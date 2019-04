Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 13.49 Uhr: Polizei in Bochum schießt bewaffneten Rentner auf Friedhof nieder +++

Auf einem Friedhof in Bochum hat die Polizei gestern Abend auf einen bewaffneten Rentner geschossen, nachdem dieser die Beamten bedroht hatte. Der 77-Jährige wurde "erheblich verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert", teilten die Polizei Essen und die Staatsanwaltschaft Bochum mit. Ein Zeuge informierte demnach die Polizei, dass er einen Mann mit einer vermutlich durchgeladenen Schusswaffe auf dem Friedhof beobachtet habe. Als die Beamten gegen 18 Uhr dort eintrafen, "kam es zu einer Bedrohungshandlung" von Seiten des Rentners. Zum eigenen Schutz hätten die Polizisten daraufhin auf den 77-Jährigen geschossen. Die Mordkommission der Polizei Essen übernahm die Ermittlungen. Warum der Mann bewaffnet auf dem Friedhof unterwegs war, war ist bislang nicht bekannt. Zeugen wurden aufgerufen, sich bei der Polizei zu melden.

+++ 12.57 Uhr: Staatsanwaltschaft ermittelt gegen AfD-Schatzmeister +++

In der AfD-Spendenaffäre ermittelt die Staatsanwaltschaft Berlin offenbar gegen den Bundesschatzmeister der Partei, Klaus Fohrmann. Dabei gehe es um den Verdacht auf Verstoß gegen das Parteiengesetz, berichten der "Spiegel" und das ARD-Magazin "Report" . Demnach wurden in den Rechenschaftsberichten von 2016 und 2017 womöglich falsche Angaben gemacht. Hintergrund der Ermittlungen seien fragwürdige Wahlkampfhilfen des Stuttgarter "Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten". Dieser machte mithilfe der Schweizer Werbeagentur Goal AG jahrelang Stimmung für die AfD. Unter anderem stellte der Verein demnach der Partei im Bundestagswahlkampf 2017 offenbar tausende Exemplare einer rechten Wochenzeitung als Wahlkampfmaterial zur Verfügung. In den Ermittlungen geht es laut Staatsanwaltschaft um fragwürdige Werbemaßnahmen im Wert "einer Gesamtsumme im unteren sechsstelligen Bereich".

Fohrmann erklärte auf Anfrage, ihm sei das Ermittlungsverfahren bisher nicht bekannt. Die AfD steht wegen diverser dubioser Wahlkampfspenden unter Druck.

+++ 12.46 Uhr: IS reklamiert erstmals Anschlag im Kongo für sich +++

Die Terrororganisation Islamischer Staat hat zum ersten Mal einen Anschlag im Kongo für sich reklamiert. Bei einem Angriff nahe der östlichen Stadt Beni in der Provinz Nord-Kivu seien mindestens drei Soldaten getötet worden, hieß es in einer Mitteilung des IS, die über die üblichen Kanäle der Extremisten in den sozialen Medien verbreitet wurde. Kongolesische Behördenvertreter hatten nach dem Angriff vom Dienstag von zwei getöteten Soldaten gesprochen. Zugleich sprach der IS von einer neuen "Provinz Zentralafrika" ihrer Organisation.

+++ 12.30 Uhr: Tausende Christen ziehen durch Jerusalem +++

Tausende Christen sind am Karfreitag in mehreren Prozessionen durch die Altstadt von Jerusalem gezogen. Mönche liefen in ihren braunen und schwarzen Gewändern über die Via Dolorosa, Gläubige sangen und trugen Holzkreuze. Protestanten gingen den Pilgerweg zur evangelischen Erlöserkirche, Katholiken zur Grabeskirche. Die Grabeskirche in Jerusalem steht an der Stelle, wo Jesus dem christlichen Glauben nach gestorben und wiederauferstanden ist. An Karsamstag und Ostersonntag werden in der Kirche auch Messen gefeiert.

+++ 11.34 Uhr: Notre-Dame soll "großen Regenschirm" bekommen +++

Ein "großer Regenschirm" soll die schwer beschädigte Pariser Kathedrale Notre-Dame vor Wasser schützen. Dabei handele es sich um eine große Plane, die über dem Gebäude angebracht werden soll, sagte die Präsidentin der Architektenvereinigung für historische Gebäude, Charlotte Hubert, dem Sender BFM TV . Der Chefarchitekt werde einen "großen Regenschirm" schaffen, der die Form eines Spitzdaches haben soll. Die Konstruktion müsse größer sein als das ursprüngliche Dach, damit die Handwerker darunter arbeiten können.

Das Dach der weltberühmten Kathedrale war bei dem Brand am Montagabend in großen Teilen zerstört worden. Für kommende Woche ist in Paris Regen vorhergesagt. Bereits das Löschwasser hatte in der Kathedrale großen Schaden angerichtet. Regen könnte das Gebäude weiter beschädigen. Kulturminister Franck Riester hatte dem Sender gesagt, dass es besonders gefährlich wäre, wenn sich Wasser auf dem Dach der Kathedrale ansammeln würde. Das würde die Einsturzgefahr erhöhen.

+++ 10.38 Uhr: Affe geschlachtet und gefilmt: Haftstrafe für drei Vietnamesen +++

Weil sie einen seltenen Affen vor laufender Kamera geschlachtet und das Video live bei Facebook übertragen haben, müssen drei Männer in Vietnam nun ins Gefängnis. Ein Gericht im Bezirk Huong Khe im Norden des Landes verurteilte Phan Van Hoi (33) und Thai Dinh Quy (58) wegen Verletzungen des Artenschutzgesetzes zu je einem Jahr Haft, wie die offizielle Tageszeitung "VnExpress" berichtee. Thai Kim Hong (51) muss für 15 Monate hinter Gitter. Drei weitere Männer erhielten Bewährungsstrafen. Bei dem geschlachteten Tier handelte es sich demnach um ein Exemplar eines Rotschenkligen Kleideraffen. Diese Tiere sind in Vietnam stark gefährdet.

Die Männer hatten den Affen im November getötet und sein rohes Hirn gegessen. Einem Aberglauben zufolge verleiht der Konsum des Affenhirns Intelligenz. Das Video verbreitete sich in dem sozialen Netzwerk und in örtlichen Medien und löste in Vietnam Proteste aus. Der Clip wurde von Facebook entfernt, war aber zuvor etliche Male heruntergeladen worden.

+++ 10.07 Uhr: Reisebus mit 73 Kindern in Unfall auf A2 verwickelt +++

Glimpflich verlaufen ist in der Nacht ein Auffahrunfall auf der Autobahn A2, in den ein mit Kindern besetzter Reisebus verwickelt war. Ein 19-Jähriger prallte zwischen Bad Eilsen und Veltheim mit seinem Pkw aus zunächst ungeklärter Ursache gegen die Leitplanke, wie die Polizei in Bielefeld mitteilte. Bevor sein Fahrzeug in Flammen aufging, konnte er sich unverletzt retten. In der Folge fuhr der 39-jähriger Fahrer eines mit 81 Insassen besetzten Reisebusses aus den Niederlanden mit geringer Geschwindigkeit auf einen an der Unfallstelle wartenden Pkw auf. Dabei wurde eine 26-jährige Berlinerin, die auf dem Beifahrersitz im Pkw saß, leicht verletzt. Alle Businsassen, darunter 73 Kinder, blieben unverletzt. Die Fahrbahn der A 2 in Richtung Dortmund war rund drei Stunden bis vier Uhr morgens teilweise gesperrt.

+++ 9.59 Uhr: Mindestens 13 Tote bei Einsturz von Kirchendach in Südafrika +++

Beim Einsturz eines Kirchendachs sind in Südafrika mindestens 13 Menschen getötet worden. 16 Menschen seien in der Kirche von Dlangubo nahe Durban im Osten des Landes verletzt worden, teilte ein Behördenvertreter mit. Der Vorfall ereignete sich demnach gestern Agabend während einer Messe. Ursache für das Unglück war offenbar heftiger Regen. Das Dach der Kirche sei deshalb eingestürzt, sagte der Behördenvertreter.

+++ 9.51 Uhr: 16 Verletzte des Busunglücks auf Madeira noch im Krankenhaus +++

Zwei Tage nach dem Busunglück auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira werden noch 14 Deutsche und zwei Portugiesen im Krankenhaus Dr. Nélio Mendonça in Funchal behandelt. Zwei von ihnen lägen weiter auf der Intensivstation, zitiert die Online-Zeitung "Observador" die Klinikdirektion. In Lebensgefahr befinde sich aber niemand mehr. Ursprünglich waren 28 Verletzte in das Krankenhaus gebracht worden, "26 mit deutscher Nationalität", erklärte die Klinik. Ein Patient starb später. Zahlreiche andere wurden mittlerweile entlassen. Bei dem Unfall waren auch der Fahrer und der Reiseleiter verletzt worden, beides Einheimische. Der Fahrer konnte Berichten zufolge bisher nicht befragt werden. Am frühen Mittwochabend war ein Reisebus mit Dutzenden deutschen Urlaubern in dem Ort Caniço von der Straße abgekommen und einen Abhang hinunter auf ein Haus gestürzt. 29 Menschen starben.

+++ 8.25 Uhr: Tausend Migranten aus Kuba erreichen Grenze zwischen Mexiko und USA +++

Rund tausend Migranten aus Kuba sind in den letzten Tagen in der Stadt Ciudad Juárez an der Grenze zwischen Mexiko und den USA angekommen. Offiziellen Angaben zufolge erreichten am Montag 260 Kubaner die Stadt, am Dienstag rund 250 weitere. Am Mittwoch wurden 350 Migranten dort registriert, am Donnerstag 130. Die meisten Kubaner, die in den USA Asyl beantragen wollen, kamen mit ihren Familien. Im äußersten Süden Mexikos schlossen sich nach Angaben des Nationalen Instituts für Migration rund 5000 Migranten verschiedener Nationalitäten zu mehreren Trecks zusammen und zogen mit dem Ziel USA durch den Bundesstaat Chiapas. Unter ihnen waren Menschen aus Honduras, El Salvador, Nicaragua, Guatemala und Kuba.

+++ 7.20 Uhr: Trump wird erster Staatsgast von Japans neuem Kaiser +++

US-Präsident Donald Trump und seine Frau Melania sind nach Angaben des Weißen Hauses die ersten ausländischen Staatsgäste, die der künftige japanische Kaiser Naruhito nach seiner Thronbesteigung im Mai empfängt. Trump reise vom 25. bis zum 28. Mai nach Japan, teilte seine Sprecherin Sarah Sanders mit. Er sei damit der erste Staatsgast nach der für den 1. Mai vorgesehenen Thronbesteigung von Naruhito. In Japan werde Trump auch Gespräche mit Regierungschef Shinzo Abe führen. Das Treffen diene dazu die US-japanischen Beziehungen als "Eckpfeiler für Frieden, Stabilität und Wohlstand in der indopazifischen Region und rund um die Welt" zu würdigen. Japans Kaiser Akihito tritt am 30. April als erster japanischer Monarch seit mehr als zwei Jahrhunderten zurück. Am 1. Mai besteigt dann sein ältester Sohn, Kronprinz Naruhito, den Chrysanthemen-Thron.

+++ 6.14 Uhr: Chinesische Sanitätssoldaten kommen zu Militärübung nach Deutschland +++

Chinesische Soldaten kommen im Sommer erstmals zu einer großangelegten Militärübung des Sanitätsdienstes nach Deutschland. Bei einem fiktiven UN-Einsatz müssen sich die Sanitäter einem Ausbruch der Cholera in mehreren Flüchtlingslagern stellen, der durch eine große Zahl Verletzter an anderer Stelle verkompliziert wird. "Es werden etwa 100 chinesische und ebenso viele deutsche Soldatinnen und Soldaten an der Übung teilnehmen", erklärte ein Bundeswehrsprecher. Die Übung "Combined Aid 2019" wird vom 3. bis 17. Juli im niederbayerischen Feldkirchen in Szene gesetzt. Dort hat das Sanitätslehrregiment der Bundeswehr seinen Sitz. Die Übungsserie ist in der militärischen Zusammenarbeit Deutschlands mit China bislang einzigartig. Im Jahr 2016 waren deutsche Soldaten zu einer Sanitätsübung in China.

+++ 5.40 Uhr: Australischer Vater rettet Kleinkind aus Maul eines Dingos +++

Auf der australischen Insel Fraser Island hat ein campender Vater seinen 14 Monate alten Sohn offenbar im letzten Moment aus dem Maul eines Dingos befreit. Mehrere Wildhunde waren nachts in den Wohnwagen der Familie des Jungen eingedrungen und hatten ihn von seinen schlafenden Eltern weggezerrt, wie örtliche Medien berichten. Demnach wachte der Vater erst vom Schreien des Kindes auf, als sich einer der Dingos bereits mit seinem Sohn in die Büsche schlagen wollte, rannte nach draußen und befreite das Kind, schilderte ein Rettungssanitäter dem Sender ABC zufolge. Anschließend setzte der Vater einen Notruf ab. Der schwer verletzte Junge wurde per Hubschrauber in den Küstenort Hervey Bay gebracht und von dort in eine Kinderklinik nach Brisbane geflogen. Er erlitt einen Schädelbruch und Fleischwunden an Kopf und Nacken.

+++ 4.27 Uhr: Suche nach Ursache des Busunglücks von Madeira geht weiter +++

Auch am zweiten Tag nach dem schweren Busunfall auf der portugiesischen Atlantikinsel Madeira ermitteln die Behörden weiter zur Unfallursache und versuchen, die hauptsächlich deutschen Opfer zu identifizieren. Augenzeugen zufolge könnte das Unglück mit 29 Toten und 27 Verletzten auf ein Bremsversagen zurückgehen. Der verletzte Busfahrer konnte bislang nicht befragt werden.

Außenminister Heiko Maas (SPD) war am Gründonnerstag auf die portugiesische Atlantikinsel gereist. Er traf dort seinen Amtskollegen Augusto Santos Silva, besuchte die Unglücksstelle, an der er einen Kranz niederlegte, und dankte den Hilfskräften. "Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Verletzten, die transportfähig sind, nach Hause zu bringen", sagte Maas am Abend. Außerdem würden die Angehörigen der Gestorbenen informiert. Ein weiterer Termin des Ministers vor der Rückreise nach Deutschland war ein Besuch im Krankenhaus.

+++ 3.39 Uhr: Polizei behandelt Tod einer Frau in Nordirland als "terroristischen Vorfall" +++

Bei schweren Ausschreitungen im nordirischen Londonderry ist eine 29-Jährige erschossen worden. "Wir behandeln das als terroristischen Vorfall und haben Mordermittlungen eingeleitet", teilte die britische Polizei in der Nacht mit. Bei der Getöteten könnte es sich um eine Journalistin handeln. In den sozialen Netzwerken veröffentlichte Fotos zeigten brennende Fahrzeuge und Vermummte, die Molotowcocktails und Sprengkörper auf Polizeifahrzeuge werfen.

Zu der Gewalt war es Donnerstagabend im Stadtteil Creggan gekommen - also vor dem Osterwochenend, an dem irisch-katholische Nationalisten an den Aufstand gegen die Briten in Dublin im Jahr 1916 erinnern. Mehrere Reporter erklärten, bei der Toten handle es sich um die Journalistin Lyra McKee, die viel über den Nordirland-Konflikt und seine Folgen geschrieben hat. "Ich stand neben dieser jungen Frau, als sie heute Nacht in Creggan/Derry neben einem Land Rover der Polizei gefallen ist", schrieb die Journalistin Leona O'Neill auf Twitter. Sie habe einen Krankenwagen gerufen. Polizisten hätten die Frau aber in einen Polizeiwagen verfrachtet und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie gestorben sei.

+++ 3.13 Uhr: Datenpanne bei Facebook größer als bekannt +++

Eine kürzlich bekannt gewordene Datensicherheitspanne bei Facebook hatte ein größeres Ausmaß als bislang bekannt. Das Online-Netzwerk räumte ein, die Passwörter von "Millionen" von Instagram-Nutzern seien unverschlüsselt auf internen Servern gespeichert worden. Bislang hatte Facebook von einigen Zehntausend betroffenen Nutzern der zu dem Konzern gehörenden Plattform gesprochen. Später wurden aber zahlreiche weitere so gespeicherte Passwörter entdeckt.

+++ 2.16 Uhr: Drei bekannte Bergsteiger vermutlich bei Lawinenunglück getötet +++

Bei einem Lawinenunglück in Kanada sind vermutlich drei bekannte Bergsteiger aus Österreich und den USA ums Leben gekommen. Die "sehr erfahrenen" Bergsteiger seien in der Provinz Alberta am Howse-Pass unterwegs gewesen, teilte die Nationalparkverwaltung mit. Rettungskräfte hätten in dem Gebiet Zeichen für zahlreiche Lawinenabgänge sowie Kletterausrüstung gefunden. Es müsse davon ausgegangen werden, dass die drei Bergsteiger tot seien. Bei den Männern handelt es sich Medienberichten zufolge um die Österreicher Hansjörg Auer und David Lama sowie den US-Bergsteiger Jess Roskelley. Sie gehörten zu einem vom Ausrüster North Face unterstützten Team, wie das Unternehmen bestätigte. Der Rettungseinsatz musste zwischenzeitlich wegen schlechten Wetters und der Gefahr weiterer Lawinenabgänge unterbrochen werden.

Roskelleys Vater John Roskelley sagte der US-Zeitung "Spokesman-Review", er gehe vom Tod seines Sohnes aus. "Die Route, die er gehen wollte, wurde zum ersten Mal im Jahr 2000 bewältigt", sagte Roskelley, der früher selbst als einer der besten US-Bergsteiger galt. "Es ist eine dieser Routen, bei der die Bedingungen perfekt sein müssen, sonst wird es zum Albtraum. Genau das ist passiert." Roskelley hatte 2003 gemeinsam mit seinem Sohn den Mount Everest bestiegen. Jess Roskelley war zu diesem Zeitpunkt 20 Jahre alt und damit der jüngste Bergsteiger, der den höchsten Berg der Welt bezwang.

+++ 1.24 Uhr: US-Skandalblatt "National Enquirer" wechselt Besitzer +++

Das US-Skandalblatt "National Enquirer", das im Zentrum von Affären um Präsident Donald Trump und Amazon-Chef Jeff Bezos steht, wechselt den Besitzer. Der Medienkonzern American Media des Trump-Freundes David Pecker gab bekannt, das Boulevardmagazin an James Cohen zu verkaufen, den Besitzer des Flughafenkiosk-Betreibers Hudson Media. Laut "Washington Post" soll der Kaufpreis bei 100 Millionen Dollar liegen.

Der "National Enquirer" hatte im Januar mit Enthüllungen über eine außereheliche Affäre von Amazon-Gründer Bezos für Aufsehen gesorgt. Der Milliardär warf dem Klatschblatt später vor, versucht zu haben, ihn mit intimen Fotos zu erpressen. Ein von Bezos engagierter Privatermittler kam zu dem Schluss, dass das Handy des Amazon-Chefs, dem auch die Trump-kritische "Washington Post" gehört, von Saudi-Arabien gehackt wurde. Der bisherige "National Enquirer"-Besitzer Pecker hat zudem Trump im Wahlkampf 2016 mit der Abwicklung einer Schweigegeldzahlung an eine angebliche frühere Sexpartnerin geholfen.

+++ 0.55 Uhr: Starautor Michel Houellebecq in französische Ehrenlegion aufgenommen +++

Der französische Starautor Michel Houellebecq ist in die französische Ehrenlegion aufgenommen worden. Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron verlieh dem Schriftsteller ("Elementarteilchen", "Ausweitung der Kampfzone", "Unterwerfung") den Orden eines Ritters der Légion d'honneur, wie der Elysée-Palast mitteilte. Unter den Gästen der Zeremonie war auch Ex-Staatschef Nicolas Sarkozy. Houellebecq ist einer der erfolgreichsten und international bekanntesten Schriftsteller Frankreichs - und zugleich einer der polemischsten.