP will Hartz IV vereinfachen und Arbeitslose besser motivieren +++

In der Diskussion um die Zukunft von Hartz IV hat die FDP-Fraktion ein eigenes Reformkonzept vorgestellt. Ein zentraler Punkt seien die Zuverdienstregeln, die derzeit "geradezu grotesk demotivierend" auf die Betroffenen wirkten, sagte der Arbeitsmarktexperte der Fraktion, Johannes Vogel, am Donnerstag in Berlin. Eine Arbeit aufzunehmen oder die Arbeitszeit auszuweiten, müsse sich immer lohnen.

Das Konzept für ein "liberales Bürgergeld" sieht außerdem vor, mehrere Sozialleistungen zusammenzulegen, wie der sozialpolitische Sprecher der FDP-Fraktion, Pascal Kober, ausführte. Arbeitslosengeld II, die Kosten für Unterkunft und Heizung, das Wohngeld und der Kinderzuschlag sollten zusammengefasst werden, um das "nervenaufreibende Ämter-Hopping" zu beenden.

+++ 10:44 Uhr: Anklage wegen Mordes an Tramperin Sophia L. erhoben +++

Die Staatsanwaltschaft Bayreuth hat im Fall der getöteten Tramperin Sophia L. Anklage erhoben. Einem aus Marokko stammenden Lastwagenfahrer werde Mord an der 28-Jährigen vorgeworfen, teilten die Ermittler am Donnerstag mit. Er soll die Anhalterin Mitte Juni auf ihrem Weg von Leipzig nach Nürnberg in seine Gewalt gebracht und getötet haben, um zuvor begangene Straftaten zu verdecken. Die Leiche soll er dann im Norden Spaniens abgelegt haben.

+++ 10:44 Uhr: Deutsche Telekom will fast 13 Milliarden Euro in den Netzausbau investieren +++

Die Deutsche Telekom will in diesem Jahr rund 12,7 Milliarden Euro in Mobilfunknetze und Breitbandnetze im Boden stecken. Davon entfallen 4,8 Milliarden Euro auf den brummenden US-Markt, wie der Konzern am Donnerstag bei Vorlage der Bilanz für das vergangene Jahr mitteilte. Eine Zahl für Deutschland nannte die Telekom nicht.

+++ 10:37 Uhr: BGH: Kunsthalle durfte "Mannheimer Loch" beim Umbau zerstören +++

Künstler haben grundsätzlich das Recht, die Vernichtung eines ihrer Werke zu verbieten - ist es allerdings Teil eines Bauwerks, gehen die Interessen des Eigentümers an einer Neugestaltung in aller Regel vor. Dieses Urteil hat der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe am Donnerstag verkündet.

Damit steht nach jahrelangem Streit fest, dass die Kunsthalle Mannheim zwei Installationen der Künstlerin Nathalie Braun Barends dem großangelegten Um- und Neubau opfern durfte. Dazu gehört die als "Mannheimer Loch" bekannt gewordene Arbeit "HHole", die sich in einem Gebäudeteil durch Öffnungen in den Decken über sämtliche Ebenen zog. Möglicherweise stehen der Künstlerin aber noch bis zu 66.000 Euro Vergütung für diese Arbeit zu. Darüber muss das Oberlandesgericht Karlsruhe neu verhandeln. Laut BGH sind die Ansprüche nicht verjährt.

+++ 10.03 Uhr: Schießerei in München - zwei Tote +++

Schüsse haben zwei Männer auf einer Baustelle in München getötet. Unter den Toten sei nach ersten Erkenntnissen der Beamten der mutmaßliche Täter, sagte ein Sprecher der Polizei am Donnerstagvormittag. Details und Hintergründe zur Tat im Stadtteil Au waren zunächst unklar. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr, die Beamten hätten die Lage im Griff.

Die Polizei war mit einem Großaufgebot im Einsatz. Dieser daure an, auch die Absperrung des Tatorts werde aufrecht erhalten, so die Polizei. Das Landratsamt nahe der Baustelle wurde vorübergehend geschlossen. Der Trambahnverkehr in der Gegend wurde eingestellt.

Wir haben die Lage in der Ohlmüllerstr. in der #Au in #München unter Kontrolle und informieren Euch weiterhin. Derzeit besteht keine Gefahr für Unbeteiligte. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) February 21, 2019

+++ 9:55 Uhr: Millionenbuße und Bewährungsstrafen in Prozess um Waffenhersteller Heckler & Koch +++

Im Prozess gegen fünf ehemalige Mitarbeiter des Waffenherstellers Heckler & Koch wegen Verstoßes gegen das Kriegswaffenkontrollgesetz sind zwei Angeklagte zu Bewährungsstrafen verurteilt worden. Zudem erlegte das Stuttgarter Landgericht im Zusammenhang mit der Lieferung von fast 5000 Sturmgewehren und Zubehör in mexikanische Unruheprovinzen dem Unternehmen am Donnerstag ein Bußgeld in Höhe von 3,7 Millionen Euro auf. Eine frühere Mitarbeiterin wurde zu 17 Monaten und ein ehemaliger Angestellter zu 22 Monaten Haft auf Bewährung verurteilt.

+++ 9:51 Uhr: Behindertenbeauftragter begrüßt "klare Entscheidung" aus Karlsruhe +++

Der Behindertenbeauftragte der Bundesregierung, Jürgen Dusel, hat das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zum Wahlrecht von Behinderten begrüßt. "Ich freue mich sehr über diese klare Entscheidung", erklärte er am Donnerstag." Ich fordere die Koalitionsfraktionen auf, den Koalitionsvertrag nun umgehend und ohne Wenn und Aber umzusetzen." Insbesondere die Unionsfraktion müsse "ihre zögerliche Haltung" aufgeben. Das Bundesverfassungsgericht hatte am Morgen entschieden, dass die bisherigen Regelungen zum Wahlrechtsausschluss für Behinderte verfassungswidrig sind. Die Vorgaben im Bundeswahlgesetz verstießen gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl und gegen das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung, befanden die Karlsruher Richter.

+++ 9:15 Uhr: Dreijährige in Berlin gestorben - Mutter festgenommen +++

Nach dem Tod eines drei Jahre alten Mädchens in Berlin hat die Polizei dessen Mutter festgenommen. Die Mordkommission ermittelt wegen des Verdachts auf ein Tötungsdelikt, wie die Polizei am Donnerstagmorgen mitteilte. Demnach hatte der Vater das Mädchen am späten Mittwochabend schwer verletzt in einer Wohnung gefunden. Das Kind kam in ein Krankenhaus, wo es nach Polizeiangaben starb. Die Rettungskräfte wurden gegen 21.30 Uhr alarmiert. Nähere Angaben waren zunächst nicht bekannt. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++ 9:34 Uhr: Karlsruhe: Ausschluss betreuter Menschen von Wahlen verfassungswidrig +++

Menschen, die auf gerichtlich bestellte Betreuung angewiesen sind, dürfen nicht pauschal von Wahlen ausgeschlossen werden. Das gilt nach einem am Donnerstag veröffentlichten Beschluss des Bundesverfassungsgerichts in Karlsruhe vom 29. Januar auch für Straftäter, die wegen Schuldunfähigkeit in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht sind. Der Zweite Senat monierte einen Verstoß gegen den Grundsatz der Allgemeinheit der Wahl nach Artikel 38 und gegen das Verbot der Benachteiligung wegen einer Behinderung nach Artikel 3 des Grundgesetzes.

+++ 9.13 Uhr: Papst Franziskus eröffnet Krisengipfel zu sexuellem Missbrauch im Vatikan +++

Auf Einladung von Papst Franziskus beraten die katholischen Bischöfe seit Donnerstagmorgen über Konsequenzen aus den Missbrauchsskandalen der Kirche. Papst Franziskus verspricht sich von dem Krisengipfel eine Schärfung des Bewusstseins von Bischöfen für das Thema sexueller Missbrauch und die Verständigung auf ein Regelwerk für den Umgang damit. Teilnehmer der viertägigen Konferenz sind die Vorsitzenden von mehr als 110 Bischofskonferenzen aus aller Welt. Zudem sollen Experten und Opfer zu Wort kommen. Franziskus hatte angesichts der Skandale, die die katholische Kirche weltweit tief erschüttert haben, eine "Null-Toleranz"-Haltung gegenüber Missbrauch versprochen. Wenige Tage vor der Konferenz setzte er ein Zeichen, indem er den Ex-Kardinal Theodore McCarrick nach Missbrauchsvorwürfen aus dem Klerikerstand entließ.

+++ 8:25 Uhr: Durchsuchungen in Hessen bei mutmaßlichen Islamisten +++

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen in Südhessen mehrere Wohnungen mutmaßlicher Islamisten durchsucht. Ermittelt wird wegen des Verdachts auf Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat, wie eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Frankfurt sagte. In Rüsselsheim, Biebesheim und Raunheim durchsuchten die Beamten zwölf Objekte, in denen die Verdächtigen wohnen. Weitere Details und Ergebnisse des Einsatzes sollten im Laufe des Tages bekanntgegeben werden. Zunächst hatte "hessenschau.de" darüber berichtet.

+++ 8:17 Uhr: Frau in Paderborner Innenstadt mit Messer angegriffen +++

Eine 19-Jährige ist in der Paderborner Innenstadt mit einem Messer angegriffen worden. Nach ersten Ermittlungen stach ein Mann der Frau an einer Fußgängerampel vor dem Bahnhof am Mittwoch unvermittelt in den Oberarm, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag mitteilte. Wenig später nahm die Polizei den mutmaßlichen Täter fest. Er soll nach Angaben des Sprechers "psychisch labil" und geistig verwirrt sein. Der Mann wurde demnach in eine psychiatrische Klinik gebracht. Wie schwer die Frau verletzt wurde, war zunächst unklar. Der Mann soll sich sein Opfer nach ersten Erkenntnissen willkürlich ausgesucht haben.

+++ 8:12 Uhr: Spaziergängerin in Bayern findet Leiche - Mordkommission ermittelt +++

Eine Spaziergängerin hat in Bayern eine Leiche gefunden. Der Tote lag in Roth südlich von Nürnberg in einer Böschung, wie die Polizei mitteilte. Die Frau verständigte den Rettungsdienst, der allerdings nur noch den Tod des Mannes feststellen konnte. Weil der Fundort und der Zustand der Leiche auf ein Verbrechen hindeuten, nahmen Spurensicherung und Mordkommission noch am Mittwochabend ihre Arbeit auf. Im Laufe des Donnerstags soll eine Obduktion der Leiche erfolgen. Die Identität des Toten war zunächst unklar.

+++ 7:59 Uhr: Audi-Chef Schot will zehn Prozent der Führungsjobs streichen +++

Der angeschlagene Autobauer Audi will zahlreiche Führungsposten streichen. "Wir haben heute zu viele Führungskräfte an Bord", sagt Audi-Chef Bram Schot dem "Handelsblatt" vom Donnerstag. "Eine Ebene - also rund zehn Prozent der Leitung - werden wir rausnehmen können." Schot strebt mit diesem Umbau auch einen Kulturwandel an: "Wir müssen jünger, dynamischer und weiblicher werden."

+++ 7:44 Uhr: UN-Sicherheitsrat hebt vor Hanoi-Gipfel Reisesanktionen gegen Nordkoreaner auf +++

Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen hat das Reiseverbot für nordkoreanische Spitzenkader vorübergehend aufgehoben, um ihnen die Teilnahme am Gipfel mit den USA in Vietnam zu ermöglichen. Vietnam habe als Gastland einen entsprechenden Antrag in New York eingereicht, dem der zuständige Ausschuss entsprochen habe, hieß es am Mittwoch (Ortszeit) von UN-Diplomaten. Der Gipfel soll am 27. und 28. Februar in Vietnams Hauptstadt Hanoi stattfinden.

+++ 6:27 Uhr: Wichtigste Netanjahu-Herausforderer schmieden Wahlallianz +++

Vor den vorgezogenen Parlamentswahlen in Israel haben die beiden wichtigsten Herausforderer von Regierungschef Benjamin Netanjahu ein Bündnis geschmiedet. Ex-Generalstabschef Benny Gantz und der Zentrumspolitiker Jair Lapid kündigten am Donnerstag die Bildung einer gemeinsamen Liste an. Im Falle eines Erfolgs bei der Wahl am 9. April wollen sie sich demnach im Amt des Regierungschefs abwechseln.

+++ 5:01 Uhr: Mindestens 69 Tote bei Inferno in Dhaka +++

Bei einem Großbrand in Bangladeschs Hauptstadt Dhaka sind mindestens 69 Menschen ums Leben gekommen und Dutzende weitere verletzt worden. Das sagte der diensthabende Offizier der Feuerwehr und des Zivilschutzes, Kamrul Hasan, der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstagmorgen. Der Rettungseinsatz laufe weiter. Befürchtet wurde eine steigende Zahl an Opfern. Das Feuer war den Angaben zufolge am Mittwochabend im Erdgeschoss eines vierstöckigen Gebäudes ausgebrochen, in dem Chemikalien gelagert wurden. Danach breitete es sich auf drei benachbarte Häuser aus. Über die Ursache für den Brand in der Altstadt Dhakas gab es zunächst offiziell keine Auskünfte.

+++ 4:51 Uhr: Zentralkomitee der Katholiken dämpft Erwartungen an Missbrauchs-Konferenz +++

Der Präsident des Zentralkomitees der deutschen Katholiken, Thomas Sternberg, hat vor zu großen Erwartungen an die Missbrauchs-Konferenz im Vatikan gewarnt. "Ich befürchte, dass wir große Reformschritte nicht von einer solchen Tagung erwarten können", sagte Sternberg den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Das Thema sexueller Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche steht ab diesem Donnerstag im Zentrum einer viertägigen Konferenz im Vatikan. Auf Einladung von Papst Franziskus sollen Bischöfe, Experten und Opfervertreter über die Konsequenzen der Missbrauchsskandale beraten, welche die Kirche in den vergangenen Jahren erschüttert haben. Papst Franziskus verspricht sich von dem Treffen eine Schärfung des Bewusstseins von Bischöfen für das Thema Missbrauch und die Verständigung auf ein Regelwerk für den Umgang damit.

+++ 4:34 Uhr: Berlin-Köpenick nach großem Stromausfall wieder am Netz +++

Aufatmen im Berliner Südosten: Nach 31 Stunden ohne Strom ist der Stadtteil Köpenick seit Mittwochabend wieder am Netz. Tausende Menschen hatten seit Dienstag ohne Licht, Heizung oder Telefon auskommen müssen, nachdem bei Bauarbeiten neben dem Hauptkabel auch das Ersatzkabel beschädigt worden war. Insgesamt waren mehr als 30.000 Haushalte und 2000 Gewerbebetriebe vom Stromnetz abgeschnitten.

Der Blackout hatte am Dienstagnachmittag begonnen, am Mittwochabend kurz vor 21.30 Uhr gingen dann überall wieder die Lichter an. Spätestens am Donnerstagmorgen dürfte sich der Alltag vieler Bewohner nun wieder normalisieren.

+++ 4:15 Uhr: Weibliche Person" stirbt nach mutmaßlichem Familienstreit in Berlin +++

Nach einem mutmaßlichen Familienstreit in Berlin ist am Mittwochabend ein dabei schwer verletzter Mensch gestorben. Die "weibliche Person" wurde zuvor mit Stichverletzungen ins Krankenhaus gebracht, konnte jedoch nicht mehr gerettet werden, wie ein Polizeisprecher in der Nacht mitteilte. Einem Bericht der "B.Z." zufolge soll es sich bei dem Opfer um ein Kind handeln. Die Polizei wollte keine Angaben zum Alter machen.

Gegen 21.30 Uhr waren die Rettungskräfte in ein Haus im Stadtteil Lichtenrade gerufen worden. Eine verdächtige Person wurde dort vorläufig festgenommen. Ob es sich bei dem mutmaßlichen Täter und der Toten um Elternteil und Tochter handelte und die Beteiligten gemeinsam an dem Tatort wohnten, war in der Nacht zunächst unklar. Auch wer den Notruf abgesetzt hatte, wollte der Sprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht verraten. Eine Mordkommission hat die Ermittlungen aufgenommen.

+++ 3:30 Uhr: Samsung bringt aufklappbares Smartphone für 2000 Euro auf den Markt +++

Samsung wagt im umkämpften Smartphone-Markt den Vorstoß in eine neue Geräte-Kategorie mit einem Telefon, das sich zu einem Tablet auffalten lässt. Das Gerät mit dem Namen Galaxy Fold soll zum Preis von 2000 Euro im Mai in den Handel kommen. Zugleich weitet Samsung sein Angebot klassischer Smartphones aus: Das neue Premium-Gerät Galaxy S10 gibt es in vier Varianten in verschiedenen Preisklassen. Darunter ist auch eine Version für den superschnellen 5G-Datenfunk. Obwohl der Aufbau entsprechender Netze in Deutschland sich unter anderem durch Klagen zu verzögern droht, soll das Telefon auch hierzulande erhältlich sein.

+++ 2:55 Uhr: US-Rassist soll Anschläge auf Demokraten und Journalisten geplant haben +++

Ein rechtsradikaler Offizier der US-Küstenwache soll Anschläge auf demokratische Politiker und bekannte Journalisten geplant haben. Der 49-jährige Bewunderer des norwegischen Massenmörders Anders Behring Breivik wurde vergangene Woche festgenommen, wie aus am Mittwoch freigegebenen Gerichtsdokumenten hervorgeht. In seinem Haus in einem Vorort der Bundeshauptstadt Washington fanden die Ermittler ein großes Waffenarsenal mit 15 Schusswaffen und mehr als 1000 Schuss Munition.

+++ 0:06 Uhr: Hunderte Migranten greifen Behörden-Mitarbeiter in Mexiko an +++

Hunderte Migranten aus Mittelamerika haben Mitarbeiter der mexikanischen Migrationsbehörde angegriffen und Steine nach ihnen geworfen. Der Vorfall vom Dienstag im südlichen Bundesstaat Chiapas stehe im Zusammenhang mit kriminellen Menschenhändler-Gruppen, die eine Registrierung in Mexiko umgehen wollten, sagte der Vizeminister für Migrationsthemen, Alejandro Encinas, am Mittwoch. "Wir haben unsere Grenzen geöffnet, aber die Menschen, die Zutritt zu unserem Land haben wollen, müssen sich an Einreisevorgaben halten."