+++ 13:09 Uhr: Geständnisse abgelegt - Einigung in Prozess um Prügelattacke in Amberg +++

Im Prozess um die Prügelattacke von vier Flüchtlingen auf Passanten in Amberg haben sich Richter, Staatsanwaltschaft und Verteidigung auf Strafmaße geeinigt. Im Gegenzug dazu sollten die Angeklagten ein Geständnis ablegen. Die Beschuldigten im Alter von 17 bis 19 Jahren ließen ihre Anwälte daraufhin vor dem Amtsgericht in Amberg Erklärungen verlesen, in denen sie die Taten jeweils zugaben und bedauerten. Die Strafen sollen bei zwei Angeklagten im Bereich von mehreren Monaten liegen, womöglich zur Bewährung ausgesetzt. Für einen Angeklagten geht es um eine Strafe von ein bis anderthalb Jahren. Dem Vierten drohen mindestens zwei Jahre oder mehr; letztere Strafe könnte nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden.

Der Prozess ist damit aber nicht beendet; es wird weiterverhandelt. Die Staatsanwaltschaft wirft den jungen Männern vor, Ende Dezember in der bayrischen Stadt wahllos 21 Menschen angegriffen zu haben, von denen 15 verletzt wurden.

+++ 12.58 Uhr: Islamischer Staat beansprucht Anschläge in Sri Lanka für sich +++

Die Terrorgruppe Islamischer Staat hat die Anschlagsserie in Sri Lanka mit mehr als 320 Toten am Ostersonntag für sich reklamiert. "Diejenigen, die den Angriff ausgeübt haben, der vorgestern Mitglieder der US-geführten Koalition und Christen in Sri Lanka zum Ziel hatte, sind Kämpfer des Islamischen Staates", hieß es in einer vom IS-Propaganda-Sprachrohr Amaq veröffentlichten Mitteilung. Belege für die Behauptung lieferte der IS nicht. Die Anschläge hatten sich gegen drei Hotels und drei Kirchen gerichtet.

+++ 12.50 Uhr: Mehr als 50 Tote nach Erdrutsch in Myanmar befürchtet +++

Nach einem Erdrutsch in einem Bergwerk in Myanmar werden dutzende Todesopfer befürchtet. 54 Menschen würden nach dem Unglück in einer Jademine im nördlichen Bundesstaat Kachin vermisst, sagte ein Beamter der Polizeiwache Hpakant der Nachrichtenagentur AFP. Der Erdrutsch hatte sich demnach am Montagabend ereignet.

+++ 12.45 Uhr: Terror in Sri Lanka - offenbar zwei muslimische Brüder unter den Attentätern +++

Zwei muslimische Brüder aus Sri Lanka sollen für zwei Selbstmordanschläge auf Hotels in Colombo verantwortlichs ein. Die Söhne eines wohlhabenden Gewürzhändlers aus Colombo hätten sich als Gäste ausgegeben und in den Hotels "Shangri-La" und "Cinnamon Grand" in die Luft gesprengt, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Polizeikreisen. Bei der Anschlagsserie auf insgesamt drei Fünf-Sterne-Hotels und auf drei Kirchen waren am Ostersonntag mehr als 320 Menschen getötet worden.

+++ 12.28 Uhr: Strom aus erneuerbaren Energien am Ostermontag deckt Verbrauch des gesamten Landes +++

Energie für ganz Deutschland: Der sonnige und windreiche Ostermontag hat nach Berechnungen des Energieanbieters Eon zu einem sprunghaften Anstieg bei der Erzeugung erneuerbarer Energien geführt. Wie Eon mitteilte, wurden in den Nachmittagsstunden des Feiertags zwischen 11 Uhr und 16 Uhr bis zu 52 Gigawattstunden Strom erzeugt.

Die Stromlast betrug dagegen maximal 49,5 Gigawattstunden, hieß es weiter. "Damit konnte der komplette Stromverbrauch in Deutschland in den Peakstunden durch Strom aus regenerativen Energien gedeckt werden", erklärte Eon.

+++ 12.23 Uhr: Feuerwehr rettet kleinen Jungen aus drei Meter tiefem Rohr +++

Mit einem Großeinsatz haben Feuerwehrleute in Erzenhausen in Rheinland-Pfalz ein in ein drei Meter tiefes Rohr gestürztes Kleinkind gerettet. Sie gruben das senkrecht in den Boden führende Rohr mit einem kleinen Bagger sowie mit bloßen Händen frei, wie die Polizei in Kaiserslautern jetzt berichtete. Dann schnitten sie das Rohr auf und befreiten den 17 Monate alten Jungen. Das Kind blieb demnach dem äußeren Anschein nach unverletzt, wurde allerdings zur Beobachtung in ein Krankenhaus gebracht. Der Junge hatte laut Polizei am Sonntagnachmittag mit seinem Bruder im Garten gespielt, wobei die Kindern in einem von der Mutter unbemerkten Moment die Abdeckung des dicken Rohres entfernten. Dann stürzte er hinein.

+++ 12.07 Uhr: Forscher entdecken Schiffswrack aus Zweitem Weltkrieg vor Australien +++

Rund hundert Kilometer vor der Küste des australischen Bundesstaats Victoria haben Forscher mithilfe von Sonargeräten und einer Unterwasserkamera das Wrack eines im Zweiten Weltkrieg versenkten Frachters entdeckt. Das hundert Meter lange Schiff scheine "relativ intakt" zu sein, teilten die Wissenschaftler mit. Es befinde sich 700 Meter unter der Wasseroberfläche. Die "SS Iron Crown" war am 4. Juni 1942 von einem japanischen U-Boot torpediert worden. Der Eisenerzfrachter sank binnen einer Minute; 38 der 43 Besatzungsmitglieder kamen ums Leben, fünf konnten sich mit Schwimmwesten bekleidet bis zu ihrer Rettung an Wrackteilen festhalten. Mit der Ortung des Wracks nach fast 77 Jahren hätten nun auch die Angehörigen der Toten Gewissheit, erklärte die Kulturerbe-Vereinigung Heritage Victoria.

+++ 11.47 Uhr: Explodiertes Postpaket in Marburg war Unfall bei Vortäuschen von Straftat +++

Die Explosion eines Postpakets in einem Firmenbüro in Marburg hat sich als Unfall beim Vortäuschen einer Straftat entpuppt. Der Geschäftsführer habe gestanden, eine Bombenattrappe gebastelt und dabei versehentlich die Detonation eines Behälters mit Feuerzeugbenzin ausgelöst zu haben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Der 34-Jährige hatte demnach einen Anschlagsversuch auf sich vortäuschen wollen. Er hatte zuvor bereits mehrere andere mutmaßliche Straftaten gegen sich bei der Polizei angezeigt, darunter Raub, Körperverletzung und Diebstahl. Auch diese waren ausgedacht, erklärten die Ermittler. Nach eigenen Angaben handelte der Mann demnach aus persönlichen und familiären Gründen. Er war bei der von ihm ausgelösten Explosion am vergangenen Donnerstag verletzt worden. Gegen ihn wird nun wegen Vortäuschens einer Straftat ermittelt.

+++ 11.24 Uhr: Ukrainische Leihmutter ist laut BGH rechtliche Mutter des Kindes +++

Eine Frau kann sich nach deutschem Recht nicht als Mutter ihres von einer ukrainischen Leihmutter ausgetragenen Kindes beim Standesamt eintragen lassen. Möglich ist laut einem Beschluss des Bundesgerichtshofs nur eine Adoption. Das aus Sperma und Eizelle des deutschen Ehepaars gezeugte Kind war Ende 2015 in Kiew zur Welt gekommen. Das dortige Standesamt registrierte die beiden Deutschen als Eltern. In Nordrhein-Westfalen wurde dagegen später die ukrainische Leihmutter als Mutter des Kindes ins Geburtenregister eingetragen.

Leihmutterschaft ist in Deutschland verboten. In Einzelfällen hatte der BGH trotzdem schon ähnliche Konstellationen nachträglich anerkannt, weil ein Gericht im Ausland die Elternschaft festgestellt hatte. An eine ausländische Standesamtseintragung sieht sich der BGH nicht gebunden. Er wandten deutsches Recht an, weil das Kind nach der Geburt nach Deutschland gebracht wurde. Hier ist die Mutter immer diejenige, die das Kind geboren hat.

+++ 11.05 Uhr: Jedes dritte neugeborene Mädchen wird seinen 100. Geburtstag erleben +++

Vor allem weibliche 100-Jährige werden in Deutschland künftig keine Seltenheit mehr sein. Sofern die aktuellen medizinischen und gesellschaftlichen Trends anhalten, dürfte im Schnitt mehr als jedes dritte neugeborene Mädchen seinen 100. Geburtstag erleben, wie aus einer Studie im Auftrag der Versicherungswirtschaft hervorgeht. Von den neugeborenen Jungen kann demnach etwa jeder zehnte erwarten, diese Marke zu erreichen. Ein Alter von 90 Jahren werde in Zukunft "völlig normal" sein, erklärte das Rostocker Max-Planck-Institut für demografische Forschung, das die Prognose erstellte. Die durchschnittliche Lebenserwartung heute geborener Frauen beläuft sich demnach auf 94,8 Jahre, die von neugeborenen Männern auf 88,6 Jahre. Die Experten stützten ihre Berechnungen auf Prognosen der UN. Ob die Werte am Ende erreicht werden, sei unsicher. Die Prognosen unterstellen, dass die aktuellen Fortschritte bei der Lebenserwartung weiterhin anhalten.

+++ 11.02 Uhr: Französische Justiz ordnet Prozess gegen Ex-Premier Fillon an +++

Der frühere französische Premierminister François Fillon muss sich in einer Scheinbeschäftigungsaffäre vor Gericht verantworten: Richter ordneten einen Prozess gegen Fillon und seine Frau Penelope an, wie es von Seiten der Justiz hieß. Dem konservativen Präsidentschaftskandidaten von 2017 wird vorgeworfen, seine Frau und seine Kinder jahrelang aus öffentlichen Mitteln als parlamentarische Mitarbeiter bezahlt zu haben - ohne, dass diese dafür wirklich arbeiteten. Seine Frau muss sich als Komplizin verantworten.

Die Fillon-Affäre war vor der Präsidentschaftswahl vom Frühjahr 2017 ins Rollen gekommen. Sie hatte den lange Zeit als Favoriten gehandelten Konservativen den Sieg gekostet. Fillon war von 2007 bis 2012 Premier unter Präsident Nicolas Sarkozy.

+++ 10.58 Uhr: 22-Jährige mutmaßlich bei Streit in Hamburger Mehrfamilienhaus getötet +++

Mutmaßlich bei einem Streit zwischen den Bewohnern eines Hamburger Mehrfamilienhauses ist eine 22-Jährige getötet worden. Nach Angaben der Polizei hatten Rettungskräfte die Frau mit schweren Verletzungen vor dem Gebäude gefunden, nachdem Zeugen "Schreie und Gepolter" gehört und den Notruf gewählt hatten. Während des Einsatzes wurde ein 34-jähriger Hausbewohner als Verdächtiger identifiziert. Der Mann wurde daraufhin vorläufig festgenommen, die Ermittlungen zu dem Geschehen aus der Nacht laufen jedoch noch. Die Mordkommission prüft nun, ob sich der Tatverdacht gegen den Nachbarn konkretisieren lässt. Die Frau hatte demnach Verletzungen, die offenbar durch "stumpfe Gewaltanwendung" entstanden. Sie wurde vor Ort wiederbelebt, starb allerdings später in einem Krankenhaus.

+++ 10.54 Uhr: Nach Terror in Sri Lanka Hinweise auf Rache für Christchurch +++

Erste Ermittlungsergebnisse zu den verheerenden Anschlägen in Sri Lanka mit mindestens 310 Toten deuten nach Angaben der Regierung in Colombo auf einen Zusammenhang mit dem Angriff auf zwei Moscheen in Neuseeland hin. "Die vorläufigen Untersuchungen haben enthüllt, dass das, was in Sri Lanka passiert ist, Vergeltung für den Angriff auf Muslime in Christchurch war", sagte Vizeverteidigungsminister Ruwan Wijewardene im Parlament. Ein australischer Rechtsextremist hatte in Christchurch Mitte März 50 Menschen getötet.

+++ 10.49 Uhr: Drei Männer nach Helikopterabsturz in Subantarktis gerettet +++

Drei Männer haben einen Hubschrauberabsturz über subantarktischen Gewässern südlich von Neuseeland überlebt. Die beiden Piloten und ein Arzt wurden 16 Stunden nach dem Verschwinden des Helikopters auf der Insel Auckland ungefähr 450 Kilometer von der Südspitze Neuseelands entfernt entdeckt, wie die Behörde Maritime NZ mitteilte. Der Gruppe gehe es gut. Die Männer seien für Notsituationen trainiert und hätten ihre Schutzkleidung gegen kaltes Wasser getragen. Die drei wurden in ein Krankenhaus geflogen. Wahrscheinlich hätten sie lediglich leichtere Verletzungen davongetragen, hieß es.

Die drei Männer waren demnach in dem Gebiet auf einem privaten Rettungseinsatz, als ihr Hubschrauber aus noch unbekannter Ursache vom Radar verschwand. Ein Fischerboot bemerkte das Wrack des Helikopters am Morgen nahe Yule, der nördlichsten Insel der subantarktischen Inselgruppe. Zwei Stunden später seien die Männer dann am Strand von Auckland herumlaufend geortet worden.

+++ 10.04 Uhr: Zahl der Kinder in Hartz-IV-Haushalten gesunken +++

Erstmals seit Jahren leben weniger Kinder und Jugendliche in Hartz-IV-Haushalten. Im Dezember 2018 lebten knapp 1,95 Millionen unter 18-Jährige in sogenannten Bedarfsgemeinschaften, die auf die Unterstützung angewiesen waren. Das waren rund 75.000 oder 3,7 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie aus einer Statistik der Bundesagentur für Arbeit hervorgeht. Ein Grund für den Rückgang sei die gute Entwicklung am Arbeitsmarkt, davon würden auch Kinder profitieren, erklärte eine Behördensprecherin. Außerdem hätten die Jobcenter mittlerweile einen stärkeren Fokus auf Familien und Alleinerziehende. Insgesamt gehe auch die Zahl der Hartz-IV-Empfänger zurück, weil immer weniger Menschen auf die Grundsicherung angewiesen seien.

+++ 9.56 Uhr: 57-Jährige nach Tötung von Journalistin in Nordirland festgenommen +++

Im Zusammenhang mit der Tötung der Journalistin Lyra McKee im nordirischen Derry ist eine 57-jährige Frau festgenommen worden. Die Festnahme sei nach dem Terrorismusgesetz erfolgt, teilte die nordirische Polizei mit. McKee hatte am Donnerstagabend am Rande von Ausschreitungen in Derry einen tödlichen Kopfschuss erlitten, die paramilitärische Gruppe New IRA bekannte sich zu der Tat. Die Reporterin sei "tragischerweise getötet" worden, als sie an der Seite "feindlicher Kräfte" (der Polizei) gestanden habe, zitierte die Zeitung "The Irish News" aus einer Erklärung der Splittergruppe. Zugleich bat die New IRA die Angehörigen McKees "aufrichtig um Entschuldigung".

Zwei am Samstag festgenommene junge Männer waren bereits am Sonntag wieder freigelassen worden. Anschuldigungen gegen die 18 und 19 Jahre alten Männer wurden laut Polizei nicht erhoben.

+++ 9.05 Uhr: Prozess um Prügelattacke von Amberg begonnen +++

Knapp vier ---Monate nach den Übergriffen von vier jungen Asylbewerbern auf Passanten und Polizisten im bayerischen Amberg hat der Prozess gegen die Männer begonnen. Vor dem Amtsgericht müssen sich die zur Tatzeit 17 bis 21 Jahre alten Heranwachsenden aus Afghanistan und dem Iran wegen verschiedener Körperverletzungsdelikte, Nötigung, Sachbeschädigung, Beleidigung und Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten. Alle vier Angeklagte sitzen seit den Vorfällen in Untersuchungshaft. Sie sollen am 29. Dezember 2018 auch unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol wahllos Passanten angegriffen oder beleidigt haben. Insgesamt sollen sie 21 Menschen attackiert haben, 15 wurden verletzt. Der Fall sorgte um den Jahreswechsel für eine politische Debatte über die Möglichkeiten zur Abschiebung von Straftätern.

+++ 8.41 Uhr: Küken gehen auf ICE-Gleis spazieren - Polizei rückt zur Rettung an +++

Ein gefährlicher Osterspaziergang ist für eine Gruppe Küken glimpflich zu Ende gegangen: Die elf kleinen Vögelchen hatten sich am Ostermontag ausgerechnet das ICE-Gleis auf dem Siegburger Hauptbahnhof für ihren Ausflug ausgesucht, wie die Bundespolizei heute mitteilte. Besorgte Reisende informierten daraufhin die Polizei, die mit einer Streife anrückte und die Küken aus dem Gleisbett holte. Sie seien wohlbehalten an die Feuerwehr übergeben worden. Die Reisenden am Bahnhof hätten den Einsatz mit "viel Beifall" bedacht, erklärte die Polizei.

+++ 8 Uhr: Erneut Migranten auf Zypern aufgegriffen +++

Der Zustrom von Migranten nach Zypern dauert an: Insgesamt 37 Menschen wurden beim Versuch ertappt, vom türkisch kontrollierten Norden der Insel zum Süden der Republik Zypern und damit in die EU zu kommen. wie die Polizei der Inselrepublik mitteilte. Die zyprischen Behörden entdecken zurzeit fast täglich Migranten, die aus Syrien, der Türkei oder dem Libanon nach Zypern übersetzen. Die libanesische Küste liegt von Zypern rund 170 Kilometer entfernt, die türkische nur etwa 70 Kilometer. Schleuser verlangen für die illegale Überfahrt etwa 2000 Euro.

Der zyprische Präsident Nikos Anastasiades forderte bereits Hilfe von der EU. In der EU-Inselrepublik Zypern mit gut einer Million Einwohnern leben neben Zehntausenden legalen Ausländern auch rund 10.000 Migranten und Flüchtlinge, deren Status nicht geklärt ist. Das Aufnahmelager in Kokkinotrimithia westlich der Hauptstadt Nikosia ist zyprischen Medien zufolge überfüllt.

+++ 7.50 Uhr: Luxemburgs Alt-Großherzog Jean mit 98 Jahren gestorben +++

Luxemburgs Alt-Großherzog Jean ist tot. Er starb im Alter von 98 Jahren im Kreise seiner Familie, teilte sein Sohn und Amtsnachfolger Henri (64) am Morgen in einer Erklärung mit. "Mit großer Traurigkeit gebe ich den Tod meines geliebten Vaters bekannt", schrieb Großherzog Henri. Jean sei "in Frieden und umgeben von der Liebe seiner Familie" gestorben.

Jean war von 1964 bis 2000 Staatschef des Großherzogtums. Er galt als äußerst beliebt. Am 13. April hatte der Hof mitgeteilte, dass Jean mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus behandelt werde. Über das Osterwochenende hatte sich sein Zustand verschlechtert. Luxemburg ist das einzige Großherzogtum der Welt. Es hat rund 600.000 Einwohner.

+++ 7.16 Uhr: USA setzen Belohnung auf Hinweise gegen Hisbollah-Bewegung aus +++

Die US-Regierung hat eine millionenschwere Belohnung für Hinweise ausgelobt, mit denen sie die Geldströme der pro-iranischen Hisbollah-Bewegung stoppen kann. Das US-Außenministerium erklärte, eine Belohnung von zehn Millionen Dollar (8,9 Millionen Euro) gebe es für Informationen, mit denen Washington die libanesische Miliz auf entscheidende Weise treffen könne. Dazu zählten Hinweise auf Geldgeber, Finanzinstitutionen, die Transaktionen für die Hisbollah vornehmen, und Geschäfte der schiitischen Bewegung. Washington betrachtet die Hisbollah als "Terrororganisation" und hat Sanktionen gegen die schiitische Bewegung verhängt, die im Libanon mit drei Ministern an der Regierung beteiligt ist.

+++ 6.21 Uhr: Sechs Tote bei Flugzeugabsturz in den USA +++

Beim Absturz eines Kleinflugzeuges sind in den USA alle sechs Insassen ums Leben gekommen. Die zweimotorige Maschine vom Typ Beechcraft BE58 bereitete den Landeanflug auf den Flughafen von Kerrville (Texas) vor, als sie aus noch ungeklärter Ursache abstürzte, wie der Sender CNN unter Berufung auf die texanischen Behörden berichtete. Das Wrack wurde knapp zehn Kilometer nordwestlich des Flughafens gefunden. Die Maschine war vom West Houston Airport gestartet. Der Pilot und die fünf Passagiere stammten alle aus Houston.

+++ 6.05 Uhr: Oberster Gerichtshof Myanmars weist Berufung von Reuters-Journalisten ab +++

Der Oberste Gerichtshof Myanmars hat die Berufung von zwei zu sieben Jahren Gefängnis verurteilten Reuters-Journalisten abgewiesen. "Unser Berufungsantrag wurde zurückgewiesen", sagte Anwalt Khin Maung Zaw. Das Gericht habe das Urteil einer niedrigeren Instanz bestätigt. Die beiden Reuters-Mitarbeiter Wa Lone und Kyaw Soe Oo waren letzten September zu sieben Jahren Haft verurteilt worden. Basierend auf einem Gesetz aus der Kolonialzeit wurden sie für schuldig befunden, "Staatsgeheimnisse" verraten zu haben. Laut Staatsanwaltschaft verfügten sie über geheime Informationen über Sicherheitseinsätze in der Region Rakhine, wo die Armee hart gegen die muslimische Rohingya-Minderheit vorgegangen war.

Ein Polizist sagte allerdings aus, die beiden seien in eine Falle der Sicherheitsbehörden getappt. Ein Vorgesetzter habe die Übergabe geheimer Dokumente an die Journalisten angeordnet, um sie anschließend festnehmen zu lassen. Nach Überzeugung der Nachrichtenagentur sollten die Reuters-Mitarbeiter damit zum Schweigen gebracht werden, nachdem sie ein Massaker an zehn Rohingya untersucht hatten.

+++ 6.05 Uhr: Nachwuchssorgen belasten Bäcker- und Fleischerhandwerk +++

Viele Bäcker, aber auch Fleischer geben auf: Innerhalb von zehn Jahren sind unter dem Strich jeweils etwa 30 Prozent der Betriebe in Deutschland verschwunden. Das geht aus Daten des Zentralverbandes des Deutschen Handwerks (ZDH) hervor. "Seit einigen Jahren schließen im Bäcker- und Fleischerhandwerk jedes Jahr mehr Betriebe, als neue eröffnet werden", sagte Herbert Dohrmann, Sprecher der Arbeitsgemeinschaft der Fachverbände des Lebensmittelhandwerks. Vor allem der Fachkräftemangel und das gesunkene Interesse von Schulabgängern an einer Lehre bereiten den Betrieben Sorge. "Das Problem ist der Mangel an qualifiziertem Personal und an Nachwuchskräften, aus denen eine neue Generation von Inhabern entstehen müsste", sagte Dohrmann.

Laut dem Bundesinstitut für Berufsbildung mangelte es den Bäckereien im vergangenen Jahr mit 906 nicht vergebenen Ausbildungsstellen an Nachwuchs. Bei den Fleischereien fehlten 894 Azubis.





+++ 5.19 Uhr: Sri Lanka gedenkt mit Schweigeminuten der Terroropfer +++

Mit drei Schweigeminuten haben die Menschen in Sri Lanka der Opfer der Anschläge vom Ostersonntag gedacht. Die Schweigeminuten begannen um 8.30 Uhr (Ortszeit) - dem Zeitpunkt, zu dem am Sonntag die erste Bombe detoniert war. Die Flaggen wurden auf Halbmast gesetzt. Für den gesamten Dienstag gilt eine Staatstrauer. Bei der Serie von Bombenanschlägen auf Kirchen und Hotels waren mehr als 300 Menschen getötet und hunderte weitere verletzt worden. Die Regierung des asiatischen Inselstaates macht eine einheimische Islamistengruppe namens National Thowheeth Jama'ath (NTJ) für die verheerenden Anschläge verantwortlich. Untersucht wird nun, warum Warnungen vor islamistischen Angriffen schon Tage vor den Anschlägen folgenlos blieben.

+++ 4.18 Uhr: Samsung verschiebt Start von faltbarem Handy +++

Wegen Problemen mit den Bildschirmen verschiebt Samsung den Start seines faltbaren Smartphones Galaxy Fold. Der südkoreanische Konzern teilte mit, Testberichte hätten gezeigt, dass das Gerät "weiterer Verbesserungen" bedürfe. Eigentlich sollte das Falt-Handy diese Woche in den Handel kommen. Journalisten, denen im Vorfeld Smartphones zum Testen gegeben worden waren, berichteten aber von Problemen wie brechenden Bildschirmen.

Samsung hatte fast acht Jahre an der Entwicklung des Galaxy Fold gearbeitet. Der Konzern verspricht ein "einzigartiges Luxusgerät". Das zeigt sich auch im Preis: Zum Verkaufsbeginn sollte es ab 1980 Dollar (umgerechnet rund 1750 Euro) kosten.

+++ 3.20 Uhr: 30 Jahre Haft für Mord an bulgarischer TV-Moderatorin Marinowa +++

Ein halbes Jahr nach dem Mord an der bulgarischen Journalistin Viktoria Marinowa ist der Angeklagte zu 30 Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht der nordbulgarischen Stadt Ruse sprach Sewerin K. schuldig, die TV-Moderatorin vergewaltigt und ermordet zu haben. Der 21-Jährige, der nach der Tat in Deutschland gefasst worden war, hatte sich schuldig bekannt und vermied damit eine lebenslange Haftstrafe.

Der Mord an der Journalistin hatte international Entsetzen ausgelöst. K. hatte Marinowa im vergangenen Oktober am Ufer der Donau angegriffen, als die Journalistin joggen war. Der unter Alkoholeinfluss stehende Mann vergewaltigte und tötete die Moderatorin. Drei Tage später wurde K. im niedersächsischen Stade festgenommen, wo er sich bei Verwandten aufhielt.

+++ 3 Uhr: Militante Gruppe bekennt sich zum Mord an Journalistin in Nordirland +++

Die militante Republikanergruppe Neue IRA hat sich zu dem Mord an der Journalistin Lyra McKee in Nordirland bekannt. In einem in der Zeitung "The Irish News" veröffentlichten Bekennerschreiben heißt es: "Im Laufe des Angriffs auf den Feind wurde Lyra McKee tragischerweise getötet, während sie neben den feindlichen Kräften stand." Man wolle sich bei dem Partner des Opfers, der Familie und ihren Freunden aufrichtig entschuldigen. Der Brief wurde den Angaben zufolge durch ein anerkanntes Kennwort verifiziert.

Die 29-jährige McKee war Donnerstagabend bei Ausschreitungen in der Stadt Londonderry erschossen worden. Sie stand in einer Menschengruppe in der Nähe von Polizeifahrzeugen, als eine Kugel ihren Kopf traf. Die Ermittler gehen von einem Terrorakt aus. Die Neue IRA hatte sich im März auch zu Paketbomben bekannt, die in London und Glasgow aufgetaucht waren. Sie lehnt das friedensstiftende Karfreitagsabkommen von 1998 ab und strebt ein vereintes Irland an.

+++ 2.55 Uhr: Verlag kündigt Memoiren von Prince für Oktober an +++

Die unvollendeten Memoiren des verstorbenen Popstars Prince kommen im Oktober auf den Markt. Das Werk mit dem Titel "The Beautiful Ones" soll am 29. Oktober in den Handel kommen, teilte Penguin Random House mit. Der Verlag versprach unter anderem die Veröffentlichung von bislang unbekannten Fotos und Entwürfen für Songtexte. Prince war am 21. April 2016 im Alter von 57 Jahren in seinem Anwesen Paisley Park an einer versehentlichen Überdosis eines Schmerzmittels gestorben.

+++ 2.38 Uhr: Grüne fordern Entschädigung bei Telefonausfall nach Anbieterwechsel +++

Verbraucher, die nach einem Anbieterwechsel weder Telefon noch Internet nutzen können, sollten nach Ansicht der Grünen Anspruch auf Entschädigung bekommen. Der Bundestagsabgeordnete Oliver Krischer schlug vor, künftig pro Tag ohne Anschluss eine Entschädigung von 100 Euro zu erheben, die die Firmen an die Kunden zahlen müssten. "Das dürfte den notwendigen wirtschaftlichen Druck ausüben, dass die Übergabeprozesse besser koordiniert und mehr Techniker eingestellt werden", sagte Krischer der "Saarbrücker Zeitung". Vergangenes Jahr wurden bei der Bundesnetzagentur 2350 Fälle angezeigt, in denen der Telefon- oder Internetanschluss von Kunden nach einem Anbieterwechsel mehr als einen Tag lang tot war. Das geht laut dem Bericht der "Saarbrücker Zeitung" aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor.

+++ 2 Uhr: Fünf Tote bei Einsturz von Gebäude in Algier +++

Beim Einsturz eines Gebäudes in der Altstadt von Algier sind fünf Mitglieder einer Familie ums Leben gekommen. Retter mit Suchhunden suchten nach Überlebenden in den Trümmern des vierstöckigen Hauses, wie der Zivilschutz mitteilte. Bei den Opfern handelte es sich nach übereinstimmenden Angaben um ein Bruderpaar sowie die Frau des einen und ihre zwei Kinder. Sie waren demnach in dem maroden Gebäude geblieben, das laut Anwohnern nur äußerlich instand gehalten wurde, während die anderen Bewohner ausgezogen waren. Das Wohnhaus befand sich in unmittelbarer Nähe zur Ketchaoua-Moschee; deshalb seien nur Verschönerungsmaßnahmen erfolgt, sagte eine wütenden Frau am Unglücksort. Der zuständige Präfekt musste bei einem Besuch am Trümmerberg vor wütenden Bürgern geschützt werden, die die Behörden für die Schlamperei am Bau verantwortlich machten.

+++ 1.37 Uhr: Brunei verteidigt Todesstrafe gegen Homosexuelle +++

Das Sultanat Brunei hat die heftig kritisierte Einführung der Todesstrafe gegen Homosexuelle verteidigt. Der "Guardian" zitierte aus einem Schreiben des Sultanats an das Europäische Parlament, in dem es heißt, Steinigungen als Strafe für gleichgeschlechtlichen Sex würden selten sein, da zwei Männer von "hohem moralischem Rang und Frömmigkeit" als Zeugen erforderlich seien. "Die Kriminalisierung von Ehebruch und Unzucht soll die Unantastbarkeit der Familienlinie und der Ehe von verschiedenen Muslimen gewährleisten, insbesondere von Frauen." Im Hinblick auf den Wunsch des Landes, seine traditionellen Werte und seine "Familienlinie" zu bewahren, fordere man "Toleranz, Respekt und Verständnis".

Am 3. April waren in Brunei härtere auf der Scharia basierende Strafgesetze in Kraft getreten. Verschärft wurden auch die Strafen für Diebstahl: Künftig müssen Diebe damit rechnen, dass ihnen Hände und Beine amputiert werden.

+++ 0.29 Uhr: Zwei Gäste in Münchner Hostel mit Messer verletzt +++

Bei einem Streit in einem Münchner Hostel sind zwei Gäste durch Messerstiche schwer verletzt worden. "Der mutmaßliche Täter wurde festgenommen", sagte eine Sprecherin der Polizei. Nach ersten Erkenntnissen gerieten am Abend des Ostermontags mehrere Gäste in einen heftigen Streit, der dann eskalierte. Die Polizei war mit einem großen Aufgebot im Einsatz. Die Opfer wurden zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. "Zum Hintergrund des Ganzen können wir noch keine Angaben machen", sagte die Sprecherin weiter.

+++ 0.16 Uhr: Rentner zahlen mehr als 33 Milliarden Euro Einkommensteuer +++

Rund 4,4 Millionen Rentner und Rentner-Ehepaare haben dem Staat Einkommensteuern von zuletzt rund 33 Milliarden Euro pro Jahr entrichtet. Das berichtet die "Bild"-Zeitung unter Verweis auf eine Antwort des Bundesfinanzministeriums auf eine Anfrage des FDP-Abgeordneten Frank Schäffler. Damit stamme laut Bundesregierung fast ein Zehntel des gesamten Aufkommens der Einkommensteuer von Senioren. Gleichzeitig stützt der Staat dem Bericht zufolge mit immer mehr Steuergeld die Rentenkasse: 97 Milliarden Euro und damit 27,5 Prozent des Bundeshaushalts gehen an die Rentenversicherung. Unter den steuerpflichtigen Rentnern sind laut "Bild" lediglich 600.000 "Nur-Rentner" ohne weitere Einkünfte. Der Rest hat Nebeneinkünfte wie Mieteinkünfte, die dem Steuereinkommen zugerechnet werden.

+++ 0.07 Uhr: Justizausschuss lädt Trumps Ex-Berater McGahn für Aussage vor+++

Der frühere US-Präsidentenberater Donald McGahn, eine der Schlüsselfiguren in den Russland-Untersuchungen von Sonderermittler Robert Mueller, soll vor dem Kongress aussagen. Die Anhörung vor dem Justizausschuss des Repräsentantenhauses solle am 7. Mai stattfinden, heißt es in der entsprechenden Vorladung, die Ausschussvorsitzender Jerry Nadler verschickte. Vorladungen von Kongressausschüssen sind bindend. Der Rechtsexperte McGahn hatte ausführlich mit dem Team des Sonderermittlers zusammengearbeitet. Er soll auch einer derjenigen im Weißen Haus gewesen sein, der sich Anweisungen Trumps zu möglichen Rechtsbrüchen widersetzte.

Der Bericht von Sonderermittler Robert Mueller hat nach fast zwei Jahre dauernden Ermittlungen keine klaren Beweise für ein Fehlverhalten von Präsident Donald Trump oder Mitgliedern seines Wahlkampflagers erbracht. Allerdings sind in dem mehr als 400 Seiten starken Abschlussbericht auch zahlreiche Hinweise enthalten, die auf eine mögliche Justizbeeinflussung durch Trump hindeuten.

+++ 0.05 Uhr: Maas und Jolie kämpfen gegen sexuelle Gewalt in Kriegsgebieten +++

Bundesaußenminister Heiko Maas setzt sich gemeinsam mit der US-Schauspielerin Angelina Jolie für den Kampf gegen sexuellen Missbrauch in Kriegsgebieten ein. In einem gemeinsamen Gastbeitrag für die "Washington Post" schilderten beide erschreckende Beispiele für Schicksale von Frauen in Krisenländern. Der kongolesische Arzt und Friedensnobelpreisträger Denis Mukwege habe in seiner Klinik im Kongo etwa drei Generationen vergewaltigter Frauen behandelt: Mutter, Tochter und Enkel im Kleinkindalter.

Jolie und Maas wollen die Ermittlungsmöglichkeiten für diese Straftaten verbessern und die Einhaltung internationaler Normen, etwa von UN-Resolutionen stärken. Außerdem müssten Opfer besser unterstützt werden.