Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Poggenburg tritt von AfD-Spitzenämtern in Sachsen-Anhalt zurück (9.27 Uhr)

Sigmar Gabriel nicht Teil der nächsten Bundesregierung (9.20 Uhr)

Lage zu unsicher: Geplanter Hilskonvoi für syrisches Ost-Ghuta verschoben (8.24 Uhr)

Mindestens eine Tote bei neuem Schneesturm in den USA (7.25 Uhr)

China wünscht Putin die Wiederwahl (6.20 Uhr)

Die wichtigsten Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 9.45 Uhr: Afghanische Parlamentswahlen: Viele Wahllokale in umkämpften Gebieten +++

Bei der afghanischen Parlamentswahl wird fast ein Viertel aller Wahllokale in umkämpften Gebieten liegen. Unter den bisherigen Umständen könne dort wohl nicht gewählt werden, sagte das Mitglied der Wahlkommission, Wasima Badgisi. Die lange überfälligen Wahlen sind offiziell für Juli geplant, aber westliche Diplomaten in Kabul rechnen wegen Verspätungen der Vorbereitungen mit einer Verlegung in den Oktober.

Hintergrund der Warnungen ist eine Studie, wonach von den geplanten 7374 Wahllokalen 1707 in Gegenden liegen, die entweder in der Hand der radikalislamischen Taliban oder umkämpft sind. Die Taliban kontrollieren wieder mindestens 13 Prozent des Landes. Knapp ein Drittel des Landes ist außerdem umkämpft. Betroffen seien Wahllokale in 32 Bezirken, unter anderem in den Provinzen Kundus und Badachschan im Norden, Sabul und Gasni im Osten, Urusgan und Helmand im Süden sowie Fariab im Westen, sagte Badgisi.

+++ 9.27 Uhr: Poggenburg tritt von AfD-Spitzenämtern in Sachsen-Anhalt zurück +++

Der Partei- und Fraktionschef der AfD in Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, tritt von beiden Ämtern zurück. Dies habe Poggenburg gegenüber der Landtagsfraktion in der vergangenen Woche angekündigt, teilte die Fraktion in Magdeburg mit. Poggenburg war nach einer Rede zum politischen Aschermittwoch, in der er die türkische Gemeinde in Deutschland unter anderem als "Kümmelhändler" und "Kameltreiber" bezeichnet hatte, in die Kritik geraten.



André Poggenburg will den Vorsitz der AfD-Landtagsfraktion in Sachsen-Anhalt Ende des Monats aufgeben. Er habe seine Entscheidung damit begründet, "Druck von Partei und Fraktion" nehmen zu wollen.

+++ 9.20 Uhr: Sigmar Gabriel: "Nun endet die Zeit, in der ich politische Führungsaufgaben für die SPD wahrgenommen habe" +++

Noch-Außenminister Sigmar Gabriel hat bei Facebook ein Statement veröffentlicht, in dem er darüber unterrichtet, dass er nicht weiter Teil der Bundesregierung sein wird.

"Andrea Nahles und Olaf Scholz haben mich heute darüber unterrichtet, dass ich der nächsten Bundesregierung nicht mehr angehören werde.", so Gabriel. "Ich bin nach wie vor direkt gewählter Abgeordneter des Deutschen Bundestages, aber nun endet die Zeit, in der ich politische Führungsaufgaben für die SPD wahrgenommen habe."

+++ 9.13 Uhr: Medienberichte: Sigmar Gabriel nicht Teil der nächsten Bundesregierung? +++

Noch-Außenminister Sigmar Gabriel ist einem Medienbericht zufolge nicht Teil der nächsten Bundesregierung. "Sigmar Gabriel wird nach 'Der Spiegel'-Infos nicht der neuen Bundesregierung angehören", twittert Redakteur Veit Medick.

BREAKING: Sigmar Gabriel wird nach @DerSPIEGEL Infos nicht der neuen Bundesregierung angehören. — Veit Medick (@vmedick) 8. März 2018

Demnach habe Gabriel heute ein Gespräch mit der designierten Parteichefin Andrea Nahles und dem kommissarischen Parteichef Olaf Scholz ein Gespräch gehabt. "Beide teilten ihm mit, dass sie ohne ihn planen", schreibt Medick weiter. Auch die "Süddeutsche Zeitung" berichtet darüber.

+++ 9.00 Uhr: Ermittler bestätigen Festnahme von mutmaßlichem Islamisten aus Worms +++

Die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz hat die Festnahme eines mutmaßlichen Islamisten aus Worms in Afghanistan bestätigt.

Gegen den Mann laufe ein Ermittlungsverfahren in Deutschland, sagte ein Sprecher der Ermittlungsbehörde in Koblenz. Ein Auslieferungsersuchen werde deswegen geprüft. Derzeit sei die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz für den Vorgang zuständig. Es werde aber noch abgewartet, ob der Generalbundesanwalt den Fall übernimmt. Zuvor hatte der SWR berichtet.



Der Mann wurde nach einem Bericht der afghanischen Spezialkräfte vor etwa einer Woche festgenommen. Er soll 36 Jahre alt sein. Der Sprecher der Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft bestätigte, dass sich der mutmaßliche Islamisten weiter in Afghanistan in Gewahrsam befinde. Weitere Einzelheiten zu dem Mann nannte er nicht. Die "Welt" hatte nach der Festnahme berichtet, dass es sich mit hoher Wahrscheinlichkeit um einen polizeibekannten Islam-Konvertiten aus Rheinland-Pfalz handele.

+++ 8.54 Uhr: Berlin will Zeigen syrisch-kurdischer YPG-Fallen künftig tolerieren +++

In Berlin soll das Zeigen von Fahnen der syrischen Kurdenmiliz YPG offiziell toleriert werden. Die Berliner Polizeiführung teilte laut einem Bericht des "Tagesspiegel" offensichtlich in Abstimmung mit Innensenator Andreas Geisel (SPD) mit, Verbote solcher Fahnen "nicht mehr anordnen" zu wollen. Geisel selbst wurde von dem Blatt zitiert, man wolle künftig "nur Symbole verfolgen, die tatsächlich strafrechtlich relevant sind".



Hintergrund sind die Demonstrationen von Kurden und deutschen Unterstützern vom vergangenen Samstag in Berlin gegen die türkischen Angriffe auf das syrische Kurdengebiet Afrin. Dort waren Fahnen und Symbole der YPG von der Polizei beschlagnahmt worden, wogegen ein Demonstrant vor dem Verwaltungsgericht Berlin klagte. Die Polizeiführung gab daraufhin laut "Spiegel" vor dem Gericht die Erklärung ab, wonach es solche Verbote nicht mehr geben solle.

+++ 8.51 Uhr: Bericht: Frauenanteil in Digital-Branche konstant unter 30 Prozent +++

In der Digitalbranche sind Frauen laut einem Zeitungsbericht weiter deutlich in der Minderheit. Seit dem Jahr 2008 liege der Frauenanteil dort konstant bei 29 Prozent, berichtete die "Rheinische Post" unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine schriftliche Frage der Grünen-Fraktion. Dies sei "erschreckend wenig", kritisierte die Grünen-Politikerin Anna Christmann.



Das Schlimmste sei, dass sich dieser dramatisch niedrige Frauenanteil in den letzten Jahren zementiert habe, sagte die Sprecherin für Innovations- und Technologiepolitik der Grünen-Bundestagsfraktion der Zeitung. "Eine Zukunftsbranche wie die digitale darf keine Männerdomäne bleiben", forderte sie. Noch niedriger ist der Frauenanteil in der Digital-Branche der "Rheinischen Post" zufolge bei Selbstständigen (11,7 Prozent) und Unternehmensgründerinnen (11 Prozent).

+++ 8.24 Uhr: Geplanter Hilskonvoi für Ost-Ghuta wegen unsicherer Lage vor Ort verschoben +++

Das Rote Kreuz hat einen geplanten Hilfskonvoi für die Not leidenden Zivilisten in der syrischen Rebellen-Enklave Ost-Ghuta verschoben. Die Lage vor Ort sei derzeit zu unsicher, um die Hilfen wie geplant auszuliefern, sagte eine Sprecherin des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) zu AFP. Am Montag war der Versuch einer ersten Hilfslieferung abgebrochen worden, nachdem der Konvoi unter Beschuss geraten war.

+++ 8.15 Uhr: DIW-Chef befürchtet massiven Schaden für Deutschland durch US-Strafzölle +++

Angesichts der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle hat das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) vor einem massiven Schaden für Deutschland gewarnt. "Ich gehe davon aus, dass Trump seine Drohung wahrmacht", sagte DIW-Chef Marcel Fratzscher der "Saarbrücker Zeitung". An der deutschen Stahl- und Aluminiumproduktion hingen zehntausende Arbeitsplätze, sagte der DIW-Chef der Zeitung weiter. "Einige davon würden in Gefahr geraten", fügte er hinzu. "Und sollten die Strafzölle auch noch auf Autos ausgeweitet werden, wie es Trump angedeutet hat, dürfte der Schaden noch deutlich größer sein."

+++ 7.45 Uhr: Medien: Ärzte bangen um Leben der Nervengift-Opfer von Salisbury +++

Nach dem Nervengift-Anschlag in Großbritannien bangen die Ärzte laut Medienberichten um das Leben der Opfer. Drei Menschen lägen im Koma, berichtete der Sender Sky News. Es handle sich um den russischen Ex-Spion Sergej Skripal, seine Tochter Julia und einen Polizisten, der den beiden zu Hilfe kommen wollte. Die Londoner "Times" berichtete unter Berufung auf Regierungskreise, der Zustand des früheren russischen Agenten sei besonders ernst: "Die Befürchtung ist, dass er es nicht schaffen wird", zitierte die Zeitung eine ungenannte Regierungsquelle. Für Skripals Tochter und den Polizisten gebe es mehr Hoffnung.

+++ 7.25 Uhr: Mindestens eine Tote bei neuem Schneesturm an US-Ostküste +++

Die Ostküste der USA wird erneut von einem heftigen Wintereinbruch heimgesucht. Nachdem Ende voriger Woche bei einem sogenannten Bombenzyklon in der Region acht Menschen ums Leben gekommen waren, wurden seit Mittwoch neue starke Schneefälle gemeldet. Im Bundesstaat New York wurde eine 88-jährige Frau von einem umstürzenden Baum erschlagen, wie der Sender "CBS News" berichtete. In New Jersey wurde ein Lehrer von einem Blitz getroffen, überlebte aber.

Die Gouverneure der US-Bundesstaaten New York, New Jersey und Massachusetts riefen am Mittwoch den Notstand aus. Die Meteorologen erwarteten in manchen Orten bis zu 30 Zentimeter Neuschnee. Viele Schulen von Philadelphia bis Boston blieben bereits am Mittwoch geschlossen. Nach Angaben der Webseite FlightAware wurden mehr als 2700 Flüge gestrichen.

+++ 7.05 Uhr: Mutmaßlicher US-Drohnenangriff tötet Sohn von Pakistans Taliban-Chef +++

Ein mutmaßlicher US-Drohnenangriff hat in Ostafghanistan einen Sohn des pakistanischen Taliban-Chefs Mullah Fazlullah getötet. Abdullah alias Iman Diri sei am Mittwoch bei einem Angriff auf ein Trainingslager in der Provinz Kunar getötet worden, hieß es am Donnerstag aus Kreisen der Taliban und pakistanischen Sicherheitskräfte. Demnach haben zwei von einer Drohne abgefeuerte Raketen insgesamt 21 Kämpfer getötet. Iman Diri ist der vierte hohe pakistanische Talibankämpfer, der durch mutmaßliche US-Drohnen in den vergangenen Monaten ums Leben gekommen ist.

+++ 6.20 Uhr: China wünscht Putin die Wiederwahl +++

China unterstützt eine Wiederwahl des russischen Präsidenten Wladimir Putin bei dem Votum am 18. März. Chinas Außenminister Wang Yi sagte am Rande der Jahrestagung des Volkskongresses auf einer Pressekonferenz in Peking, Putin genieße starke Unterstützung im russischen Volk. "Wir vertrauen darauf, dass das russische Volk wieder die richtige Entscheidung treffen wird", sagte Wang Yi. Er wich damit von der sonst üblichen Praxis ab, sich nicht zu Wahlen in anderen Ländern zu äußern und diese nur als "innere Angelegenheit" zu bezeichnen. China sei sehr zuversichtlich, was die Beziehungen zu Russland angehe, sagte Wang Yi. Beide Länder unterstützten die Kerninteressen des anderen.

+++ 6.10 Uhr: Umfrage: Demografischer Wandel macht vielen Deutschen Sorge +++

Die Deutschen sehen die Folgen des demografischen Wandels zunehmend mit Sorge. Fast zwei Drittel (65 Prozent) der Bürger verbinden damit eher Risiken, wie eine von der Bertelsmann-Stiftung veröffentlichte Allensbach-Umfrage ergab. Im Jahr 2014 hatte der Anteil demnach noch bei 55 Prozent gelegen. Nicht einmal jeder zehnte Befragte (acht Prozent) sieht im demografischen Wandel eine Chance.



Als erwartete Folgen nennen die Deutschen vor allem steigende Altersarmut (83 Prozent), einen späteren Renteneintritt (80 Prozent) und steigende Rentenversicherungsbeiträge (77 Prozent). Zugleich steigt die Bereitschaft, im Alter länger zu arbeiten. Wollte im Jahr 2002 noch mehr als die Hälfte (52 Prozent) der Befragten früher als gesetzlich vorgesehen in Rente gehen, halbierte sich dieser Anteil auf inzwischen ein Viertel (25 Prozent).



Zugleich erklären inzwischen zwölf Prozent der Befragten, dass sie über die gesetzliche Ruhestandsgrenze hinaus arbeiten möchten. Im Jahr 2002 lag dieser Anteil nur bei fünf Prozent. Für die Studie befragte das Meinungsforschungsinstitut Allensbach im vergangenen Jahr 1454 Bürger ab 16 Jahren.

+++ 5.20 Uhr: Amazon gewöhnt Assistentin Alexa unkontrolliertes Lachen ab +++

Amazon will mit einem Programm-Update verhindern, dass seine Assistenz-Software Alexa Nutzer mit unerwartetem Lachen verstört. In den vergangenen Tagen häuften sich in den USA Beschwerden, dass die Assistentin in Amazons vernetzten Echo-Lautsprechern unkontrolliert in Lachen ausbreche. Das Problem sei, dass die Software unter Umständen fälschlicherweise den Sprachbefehl "Alexa, laugh" ("Alexa, lache!") herausgehört habe, erklärte der Online-Händler dem Finanzdienst Bloomberg am Mittwoch.

Mit der Aktualisierung solle die Software nur noch auf die ausführlichere Frage "Alexa, kannst du lachen?" ("Alexa, can you laugh?") reagieren, hieß es. Außerdem solle sie nicht einfach loslachen, sondern erst sagen: "Natürlich kann ich lachen."

+++ 5.10 Uhr: Mehr als 50 Hinweise auf Mordverdächtigen Norman Franz +++

Er soll fünf Menschen umgebracht haben: Auf den Fahndungsaufruf bei der Suche nach dem mutmaßlichen Mörder Norman Franz sind mehr als 50 Hinweise aus der Bevölkerung eingegangen. Das hat eine Sprecherin des Landeskriminalamts NRW in Düsseldorf auf Anfrage mitgeteilt. Allen Hinweisen werde nun nachgegangen.



In der vergangenen Woche hatten das Landeskriminalamt NRW und die ZDF-Sendung "Aktenzeichen XY...ungelöst" einen neuen Fahndungsaufruf nach dem 48-Jährigen gestartet. Er ist seit fast 20 Jahren verschwunden und zählt zu den meistgesuchten Verbrechern Deutschlands.

+++ 4.10 Uhr: China kündigt "angemessene Reaktion" auf mögliche US-Strafzölle an +++

China hat für den Fall einer Verhängung von US-Strafzöllen eine "angemessene und notwendige Reaktion" angekündigt. Außenminister Wang Yi sagte vor Journalisten in Peking, ein Handelskrieg mit den USA werde niemandem nützen. "Einen Handelskrieg zu wählen, ist sicherlich das falsche Rezept, am Ende wirst Du nur anderen und Dir selbst schaden."



Trump hatte am Donnerstag vergangener Woche Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium angekündigt. Auf diese Weise will er die heimische Branche vor nach seiner Ansicht unfairer Konkurrenz schützen. Laut seiner Sprecherin Sarah Sanders peilt die US-Regierung an, die Maßnahmen im Detail zum "Ende dieser Woche" vorzustellen. Ihren Angaben zufolge erwägt die US-Regierung Ausnahmeregelungen für mehrere Länder, darunter Kanada und Mexiko.

+++ 3.50 Uhr: Dritte Frau beschuldigt Schweizer Islamforscher Ramadan der Vergewaltigung +++

Der Schweizer Islamforscher Tariq Ramadan ist von einer dritten Frau der Vergewaltigung beschuldigt worden. Es handele sich um eine etwa 40 Jahre alte Französin, die anonym bleiben wolle, erfuhr die Nachrichtenagentur AFP aus Justizkreisen in Paris. Sie werfe Ramadan vor, sie zwischen Februar 2013 und Juni 2014 wiederholt vergewaltigt zu haben.



Die muslimische Frau, die sich das Pseudonym "Marie" gegeben habe, habe eingeräumt, Ramadan verfallen gewesen zu sein, hieß es in Justizkreisen mit Verweis auf die Anzeige. Demnach sei sie bei rund zehn Treffen mit Ramadan auf sehr brutale und entwürdigende Weise von ihm vergewaltigt worden. Dies sei zumeist am Rande von Konferenzn in Hotels in Frankreich, Brüssel und London geschehen. Sie habe es nicht geschafft, sich von ihm fernzuhalten, da er sie immer wieder bedroht habe.



Der umstrittene Wissenschaftler und Publizist war Ende Januar in Paris verhaftet worden, die Justiz leitete ein Strafverfahren gegen ihn ein. Zwei andere Frauen werfen ihm vor, sie in den Jahren 2009 beziehungsweise 2012 vergewaltigt zu haben.

+++ 3.30 Uhr: Berater: Mexiko und Kanada vorübergehend von Zöllen ausgenommen +++

In der Diskussion um Strafzölle auf Stahl- und Aluminiumimporte wollen die USA ihren Nachbarn Mexiko und Kanada eine Schonfrist einräumen. Beide Länder sollen zunächst von den Zöllen ausgenommen werden und hätten dann eine bestimmte Zeit, um über Zugeständnisse beim Freihandelsabkommen Nafta die Ausnahmen zu verlängern. Das sagte der Wirtschaftsberater von Präsident Donald Trump, Peter Navarro, am Mittwoch dem Sender Fox Business.



Weitere Verbündete, etwa EU-Länder und Nato-Partner, sollen zunächst nicht von den Zöllen in Höhe von 25 Prozent auf Stahl und zehn Prozent auf Aluminium ausgenommen werden. Navarro deutete jedoch an, dass es auch für andere Länder Möglichkeiten geben könnte, nachträglich die Zölle zu vermeiden. "Wir werden das für unsere Verbündeten öffnen und sehen, ob wir das Problem lösen können", sagte Navarro.

+++ 2.50 Uhr: "Sex and the City"-Star Nixon denkt über politische Kandidatur nach +++

Die "Sex and the City"-Schauspielerin Cynthia Nixon (51) denkt Medienberichten zufolge über eine Kandidatur als Gouverneurin von New York nach. Nixon habe sich aber noch nicht endgültig entschieden, ob sie gegen den amtierenden Gouverneur Andrew Cuomo antreten wolle, sagte ihre Sprecherin der "New York Times".



"Viele besorgte New Yorker haben Cynthia zu einer Kandidatur ermutigt, und sie ist weiter dabei, das auszuloten." Der Demokrat Cuomo, der als relativ beliebt gilt, ist derzeit in seiner zweiten Amtszeit und will in diesem Jahr für eine dritte antreten.

+++ 2.20 Uhr: Union will AfD im Bundestag mit Faktencheckern stellen +++

Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) will die AfD im Bundestag auch mit Hilfe von Faktencheckern stellen. "Wenn die AfD im Parlament mit Fakten schlampig oder vorsätzlich falsch umgehen sollte, werden wir dies klar benennen", sagte Kauder den Zeitungen der Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft. Kauder verwies auf seine Rede in der letzten Europa-Debatte vergangenen Monat im Bundestag.



Vor der Rede hätten Mitarbeiter der Unionsfraktion die AfD-Beiträge "genau verfolgt und mich dann darauf hingewiesen, was an deren Argumenten nicht stimmt", berichtete Kauder. "Das habe ich dann benannt. So werden wir weitermachen."

+++ 1.40 Uhr: Eine Tote und zwei Verletzte bei Schießerei an US-Schule +++

Bei einer "unbeabsichtigten Schießerei" an einer Schule im US-Bundesstaat Alabama ist am Mittwoch eine 17-Jährige getötet worden. Zwei weitere Personen seien bei dem Zwischenfall verletzt worden, berichteten US-Medien. Die Schüsse an der Huffman High School in Birmingham seien am Nachmittag nach Ende des Unterrichts gefallen, hieß es. Die näheren Umstände der "unbeabsichtigten Schießerei" wurden nicht erläutert.

+++ 1.30 Uhr: EU-Parlamentarier recherchieren in der Slowakei zum Journalistenmord +++

Eine Delegation des EU-Parlaments beginnt Gespräche in der Slowakei, um mehr über die Hintergründe der Ermordung des Enthüllungsjournalisten Jan Kuciak zu ermitteln. Sie kommt in ein Land, das wegen des Mordes in eine politische Krise gestürzt ist. Mehrere Oppositionsparteien brachten am Mittwoch einen gemeinsamen Misstrauensantrag gegen die vom Sozialdemokraten Robert Fico geführte Dreiparteienregierung ein.



Der parteilose Staatspräsident Andrej Kiska wirft der Regierung vor, jahrelange Warnungen des eigenen Geheimdienstes SIS vor den Machenschaften italienischer Mafiaclans ignoriert zu haben. Für die nächsten Tage sind im ganzen Land weitere Demonstrationen gegen Korruption und die Verfilzung von Politik und Geschäftemacherei geplant. Als Versuch zur Beruhigung wollen Staatspräsident, Regierungschef und Parlamentspräsident am Freitag ein Dreiergespräch auf der Burg oberhalb der Hauptstadt führen.

+++ 1.20 Uhr: Aktivisten: Syrische Truppen erobern mehr als die Hälfte von Ost-Ghuta zurück +++

Die syrischen Regierungstruppen haben nach Angaben von Aktivisten mehr als die Hälfte der Rebellenenklave Ost-Ghuta zurückerobert. Am Mittwoch nahmen sie die Ortschaften Beit Sawa und Al-Aschaari ein, wie der Leiter der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdel Rahman, sagte. Im Zuge ihrer Bodenoffensive und nach zweiwöchigen Bombenangriffen seien die Regierungstruppen damit ins Zentrum der Enklave vorgerückt. Die Regierungstruppen setzen demnach ihren Vormarsch auf die Großstadt Duma und Ortschaften im Westen der Rebellenenklave fort, nachdem sie Gebiete im Osten und Südosten unter ihre Kontrolle gebracht haben. Ungeachtet der von Moskau angekündigten täglichen mehrstündigen Waffenruhe halten Luftangriffe und Artilleriebeschuss in Ost-Ghuta an, wie die Beobachtungsstelle weiter mitteilte.



Ihren Angaben zufolge wurden am Mittwoch mindestens 62 Zivilisten bei überwiegend russischen Luftangriffen getötet, darunter sechs Kinder. Allein bei einem Angriff der russischen Luftwaffe auf den Ort Hammurije seien mindestens 18 Zivilisten getötet worden. Die Beobachtungsstelle mit Sitz in London bezieht ihre Informationen von Aktivisten vor Ort; für Medien sind sie kaum zu überprüfen.

+++ 1.10 Uhr: Floridas Repräsentantenhaus verschärft Waffengesetze +++

Als Reaktion auf das Massaker an einer Schule in Florida mit 17 Toten hat nach dem Senat jetzt auch das Repräsentantenhaus des US-Bundesstaates einen Gesetzentwurf verabschiedet, der das Mindestalter bei Waffenkäufen auf 21 Jahre anheben würde. Der Entwurf passierte die Kammer am Mittwochabend (Ortszeit) und geht jetzt zur Unterzeichnung an Gouverneur Rick Scott.



Neben der Anhebung des Mindestalters von 18 auf 21 Jahren sieht der Entwurf eine dreitägige Wartezeit bei den meisten Waffenkäufen vor. Außerdem würde es bestimmten Mitarbeitern an Schulen erlaubt werden, eine Waffe zu tragen.

+++ 0.22 Uhr: Bericht: Kramp-Karrenbauer erhöht Druck auf Autobauer bei Nachrüstungen +++

In der Debatte um Diesel-Fahrverbote erhöht die neue CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer einem Bericht zufolge den Druck auf die Autobauer. Wie das "Handelsblatt" unter Berufung auf einen Brief Kramp-Karrenbauers an Funktions- und Mandatsträger ihrer Partei berichtete, erwartet sie zum einen, dass die Autohersteller "schnell die vereinbarte Softwarenachrüstung umsetzen".

Darüber hinaus müssten die Konzerne mit eigenen Mitteln den Umstieg der Autofahrer auf abgasärmere Fahrzeuge mit höheren Prämien fördern. Ebenso sollten die Hersteller auch die Kosten tragen, wenn es zu Nachrüstungen der Fahrzeuge mit Abgasfiltern komme. "Dort wo eine Nachrüstung der Hardware technisch möglich und für den Kunden die bessere Lösung ist, soll sie kostenfrei angeboten werden", forderte die CDU-Generalsekretärin laut "Handelsblatt".

+++ 0.05 Uhr: Familie bei Messerattacke in Wien lebensgefährlich verletzt +++

Bei einer Messerattacke auf offener Straße ist am Mittwochabend in Wien eine dreiköpfige österreichische Familie lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der Täter vor einem japanischen Lokal auf den Vater, die Mutter und die erwachsene Tochter losgegangen. Mögliche Tatwaffe war laut Zeugen ein Klappmesser, berichtete ein Polizeisprecher. Das Motiv sei völlig unklar, hieß es bei den Behörden.

Wenig später wurde ein Mann aus Tschetschenien in der Nähe des ersten Tatorts mit einem Messer verletzt. Die Polizei konnte kurz darauf einen an der Hand verletzten Verdächtigen festnehmen, der für die zweite Messerattacke verantwortlich sein soll. Ob er auch hinter dem ersten blutigen Vorfall stecke, werde noch ermittelt, so der Polizeisprecher weiter. Ein Zusammenhang zwischen beiden Angriffen sei aber eher fraglich.

+++ 0.03 Uhr: Journalist in Kamerun in Haus von Ex-Minister in Hundezwinger gesperrt +++

In Kamerun ist der Organisation Reporter ohne Grenzen (RSF) zufolge ein Journalist im Haus eines Ex-Ministers ausgezogen, geschlagen und in einen Hundezwinger gesperrt worden. Der Reporter habe das Haus von Ex-Verkehrsminister Alain Edgard Mebe Ngo'o am Samstag besucht, teilte RSF am Mittwoch mit. Am Vortag sei der Minister aus dem Amt geschieden.



"Nachdem er sich bei einem Wachmann am Eingang zum Gebäude gemeldet hatte, wurde der Journalist vom Polizeidienst des Ministers festgenommen, ausgezogen, brutal geschlagen, in einen Käfig für Hunde gesperrt und mit Wasser bespritzt", teilte RSF mit. Unter dem Vorwurf der Spionage sei er mehrere Stunden verhört worden.