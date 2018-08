Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 7.04 Uhr: "Call a Bike" verschärft Abstellregeln +++

Die Deutsche Bahn als größter Anbieter von Leihfahrrädern in Deutschland verschärft die Regeln für das Abstellen ihrer Fahrzeuge. Ab 1. September gelten für alle Kunden der Marke "Call a Bike" geänderte Nutzungsbedingungen. Darin hat die Bahn die Liste der Orte erweitert, an denen Leihfahrräder nicht geparkt und abgestellt werden dürfen. Sie reagierte damit auf die gewachsene Kritik an kreuz und quer abgestellten Mieträdern auf Bürgersteigen in einigen Städten.

Ausdrücklich untersagt ist bei Call a Bike künftig, die Räder in Grünanlagen, in Innen- und Hinterhöfen, an Briefkästen, Verteilerkästen und Bushaltestellen zu parken. Auch das Abstellen an "Fahrradabstellanlagen" wie Anlehnbügeln, Vorderradhaltern und überdachten Fahrradständern ist nach den Nutzungsbedingungen von Call a Bike nicht mehr gestattet. Diese Anlagen seien für private Radbesitzer gedacht und nicht für die "voluminösen Mieträder", sagte ein Bahnsprecher zur Begründung.

+++ 6.50 Uhr: Mitarbeiter in US-Lager für minderjährige Einwanderer unter Missbrauchsverdacht +++

Ein Mitarbeiter eines US-Lagers für minderjährige Einwanderer ist wegen mutmaßlichen sexuellen Missbrauchs Minderjähriger angeklagt worden. Gerichtsunterlagen zufolge soll der Mann zwischen August 2016 und Juli 2017 in elf Fällen Jungen im Alter zwischen 15 und 17 Jahren sexuell missbraucht haben. Demnach arbeitete der Mann als Jugendsozialarbeiter in einem Lager in Mesa im Bundesstaat Arizona. Bei den Opfern handele es sich um unbegleitete Minderjährige.

+++ 6.45 Uhr: Hitzewelle geht am Wochenende weiter: Bis zu 38 Grad erwartet +++

Deutschland startet heiß ins Wochenende: Für den Rhein-Neckar-Raum und für den Oberrhein sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Samstag bis zu 38 Grad voraus. Im Südosten des Landes werden kräftige Gewitter erwartet, ansonsten werde es "sonnig, trocken und heiß", heißt es auf der DWD-Homepage. Am Sonntag kühlt es vor allem in der Südhälfte mit Höchsttemperaturen bis 35 Grad nur unwesentlich ab.

+++ 6.04 Uhr: 18 Tote bei Hubschrauberabsturz in Sibirien +++

Beim Absturz eines Hubschraubers in der Nähe der sibirischen Stadt Krasnojarsk sind am Samstagmorgen alle 18 Insassen ums Leben gekommen. "Alle Menschen an Bord sind tot", zitierte die Agentur Tass einen nicht genannten Informanten. An Bord des Helikopters vom Typ Mi-8 seien drei Besatzungsmitglieder sowie 15 Passagiere gewesen. Die Maschine sei unmittelbar nach dem Abheben abgestürzt und nach dem Aufprall vollständig ausgebrannt. Über die Absturzursache lagen zunächst keine Informationen vor.

+++ 5.30 Uhr: Trucker liefern sich Schlägerei auf der Autobahn +++

Zwei aufgebrachte Lastwagenfahrer haben auf der Inntalautobahn bei Kufstein in Österreich die Fäuste sprechen lassen. Nach einer verkehrswidrigen Einlage des einen Fahrers stoppten die Beiden am Freitag ihre Sattelschlepper mitten auf der Autobahn und gingen aufeinander los, wie die Agentur APA berichtete. Die Folge: mindestens fünf Kilometer Stau, leichte Verletzungen und gleich mehrere Anzeigen der Polizei.

+ 4.30 Uhr: Zahl der Sozialwohnungen sinkt weiter +++

Die Zahl der Sozialwohnungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr weiter gesunken. 2017 gab es nur noch 1,223 Millionen Wohnungen mit Mietpreisbindung für Geringverdiener und damit rund 46.000 weniger als im Vorjahr. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

+++ 3.49 Uhr: Geldstrafe in Dänemark wegen Nikab-Tragens +++

Zwei Tage nach Inkrafttreten eines Verbots von Ganzkörper-Verschleierungen in der Öffentlichkeit in Dänemark ist erstmals eine Geldstrafe gegen eine verschleierte Frau verhängt worden. Nach Polizeiangaben war die 28-Jährige am Freitag in einem Einkaufszentrum in Horsholm im Nordosten des Landes in ein Handgemenge mit einer anderen Frau verwickelt, die ihr den Nikab herunterreißen wollte.

Beim Eintreffen der Polizei trug sie ihren Nikab wieder. Sie sei daher informiert worden, dass ihr ein Bußgeldbescheid über 1000 Kronen (134 Euro) zugestellt werde, sagte ein Polizeisprecher der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Zudem sei sie aufgefordert worden, entweder ihren Ganzkörperschleier abzulegen oder den öffentlichen Raum zu verlassen. "Sie entschied sich für Letzteres", sagte der Sprecher.

+++ 3.35 Uhr: Chile verbietet Geschäften die Ausgabe von Plastiktüten +++

Als erstes Land in Lateinamerika hat Chile die Ausgabe von Plastiktüten im Einzelhandel verboten. "Wir gehen einen großen Schritt in Richtung eines saubereren Chiles", sagte Präsident Sebastián Piñera. Nachdem das Gesetz am Freitag in Kraft getreten war, haben die großen Supermarktketten nun sechs Monate Zeit, um die neuen Vorschriften umzusetzen. Kleinere Geschäfte bekommen eine Frist von zwei Jahren. Wer danach noch Plastiktüten verteilt, kann mit Bußgeldern in Höhe von bis zu umgerechnet etwa 350 Dollar bestraft werden.

Die Chilenen verbrauchen nach Angaben der Industrie und des Umweltministeriums jedes Jahr rund 3,4 Milliarden Plastikbeutel, von denen ein großer Teil im Meer landet.

+++ 3 Uhr: Mörder von Ex-Präsidentenarzt in den USA begeht Suizid +++

Zwei Wochen nach der Ermordung des früheren Arztes von Ex-US-Präsident George H.W. Bush hat der Täter Suizid begangen. Nach Polizeiangaben nahm der Mann sich das Leben, als er am Freitagmorgen in Houston von zwei Polizisten gestellt wurde.

Bushs früherer Arzt Mark Hausknecht, ein Herzchirurg, war vor zwei Wochen auf offener Straße erschossen worden. Ermittlungen zufolge handelte es sich bei dem Täter um einen Mann, dessen Mutter vor zwei Jahrzehnten gestorben war, während sie sich in Behandlung durch Hausknecht befand. Die Polizei geht davon aus, dass der Mörder aus lang gehegter Wut über den Todesfall handelte.

+++ 2.40 Uhr: Bundesaußenminister Maas verteidigt Äußerung zu Özil ++++

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) hat seine Äußerung über Fußballprofi Mesut Özil verteidigt, wonach der "Fall eines in England lebenden und arbeitenden Multimillionärs" nichts zur Integrationsfähigkeit in Deutschland aussage. "Die Debatte ist wichtig, aber ich finde eben nicht, dass ein Fußballprofi die richtige Bezugsperson dafür ist", sagte Maas der "Mitteldeutschen Zeitung. Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder (SPD) hatte Maas für seine Äußerung kritisiert und diese als "dumpfe Kommentare" und "schlicht und einfach unerträglich" bezeichnet.

+++ 2.15 Uhr: Ruf nach Wehrpflicht oder allgemeiner Dienstpflicht wird in CDU laut +++

Aus der CDU kommt von vereinzelten Politikern die Forderung, die Wehrpflicht wieder einzuführen oder eine allgemeine Dienstpflicht zu schaffen. "Wir brauchen die Wehrpflicht, und sie soll für Männer und Frauen gelten", sagte der Bundestagsabgeordnete Patrick Sensburg der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstag). Es solle ein verpflichtendes Jahr eines Dienstes geben, "und wer nicht zur Bundeswehr geht, kann es anderswo ableisten", ergänzte Sensburg, der auch Oberstleutnant der Reserve ist. Angesichts einer unsicheren Weltlage sei die Wehrpflicht "für die ureigene Aufgabe einer Armee, die Verteidigung des eigenen Landes" unabdingbar.

Die Wehrpflicht war zum 1. Juli 2011 ausgesetzt worden. Seitdem ist die Bundeswehr eine Freiwilligenarmee.

+++ 0.05 Uhr: Stauffenberg-Enkel weist AfD-Polemik gegen Hitler-Attentäter zurück +++

Wegen der Verunglimpfung des Hitler-Attentäters Claus Schenk Graf von Stauffenberg hat dessen Enkel dem niedersächsischen AfD-Nachwuchspolitiker Lars Steinke "Geschichtsklitterung der besonderen Art" vorgeworfen. Der Landeschef der Jugendorganisation Junge Alternative (JA) solle vom Verfassungsschutz beobachtet werden, sagte Karl Schenk Graf von Stauffenberg der "Bild"-Zeitung.

Steinke hatte in einem nicht öffentlich einsehbaren Facebook-Eintrag Stauffenberg als Verräter und Feigling bezeichnet. "Jemanden Feigling zu nennen, der versucht hat, einen Despoten ums Eck zu bringen, wohl wissend, dass er damit als Verräter in die deutsche Geschichte eingehen und seine Familie in Gefahr bringen würde, halte ich für fast lächerlich", sagte der Stauffenberg-Enkel dazu. Die AfD in Niedersachsen will Steinke aus der Partei ausschließen.