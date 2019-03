Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Seehofer beruft erste Frau in Riege seiner Staatssekretäre (14.02 Uhr)

Betreiber von Wohngruppe sollen jahrelang Bewohnerinnen missbraucht haben (13.35 Uhr)

(13.35 Uhr) "Politbarometer": Mehrheit hält AKK als Kanzlerin für ungeeignet (11.34 Uhr)

Interpol stellt Fahndungsaufruf zu 20 Verdächtigen in Khashoggi-Fall aus (10.02 Uhr)

Zahl der Asylsuchenden aus der Türkei weiterhin auf hohem Niveau (6.03 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 14.41 Uhr: Beim Verstecken tödlich verletzt: Kind verblutete durch Schnittwunden +++

Ein in Nordrhein-Westfalen beim Versteckspiel tödlich verletzter Junge ist an einer Schnittwunde durch Glasscherben verblutet. Das ergab die Obduktion, wie die Polizei Kleve mitteilte. Der Junge habe sich bei dem tragischen Vorfall am Mittwoch im niederrheinischen Goch an weggeworfenem Fensterglas im Gebüsch geschnitten. "Die Gefäßverletzung am Oberschenkel war erheblich", sagte ein Polizeisprecher.

Der Junge war mit einem gleichaltrigen Spielkameraden unterwegs, als es zu dem Unfall kam. Ein Notarzt konnte ihn zwar noch in ein Krankenhaus in Kleve bringen. Dort habe sich sein Zustand aber so sehr verschlechtert, dass er kurz darauf starb. Die Familie wurde betreut.

+++ 14.02 Uhr: Seehofer beruft erste Frau in Riege seiner Staatssekretäre +++

Bundesinnenminister Horst Seehofer beruft die erste Frau in die bislang ausschließlich mit Männern besetzte Riege seiner Staatssekretäre: Anne Katrin Bohle soll die Nachfolgerin des ausgeschiedenen Baustaatssekretärs Gunther Adler werden, wie das Innenministerium am Freitag mitteilte. Bohle leitet derzeit die Abteilung für Stadtentwicklung und Denkmalpflege im nordrhein-westfälischen Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung.

+++ 13.35 Uhr: Betreiber von Wohngruppe sollen jahrelang Bewohnerinnen missbraucht haben +++

In einer Wohngruppe für hilfsbedürftige Menschen in Raum Gifhorn in Niedersachsen sollen Bewohnerinnen über Jahre hinweg sexuell missbraucht und misshandelt worden sein. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft Hildesheim sitzt das Ehepaar, das die Wohngruppe betreute, wegen der Vorwürfe in Untersuchungshaft. Der Mann soll in elf Fällen Kinder missbraucht haben, seiner Frau wird Misshandlung von Schutzbefohlenen vorgeworfen.

Die Ermittlungen wurden nach Angaben der Ermittler im Januar durch die Anzeige einer ehemaligen Bewohnerin der Wohngruppe ausgelöst. Bei Durchsuchungen fanden sich demnach Beweismittel wie Datenträger, die den Verdacht untermauern. Das Ehepaar leitete die Wohngruppe seit etwa 25 Jahren. Die Polizei richtete eine Sonderkommission ein. Sie soll alle früheren Bewohner der Gruppe identifizieren und befragen.

+++ 13.30 Uhr: Erstmals Massengrab von jesidischen IS-Opfer im Nordirak geöffnet +++

In der Sindschar-Region im Nordirak ist erstmals ein Massengrab mit jesidischen Opfern der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) geöffnet worden. Die Zeremonie in der Ortschaft Kodscho fand im Beisein von Friedensnobelpreisträgerin Nadia Murad statt, die selbst aus dem Ort stammt. Nach der Eroberung durch die IS-Miliz im August 2014 waren dort womöglich hunderte Männer und Frauen ermordet worden, während mehr als 700 Frauen und Kinder entführt wurden.

+++ 13.12 Uhr: Rund 10.000 Schüler demonstrieren in Wien gegen Klima-Kollap +++

Rund 10.000 Schüler haben nach Angaben der Polizei in Wien für mehr Klimaschutz demonstriert. "Viele Erwachsene fliegen jede Woche mit dem Flugzeug", kritisierte die zwölfjährige Gymnasiastin Mika aus Wien umweltschädliche Mobilität. "Wir essen nie Fleisch und fahren so gut wie nie mit dem Auto", schilderte eine andere Schülerin den Versuch ihrer Familie, möglichst wenig zum Entstehen klimaschädlicher Gase beizutragen.

+++ 13.12 Uhr: Bundeswehr suspendiert "Reichsbürger" nach Oldenburger Gerichtsurteil +++

Die Bundeswehr hat erstmals einen Soldaten wegen Verbindungen zu sogenannten Reichsbürgern als Extremisten eingestuft und vom Dienst suspendiert. Ein Gericht in Oldenburg hatte im Jahr 2018 geurteilt, dem Mann sei von der zuständigen Behörde zu Recht die Waffenbesitzkarte und ein kleiner Waffenschein entzogen worden. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur begann danach eine Überprüfung des Mannes, nach der gegen ihn auch ein Uniformtrageverbot verhängt wurde. Der Mann habe bei den Behörden erklärte, er wohne im Königreich Preußen und dort im Großherzogtum Oldenburg, berichtete das Magazin. Sogenannte Reichsbürger lehnen die Bundesrepublik Deutschland als Staat und ihre Behörden ab.

+++ 11.41 Uhr: Polizei in Neuseeland evakuiert nach Anschlägen Wohngebiet in Stadt Dunedin +++

Bei den Ermittlung zu den Anschlägen auf zwei Moscheen im neuseeländischen Christchurch hat die Polizei ein Wohngebiet in der 350 Kilometer entfernt gelegenen Stadt Dunedin evakuiert. Anwohner in der Nähe eines Hauses seien vorsichtshalber in Sicherheit gebracht worden, erklärte die Polizei. Das Haus sei im Zusammenhang mit den Ermittlungen "von Interesse", hieß es. Nähere Einzelheiten wurden nicht genannt.

+++ 11.34 Uhr: Mehrheit hält AKK als Kanzlerin für ungeeignet +++

Eine Mehrheit der Deutschen hält CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer als mögliche Bundeskanzlerin für ungeeignet. 51 Prozent der Befragten äußerten sich im am Freitag veröffentlichen ZDF-"Politbarometer" in diesem Sinne. Nur 34 Prozent hielten AKK demnach als Nachfolgerin von Kanzlerin Angela Merkel für geeignet.

Der Umfrage der Mannheimer Forschungsgruppe Wahlen zufolge trauen auch nur 41 Prozent der Befragten Kramp-Karrenbauer zu, die CDU erfolgreich in die Zukunft zu führen. 44 Prozent tun dies demnach nicht. Unter den CDU-Anhängern vertrauen zwar immerhin 60 Prozent auf AKK, allerdings 31 Prozent nicht. Von ihren Fähigkeiten als mögliche Kanzlerin zeigen sich 53 Prozent der CDU-Anhänger überzeugt, 38 Prozent nicht.

+++ 11.15 Uhr: Auto bei Unfall in Niedersachsen zweigeteilt - Fahrer leicht verletzt +++

Glück im Unglück hat ein 22-Jähriger Autofahrer gehabt, dessen Auto nahe Stade in Niedersachsen bei einem Unfall in zwei Teile gerissen wurde. Der Mann wurde nur leicht verletzt, wie die Polizei mitteilte. Am Morgen verlor der 22-Jährige in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Auto. Der Wagen geriet ins Schleudern und prallte gegen einen Baum. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto in zwei Teile gerissen und komplett zerstört. Den Gesamtschaden schätzte die Polizei auf 5000 Euro.

+++ 11.13 Uhr: Barley: Immer nur mehr Zeit für Brexit-Prozedere bringt "keine Lösung" +++

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) hat sich zurückhaltend über die jüngste Brexit-Entscheidung des britischen Parlaments geäußert. Eine Verschiebung des Brexits sei möglich, man müsse aber wissen, was man mit dieser Zeit anfangen wolle, sagte die SPD-Spitzenkandidatin für die Europawahl im rbb-Inforadio. "Immer nur mehr Zeit einzuräumen, bringt ja keine Lösung."

+++ 10.02 Uhr: Interpol stellt Fahndungsaufruf zu 20 Verdächtigen in Khashoggi-Fall aus +++

Die internationale Polizeiorganisation Interpol hat auf Antrag der Türkei einen Fahndungsaufruf zu 20 Verdächtigen im Fall der Ermordung des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi herausgegeben. Wie das türkische Justizministerium mitteilte, gab Interpol am 1. März eine sogenannte Red Notice für 20 Verdächtige heraus, die an dem Mord im Istanbuler Konsulat Saudi-Arabiens beteiligt gewesen sein sollen. Die Türkei hatte sie demnach Ende vergangenen Jahres beantragt.

+++ 9.45 Uhr: Kramp-Karrenbauers Beliebtheit eingebrochen +++

Die Beliebtheitswerte der neuen CDU-Vorsitzenden Annegret Kramp-Karrenbauer sind dem ZDF-"Politbarometer" zufolge eingebrochen. Aus der Skala der beliebtesten zehn Politiker fiel sie deshalb heraus, ergab die am Freitag veröffentlichte Befragung der Forschungsgruppe Wahlen. Auf der Skala der Beliebtheitswerte von plus 5 bis minus 5 kam sie nur noch auf 0,7, nachdem sie vor zwei Wochen bei 1,4 gelegen hatte. Die repräsentative Umfrage wurde nach Kramp-Karrenbauers viel kritisiertem Fastnachtswitz erhoben, in dem sie sich über Extra-Toiletten für Intersexuelle und die Toilettengewohnheiten von Männern lustig gemacht hatte.

+++ 6.03 Uhr: Zahl der Asylsuchenden aus der Türkei weiterhin auf hohem Niveau +++

Die Zahl der Asylsuchenden aus der Türkei liegt weiterhin auf hohem Niveau: Im Januar registrierten die deutschen Behörden 851 Bewerber aus der Türkei, im Februar waren es 702, wie das Bundesinnenministerium auf eine Anfrage der Linken-Abgeordneten Sevim Dagdelen mitteilte. Im November waren 735 und im Dezember 623 Neuzugänge gezählt worden. In den vergangenen Monaten erkannten die deutschen Behörden rund jeden zweiten Asylbewerber aus der Türkei an. Nachdem die Schutzquote im November 50,7 Prozent und im Dezember 53,3 Prozent betrug, lag sie im Januar und Februar bei 49,7 Prozent beziehungsweise 50,5 Prozent.

+++ 5.11 Uhr: Lastwagen kippt um und verliert 24 Tonnen Käse +++

Ein Lastwagen ist in Niedersachsen umgekippt und hat dabei 24 Tonnen Käse verloren. Der Laster war bei Edewecht auf einem Damm beim Überholen eines Traktors in den aufgeweichten Untergrund eingesunken und auf die Seite gestürzt, wie die Polizei mitteilte. Der 36-jährige Fahrer wurde dabei nur leicht verletzt. Bevor der Lkw aufgerichtet und abgeschleppt werden konnte, musste ein Bergungsunternehmen die 24 Tonnen Käse aufsammeln, die der Laster geladen hatte. Der Damm musste dafür bis in die Nacht hinein voll gesperrt bleiben.

+++ 4.57 Uhr: Sojus-Rakete mit Raumfahrern aus den USA und Russland an ISS angedockt +++

Fünf Monate nach der Notlandung einer russischen Sojus-Rakete ist dieses Mal bei einer erneuten bemannten Sojus-Mission alles glatt gegangen: Nach ihrem Start vom russischen Raumfahrtbahnhof im kasachischen Baikonur dockte die Rakete mit zwei US-Astronauten und einem russischen Kosmonauten am Freitag an der Internationalen Raumstation ISS an, wie die US-Raumfahrtbehörde Nasa mitteilte.

+++ 0.53 Uhr: Israels Militär attackiert Ziele im Gazastreifen +++

Nach Meldungen über Raketenangriffe auf den Großraum Tel Aviv haben israelische Kampfjets mehrere Ziele im Gazastreifen attackiert. Die israelischen Streitkräfte bestätigten auf Twitter Angriffe auf mehrere "terroristische" Ziele, machten zunächst aber keine näheren Angaben dazu. Laut dem Nachrichtensender Al-Arabija waren mindestens vier Explosionen in dem Küstengebiet am Mittelmeer zu hören, davon eine besonders schwere in der Stadt Gaza. Beschossen wurde demnach auch ein Quartier der radikalen Palästinenserorganisation Hamas in Chan Junis.