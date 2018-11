Die wichtigsten Meldungen im Kurzüberblick:

Startendes Flugzeug überrollt Mann in Moskau (5.12 Uhr)

Mangel an Grippe-Impfstoffen in vielen Teilen Deutschlands (4.04 Uhr)

Auch Australien lehnt UN-Migrationspakt ab (2.28 Uhr)

Umfrage: Frauen auf der Straße häufig sexuell belästigt (1.04 Uhr)

Anwälte reichen Trump-Antworten zu Russland-Ermittlungen ein (0.10 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 6.00 Uhr: Das Wetter am Mittwoch +++

Nach einer fast durchweg leicht frostigen Nacht, die je nach Region am Morgen zu glatten Straßen führen kann, erwartet uns ein wolkiger Mittwoch, der teils länger neblig-trüb bleiben kann. Nur am West- und Südrand der Mittelgebirge sowie direkt an den Alpen ist im Tagesverlauf mit Auflockerungen zu rechnen. Dafür bleibt es größtenteils trocken, lediglich im Mittelgebirgsraum kann es vereinzelt geringe Mengen regnen.

Am wärmsten wird es laut DWD mit vier bis sieben Grad im Westen und an der Küste, sonst bewegen sich die Temperaturen zwischen null und vier Grad. Im höheren Bergland kann es tagsüber frostig bleiben. Im Süden ist mit schwachem Wind zu rechnen, sonst weht ein mäßiger Ostwind, der an der Küste sowie auf höheren Bergen jedoch auch stürmische Böen verursachen kann.

+++ 5.12 Uhr: Startendes Flugzeug überrollt Mann in Moskau +++

Ein startendes Flugzeug hat in Moskau einen Mann überrollt und getötet. Der Unfall ereignete sich auf dem Flughafen Scheremetjewo. Die Piloten meldeten zwar noch den Zusammenstoß mit einem unbekannten Objekt auf der Startbahn. Weil die Bordsysteme aber keine Beschädigung des Flugzeugs anzeigten, setzte die Maschine den geplanten Flug nach Athen fort. Mitarbeiter des Flughafens fanden dann den Toten. Wie er als Fußgänger auf die Bahn gelangen konnte, ist unklar. Den Angaben nach stammte der Mann aus Armenien.

+++ 5.06 Uhr: Trump hält zu Saudi-Arabien +++

US-Präsident Donald Trump hält eine Mitwisserschaft des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman am Mord des Journalisten Jamal Khashoggi für möglich, aber nicht für bewiesen. "Es könnte sehr gut sein, dass der Kronprinz Kenntnis von diesem tragischen Vorfall hatte - vielleicht hatte er das und vielleicht hatte er das nicht!", hieß in einer Mitteilung Trumps. "Die Vereinigten Staaten beabsichtigen, ein fester Partner Saudi-Arabiens zu bleiben."

+++ 4.53 Uhr: Trump will in Streit um Asylrecht vor Obersten Gerichtshof ziehen +++

Im Streit um eine Verschärfung des Asylrechts hat US-Präsident Donald Trump angekündigt, vor den Obersten Gerichtshof ziehen zu wollen. "Wir werden diesen Fall im Supreme Court der Vereinigten Staaten gewinnen", sagte Trump. Zuvor hatte ein Bundesrichter in San Francisco eine einstweilige Verfügung gegen Trumps Erlass verhängt, demzufolge nur noch legal eingereiste Menschen in den USA Asyl beantragen dürfen.

+++ 4.29 Uhr: Forscherin warnt: Antisemitismus breitet sich immer weiter aus +++

Der Hass auf Juden und auf Israel hat nach Ansicht einer Expertin weite Teil der Bevölkerung in Europa erfasst. "Wir müssen aufhören, den Fehler zu begehen, Antisemitismus und Antizionismus nur am rechten Rand zu lokalisieren", sagte die Wissenschaftlerin Monika Schwarz-Friesel von der TU Berlin der Deutschen Presse-Agentur vor einer internationalen Antisemitismus-Konferenz in Wien.

Speziell durch die tausendfachen Kommentare in den sozialen Medien erfahre der Antisemitismus einen gefährlichen Normalisierungseffekt. "Diese Kommentare werden einfach akzeptiert, es gibt keinen Widerstand", sagte Schwarz-Friesel nach der Auswertung einer Flut von Kommentaren. Der Gewalt der Worte folge ganz leicht die Gewalt der Taten.

+++ 4.26 Uhr: Flüchtlingsbürgen sollen 20 Millionen Euro erstatten +++

Die Bundesagentur für Arbeit hat bundesweit 2500 Bescheide registriert, mit denen sogenannte Flüchtlingsbürgen zur Kasse gebeten werden sollen. Wie aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Frage des AfD-Abgeordneten René Springer hervorgeht, belaufen sich die Forderungen bundesweit bisher auf rund 21 Millionen Euro. Davon wurden nach Auskunft des Arbeitsministeriums inzwischen rund 670.000 Euro beglichen. In der Antwort heißt es weiter: "Eine Vollstreckung aus diesen Erstattungsbescheiden findet derzeit nicht statt." Das Ministerium hatte in einem internen Schriftverkehr zuvor auf noch ausstehende rechtliche Klärungen verwiesen.

"Flüchtlingsbürgen" sind Menschen, die sich gegenüber der Ausländerbehörde verpflichtet haben, die Lebenshaltungskosten für einen Flüchtling zu übernehmen. Diese Verpflichtungserklärungen hatten in den Jahren 2015 und 2016 Tausenden geholfen, ein Visum für Deutschland zu erhalten. Die genaue Zahl der "Flüchtlingsbürgen" ist öffentlich nicht bekannt.

+++ 4.17 Uhr: Serverproblem führt zu Problemen bei Facebook +++

Ein Serverproblem hat am Dienstag zu Zugangsschwierigkeiten beim Online-Netzwerk Facebook geführt. Das Problem sei inzwischen behoben, sagte ein Facebook-Sprecher der Nachrichtenagentur AFP. "Wir sind wieder bei 100 Prozent und entschuldigen uns für Unannehmlichkeiten." Zuvor habe es wegen einer "Serverkonfiguration" zwischenzeitlich Probleme beim Zugang zu Facebook und seinen Apps gegeben, sagte der Sprecher. Laut der Internetseite Downdetector waren große Teile von Nordamerika, Europa und Asien betroffen.

+++ 4.08 Uhr: Frankreichs Nationalversammlung beschließt Gesetze gegen "Fake News" +++

Die französische Nationalversammlung hat zwei umstrittene Gesetze gegen die Verbreitung von Falschnachrichten beschlossen. Die Parlamentskammer stimmte am Abend in letzter Lesung für die Pläne von Präsident Macron im Kampf gegen "Fake News". Der Staatschef will damit die Verbreitung von Gerüchten und Falschaussagen in Wahlkampfzeiten verhindern. Kritiker warnen vor einer Einschränkung der Meinungsfreiheit und vor Zensur. Die Gesetze sehen vor, dass Parteien oder Kandidaten in den drei Monate vor einer landesweiten Wahl mit Hilfe eines Richters im Eilverfahren gegen öffentlich verbreitete Unwahrheiten vorgehen können. Zudem sollen sich soziale Netzwerke wie Facebook oder Twitter zu größerer Transparenz verpflichten, wenn sie Inhalte gegen Bezahlung verbreiten.

+++ 4.04 Uhr: Mangel an Grippe-Impfstoffen in vielen Teilen Deutschlands +++

Grippe-Impfstoffe werden in vielen Teilen Deutschlands knapp. "Alles, was jetzt kommt, wird nicht mehr geimpft", sagte etwa der Geschäftsführer der Apothekenkammer des Saarlandes, Carsten Wohlfeil. "Bei allen Lieferanten ist momentan nichts zu holen", erklärte Stefan Fink, Vorsitzender des Thüringer Apothekerverbandes. Auch aus anderen Bundesländern wie Sachsen, Niedersachsen und Hessen werden Lieferverzögerungen oder Engpässe gemeldet.

"Die Patienten haben in diesem Jahr möglicherweise viel früher angefangen, sich impfen zu lassen", sagte Susanne Stöcker, Sprecherin des Paul-Ehrlich-Instituts (PEI). "Ob sich auch insgesamt mehr Menschen impfen lassen oder die Impfungen nur früher stattfinden, können wir noch nicht wissen." Sie hält die große Grippewelle in der vergangenen Saison für einen möglichen Grund für das aktuelle Interesse. Dadurch seien vermutlich mehr Menschen für das Thema sensibilisiert.

Andere Experten verweisen auf den nun als Kassenleistung verfügbaren Vierfach-Impfstoff. Er gilt als wirksamer als derjenige mit drei Komponenten. Das Bundesgesundheitsministerium nennt als mögliche Ursachen für den Mangel neben einer höheren Nachfrage eine verspätete Bestellung von Grippe-Impfstoffen durch Ärzte und Apotheker, zu große Vorräte in manchen Arztpraxen und Apotheken sowie Direktverträge zwischen Krankenkassen und Apothekern.

+++ 2.28 Uhr: Auch Australien lehnt UN-Migrationspakt ab +++

Die Liste der Länder, die den umstrittenen UN-Migrationspakt ablehnen, wird immer länger. Australiens konservative Regierung erklärte, der Pakt könnte zur "illegalen" Einwanderung in das Land ermutigen. Dies bedrohe hart erkämpfte Erfolge im Kampf gegen den Menschenschmuggel. Der Migrationspakt sei nicht im Interesse Australiens und stehe im Widerspruch zur Politik seiner Regierung, erklärte Premierminister Scott Morrison.

+++ 1.04 Uhr: Umfrage: Frauen auf der Straße häufig sexuell belästigt +++

Frauen werden einer Umfrage zufolge auf der Straße oft sexuell belästigt. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Befragung von Frauen aus verschiedenen Ländern des Instituts Ifop im Auftrag der Jean-Jaurès-Stiftung in Paris. Demnach hat jede zweite Frau in den USA auf der Straße bereits sexuelle Bemerkungen oder Beleidigungen erfahren, in Großbritannien sind es 43 Prozent, in Spanien 40. In Frankreich gaben dies 39 Prozent der befragten Frauen an, in Deutschland 36, in Italien 25.

Mehr als jede dritte Frau (36 Prozent) wurde der Umfrage zufolge in Deutschland bereits auf der Straße verfolgt, in Frankreich sind es 43 Prozent, in Spanien 40 und in den Vereinigten Staaten 36. Jede zehnte befragte Frau aus Deutschland ist in ihrem Leben Opfer sexueller Gewalt auf der Straße geworden, jede fünfte in den USA. In Großbritannien gaben dies 18 Prozent der Frauen an.

+++ 0.23 Uhr: Renault hält vorerst an Ghosn fest und ernennt zugleich Interimschef +++

Trotz seiner Festnahme in Japan behält Renault-Chef Carlos Ghosn seinen Posten als Vorstandsvorsitzender des französischen Autobauers. Das beschloss der Verwaltungsrat des Konzerns am Abend. Zugleich wurde die bisherige Nummer zwei bei Renault, Thierry Bolloré, zum Übergangsvorsitzenden ernannt. Da Ghosn derzeit "verhindert" sei, leite Bolloré vorläufig das Tagesgeschäft, teilte der Verwaltungsrat mit. Er erhalte die "gleichen Befugnisse" wie Ghosn.

Ghosn war am Montag in Tokio festgenommen worden. Der mit Renault verbündete Autohersteller Nissan legt dem 64-Jährigen die Verschleierung seiner Einkünfte in Japan sowie die Veruntreuung von Firmengeldern zur Last.

+++ 0.11 Uhr: Koalitionsausschuss zu Ende - Schweigen zu Inhalten +++

Die Spitzen von Union und SPD haben am Abend in Berlin rund dreieinhalb Stunden über ihren Kurs bei den Themen EU-Reform, Brexit und drohender neuer atomarer Aufrüstung beraten. Wie es aus Koalitionskreisen hieß, ging es bei dem Treffen bei Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor allem um außenpolitische Fragen und grundsätzliche Weichenstellungen gehen. Entscheidungen wurden nach Abschluss des Treffens kurz vor Mitternacht zunächst nicht bekannt. Es sei vor allem um grundsätzliche Debatten gegangen.

+++ 0.10 Uhr: Bericht: Anwälte reichen Trump-Antworten zu Russland-Ermittlungen ein +++

US-Präsident Donald Trump hat seine schriftlichen Antworten für die Untersuchungen rund um mögliche russische Einflussnahme auf die Präsidentschaftswahl 2016 eingereicht. Die "Washington Post" berichtete, Trumps Anwälte hätten die schriftlichen Antworten des Präsidenten an den FBI-Sonderermittler Robert Mueller übergeben. Trump hatte zuvor in Washington erklärt, er habe die Arbeit an den Antworten am Montag beendet. Seine Anwälte hätten die Ausführungen und würden diese nun weiterreichen.

Bei den Ermittlungen Muellers geht es um die Frage, ob und inwieweit sich russische Regierungskreise in die US-Präsidentenwahl 2016 eingemischt haben - und ob das Lager des damaligen Kandidaten Donald Trump davon wusste oder sogar aktiv einbezogen war. Trump weist alle Vorwürfe zurück und verurteilt die Ermittlungen als "Hexenjagd".

Die "Washington Post" berichtete unter Berufung auf einen von Trumps Anwälten, die Antworten des Präsidenten enthielten keine großen Überraschungen. Es stecke nichts darin, was nicht schon öffentlich bekannt sei.