+++ 12.37 Uhr: Putzstreik: Kliniken in Gaza operieren nur noch in Notfällen +++

Wegen eines Streiks des Putzpersonals operieren Klinikärzte im Gazastreifen nur noch in Notfällen. 200 Operationen seien verschoben worden, teilte der Sprecher des Gesundheitsministeriums in Gaza mit. Der Streik und die Müllberge brächten auch das Leben von 113 Neugeborenen in Gefahr.

Das Putzpersonal ist am Sonntag in den Streik getreten, weil die Menschen in dem von der radikalislamischen Hamas kontrollierten Gebiet ihre Gehälter nicht bekommen haben. Die Regierung von Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat nach Angaben des Sprechers ein entsprechendes Budget für Januar nicht an das Ministerium ausgezahlt.

+++ 12.30 Uhr: Moskauer Hotel "Kosmos" wegen Brandes evakuiert +++

Wegen eines Brandes haben russische Rettungskräfte etwa 230 Menschen aus einem großen Moskauer Hotel in Sicherheit gebracht. Das Feuer brach im 15. Stock des Hotels "Kosmos" aus, konnte aber nach Behördenangaben schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Niemand sei verletzt worden. Das Hotel im Norden der russischen Hauptstadt hat 1777 Zimmer und war zu den Olympischen Spielen 1980 eröffnet worden. Das "Kosmos" galt als eines der ersten internationalen Hotels der Sowjetunion.

+++ 12.02 Uhr: Ermittlungen gegen linken Hamburger Szeneanwalt wegen G20-Äußerungen eingestellt +++

Rund sieben Monate nach den Ausschreitungen beim Hamburger G20-Gipfel hat die Staatsanwaltschaft ihre Ermittlungen gegen einen Anwalt eingestellt, der das Autonomenzentrum Rote Flora öffentlich vertritt. Dem Juristen Andreas Beuth war die öffentliche Billigung von Straftaten vorgeworfen worden, nachdem er sich in einem Fernsehinterviews zu den Krawallen geäußert hatte.

Nach Angaben der Staatsanwaltschaft war das Verfahren aber einzustellen. Der Beschuldigte habe sich in dem Interview von realen Ausschreitungen und Plünderungen distanziert und ansonsten nur eine allgemeine "Sympathie" für derartige Taten ausgedrückt. Dies sei so nicht strafbar. Beuth wird von den Behörden seit vielen Jahren der Szene um die Rote Flora zugerechnet. Nach den Krawallen äußerte er sich öffentlich, was damals viel beachtet wurde.

+++ 11.45 Uhr: Löwen in Südafrika fressen mutmaßlichen Wilderer auf +++

Ein Rudel Löwen hat in Südafrika in der Nähe des bei Touristen beliebten Krüger-Nationalparks einen mutmaßlichen Wilderer zerfleischt. Von dem Mann sei fast nichts übrig geblieben, sagte Polizeisprecher Moatshe Ngoepe. Anhand von Fußspuren geht die Polizei davon aus, dass sich am Freitagabend drei mutmaßliche Wilderer Zugang zu einem eingezäunten privaten Wildreservat nahe der Stadt Hoedspruit in der Provinz Limpopo verschafft hatten. "Einer von ihnen wurde von den Löwen erwischt", sagte Ngoepe.



Neben den Überresten des Mannes wurden demnach am Samstagmorgen auch ein Jagdgewehr und Munition gefunden. Die Polizei bittet Anwohner des Gebiets im Nordosten des Landes um Mithilfe bei der Identifizierung des Opfers. An den Grenzen zum Krüger-Nationalpark gibt es mehrere, zumeist sehr luxuriöse, private Wildreservate. Der Polizeisprecher wollte unter Berufung auf die laufenden Ermittlungen nicht mitteilen, welches Reservat betroffen war.

+++ 10.55 Uhr: Mutmaßlicher Täter nach sexuellen Übergriffen nahe Frankfurter Uni gefasst +++

Nach sexuellen Übergriffen nahe der Universität Frankfurt am Main in den vergangenen Monaten haben die Ermittler den mutmaßlichen Täter festgenommen. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Genauere Angaben wollen sie erst am Nachmittag machen.



In den vergangenen Monaten war es im Bereich des Unicampus im Frankfurter Westend zu drei sexuellen Übergriffen sowie zu versuchten Übergriffen gekommen. Die Polizei ermittelte zunächst verdeckt. Anfang Februar gingen Uni und Ermittler an die Öffentlichkeit.

+++ 10.35 Uhr: Frau bei Rettungsversuch ihres Hundes ertrunken +++



Eine 46-jährige Frau aus Traun in Oberösterreich ist beim Versuch, ihren Hund aus einem kalten Fluss zu retten, ertrunken. Auch der Hund kam dabei ums Leben. Wie die "Kleine Zeitung" berichtete, wurde die Leiche der Frau beim Wasserkraftwerk Pucking aus dem Wasser geborgen. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion an.



Der Bruder der Frau hatte die Polizei informiert, weil seine Schwester nicht auf Anrufe und Nachrichten reagierte und er schließlich das geparkte Auto seiner Schwester fand, nicht aber die Vermisste.

+++ 09.30 Uhr: Flughafen in London wegen Weltkriegsbombe gesperrt +++

Wegen einer Weltkriegsbombe ist der Londoner City Airport geschlossen worden. Die nicht detonierte Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg war bei Bauarbeiten an der Themse im Osten der britischen Hauptstadt entdeckt worden.

"Alle Flüge am Montag in die und aus der Stadt sind gecancelt", sagte Flughafenchef Robert Sinclair. Fluggäste sollten Kontakt mit ihren Airlines aufnehmen. Etwa 16 000 Passagiere sind den Angaben zufolge von der Sperrung betroffen, die den ganzen Tag andauern sollte.



Die Polizei errichtete eine Sperrzone rund um den Fundort und evakuierte Gebäude. Der Bahnverkehr wurde teilweise unterbrochen.

+++ 09.10 Uhr: Schnee erschwert Ermittlungen zu Flugzeugunglück nahe Moskau +++

Unter widrigen Wetterbedingungen sind die Untersuchungen zu dem Flugzeugabsturz mit 71 Toten nahe Moskau fortgesetzt worden. Eine hohe Schneeschicht am Unglücksort erschwerte die Arbeit der Ermittler. Die Bergungsarbeiten sollen in den kommenden sieben Tagen weitgehend abgeschlossen sein, wie Katastrophenschutzminister Wladimir Putschkow in der Nacht an der Absturzstelle sagte. Das russische Ermittlungskomitee nannte menschliches Versagen, schlechtes Wetter oder einen technischen Defekt als mögliche Unglücksursachen. Die Möglichkeit eines Terroranschlags wurde nicht erwähnt. Russland verzeichnet seit Tagen Rekordschneefälle, und zum Unglückszeitpunkt soll schlechte Sicht geherrscht haben.



Mehr als 400 Einsatzkräfte waren am Sonntag am Absturzort, der nur zu Fuß oder per Schneemobil erreichbar war. Ein Datenschreiber der Maschine wurde sichergestellt.

Die Passagiermaschine der Fluggesellschaft Saratow war am Sonntag kurz nach dem Start vom Moskauer Flughafen Domodedowo vom Radar verschwunden. Augenzeugen zufolge war sie in der Luft in Flammen aufgegangen. Die Antonow An-148 stürzte im Bezirk Ramenski ab, rund 70 Kilometer südöstlich von Moskau. Alle 71 Insassen kamen ums Leben.

+++ 09.05 Uhr: Unfall eines Tanklastwagens führt zu Inferno auf chinesischer Autobahn +++

Der Unfall eines Tanklastwagens hat ein Inferno auf einer Autobahn in China verursacht. Das entzündete Flüssiggas verwandelte die Schnellstraße in der Nähe Pekings in ein Flammenmeer, wie Videoaufnahmen von Augenzeugen zeigten. Das Feuer erfasste zwei Autos, Bäume und Büsche am Straßenrand verbrannten. Zwei Menschen wurden schwer verletzt.



Gefilmt wurde das Unglück mit einer Kamera, die auf dem Armaturenbrett eines nachfolgenden Autos installiert war. Die Videoaufnahmen zeigen ein blaues Auto, das in Flammen aufgeht, kurz nachdem es hinter dem verunglückten Tanklaster zum Stehen kommt. Auch ein zweites Auto fing Feuer. Die beiden Fahrer sprangen aus ihren Fahrzeugen, um den Flammen zu entkommen. Örtliche Medien berichteten von insgesamt acht Verletzten. Die Peking-Harbin-Autobahn ist eine Hauptverkehrsstraße für Lastwagen, die Kohle, Flüssiggas und andere Güter transportieren.

+++ 07.30 Uhr: Tödliche Unfälle überschatten Karneval in Bolivien +++

Mehrere tödliche Unfälle haben den Auftakt des bolivianischen Karnevals überschattet. 21 Menschen seien getötet und mehr als 70 weitere verletzt worden, teilte die Polizei mit. Das schwerste Unglück ereignete sich am Rande des landesweit größten Karnevalsumzugs in Oruro. Dort explodierte an einem mobilen Essensstand eine Gasflasche. Acht Menschen wurden getötet und fast 50 weitere verletzt. Die meisten anderen Opfer kamen bei Verkehrsunfällen ums Leben.



Oruro ist die Hauptstadt des bolivianischen Karnevals. Der traditionelle Straßenumzug mit tausenden Tänzern lockte am Wochenende etwa 400.000 Menschen in den 230 Kilometer südlich von La Paz gelegenen Ort. Der Karneval in Oruro zählt seit 2001 zum Unesco- Weltkulturerbe.

+++ 06.30 Uhr: Pence: USA sind offen für Gespräche mit Nordkorea +++

Die USA sind bereit, direkte Gespräche mit Nordkorea zu führen. Das sagte US-Vizepräsident Mike Pence der "Washington Post" in einem Interview auf dem Rückflug von den Olympischen Winterspielen in Südkorea. Pence machte klar, dass die USA weiterhin über Sanktionen maximalen Druck auf das isolierte ostasiatische Land ausüben würden. Wenn das Regime in Pjöngjang aber Gespräche führen wolle, sei man dafür offen.

"Der Punkt ist, dass kein Druck abgebaut wird, bis sie (die nordkoreanische Führung) etwas tun, das die Allianz (USA und Südkorea) für einen bedeutsamen Schritt in Richtung Denuklearisierung hält", sagte Pence in dem Interview, das am Sonntag (Ortszeit) erschien. "Die Politik des maximalen Drucks bleibt also bestehen und wird noch verstärkt. Aber wenn man reden will, werden wir reden."

Die Aussagen sind eine Abweichung von der bisherigen US-Politik, die Gespräche immer erst für den Fall in Aussicht gestellt hatte, wenn Nordkorea bereits Zugeständnisse gemacht hat.

Pence sagte weiter, bei einem Treffen mit Südkoreas Präsident Moon Jae In seien die beiden überein gekommen, dass der Norden allein für das Führen von Gesprächen keine Erleichterungen bei den Sanktionen erhalten solle. Auf Basis dieses Einverständnisses könne er ein Treffen zwischen den Staatschefs von Nord- und Südkorea unterstützen. Gespräche zwischen Nordkorea und den USA könnten darauf folgen, sagte Pence. Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hatte Moon am Samstag zu einem Treffen eingeladen.

+++ 06.10 Uhr: Bericht: Gabriel bedauert Äußerung zu Schulz +++

Der geschäftsführende Außenminister und frühere SPD-Vorsitzende Sigmar Gabriel bedauert es einem Bericht zufolge, bei seiner Kritik am scheidenden SPD-Chef Martin Schulz die eigene Tochter erwähnt zu haben. Der Berliner "Tagesspiegel" berichtete unter Berufung auf Vertraute des SPD-Politikers, Gabriel bedauere es, seine Tochter überhaupt erwähnt zu habe.



Demnach habe Gabriel versucht, gegenüber seiner Heimatzeitung eine eher humorvolle Bemerkung zu machen. Es sei in seiner Umgebung kein Geheimnis, dass ihm dies leid tue. Gabriel habe sich aber sehr über die SPD-Führung geärgert: Wer der Partei so lange gedient habe, den könne es nicht kalt lassen, wenn er seinen Rausschmiss über die Medien erfahre und kein Wort des Dankes zu hören bekomme. Gabriel hatte der Funke-Mediengruppe als Reaktion auf Schulz' beabsichtigten Wechsel ins Auswärtige Amt gesagt, seine Tochter Marie habe ihn mit den Worten getröstet: "Papa, jetzt hast du doch mehr Zeit mit uns. Das ist doch besser als mit dem Mann mit den Haaren im Gesicht."



Parteiinterne Kritiker werfen Gabriel dem "Tagesspiegel" zufolge vor, bei seiner Kritik an Schulz die eigene Tochter in geschmackloser Weise vorgeschoben zu haben. Nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen mit der Union war Gabriel mit der SPD-Spitze hart ins Gericht gegangen. Mit Blick auf die Ankündigung von Schulz, das Außenministerium übernehmen zu wollen, beklagte er Respektlosigkeit innerhalb der Partei und Wortbruch. Am Freitag verzichtete Schulz auf das Außenamt.

+++ 04.30 Uhr: Mexikanisches Drogenkartell soll zwei Ermittler verschleppt haben +++

Ein mexikanisches Verbrechersyndikat hat offenbar zwei Ermittler der Generalstaatsanwaltschaft verschleppt. Die Männer seien vor knapp einer Woche während ihres freien Tages im Bundesstaat Nayarit im Westen des Landes verschwunden, teilte die Behörde am Sonntag mit. Die Generalstaatsanwaltschaft kündigte an, alles zu tun, um die Ermittler zu finden.



In den sozialen Medien tauchte ein Video auf, in dem die beiden Agenten zu sehen sein sollen. Sie knien vor vier vermummten Männern mit Schnellfeuerwaffen und verlesen eine Erklärung. Darin erheben sie Anschuldigungen gegen den Innen- und Verteidigungsminister und bezichtigen die mexikanischen Sicherheitskräfte schwerer Menschenrechtsverletzungen. Hinter der Entführung soll das Verbrechersyndikat Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) stecken.

+++ 04.10 Uhr: Unbekannter Fahrer demoliert drei Autos und 24 Leitplanken +++

24 Leitplanken, einen Sportwagen und zwei weitere Autos hat ein unbekannter Fahrer am späten Sonntagabend auf der Autobahn 6 bei Mannheim beschädigt. Anschließend floh er, wie die Polizei am frühen Montagmorgen mitteilte. Die Fahndungsmaßnahmen waren zunächst erfolglos. Die Kennzeichen des Sportwagens waren entfernt worden. Die Autobahnpolizei ermittelt, ob das Fahrzeug gestohlen wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 70 000 Euro. Die A6 in Richtung Viernheim war vorübergehend gesperrt.



Der Fahrer war mit dem Sportwagen von der Fahrbahn abgekommen und schrammte an der linken Seite an 19 Leitplanken entlang. Dann schleuderte er nach rechts und beschädigte dort fünf weitere Leitplanken. Nach etwa einem Kilometer hielt er das stark demolierte Auto auf dem Seitenstreifen an. Ein Zeuge beobachtete, wie mehrere Menschen aus dem Auto ausstiegen und zu Fuß flohen. Zwei weitere Autos wurden durch herumliegende Trümmerteile beschädigt.

+++ 03.30 Uhr: Schäfer-Gümbel hat Bedenken gegen Urwahl des SPD-Vorsitzenden +++

In der Debatte um die Nachfolge von SPD-Parteichef Martin Schulz hat der stellvertretende SPD-Vorsitzende Thorsten Schäfer-Gümbel starke Bedenken gegen eine Urwahl des neuen Parteivorsitzenden geäußert. Eine Urwahl bringe Probleme mit dem Parteiengesetz und verschiedene Legitimationen in der SPD-Führung mit sich, sagte der 48-Jährige der "Saarbrücker Zeitung". "Entweder man wählt alle per Urwahl oder alle auf dem Parteitag."



Allerdings müsse die SPD im Zuge ihres Erneuerungsprozesses überlegen, wie Mitglieder mehr und transparenter beteiligt werden könnten, räumte Schäfer-Gümbel ein, der auch SPD-Landeschef in Hessen ist. Die Führungsgremien würden darüber in den nächsten Tagen beraten.

Angesichts der jüngsten Personaldebatten und Posten-Diskussionen räumte Schäfer-Gümbel ein, dass die Partei in den vergangenen Tagen "kein gutes Bild" abgegeben habe. "Manche Äußerung hätte ich lieber nicht gelesen", sagte er der "Saarbrücker Zeitung". Der Vorsitzende des konservativen Seeheimer Kreises in der SPD, Johannes Kahrs, sagte der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe), er halte einen kommissarischen Vorsitz von Andrea Nahles für sinnvoll, "wenn der Parteivorstand Andrea Nahles eh als Parteivorsitzende vorschlagen wird".



+++ 01.50 Uhr: Bundesstaat New York verklagt Weinstein und dessen Produktionsfirma +++

Im Skandal um den Filmproduzenten Harvey Weinstein hat der US-Bundesstaat New York dessen Firma Weinstein Company sowie die Gründer Harvey und Robert Weinstein wegen Verletzung der Bürgerrechte, Menschenrechte und des Arbeitsrechts verklagt. Die Klage wurde am Sonntag beim Obersten Gericht des Bezirks New York eingereicht, wie Staatsanwalt Eric Schneiderman mitteilte. Sie enthalte auch neue Vorwürfe gegen Weinsteins "bösartige und ausbeuterische Misshandlung" von Mitarbeitern.



Verwaltungsrat und Geschäftsführung werde vorgeworfen, wiederholt dabei gescheitert zu sein, ihre Mitarbeiter durch angemessene Maßnahmen zu schützen oder gegen Weinsteins Verhalten vorzugehen. Die Weinstein Company habe mutmaßlich "wiederholt New Yorker Gesetze gebrochen, indem sie ihre Mitarbeiter nicht vor allgegenwärtiger sexueller Belästigung, Einschüchterung und Diskriminierung" geschützt habe.



Die Klage sei das Ergebnis viermonatiger Ermittlungen, in denen Mitarbeiter, Führungskräfte und Opfer von Weinstein befragt worden seien, teilte der Staatsanwalt weiter mit. Dabei seien auch Archive und E-Mails des Unternehmens durchkämmt worden. Angesichts laufender Verkaufsverhandlungen für das Unternehmen müsse sichergestellt werden, dass die Opfer entschädigt und Angestellte geschützt werden und dass sich weder Täter noch Mitwisser "unberechtigterweise bereichern" könnten, erklärte Schneiderman.



+++ 01.10 Uhr: Drei Briten bei Absturz von Touristen-Hubschrauber im Grand Canyon gestorben +++

Beim Absturz eines Touristen-Hubschraubers im Grand Canyon in den USA sind drei Urlauber aus Großbritannien ums Leben gekommen. Das teilte das Außenministerium in London mit. Weitere drei Briten und der Pilot seien bei dem Unglück am Samstag verletzt worden.



Das Ministerium stehe den Familien der Opfer unterstützend zur Seite und stehe mit den US-Rettungsdiensten in Kontakt, sagte eine Ministeriumssprecherin der Nachrichtenagentur AFP in London. Örtlichen Medienberichten zufolge flog der Hubschrauber vom Typ Eurocopter EC130 eine Tour, als sich das Unglück ereignete. Nach Angaben eines Polizeisprechers stürzte der Helikopter im Grand Canyon West ab, der im Nordwesten des Bundesstaates Arizona liegt. Die Unglücksursache war weiter unklar.



+++ 00.50 Uhr: Polizist vor Straßenbahn gestoßen - Haftbefehl erlassen +++



Nach dem gewaltsamen Tod eines Polizisten in Köln ist Haftbefehl gegen einen Verdächtigen erlassen worden. Der 44-Jährige sei am späten Sonntagabend einem Haftrichter vorgeführt worden, sagte ein Polizeisprecher in der Nacht zum Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die Staatsanwaltschaft wollte Untersuchungshaft wegen des Verdachts des Totschlags gegen ihn beantragen. Der Deutsche hatte sich am Tatort bei der Polizei zunächst als Zeuge gemeldet. Im Zuge der Ermittlungen war er selbst unter dringenden Verdacht geraten.

Der 32 Jahre alte Polizist war in der Nacht zum Samstag privat mit Bekannten unterwegs gewesen, als er vom Täter zwischen zwei Wagen der fahrenden Bahn gestoßen wurde. Der Straßenbahnfahrer hatte dies nicht bemerkt, die Bahn überrollte ihn.

+++ 00.45 Uhr: Schwesig und andere für schnelleren Wechsel an der SPD-Spitze +++

Angesichts der Turbulenzen in der SPD wird Bundestagsfraktionschefin Andrea Nahles den Parteivorsitz voraussichtlich schon an diesem Dienstag übernehmen. Dann berät das Parteipräsidium. Als erste aus der Parteiführung sprach sich die Vizevorsitzende Manuela Schwesig in den ARD-"Tagesthemen" dafür aus: "Ich unterstütze sehr, dass Andrea Nahles zügig den Vorsitz der SPD übernimmt." Auch der Vorsitzende des konservativen Seeheimer Kreises der SPD, Johannes Kahrs, sagte der "Rheinischen Post": "Wenn der Parteivorstand Andrea Nahles eh als Parteivorsitzende vorschlagen wird, ist es sinnvoll, sie jetzt gleich zur kommissarischen Vorsitzenden zu ernennen."

Bislang war der formelle Rückzug von SPD-Chef Martin Schulz erst für Anfang März geplant, nach dem SPD-Mitgliedervotum über die große Koalition. Nahles muss dann später noch von einem Parteitag bestätigt werden. Nötig wird der schnellere Wechsel, weil die Personalquerelen um Schulz die SPD die Mitgliederbefragung zu überlagern drohen.

+++ 00.30 Uhr: Poroschenko fordert Ja der SPD zur Koalition +++

Der ukrainische Präsident Petro Poroschenko hat die SPD-Mitglieder aufgefordert, der Koalition mit der Union zuzustimmen. Russlands Präsident Wladimir Putin "freut sich immer dann, wenn es irgendwo auch nur den Ansatz von politischer Instabilität gibt", sagte Poroschenko der "Bild".



"Es ist deshalb nicht nur für Europa, sondern die ganze Welt wichtig, dass es in Deutschland schnell eine Regierung gibt." Er habe sich sehr über die klaren Aussagen im Koalitionsvertrag zur Ukraine gefreut, fügte der Präsident hinzu. "Diejenigen, die jetzt im Mitgliederverfahren bei der SPD über diese Koalition entscheiden, sollten auch die wichtige deutsche Rolle auf der Welt nicht vergessen."