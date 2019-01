Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Sydneys Feuerwerks-Meister begrüßen das falsche Jahr (7.19 Uhr)

Weitere Leichen nach Gasexplosion in Russland geborgen (6.16 Uhr)

Nordkorea: Kim droht den USA (4.43 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 07.19 Uhr: "Happy New Year 2018": Sydneys Feuerwerks-Meister begrüßen das falsche Jahr +++

Australiens Metropole Sydney hat das neue Jahr wieder mit einem spektakulären Feuerwerk begrüßt - mit einem kleinen Schönheitsfehler: Die Organisatoren haben sich im Jahr geirrt. Auf einen der Pfeiler der Hafenbrücke ließen sie während des Feuerwerks die Worte "Happy New Year 2018" erstrahlen. Fotos des Missgeschicks verbreiteten sich rasend schnell in den sozialen Medien, begleitet von spöttischen Kommentaren.

"In Sydney ist es immer noch 2018, ich gehe jetzt ins Bett", schrieb ein Twitter-Nutzer. Ein anderer twitterte: "Ach je, geht dieses schreckliche Jahr denn nie zu Ende!"

+++ 07.04 Uhr: Umfrage: Deutsche sehen Flugreisen in den Urlaub kritischer +++

Die Deutschen sehen Urlaubsreisen mit dem Flugzeug zunehmend kritischer. Bei einer repräsentativen Online-Umfrage des Instituts YouGov gaben 47 Prozent der Befragten an, dass sie sich persönlich einen Verzicht auf Flugreisen aus Umweltschutzgründen vorstellen könnten. 41 Prozent zeigten sich dazu nicht bereit.

In der Vergangenheit haben nach eigenen Angaben 19 Prozent der Befragten bewusst auf eine Flugreise verzichtet, um die Umwelt zu schonen. 73 Prozent erklärten, das noch nie getan zu haben. Die Möglichkeit einer freiwilligen Öko-Abgabe zum Ausgleich der CO2-Belastung haben demnach 13 Prozent der Flugreisenden bei mindestens einem Flug im Jahr 2018 genutzt. Mit dem Geld werden beispielsweise Aufforstungsprogramme finanziert. Jeder Dritte erklärte, von dieser Möglichkeit nichts gewusst zu haben.

+++ 06.16 Uhr: Weitere Leichen nach Gasexplosion in Russland geborgen +++

Die schwere Gasexplosion am Silvestertag im russischen Magnitogorsk hat mindestens sieben Menschen und womöglich sogar Dutzende das Leben gekostet. Das berichtete die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf neue Angaben des Zivilschutzministeriums. Bergungskräfte hätten in der Nacht weitere Leichen aus den Trümmern gezogen, nachdem der komplette Aufgang eines zehnstöckigen Wohnblocks wie ein Kartenhaus zusammengestürzt war. Weitere 37 Menschen galten als vermisst. Demnach wurden 25 Wohnungen komplett und zehn teilweise zerstört.

In den Trümmern suchten Retter in einem Wettlauf mit der Zeit nach Verschütteten, weil Überlebenden bei minus 27 Grad in der Nacht und minus 19 bei Tage der Tod durch Erfrieren drohte. Die Explosion hatte sich um 4.00 Uhr Ortszeit (0.00 Uhr MEZ) ereignet.

Magnitogorsk liegt etwa 1400 Kilometer östlich der Hauptstadt Moskau. Selbst Präsident Wladimir Putin flog aus seinem Urlaubsort Sotschi in die Stadt am Ural, um sich über die Rettungsarbeiten zu informieren und mit Opfern zu sprechen.

+++ 06.04 Uhr: 21-Jähriger fährt in Tokio in Menschenmenge und verletzt neun Menschen +++

In Tokio ist ein 21-Jähriger mit einem Auto in der Silvesternacht gezielt in eine Menschenmenge gefahren. Bei dem Vorfall zehn Minuten nach Mitternacht auf einer belebten Straße der japanischen Hauptstadt wurden acht Menschen verletzt, wie örtliche Medien berichteten. Der 21-Jährige griff demnach auf der Straße einen weiteren Menschen an und verletzte diesen ebenfalls. Der 21-Jährige wurde festgenommen.

Der mutmaßliche Täter sei mit der "Absicht zu morden" in die Menschenmenge gefahren, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur AFP. Ein Schüler wurde demnach schwer verletzt und musste im Krankenhaus operiert werden.

Dem japanische Sender NHK zufolge sagte der 21-Jährige gegenüber der Polizei, er habe "Vergeltung für die Todesstrafe" üben wollen. Genauere Angaben zu seinem Motiv machte der Mann demnach nicht.

+++ 04.43 Uhr: Kim droht den USA mit Abkehr von Entspannungspolitik +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat den USA mit einem Ende der jüngsten Entspannungspolitik gedroht, sollte Washington seine Sanktionen gegen Pjöngjang beibehalten. In diesem Fall müsse sein Land "über einen neuen Weg nachdenken, um unsere Souveränität und Interessen zu schützen", sagte Kim bei seiner Neujahrsansprache. Zugleich betonte er, dass ihm an guten Beziehungen mit den Vereinigten Staaten gelegen sei.

Nordkorea lehnte bislang aber eine vollständige atomare Abrüstung ohne Gegenleistungen ab und drohte mit der Wiederaufnahme seines Atomprogramms, sollte Washington die Wirtschaftssanktionen nicht aufheben. Die USA beharren auf einer vollständigen nuklearen Abrüstung, bevor die Sanktionen gegen das nordkoreanische Atomwaffen- und Raketenprogramm aufgehoben werden.

+++ 04.02 Uhr: Drei Deutsche nach eisiger Nacht auf Berg in Tirol gerettet +++

Drei junge Deutsche sind nach einer Nacht auf einem 2000 Meter hohen Berg in Österreich gerettet worden. Die drei 22-Jährigen konnten am Sonntagabend in Tirol bei starkem Schneetreiben und totaler Dunkelheit nicht mehr weiter und setzten einen Notruf ab, wie die österreichische Nachrichtenagentur APA meldete. Wegen der schlechten Witterungsverhältnisse konnten sie demnach erst am Montagnachmittag von einem Rettungshubschrauber geborgen werden.

Zwei der Geretteten überstanden die Notlage laut APA unverletzt. Ein Mann wurde demnach mit Erfrierungen an Händen und Füßen in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die drei 22-Jährigen waren laut APA am Sonntagnachmittag mit Schneeschuhen von der Talstation der Ehrwalder Almbahnen in Richtung einer Hütte am Zugspitzplatt aufgestiegen. Gegen 21.30 Uhr erreichten die drei demnach völlig erschöpft, in totaler Dunkelheit und bei starkem Schneetreiben eine Position auf 2000 Metern Höhe, von wo sie einen Notruf absetzten. Sie gruben sich demnach eine Schneehöhle, um die Nacht zu überstehen.

+++ 01.01 Uhr: Drei Verletzte bei Messerattacke in Manchester +++

Bei einer Messerattacke in Manchester sind drei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, wurden bei dem Angriff in der Nähe eines Bahnhofs der britischen Stadt ein Mann, eine Frau und ein Polizist verletzt. Der mutmaßliche Angreifer begründete die Tat nach Angaben des 38-jährigen Augenzeugen Sam Clack mit Bombenangriffen auf "andere Länder".

Die Messerattacke erfolgte am Montagabend. Der Verdächtige wurde überwältigt. Die drei Verletzten wurden laut Polizei zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht.