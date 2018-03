Die Meldungen im Überblick:

Briten wollen Einwegpfand einführen (08.06 Uhr)

U- und Straßenbahnen in Frankfurt stehen still (8.02 Uhr)

Schüsse auf Konvoi von Brasiliens Ex-Präsident Lula (3.12 Uhr)

Deutschlands CO2-Limit für 2018 schon erreicht (02.06 Uhr)

Peking bestätigt Besuch von Kim Jong Un (1.50 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.06 Uhr: Britische Regierung will Pfand auf Einwegflaschen einführen +++

Im Kampf gegen den Plastikmüll will die britische Regierung wie in Deutschland Pfand auf Einwegflaschen einführen. Umweltminister Michael Gove erklärte, es müsse etwas dagegen unternommen werden, dass Tag für Tag Millionen von Plastikflaschen nicht recycelt würden. "Wir wollen bei Plastikflaschen aktiv werden, um zu helfen, die Ozeane zu säubern." Schätzungen zufolge werden in Großbritannien jährlich 13 Milliarden Plastikflaschen verkauft. Auch auf Einwegtrinkbehälter aus Glas und Metall soll künftig Pfand erhoben werden, wie das Umweltministerium in London mitteilte. Wie das Pfandsystem genau aussehen soll, steht aber noch nicht fest.



Premierministerin Theresa May hatte im Januar eine Reihe von Maßnahmen zur Vermeidung von Plastikmüll angekündigt. Umweltschützer reagierten allerdings enttäuscht auf die Ankündigungen.

+++ 08.02 Uhr: Warnstreik: U-Bahnen und Straßenbahnen in Frankfurt stehen still +++

Ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr hat am frühen Morgen in Frankfurt am Main begonnen. U-Bahnen und Straßenbahnen blieben in den Depots. Weil der Ausstand den Tag über dauern soll, rechneten die beiden Unternehmen TraffiQ und die Verkehrsgesellschaft Frankfurt am Main (VGF) erst für morgen wieder mit einem planmäßigen Verkehr der städtischen Bahnen. Die Gewerkschaft ver.di hatte zu dem Ausstand aufgerufen. In mehreren Bundesländern hatte es in den letzten Tagen Warnstreiks gegeben. Die Gewerkschaften fordern für die 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Bund und Kommunen sechs Prozent mehr Geld, mindestens aber 200 Euro mehr im Monat. Die Arbeitgeber lehnen den geforderten Mindestbetrag ab.



In einer gemeinsamen Erklärung der Frankfurter Verkehrsunternehmen hieß es, "gerade das Bestreiken der U-Bahn als Rückgrat des städtischen Nahverkehrsnetzes und als Ersatzverkehr für die S-Bahn trifft viele Fahrgäste schmerzhaft". So würden im Nahverkehrsnetz große Lücken entstehen. Auch in Wiesbaden waren die Beschäftigten des kommunalen Nahverkehrs zum ganztägigen Warnstreik aufgerufen.

+++ 7.34 Uhr: Lastwagen krachen in Lokal auf den Philippinen - sieben Tote +++

Auf den Philippinen sind bei einem schweren Verkehrsunfall sieben Menschen getötet worden. Am frühen Morgen krachte ein Lastwagen in einen anderen, vor einem Straßenrestaurant geparkten Lkw, wie die Polizei in der Stadt Taal südlich von Manila mitteilte. Die beiden Fahrzeuge rissen zehn Restaurantgäste mit sich und rammten mehrere geparkte oder entgegenkommende Autos. Sechs Menschen starben noch am Unfallort. Auf den überwiegend katholischen Philippinen sind um die Osterfeiertage Millionen Menschen auf den Straßen unterwegs, jedes Jahr ereignen sich zahlreiche schwere Verkehrsunfälle.

+++ 5.06 Uhr: Chinesisches Raumlabor stürzt in den nächsten Tagen auf die Erde +++

Teile des ersten chinesischen Raumlabors "Tiangong 1" stürzen voraussichtlich frühestens am Karsamstag und spätestens am Ostermontag auf die Erde. Das berichtete die Europäischen Raumfahrtagentur Esa in Darmstadt. China hatte "Tiangong 1" 2011 ins All geschossen, wo das Raumlabor über die Jahre sechs Kopplungsmanöver mit chinesischen Raumschiffen absolvierte. Seit 2016 besteht kein Kontakt mehr.



Der Wiedereintritt von "Tiangong 1" sei nicht mit einem Meteoriteneinschlag vergleichbar, betonte Holger Krag von der Esa.

Die Trümmer fielen ab 30 Kilometern Höhe mit der normalen Fallgeschwindigkeit. Daher werde es auch keine Krater geben. Das Gebiet, über dem die Teile des 8,5 Tonnen schweren und zwölf Meter langen Raumlabors eintreten können, ist riesig. Krag spricht von einem erdumspannenden Gürtel von 43 Grad südlich bis 43 Grad nördlich des Äquators. Auf dem 43. Grad nördlicher Breite liegt etwa Marseille. Deutschland, die Schweiz und Österreich liegen nördlicher als das Gebiet. Etwa 1,5 bis 3,5 Tonnen von "Tiangong 1" würden voraussichtlich den Eintritt in die Atmosphäre überstehen, sagte Krag. Allzu ungewöhnlich ist das nicht: "70 bis 80 Tonnen Raumfahrtschrott kommen durchschnittlich in einem ganzen Jahr unkontrolliert runter."

+++ 4.23 Uhr: Immer mehr türkische Asylbewerber - Helfer-Netzwerke etabliert +++

Die Zahl der Asylbewerber aus der Türkei wächst weiter. Im Jahr des Putschversuchs 2016 zählte das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge 5742 Asylanträge - 2017 waren es bereits 8483 Anträge. Und in den ersten beiden Monaten 2018 stellten mit 1429 türkischen Staatsbürgern rund 300 mehr ein Asylgesuch, als das im Januar und Februar 2017 der Fall war. Wie das BAMF auf Anfrage weiter mitteilte, stieg auch die Schutzquote deutlich. In den ersten zwei Monaten 2018 seien 42,3 Prozent der Anträge positiv entschieden worden.



In vielen Städten Deutschlands haben sich inzwischen Netzwerke für die neu Ankommenden etabliert. Nach Angaben von Sprachschulen und mehreren Geflüchteten sind viele Vertreter der türkischen Bildungselite unter den Asylbewerbern.

+++ 4.09 Uhr: Essener Tafel hat noch keinen Termin für Ende des Aufnahmestopps +++

Die Essener Tafel hat den umstrittenen Aufnahme-Stopp für Ausländer als Bedürftige nach wie vor nicht aufgehoben. "Es steht noch kein Termin fest", sagte der Vorsitzende des Trägervereins, Jörg Sartor. Es werde aber nicht mehr lange dauern. Am 3. April sei eine Vorstandssitzung: "Das ist keine Entscheidung, die Herr Sartor alleine trifft." Bei einem Runden Tisch vor knapp drei Wochen hatten sich die Beteiligten darauf verständigt, die Regelung schnellstmöglich wieder aufzuheben. Damals war die Tafel noch von Ende März ausgegangen. Bis dahin sei damit zu rechnen, dass deutsche und ausländische Bezieher von Lebensmitteln wieder in "einem für uns akzeptablen Verhältnis" stehen, hatte Sartor damals gesagt.

Seit dem 10. Januar lehnt die Hilfsorganisation Ausländer als Neukunden ab. Die Tafel begründete ihr Vorgehen mit einem bereits sehr hohen Anteil an Ausländern unter den Bedürftigen, an die sie Lebensmittel austeilt. Gerade ältere Menschen und alleinerziehende Mütter hätten sich von den vielen fremdsprachigen jungen Männern in der Warteschlange abgeschreckt gefühlt. Die Entscheidung hatte für bundesweite Kritik und für eine intensive Diskussion gesorgt.

+++ 3.12 Uhr: Schüsse auf Konvoi des Wahlkampfteams von Brasiliens Ex-Präsident Lula +++

Unbekannte haben im Süden Brasiliens mehrere Schüsse auf die Fahrzeugkolonne von Ex-Präsident Luiz Inacio Lula da Silva abgefeuert. Dabei wurden mindestens zwei Fahrzeuge von drei Kugeln getroffen, hieß es auf Lulas Twitter-Account. Es wurde dabei niemand verletzt. Der Konvoi war zu diesem Zeitpunkt ohne Polizeischutz zwischen Quedas do Iguacu und Laranjeiras do Sul im Süden des Landes unterwegs.



Lula zeigte sich unbeeindruckt. "Wenn sie glauben, sie können mir Angst machen, liegen sie falsch", twitterte er. Lula kämpft ungeachtet einer drohenden Haftstrafe wegen Korruption um eine neue Kandidatur für die Präsidentschaft Brasiliens. Er war im Vorjahr verurteilt worden. Der Oberste Gerichtshof wird in der kommenden Woche über seinen Einspruch gegen das Urteil entscheiden.

+++ 2.46 Uhr: US-Behörde prüft tödlichen Tesla-Unfall - Aktienkurs bricht ein +++

Die US-Behörde für Transportsicherheit NTSB untersucht einen tödlichen Crash mit einem Tesla-Elektroauto. Die Aufseher prüften, ob Teslas Fahrassistenz-Programm zum Zeitpunkt des Unfalls eingeschaltet war, teilte das National Transportation Safety Board (NTSB) bei Twitter mit. Es sei derzeit noch unklar, ob das automatische Kontrollsystem aktiviert war. Der Unfall habe sich in der vergangenen Woche nahe der Stadt Mountain View in Kalifornien ereignet. An der Börse sorgte die Nachricht für einen achtprozentigen Kursrutsch der Tesla-Aktie. Das Unternehmen sprach dem Todesopfer in einem Statement seine Anteilnahme aus und sicherte den Behörden bei der Untersuchung volle Kooperation zu.

2 NTSB investigators conducting Field Investigation for fatal March 23, 2018, crash of a Tesla near Mountain View, CA. Unclear if automated control system was active at time of crash. Issues examined include: post-crash fire, steps to make vehicle safe for removal from scene. — NTSB_Newsroom (@NTSB_Newsroom) March 27, 2018

+++ 2.06 Uhr: Deutschlands CO2-Budget für 2018 bereits aufgebraucht +++

Deutschland hat einer Studie zufolge bis Ende März schon so viel klimaschädliches Kohlendioxid (CO2) ausgestoßen, wie nach dem Pariser Klimaabkommen für ganz 2018 erlaubt wäre. "Deutschland dürfte in diesem Jahr insgesamt 217 Millionen Tonnen Kohlendioxid ausstoßen, ohne das Weltklima zu gefährden. Doch diese Menge wurde bereits bis zum 28. März verbraucht", sagt Timm Kehler, Vorstand der Brancheninitiative Zukunft Erdgas, den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Das ist dem Bericht zufolge das Ergebnis einer Studie der Nymoen Strategieberatung, die von dem Verband in Auftrag gegeben wurde und auf Daten der Umweltstiftung WWF basiert. Damit stoße Deutschland voraussichtlich auch in diesem Jahr wieder viermal so viele klimaschädliche Gase aus wie nach dem Pariser Klimaschutzabkommen erlaubt, sagte Kehler. "Das ist besorgniserregend - und sogar noch eine Woche früher als im Vorjahr."

+++ 1.50 Uhr: Peking bestätigt Besuch von Kim Jong Un +++

Einen Tag nach dem mysteriösen Besuch eines ranghohen Politikers aus Nordkorea in Peking hat die chinesische Staatsaagentur Xinhua ein Treffen des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un mit Chinas Staatschef Xi Jinping offiziell bestätigt. Schon zuvor war über Kims Anwesenheit in Peking spekuliert worden. Die Spekulationen hatten unter anderem Hoffnungen auf neue Bewegung im Atomkonflikt mit Pjöngjang geweckt. Es war das erste Mal seit seinem Amtsantritt als Führer Nordkoreas im Jahr 2011, dass Kim Jong Un sein Land verlassen und ins Ausland gereist ist. Kims Besuch in Peking hatte nur 24 Stunden gedauert.

+++ 0.39 Uhr: BMW in den USA wegen Verdachts auf Abgasbetrug verklagt +++

BMW sieht sich wegen des Verdachts auf Betrug bei Abgaswerten nun auch in den USA mit juristischen Scherereien konfrontiert. Die auf Sammelklagen spezialisierte Kanzlei Hagens Berman reichte im Namen von Verbrauchern Klage gegen den Münchner Autobauer ein. Sie wirft BMW vor, bei zehntausenden Dieselfahrzeugen der Modelle X5 und 335d überhöhte Abgaswerte durch die Installation einer speziellen Software kaschiert zu haben. "Niemand hätte diese Autos gekauft, wenn BMW die Wahrheit erzählt hätte", erklärte die Anwaltsfirma.

Die Klage gegen BMW ähnelt jenen, die im Dieselskandal in den USA gegen Volkswagen eingereicht worden waren. Die Wolfsburger ist der Skandal dort extrem teuer zu stehen gekommen: Die Summe der Entschädigungen und Strafzahlungen beläuft sich inzwischen auf mehr als 22 Milliarden Dollar (18,5 Milliarden Euro). BMW wiederum hatte Ende Februar erklärt, "irrtümlich" eine fehlerhafte Abgas-Software in tausende Fahrzeuge eingebaut zu haben. Weltweit sollten deshalb 11.700 Wagen zurückgerufen werden, teilte das Unternehmen mit. Die Staatsanwaltschaft München I ermittelt wegen des Skandals und ließ in der vergangenen Woche die Konzernzentrale durchsuchen.

+++ 0.28 Uhr: Verdächtige Pakete an US-Militäreinrichtungen - Verdächtiger festgesetzt +++

Nach dem Fund mehrerer verdächtiger Pakete in Militäreinrichtungen in der Umgebung der US-Hauptstadt Washington hat die Polizei einen Verdächtigen festgenommen. Der 43-Jährige stehe im Verdacht, die Pakete verschickt zu haben, teilte die Bundespolizei FBI mit. Am Montag waren beim Auslandsgeheimdienst CIA und mehreren Einrichtungen des Militärs in der Nähe Washingtons verdächtige Pakete gefunden worden. Nach Angaben des FBI enthielten sie "potenziell zerstörerisches Material". Der Verdächtige wurde in der Nähe von Seattle im Bundesstaat Washington festgenommen. Hintergründe zu seinem Motiv blieben zunächst unklar.



Einen Zusammenhang zu der Serie von Bombenexplosionen in Austin war schon am Montag ausgeschlossen worden. In der texanischen Hauptstadt waren bei der Detonation mehrerer Pakete in den vergangenen Wochen zwei Menschen ums Leben gekommen, mehrere weitere erlitten Verletzungen. Die Polizei machte einen 23-Jährigen für die Taten verantwortlich. Kurz vor seiner drohenden Festnahme sprengte er sich in einem Auto in die Luft.

+++ 0.14 Uhr: London teilte angeblich im Fall Skripal in beispielloser Weise Geheiminformationen +++

Im Fall Skripal hat Großbritannien seinen Partnern "Geheiminformationen von nie da gewesenem Niveau" übermittelt, wie ein hochrangiger Regierungsvertreter in London mitteilte. Dies habe zu der Ausweisung zahlreicher russischen Diplomaten aus einer Reihe westlicher Staaten, darunter die USA und Deutschland, geführt.



Als Reaktion auf den Giftanschlag auf den früheren russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien hatten am Montag Deutschland, die USA und mehr als 20 weitere Staaten die Ausreise von russischen Diplomaten angeordnet. Auch die Nato entzog am Dienstag sieben russischen Diplomaten die Akkreditierung. Insgesamt sind fast 150 Russen von den Ausweisungen betroffen, darunter 23 in Großbritannien.