Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

6.45 Uhr: Schwere Unwetter auf Mallorca

3.45 Uhr: Weißer Ring fürchtet mehr Gewaltopfer durch AfD

2.15 Uhr: Trump will zweiten Gipfel mit Kim Jong Un erst nach Kongresswahlen

1.30 Uhr: Wirbelsturm "Michael" erreicht Hurrikan-Stufe 3

0.45 Uhr Schreck für 92 Flugzeuginsassen: Fahrwerk bricht beim Landen

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.40 Uhr: Mindestens 40 Tote bei schwerem Busunfall in Kenia +++

Bei einem schweren Busunfall in Kenia sind mindestens 40 Menschen ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Mittwochmorgen im Westen des Landes, wie die Polizei bekannt gab. Die Zahl der Toten könne jedoch weiter steigen, da das Dach des Busses abgerissen worden sei.

+++ 6.45 Uhr: Schwere Unwetter auf Mallorca - mehrere Tote +++

Heftige Regenfälle haben auf Mallorca viele Straßen in reißende Flüsse verwandelt. In der besonders schwer betroffenen Gemeinde Sant Llorenç im Osten der spanischen Urlaubsinsel trat ein Sturzbach über die Ufer. Die Wassermassen rissen dort am Abend zahlreiche Autos mit. Innerhalb von nur zwei Stunden seien mehr als 150 Liter pro Quadratmeter gefallen. Mindestens drei Menschen sei ums Leben gekommen, berichtete die Zeitung "Diario de Mallorca", der örtliche Rundfunksender "IB 3" spricht gar von fünf Todesopfern.

El que sabem fins ara: almenys dos morts i una desena de desapareguts en desbordar-se el torrent de Sant Llorenç. A les 9 hores, especial Informatiu d'@IB3Televisio amb la darrera hora. Ho podreu seguir aquí: https://t.co/7ci83AznqL pic.twitter.com/k7r9crL951 — IB3 Notícies (@IB3noticies) October 9, 2018

+++ 5.12 Uhr: Dündar seit Erdogan-Besuch in Deutschland unter Polizeischutz +++

Die Gefährdungslage für den regierungskritischen türkischen Journalisten Can Dündar hat sich seit dem Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland verschärft. Er lebe seitdem unter Polizeischutz, sagte Dündar am Mittwoch im Inforadio des rbb. "Wenn ich in der Öffentlichkeit auftreten soll, dann trifft die deutsche Polizei die nötigen Maßnahmen", sagte der im deutschen Exil lebende frühere Chefredakteur der Zeitung "Cumhuriyet". "Sie tun alles, damit ich mich sicher fühle. Darüber hinaus kann man sich gegen so einen großen Hass nirgendwo auf dieser Welt richtig wehren." Erdogan hatte Dündar während seines Deutschland-Besuchs Ende September erneut als Spion bezeichnet und seine Auslieferung gefordert. Dündar wurde 2016 in seiner Heimat wegen eines Berichts über geheime Waffenlieferungen der Türkei an islamistische Rebellen in Syrien zu einer mehrjährigen Haftstrafe verurteilt. An diesem Mittwoch geht gegen ihn in Istanbul der Prozess in einem weiteren Verfahren weiter. Im rbb-Inforadio übte Dündar erneut scharfe Kritik an der Situation in der Türkei. Journalisten würden dort immer noch bedroht und verfolgt: "Es gibt eine Grausamkeit gegen die Journalisten in der Türkei", sagte Dündar. "Ich kenne diese Tradition: Wenn du mit einem Journalist nicht fertig werden kannst, dann töte ihn. Deshalb kann niemand sagen, dass regierungskritische Journalisten in der Türkei sicher leben."

+++ 4.25 Uhr: Zahl der Pubs in Großbritannien sinkt kontinuierlich +++

Die Zahl der Pubs in Großbritannien ist in den vergangenen Jahrzehnten drastisch gefallen. Das geht aus Daten des Branchenverbands Beer and Pub Association (BBPA) hervor. Seit dem Jahr 2000 hat demnach ein Fünftel der Kneipen im Vereinigten Königreich dicht gemacht. Gab es um die Jahrtausendwende noch mehr als 60.000 Pubs in Großbritannien, waren es im vergangenen Jahr nur noch etwas mehr als 48 000. Die BBPA macht für die Entwicklung vor allem eine zu hohe Besteuerung verantwortlich. "Das ist sehr beunruhigend, weil Pubs eine großartige britische Institution und oft der soziale Treffpunkt in einer lokalen Gemeinschaft sind", sagte BBPA-Chefin Brigid Simmonds einer Mitteilung zufolge. Man wolle nun mit einer Online-Petition für eine Senkung der Biersteuer in den Haushaltsplanungen werben, die Schatzkanzler Philip Hammond Ende Oktober vorlegen will.

+++ 3.45 Uhr: Weißer Ring fürchtet mehr Gewaltopfer durch AfD +++

Der Weiße Ring grenzt sich demonstrativ von der AfD ab. "Wir haben den Eindruck, dass die AfD Ängste schürt und durch ihre Rhetorik Feindbilder aufbaut", sagte der neue Bundesvorsitzende des Opferschutzvereins, Jörg Ziercke, der Deutschen Presse-Agentur in Mainz. "Unsere große Sorge ist, dass dies zu mehr Gewaltopfern führen wird." Die AfD in Rösrath bei Köln hatte im September nach Angaben des Weißen Rings ohne Abstimmung mit ihm das Logo des Opfervereins verwendet, um Spenden für den Verein zu sammeln. "Das hat uns empört und ist ein klarer Angriff auf das Vertrauen der Opfer", sagte Ziercke. Die AfD im Rheinisch-Bergischen Kreis entschuldigte sich für die fehlende Rückfrage und die Verwendung des Logos. Der Weiße Ring sei "ohne jeden Hintergedanken" als Spendenempfänger gewählt worden.

+++ 2.15 Uhr: Trump will zweiten Gipfel mit Kim Jong Un erst nach Kongresswahlen +++

US-Präsident Donald Trump will sich erst nach den Kongresswahlen im November wieder mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un treffen. Das sagte Trump am Dienstag nach Angaben mitreisender Journalisten auf einem Flug von Washington nach Iowa. Er könne derzeit nicht weg, weil er mit dem Wahlkampf beschäftigt sei, erklärte der Präsident demnach. Trumps Außenminister Mike Pompeo hatte sich am Wochenende in der nordkoreanischen Hauptstadt Pjöngjang mit Kim Jong Un getroffen und dabei auch über den geplanten Gipfel gesprochen. Beim ersten und bislang einzigen Treffen zwischen Trump und Kim im Juni in Singapur hatte der nordkoreanische Machthaber seinen Willen zur atomaren Abrüstung bekräftigt. Er hat bisher aber keine konkreten Zusagen gemacht, wann und wie sein bestehendes Atomwaffen- und Raketenarsenal abgebaut werden soll. Auch ist noch unklar, wie die Gegenleistungen der USA aussehen. Trump hatte vage Sicherheiten in Aussicht gestellt.

+++ 1.30 Uhr: Wirbelsturm "Michael" erreicht Hurrikan-Stufe 3 +++

Der Hurrikan "Michael" hat auf seinem Weg nach Florida weiter an Stärke gewonnen: Das Nationale Hurrikan-Zentrum (NHC) stufte den Wirbelsturm am Dienstag auf die dritte von fünf Hurrikan-Kategorien hoch. Er erreichte Windgeschwindigkeiten von 195 Stundenkilometern. Der Wirbelsturm dürfte am Mittwochnachmittag (Ortszeit) auf die Küste des US-Bundesstaates Florida treffen. Die Behörden warnten vor lebensgefährlichen Sturmfluten, Starkregen und kräftigen Sturmböen. Floridas Gouverneur Rick Scott hat gewarnt, "Michael" könnte für seinen Bundesstaat "der zerstörerischste Sturm seit Jahrzehnten" werden. Die Polizei im Landkreis Bay County forderte 120.000 Bürger mit Evakuierungsanordnungen auf, sich in Sicherheit zu bringen.

+++ 0.45 Uhr: Schreck für 92 Flugzeuginsassen: Fahrwerk bricht beim Landen +++

Ein Passierflugzeug mit 92 Menschen an Bord ist am Dienstagabend auf dem Flughafen von Jakutsk in Russlands Fernem Osten über die Landebahn hinausgerollt. Grund dafür war ein bei der Landung gebrochenes Fahrwerk, wie russische Medien unter Berufung auf die Behörden berichteten. Verletzt worden sei niemand. Die 87 Passagiere und 5 Besatzungsmitglieder verließen die Maschine der Fluggesellschaft Yakutia über Notrutschen. Weshalb das Fahrwerk brach, war zunächst unklar. Die Wetterbedingungen seien gut gewesen, hieß es. Der Flughafen wurde am Abend vorübergehend gesperrt.

+++ 0.10 Uhr: Studentin aus den USA sitzt seit einer Woche an Flughafen in Israel fest +++

Nach einer Woche Zwangsaufenthalt im Transitbereich des Flughafens von Tel Aviv will eine Studentin aus den USA nun ihr Recht auf Einreise nach Israel gerichtlich einklagen. Die Studentin Lara Alqasem war am Dienstag vergangener Woche in Israel gelandet, um ein Studienjahr in Jerusalem anzutreten. Allerdings verweigerten die Sicherheitsbehörden der politisch aktiven Studentin die Einreise, weswegen sie seitdem am Flughafen festsitzt. Die Einwanderungsbehörde teilte am Dienstagabend mit, dass Alqasem den Flughafen nicht verlassen will und ein Gericht eingeschaltet habe. Israels Behörden verdächtigen die Studentin, die internationale Boykottkampagne BDS gegen Israel zu unterstützen. Das Parlament hatte im März ein Gesetz verabschiedet, das BDS-Unterstützern die Einreise verwehren soll. Der Protest der Kampagne richtet sich gegen die israelische Besetzung palästinensischer Gebiete, sie setzt unter anderem auf den Boykott israelischer Produkte.