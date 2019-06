Die Kurz-Meldungen im Überblick:

Schwangere verliert ihr Kind und wird angeklagt (6.20 Uhr)

Trump begrüßt Merkel bei G20 (4.30 Uhr)

134 Migranten aus Lkw in Mexiko befreit (2.45 Uhr)

Apple kündigt Abgang von Chefdesigner Ive an (0.25 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 7.33 Uhr: Messerattacke in Linienbus - Busfahrer in Lebensgefahr +++

Nach einer Messerattacke in einem Linienbus am Düsseldorfer Flughafen befindet sich der 55-jährige Busfahrer in Lebensgefahr. Der 37-jährige mutmaßliche Täter werde voraussichtlich am Freitag einem Haftrichter vorgeführt, sagte ein Polizeisprecher am Morgen. Die Ermittlungen zum Motiv der Tat dauerten an. Es habe sich wohl um einen gezielten Angriff gehandelt, teilte die Polizei mit. Andere Fahrgäste im Bus wurden nicht verletzt.

Am Donnerstagabend hatte der mutmaßliche Täter den Busfahrer mit einem Messer attackiert und war anschließend gefasst worden. Der 55-jährige Busfahrer wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

+++ 6.20 Uhr: Schwangere in Alabama verliert nach Schussverletzungen ihr Kind und wird angeklagt +++

Im US-Bundesstaat Alabama wird einer Frau Totschlag vorgeworfen, die angeschossen worden war und daraufhin ihr ungeborenes Kind verloren hatte. Die 27-jährige Marshae Jones wurde in dieser Woche festgenommen und angeklagt - ein Vorgehen, das für Empörung sorgte. Der Schwangeren war im Dezember in der Stadt Pleasant Grove bei einem Streit mit einer Frau fünf Mal in den Bauch geschossen worden. Jones verlor daraufhin ihr ungeborenes Baby. Das Verfahren gegen die Schützin wurde später aber eingestellt - stattdessen leitete die Staatsanwaltschaft Ermittlungen gegen Jones ein. Der Grund: Sie soll den Streit angezettelt und weiter angeheizt haben.

"Die Ermittlungen haben gezeigt, dass das einzig wahre Opfer das ungeborene Baby war", zitierten US-Medien den Polizisten Danny Reid. "Es war die Mutter des Kindes, die den Streit, der zum Tod ihres ungeborenen Babys führte, angefangen und weitergeführt hat."

+++ 4.30 Uhr: Trump begrüßt "großartige Freundin" Merkel beim G20 +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel ist beim G20-Treffen zu einem bilateralen Treffen mit US-Präsident Donald Trump zusammengetroffen. Trump begrüßte Merkel betont freundschaftlich - er lobte die deutsche Regierungschefin als "fantastische Person" und "großartige Freundin". Das Verhältnis sei "grandios".

Es gebe eine Menge Dinge zu besprechen, sagte Merkel. Herauszuheben sei, dass die deutsche Wirtschaft sehr stark auch in den Vereinigten Staaten investiere. "Wir haben nicht nur Handel, sondern auch sehr viele Investments." Trump stimmte in diesem Punkt zu.

+++ 2.45 Uhr: Mexiko: 134 eingeschlossene Migranten aus Lkw-Anhänger befreit +++

Mexikanische Sicherheitskräfte haben 134 Migranten aus einem Lastwagenanhänger befreit. Der Anhänger wurde am Donnerstag im südöstlichen Bundesstaat Veracruz am Rande einer Autobahn entdeckt, wie Mexikos Regierung mitteilte. Die darin eingeschlossenen Menschen hätten erfolglos versucht, die Schlösser aufzubrechen. Einige von ihnen seien dehydriert gewesen, hieß es. Sie seien medizinisch versorgt worden. Mehr als die Hälfte von ihnen war den Angaben zufolge minderjährig.

+++ 2.18 Uhr: Trump trifft zum G20-Auftakt Gipfel-Gastgeber Abe +++

US-Präsident Donald Trump ist vor dem Auftakt des G20-Treffens der Staats- und Regierungschefs im japanischen Osaka mit Gipfel-Gastgeber Shinzo Abe zusammengetroffen. Mit dem japanischen Premierminister sprach Trump unter anderem über den gemeinsamen Handel - beide Länder streben ein Freihandelsabkommen an, liegen aber bei vielen Punkten im Clinch.

Trump wirft Japan - ähnlich wie China und der Europäischen Union - vor, die USA einseitig auszunutzen, etwa beim Handel. Militärisch hätten die USA die vertragliche Pflicht, Japan im Falle eines feindlichen Angriffs zu helfen - nicht aber andersherum. "Japan kann auf einem Sony-Bildschirm zusehen", sagte Trump vor wenigen Tagen in einem Interview.

+++ 1.35 Uhr: Merkel zu G20-Gipfel in Osaka eingetroffen +++

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) ist zum G20-Gipfel in der japanischen Wirtschaftsmetropole Osaka eingetroffen. Die Kanzlerin landete am Freitag auf dem Flughafen Kansai in der Präfektur Osaka. Das Gipfeltreffen der großen Industrie- und Schwellenländer wird am Vormittag (04.15 Uhr MESZ) eröffnet. Für den ersten Tag sind zwei Arbeitssitzungen anberaumt: Beim ersten Treffen soll es um eine Lagebeurteilung der schwächelnden Weltwirtschaft gehen, bei der zweiten Arbeitssitzung stehen die Themen Innovation und künstliche Intelligenz im Mittelpunkt.

+++ 1.08 Uhr: Repräsentantenhaus stimmt für milliardenschweres Grenzhilfspaket +++

Das US-Repräsentantenhaus hat ein Gesetz verabschiedet, das 4,6 Milliarden US-Dollar für die Bekämpfung der humanitären Krise an der Grenze zu Mexiko bereitstellen soll. Das Paket passierte die Kammer mit 305 zu 102 Stimmen. Es wird erwartet, dass Präsident Donald Trump die Maßnahme unterzeichnen wird.

Die Entwicklung gilt als Niederlage für die demokratische Vorsitzende des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi. Sie wollte der Regierung eigentlich strengere Auflagen bei der Unterbringung von Migrantenkindern auferlegen, konnte sich dabei aber nicht gegen die Republikaner und einige Mitglieder ihrer eigenen Partei durchsetzen.

+++ 0.25 Uhr: Apple kündigt Abgang von Chefdesigner Jony Ive an +++

Der iPhone-Riese Apple verliert einen seiner wichtigsten und bekanntesten Manager. Chefdesigner Jony Ive werde das Unternehmen verlassen, um eine eigene Firma zu gründen, teilte Apple nach US-Börsenschluss mit. "Jony ist eine einzigartige Persönlichkeit in der Design-Welt und seine Rolle bei Apples Revival kann nicht stark genug betont werden", erklärte Konzernchef Tim Cook.