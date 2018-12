Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

SPD-Vorstand will Thilo Sarrazin ausschließen (10.34 Uhr)

May gegen zweites Brexit-Referendum (8.11 Uhr)

Streik bei Amazon - Weihnachtsgeschenke in Gefahr (6.54 Uhr)

74-Jähriger bei Einsatz von Polizei erschossen (3.00 Uhr)

Zahl der Toten des Anschlags in Straßburg steigt auf fünf (0.20 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.18 Uhr: Inflation in der Eurozone fällt stärker als erwartet +++

Die Inflation im Euroraum hat sich im November stärker abgeschwächt als bislang gedacht. Nach Angaben des Statistikamts Eurostat vom Montag ging der Preisauftrieb auf Verbraucherebene von 2,2 Prozent im Oktober auf 1,9 Prozent zurück. In einer ersten Schätzung hatte Eurostat noch eine Rate von 2,0 Prozent ermittelt. Im Monatsvergleich fielen die Verbraucherpreise um 0,2 Prozent.

+++ 10.58 Uhr: Dreijährige in Delhi vergewaltigt - Zustand kritisch +++

Ein dreijähriges Mädchen ist in der indischen Hauptstadt Delhi vergewaltigt worden - am Jahrestag der tödlichen Gruppenvergewaltigung einer Studentin. Ein 40 Jahre alter Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes wurde als Tatverdächtiger festgenommen, nachdem ihn zunächst Anwohner gestellt und verprügelt hatten, wie die Polizei mitteilte.

Das Kind sei am Sonntag ohnmächtig und stark blutend in einem südwestlichen Stadtteil Delhis gefunden und in ein Krankenhaus gebracht worden, wo es operiert worden sei. Die Chefin der Frauenkommission der Hauptstadtregion, Swati Maliwal, twitterte aus dem Krankenhaus, das kleine Mädchen kämpfe um sein Leben.

+++ 10.42 Uhr: Kind eines AfD-Politikers von Berliner Schule abgelehnt +++

Eine Berliner Waldorfschule lehnt die Aufnahme eines Kindes eines AfD-Abgeordneten ab und hat damit eine heftige Debatte ausgelöst. Inzwischen schaltete sich auch Berlins Bildungssenatorin Sandra Scheeres (SPD) ein. Die Senatsschulverwaltung werde noch am Montag um eine Stellungnahme des Schulträgers bitten, sagte eine Sprecherin. Scheeres sehe es "sehr kritisch", sollte eine Schule nach der politischen Gesinnung der Eltern entscheiden, ob ein Kind aufgenommen werde.

+++ 10.40 Uhr: Mehr Biomüll als je zuvor +++

Deutsche Haushalte haben im vergangenen Jahr so viel Biomüll produziert wie noch nie. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, wurden 10,3 Millionen Tonnen eingesammelt. Pro Person waren es durchschnittlich 125 Kilogramm. Nach Angaben von Destatis waren das die höchsten Werte seit Beginn der Erhebung im Jahr 2004. Grund sei unter anderem die zunehmende Verbreitung der Biotonne.

+++ 10.34 Uhr: SPD-Vorstand will Thilo Sarrazin aus der Partei ausschließen +++

Der SPD-Vorstand will erneut versuchen, den umstrittenen Autor Thilo Sarrazin aus der Partei auszuschließen. Die Thesen Sarrazins seien nicht mit den Grundsätzen der SPD vereinbar, und er füge der Partei einen "schweren Schaden" zu, teilte Generalsekretär Lars Klingbeil mit.

+++ 10.25 Uhr: Treppen fallen bei ADAC-Test zur Barrierefreiheit durch +++

Treppen und Aufzüge in öffentlichen Einrichtungen in Deutschland sind einem ADAC-Test zufolge vielerorts nicht behindertengerecht. So konnte keine einzige der 90 getesteten Treppen die Anforderungen kompletter Barrierefreiheit erfüllen, wie die Deutsche Presse-Agentur vorab aus den Testergebnissen erfuhr. Details will der Autoclub mit Sitz in München am Dienstag vorstellen.

Getestet wurden die Zugänge zu je fünf Einrichtungen wie Krankenhäusern, Volkshochschulen, Einwohnermeldeämtern und Shopping-Centern in zehn deutschen Großstädten sowie Park- und Ticketautomaten, Theken, Parkplätze und Haltestellen - aber auch das Internet. Im Zentrum stand den Angaben zufolge die Frage, ob die Wege des täglichen Lebens barrierefrei zu bewältigen sind. Das Ergebnis: Trotz Fortschritten stoßen Behinderte im Alltag nach wie vor auf Probleme.

+++ 10.23 Uhr: Fernsehgerät erschlägt Kind in der Slowakei +++

Auf ein vier Jahre altes Mädchen ist in der Kleinstadt Revuca in der Slowakei ein Fernsehapparat gestürzt und hat es getötet. "Das Kind hat so verheerende Verletzungen erlitten, dass es trotz aller Bemühungen der Rettungskräfte noch am Unglücksort starb", teilte eine Sprecherin des Rettungsdienstes der Nachrichtenagentur TASR mit.

Vermutlich habe das Kind das schwere, alte Gerät beim Spiel mit seinen Geschwistern von einem Schrank gerissen, erklärte die Sprecherin. Wie der Großvater des Mädchens den TV-Sendern Joj und Markiza erklärte, seien beide Eltern zum Unglückszeitpunkt in anderen Räumen des Hauses gewesen, während die Kinder im Wohnzimmer tobten.

+++ 09.37 Uhr: US-Militär: Terroristen bei Luftschlägen in Somalia getötet +++

Bei Luftangriffen der US-Streitkräfte in Somalia sind nach Militärangaben mindestens 62 Kämpfer der islamistischen Terrormiliz Al-Shabaab getötet worden. Bei vier Bombardements in der Nähe des Ortes Gandarshe südlich der Hauptstadt Mogadischu wurden am Samstag 34 Kämpfer getötet, bei zwei Luftschlägen am Sonntag im gleichen Gebiet 28 weitere, wie das US-Militär mitteilte. Es seien keine Zivilpersonen verletzt oder getötet worden. Die Angaben konnten zunächst nicht unabhängig bestätigt werden.

+++ 09.20 Uhr: Facebook sperrt Seite des Sohns von Israels Ministerpräsident +++

Facebook hat die Seite des Sohns von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu, Jair, nach dessen Angaben vorübergehend blockiert. Der 27-Jährige hatte nach einem weiteren tödlichen Anschlag auf Israelis im Netz dazu aufgerufen, deren "Tod zu rächen", wie die "Times of Israel" berichtete. "Es wird nie Frieden geben mit diesen Monstern in Form von Männern, die sich selbst seit 1964 'Palästinenser' nennen", schrieb er demnach unter anderem.

+++ 08.17 Uhr: Starke Explosion bei griechischem Nachrichtensender - keine Verletzen +++

Eine starke Explosion hat bei Athen das Gebäude des privaten griechischen Fernseh- und Nachrichtensenders Skai in Piräus erschüttert. Der Anschlag in der Nacht zum Montag war zuvor telefonisch bei einem anderen Sender angekündigt worden. Verletzt wurde nach Angaben von Skai niemand. Bilder zeigen Trümmer, Schutt und Scherben in und an dem ursprünglich fast vollständig verglasten Bürogebäude. Medienberichten zufolge soll es sich um rund fünf Kilo explosives Material gehandelt haben. Die Polizei sei mit Antiterroreinheiten vor Ort und ermittle in Richtung griechischer Linksextremisten.

+++ 08.11 Uhr: May: Zweites Brexit-Referendum würde "irreparablen Schaden" verursachen +++

Ein zweites Brexit-Referendum würde der britischen Politik nach Worten von Premierministerin Theresa May "irreparablen Schaden" zufügen. Es würde das Land zudem "weiter spalten", heißt es in vorab veröffentlichten Auszügen einer Rede, die May im britischen Parlament halten will. "Lassen Sie uns den Briten gegenüber nicht Wort brechen, indem wir versuchen, ein weiteres Referendum abzuhalten."

Eine solche zweite Volksabstimmung würde "der Integrität unserer Politik irreparablen Schaden" zufügen, heißt es in Mays Redetext. Ein zweites Referendum über einen Austritt Großbritanniens aus der EU würde das Land zudem nicht weiterbringen. Es würde vielmehr das Land "in genau dem Moment, in dem wir daran arbeiten sollten, es zu vereinen, weiter spalten".

+++ 07:38 Uhr: "Asyltourismus" und "DSGVO" sind die häufigsten "Unwort"-Vorschläge +++

Der von CSU-Politiker Markus Söder benutzte Begriff "Asyltourismus" und die Datenschutz-Grundverordnung "DSGVO" sind die häufigsten der mehr als 700 Vorschläge für das "Unwort des Jahres". Die meisten Einsendungen stammten erneut aus der Flüchtlingspolitik, sagte die Sprecherin der sprachkritischen Jury, Nina Janich, der Deutschen Presse-Agentur in Darmstadt. Als weitere Beispiele nannte sie "Anti-Abschiebe-Industrie", "Abschiebeverhinderungsindustrie" und "sicherheitsgefährdende Schutzsuchende".

722 Einsendungen mit 417 unterschiedlichen Vorschlägen seien bis Anfang Dezember eingegangen. Bis Ende des Jahres werden noch mehr angenommen. Verkündet wird das "Unwort des Jahres" am 15. Januar 2019. Die Jury entscheidet allerdings nicht nach der Häufigkeit eines vorgeschlagenen Begriffs. Sie kritisiert vielmehr Formulierungen, die "gegen das Prinzip der Menschenwürde" und "Prinzipien der Demokratie" verstoßen. "

+++ 06.54 Uhr Verdi ruft zu Streik bei Amazon auf - Weihnachtsgeschenke in Gefahr +++

Mitten im Weihnachtsgeschäft hat nach Gewerkschaftsangaben in der Nacht ein mehrtägiger Streik von Beschäftigten an zwei Standpunkten beim Versandhändler Amazon begonnen. "Es besteht die Gefahr, dass Weihnachtsgeschenke nicht rechtzeitig ankommen", sagte ein Sprecher der Gewerkschaft Verdi der Deutschen-Presse Agentur.

Die Gewerkschafter riefen Amazon-Mitarbeiter des Versandhandelszentrum Sachsen in Leipzig auf, bis zum Heiligabend zu streiken. Im Versandhandelszentrum in Werne in Nordrhein-Westfalen sollen sie zunächst bis Dienstagabend streiken. Der Streik könnte jedoch bald auf mehr Standorte und längere Zeit ausgeweitet werden, sagte ein Sprecher. Amazon war am frühen Morgen nicht für eine Stellungnahme erreichbar.

+++ 06.43 Uhr: Internet-Jungunternehmer Colin Kroll im Alter von 34 Jahren gestorben +++

Im Alter von 34 Jahren ist der US-Internet-Jungunternehmer Colin Kroll gestorben. Der Mitbegründer des Kurzvideodienstes Vine und der Quiz-App HQ Trivia wurde leblos im Schlafzimmer seiner Wohnung in Manhattan aufgefunden, wie ein Polizeisprecher dem US-Sender NBC sagte. Als Todesursache wird demnach eine Überdosis Drogen vermutet.

Kroll hatte 2012 den beliebten Videodienst Vine mitbegründet, mit dem bis zu sechs Sekunden lange Videos geteilt werden konnten. Vine wurde später von Twitter übernommen und inzwischen eingestellt.

Später gründete Kroll die Quiz-App HQ Trivia. Das Spiel kam im August 2017 auf den Markt und hatte im folgenden März zwei Millionen Nutzer. Die Zahl der Nutzer soll aber zuletzt deutlich zurückgegangen sein. HQ Trivia äußerte sich am Sonntag "zutiefst traurig" über den Tod des Gründers und sprach den Angehörigen sein Beileid aus.

+++ 05.34 Uhr: Philippinerin ist neue "Miss Universe" - Applaus auch für Transfrau +++

Die Philippinerin Catriona Gray ist zur schönsten Frau der Welt gewählt worden. Die 24-Jährige gewann in Bangkok das Finale im "Miss Universe"-Wettbewerb. Ihre erste Stellvertreterin wurde Tamaryn Green (24) aus Südafrika, der dritte Platz ging an die 19-jährige Sthefany Gutiérrez aus Venezuela

Die diesjährige Siegerin ist Sängerin, Model und Showmasterin. Sie unterrichtet auch Kinder in den Slums von Manila. Sie habe gelernt, dankbar zu sein und die Schönheit darin zu sehen, sagte sie auf die Frage nach der wichtigsten Lektion ihres Lebens.

Um den Titel der "Miss Universe" bewerben sich seit 1952 die Siegerinnen der Miss-Wahlen aus mehreren Dutzend Ländern. Erstmals war dieses Jahr eine Transfrau dabei, "Miss Spanien". Angela Ponce (27) aus Sevilla war als Junge zur Welt gekommen und hatte sich mehreren geschlechtsumwandelnden Operationen unterzogen. Sie schied zwar im Halbfinale (letzte 20) aus, wurde aber mit Applaus begrüßt, als sie später noch einmal auf die Bühne zurückkehrte. Sie sagte, sie werde ihren Titel als "Miss Spanien" nutzen, um Kindern zu helfen, die an ihrer Geschlechtsidentität zweifelten.

+++ 04.37 Uhr: 13 Verletzte bei Granatenexplosion vor Diskothek in Kolumbien +++

Mindestens 13 Menschen sind in Kolumbien bei der Explosion einer Handgranate vor einer Diskothek verletzt worden. Die Opfer feierten am Sonntagabend (Ortszeit) in Montelibano, im Departement Córdoba, den Titelsieg des Fußballteams Junior Barranquilla in der kolumbianischen Liga, als Unbekannte die Granate unter die Fans warfen, wie die Zeitung "El Heraldo" berichtete.

+++ 3.00 Uhr: 74-Jähriger bei Einsatz von Polizei erschossen +++

Ein Polizist hat bei einem Einsatz in Bochum einen 74 Jahre alten Mann erschossen. Die Beamten seien am Sonntagabend gerufen worden und hätten den Mann kontrollieren wollen, sagte ein Sprecher der Polizei Bochum der Deutschen Presse-Agentur. Der Mann habe plötzlich einen - nicht näher genannten - Gegenstand gezogen. Daraufhin habe einer der Polizisten nach ersten Erkenntnissen mehrere Schüsse abgegeben, der Mann sei tödlich verletzt worden. Es sei noch versucht worden, ihn wiederzubeleben - vergeblich.

Aus Neutralitätsgründen übernahm eine Mordkommission aus Essen die Ermittlungen. Warum die Polizisten gerufen worden waren, war zunächst noch unklar. Staatsanwaltschaft und Polizei wollen am Montagvormittag eine gemeinsame Erklärung abgeben.

+++ 2.48 Uhr: Ukraine warnt vor anhaltend starker russischer Truppenpräsenz +++

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat Russland eine nach wie vor sehr starke Truppenpräsenz an der Grenze zu seinem Land vorgeworfen. Seit dem Höhepunkt der Spannungen zwischen beiden Ländern Ende November habe Russland "weniger als zehn Prozent" seiner Truppen abgezogen, sagte Poroschenko am Sonntag. "Die Bedrohung einer Invasion der russischen Streitkräfte auf ukrainischem Territorium besteht weiterhin. Wir müssen ohne jeden Zweifel darauf vorbereitet sein."

+++ 2.16 Uhr: Brasilien: Selbsternannter Wunderheiler stellt sich der Polizei +++

Nach Missbrauchsvorwürfen hunderter Frauen hat sich ein berühmter selbsternannten Wunderheiler in Brasilien den Behörden gestellt. Fernsehsender zeigten am Sonntag, wie João Teixeira de Faria zum Polizeihauptquartier der Hauptstadt des Bundesstaates Goiás, Goiânia, gefahren wurde. In einem von einer Journalistin aufgezeichneten Video sagt der als "João de Deus" (Johann von Gott) bekannte 76-Jährige, er stelle sich der "göttlichen Justiz" und begebe sich in die Hände der "irdischen Justiz".

Die brasilianischen Behörden hatten am Freitag einen Haftbefehl gegen den angeblichen Wunderheiler ausgestellt. Zuvor hatte er Medienberichten zufolge umgerechnet knapp acht Millionen Euro von Konten abgehoben. Die Polizei wollte verhindern, dass Faria sich ins Ausland absetzt oder das Geld versteckt.

+++ 1.07 Uhr: Riad sieht Entscheidung des US-Senats als Einmischung +++

Saudi-Arabien hat eine symbolische Entscheidung des US-Senats zur Einstellung der amerikanischen Hilfe für die von Riad geführte Militäroperation im Jemen kategorisch zurückgewiesen. Die Entscheidung des Senats beruhe auf "gehaltlosen Behauptungen und Vorwürfen", teilte das saudische Außenministerium in der Nacht zum Montag mit. Zudem beinhalte das Vorgehen des US-Senats eine "eklatante Einmischung in die Innenpolitik des Königreichs", zitierte die Agentur SPA weiter aus der Mitteilung.

Der US-Senat hatte in der Vorwoche symbolisch beschlossen, die US-Hilfe für die von Saudi-Arabien geführte und hochumstrittene Militäroperation im Jemen zu beenden. Hintergrund der Resolution ist die Tötung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi. Nach Erkenntnissen von US-Geheimdiensten waren höchste Kreise Saudi-Arabiens um Kronprinz Mohammed bin Salman an der Tötung Khashoggis im saudischen Generalkonsulat in Istanbul beteiligt, oder wussten zumindest davon. In einer zweiten Entscheidung verabschiedete der Senat eine Resolution, die die saudische Führung für den Tod Khashoggis verantwortlich macht.

+++ 0.37 Uhr: 42 Verletzte bei schwerer Explosion in Restaurant in Japan +++

Bei einer heftigen Explosion in einem Restaurant in Japan sind 42 Menschen verletzt worden. Tote habe es bei der Detonation in der nordjapanischen Stadt Sapporo am Sonntag nicht gegeben, sagte ein Polizeivertreter der Nachrichtenagentur AFP. Bilder vom Unglücksort zeigten Flammen und dichte Rauchwolken.

Die Feuerwehr brauchte Medienberichten zufolge Stunden, um das Feuer zu löschen. Das Restaurant und angrenzende Gebäude wurden demnach schwer beschädigt. Die Unglücksursache war zunächst unklar. Ein Augenzeuge soll angegeben haben, nach der Explosion Gasgeruch wahrgenommen zu haben.

+++ 0.20 Uhr: Zahl der Toten des Anschlags in Straßburg steigt auf fünf +++

Die Zahl der Toten nach dem Anschlag in Straßburg ist auf fünf gestiegen. Ein 36-jähriger Pole sei am Sonntag seinen schweren Verletzungen erlegen, teilte die Staatsanwaltschaft mit. "Mein Bruder Barto Pedro Orent-Niedzielski hat uns eben verlassen", schrieb der Bruder des Opfers auf Facebook. Der polnische Staatsbürger wohnte seit rund 20 Jahren in der elsässischen Stadt.

Der Angreifer Chérif Chekatt hatte den 36-Jährigen am Dienstagabend schwer verletzt. Orent-Niedzielski war in Begleitung des Italieners Antonio Megalizzi unterwegs, der ebenfalls schwer verletzt wurde und am Freitag starb. Bekannten zufolge wollten Orent-Niedzielski und mehrere seiner Freunde den Angreifer am Betreten einer Bar hindern. Später hieß es aber, Orent-Niedzielski und Megalizzi seien nicht vor der Bar, sondern in einer Straße attackiert worden.

Der polnische Staatsbürger arbeitete unter anderem für ein europäisches Comic-Festival und berichtete als Journalist aus dem Europaparlament in Straßburg. EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani äußerte am Sonntag im Kurzbotschaftendienst Twitter seine Trauer über Orent-Niedzielskis Tod: "Möge er ihn Frieden ruhen."