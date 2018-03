Die Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 13 Uhr: Schneechaos in London: Mehr als hundert Flüge in Heathrow gestrichen +++

Wegen Schneefalls sind am Londoner Flughafen Heathrow mehr als einhundert Flüge gestrichen worden. Insgesamt wurden am Samstagmorgen gut 115 Flüge abgesagt, darunter neben Transatlantikflügen auch Verbindungen in andere europäische Städte sowie Inlandsflüge. Wegen anhaltenden Schneefalls seien weitere Ausfälle zu erwarten, sagte ein Flughafensprecher. Bereits Ende Februar waren wegen eines Sturms zahlreiche Flüge von und nach London-Heathrow ausgefallen.





+++ 11.25 Uhr: Flugzeug stürzt in Haus - zehn Tote auf Philippinen +++

Beim Absturz eines zweimotorigen Leichtflugzeugs in ein Wohnhaus auf den Philippinen sind zehn Menschen ums Leben gekommen. Unter den Toten waren drei Kinder und Jugendliche, wie die Zivilluftfahrtbehörde mitteilte. Das Flugzeug hatte demnach am Samstag gerade vom Flugplatz der Kleinstadt Plaridel nahe der Hauptstadt Manila abgehoben, als es in der Luft zu einem Strömungsabriss kam und die Maschine abstürzte. An Bord waren vier Passagiere und ein Pilot. Das Flugzeug explodierte, als es in ein Wohnhaus in einer nahen Siedlung stürzte. Dabei starben alle Menschen an Bord und fünf Mitglieder der Familie, die das Haus bewohnte.

+++ 10.30 Uhr: Sturm in Hamburg: Kreuzfahrtschiff kann nicht einlaufen +++

Stürmischer Wind hat das Kreuzfahrtschiff "Aidaperla" am planmäßigen Einlaufen in den Hamburger Hafen gehindert. Statt am Samstag um 8.00 Uhr werde das etwa 300 Meter lange Schiff mit rund 3000 Passagieren an Bord voraussichtlich erst gegen 14.30 Uhr am Kreuzfahrtterminal in Hamburg-Steinwerder anlegen, sagte eine Sprecherin von Aida Cruises der Deutschen Presse-Agentur. Das Schiff steuert Hamburg im Rahmen einer Kreuzfahrt von Mallorca an. Wann es die Hansestadt wieder verlassen kann, hängt nach Angaben der Aida-Sprecherin von den Vorgaben der Behörden ab. Zuvor hatten das "Hamburger Abendblatt" und die "Kieler Nachrichten" berichtet.

So sieht die Einfahrt ohne Sturm aus:





+++ 10 Uhr: Zu viel Schnee: Bahn sperrt Leipziger Hauptbahnhof +++

Starker Schneefall hat den Zugverkehr am Leipziger Hauptbahnhof am Samstag komplett lahmgelegt. Die Sperrung des Bahnhofs betreffe sowohl den Fern-, als auch der Nahverkehr, teilte die Deutsche Bahn am Morgen mit. Der Fernverkehr werde umgeleitet, die S-Bahnen führen so nah wie möglich an Leipzig heran. Aufgrund der Kälte seien vor dem Bahnhof die Weichen ohne Weichenheizung eingefroren. Seit 3:00 Uhr am Samstagmorgen seien Räumkommandos im Einsatz, die Schneeverwehungen entfernten. Außerdem würden die Weichen repariert. "Solange es nicht aufhört zu schneien, ist die Arbeit ein Fass ohne Boden " sagte eine Sprecherin der Deutschen Bahn. Die DB versuche Ersatzbusse zur Verfügung zu stellen, könne aber nicht garantieren, dass die in Leipzig ankommen, da die Lage auf den Straßen bisher unklar sei.

+++ 8.55 Uhr: Russisches Außenministerium bestellt britischen Botschafter ein +++

Das russische Außenministerium hat den britischen Botschafter im Streit um den Giftanschlag auf den Ex-Spion Sergej Skripal einbestellt. Das bestätigte die Behörde in Moskau am Samstag der Agentur Tass. Das Treffen mit Botschafter Laurie Bristow soll im Laufe des Tages stattfinden. Details waren bislang nicht bekannt. London hatte am vergangenen Mittwoch gefordert, dass 23 russische Diplomaten binnen einer Woche Großbritannien verlassen müssen. Russlands Außenminister Sergej Lawrow deutete daraufhin an, dass Moskau ebenfalls britische Vertreter ausweisen wolle. Offen ist jedoch, wann Russland diesen Schritt gehen wird und wie viele Diplomaten betroffen sind.

+++ 8.30 Uhr: Chinas Präsident Xi einstimmig im Amt bestätigt +++

Chinas Staatschef Xi Jinping ist einstimmig im Amt des Präsidenten und Vorsitzenden der staatlichen Militärkommission bestätigt worden. Nachdem der Volkskongress ihm vor einer Woche schon den Weg frei gemacht hatte, unbegrenzt viele Amtszeiten regieren zu können, war das Votum des nicht frei gewählten Parlaments am Samstag in Peking eine reine Formsache. Dass es aber sogar einstimmig erfolgte, war ungewöhnlich, weil sonst immer eine geringe Zahl von Gegenstimmen und Enthaltungen dabei sind.

+++ 8 Uhr: Weitere Missbrauchsvorwürfe gegen Oxfam-Mitarbeiter in Haiti +++

Gegen die Hilfsorganisation Oxfam sind weitere Vorwürfe im Zusammenhang mit sexuellem Missbrauch in Haiti laut geworden. Ein hochrangiger Oxfam-Mitarbeiter in Haiti sei trotz Missbrauchsvorwürfen noch ein Jahr weiter beschäftigt worden, berichtete die britische Zeitung "The Times" am Samstag. Es handelte sich demnach um den Kenianer Raphael Mutiku, der nach dem schweren Erdbeben in Haiti im Januar 2010 das Wasserversorgungsprogramm von Oxfam in dem bitterarmen Karibikstaat leitete.

Die "Times" schrieb, in Dokumenten über den Fall finde sich eine letzte schriftliche Warnung an Mutiku vom Juni 2010, nachdem weibliche Mitarbeiter ihm wiederholt sexuelle Übergriffe vorgeworfen hatten. Sechs Monate später äußerte Mutikus Vorgesetzter angesichts von Vorwürfen, der Kenianer bezahle in der Oxfam-Unterkunft junge Frauen für Sex, die Hoffnung, dass die Organisation dieses Problem "eindämmen" könne. Zugleich kritisierte der Vorgesetzte, Mutiku verhalte sich "nicht diskret". Erst 2011 wurde Mutiku nach einer internen Untersuchung entlassen.

+++ 6.30 Uhr: Zwei Frauen im Südosten Englands erschossen +++

Im Südosten Englands sind am späten Freitagabend zwei Frauen unter noch nicht geklärten Umständen erschossen worden. Der mutmaßliche Täter sei knapp zwei Stunden später gefasst worden, berichteten der Sender BBC und die Agentur PA unter Berufung auf die Polizei. Über die Hintergründe der Tat, bei der in St. Leonards in der Grafschaft East Sussex eine 32-Jährige und eine 53-Jährige ums Leben kamen, machten die Behörden zunächst keine Angaben.

+++ 6 Uhr: Scholz kündigten neuen Kurs bei Europolitik an +++

Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) hat einen neuen Kurs in der Europapolitik angekündigt. Der "Süddeutschen Zeitung" sagte der Vizekanzler, die Bundesregierung habe bereits "einen ersten wichtigen Schritt getan, indem sie offen gesagt hat: Deutschland weiß, dass es infolge des Brexit mehr Geld in den EU-Haushalt einzahlen muss". Der neue Bundesfinanzminister machte zugleich klar, dass Deutschland nicht bereit sei, zum Zahlmeister Europas zu werden: "Wir wollen und können auch gar nicht für alle zahlen." In dieser Hinsicht werde er nicht anders als seine Vorgänger handeln. "Ein deutscher Finanzminister ist ein deutscher Finanzminister." Den Vorwurf, Europa sei auf dem Weg zu einer Transferunion, in der am Ende Deutschland für alles zahle, wies Scholz zurück. "Transferunion" sei "ein politischer, inhaltsfreier Kampfbegriff", kritisierte er.

+++ 5 Uhr: Barley: Islam-Debatte beenden - Probleme praktisch lösen +++



Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) fordert, die vom neuen Innenressortchef Horst Seehofer (CSU) erneut entfachte Debatte über die Zugehörigkeit des Islams zu Deutschland zu beenden. "Theoretische Debatten wurden lange genug geführt", sagte Barley der "Rheinischen Post". Es gehe darum, die Probleme praktisch zu lösen. "Was unsere Werte angeht, ist und bleibt das Grundgesetz die Basis unseres Zusammenlebens." Ähnlich äußerte sich Familienministerin Franziska Giffey (SPD) im ZDF. "Vor Ort helfen solche Debatten überhaupt nicht", sagte die bisherige Bürgermeisterin des Berliner Problembezirks Neukölln. Es gehe vielmehr darum, ein gutes Zusammenleben zu organisieren und mit den in Deutschland lebenden Menschen, egal welcher Herkunft, eine Gesellschaft sozialen Friedens zu gestalten.

+++ 3.25 Uhr: FBI-Vize kurz vor Pensionierung gefeuert +++

US-Justizminister Jeff Sessions hat am Freitag den früheren Vizedirektor des FBI, Andrew McCabe, zwei Tage vor dessen Pensionierung gefeuert. Er habe einem Reporter interne Informationen verraten und später bei Befragung darüber falsche Angaben gemacht, hieß es nach Berichten amerikanischer Medien. Der frühere FBI-Direktor stand unter anderem im Rampenlicht während der Untersuchungen rund um die E-Mail-Affäre von Ex-Außenministerin Hillary Clinton sowie den Ermittlungen von Robert Mueller um die Einmischung Russlands in den Präsidentschaftswahlkampf 2016.