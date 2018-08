Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Drei Verletzte bei Brand in Flüchtlingsheim in NRW (5.49 Uhr)

Auktions-Rekord für "Star Wars"-Filmplakat (4.10 Uhr)

Nach Hitzerekord nur leichte Abkühlung erwartet (2.54 Uhr)

iPhone X belebt Apple-Geschäft (0.50 Uhr)

Offenbach hat den größten Babyboom in Deutschland (0.05 Uhr)

Die News des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.24 Uhr: Hofreiter fordert schärfere Bedingungen für Agrarsubventionen +++

Grünen-Fraktionschef Anton Hofreiter hat als Konsequenz aus der diesjährigen Erntekrise eine Verschärfung der Bedingungen für Agrarsubventionen gefordert. Bereits heute flössen jährlich über fünf Milliarden Euro an Steuergeldern weitgehend ohne Auflagen in die deutsche Landwirtschaft, sagte er dem "Handelsblatt". "Diese Subventionen, über die gerade in Brüssel verhandelt wird, sollten in Zukunft nur noch solchen Betrieben zugutekommen, die umwelt-, tier-, klima- und artenfreundlich arbeiten", forderte er. "Wir können uns nicht leisten, umweltschädliche Wirtschaftsweisen weiterhin zu subventionieren", fuhr Hofreiter fort. Monokulturen und Massentierhaltung seien der falsche Weg, das müssten angesichts weiterer drohender Wetterextreme auch die Regierung und der Bauernverband erkennen, sagte Hofreiter der Zeitung. Nötig sei eine Umsteuerung.

+++ 8.20 Uhr: Syrische Dschihadisten veröffentlichen Videos von Geiseln aus Italien und Japan +++

Dschihadisten haben Videos von zwei in den vergangenen Jahren in Syrien verschleppten Ausländern, einem Italiener und einem Japaner, veröffentlicht. In den beiden ähnlich gemachten Videos seien der Journalist Jumpei Yasuda aus Japan und der Italiener Alessandro Sandrini zu sehen, erklärte das auf die Überwachung islamistischer Websites spezialisierte US-Unternehmen Site. Von welcher Islamistengruppe die Videos stammen, wurde nicht mitgeteilt. Beide Geiseln knien in den Videos in orangefarbenen Overalls vor bewaffneten Männern, die von Kopf bis Fuß schwarz gekleidet sind. Sandrini gibt den 19. Juli als Entstehungstag des Videos an und sagt, dass dies sein letzter Hilfsappell an die italienische Regierung sei.

+++ 8.18 Uhr: David Hasselhoff heiratet Freundin in Italien +++

Der US-Schauspieler und Sänger David Hasselhoff hat zum dritten Mal geheiratet. Die Trauung mit dem Model Hayley Roberts, 38, fand im engen Familienkreis in Italien statt. Das bestätigte Hasselhoffs Sprecher mehreren US-Medien. Roberts postete ein Foto aus der südlichen Region Puglia auf Instagram. Das Paar hat sich vor sechs Jahren kennengelernt und 2016 verlobt. "Unser erstes Date war in Bonn", sagte Hasselhoff kürzlich der ProSieben-Sendung "red". Der 66-jährige Sänger war bereits mit seinen Schauspielkolleginnen Catherine Hickland und Pamela Bach verheiratet. Er hat zwei erwachsene Töchter.

+++ 8.05 Uhr: Australische Unis verbieten Sex zwischen Doktoranden und Vorgesetzten +++

In Australien sollen Doktoranden keinen Sex mehr mit ihren akademischen Vorgesetzten haben dürfen. In einem Erlass, den die Dachorganisation der australischen Universitäten veröffentlichte, heißt es: "Der akademische Fortschritt eines (Forschungs-) Studenten darf nie davon abhängen, ob sich jemand auf eine sexuelle Beziehung mit seiner Aufsichtsperson oder einem anderen Mitglied des Lehrkörpers einlässt." Umfrage zufolge, wurden 51 Prozent der befragten Studenten Opfer von sexueller Belästigung. Dem Erlass zufolge sollen künftig alle Doktormütter und -väter, die mit ihrem Schützling mehr als eine akademische Beziehung verbindet, den "Interessenkonflikt" melden. Dann werden sie durch jemand anderen ersetzt.

+++ 7.59 Uhr: Streiks zerfleddern Gewinn von Air France-KLM +++

Streiks, Chefwechsel und teureres Kerosin: Die Turbulenzen bei der Fluggesellschaft Air France-KLM haben im zweiten Quartal ihre Spuren auch in der Bilanz hinterlassen. Unter dem Strich verdiente das französisch-niederländische Unternehmen 109 Millionen Euro und damit 82 Prozent weniger als ein Jahr zuvor, wie es in Paris mitteilte. Höhere Ticketpreise konnten die gestiegenen Kosten und die Verunsicherung von der von Streiks gebeutelten Kundschaft nicht ausgleichen. Der Umsatz blieb mit 6,6 Milliarden Euro stabil. Der operative Gewinn ging um 41 Prozent auf 345 Millionen Euro zurück, übertraf aber dennoch die Erwartungen von Analysten.

+++ 7.21 Uhr: Iranischer Außenminister erteilt Gespräch mit den USA schroffe Absage +++

Der iranische Außenminister Dschavad Sarif hat Gesprächen mit der Regierung von US-Präsident Donald Trump in schroffem Ton eine Absage erteilt. Der Iran habe mit den USA, den anderen UN-Vetomächten sowie Deutschland und der EU bereits zwei Jahre lang Gespräche geführt, schrieb Sarif auf Twitter. Dabei sei 2015 das Atomabkommen mit dem Iran herausgekommen, "ein einzigartiges multilaterales Abkommen". "Es hat funktioniert", fügte Sarif mit Blick auf das Atomabkommen hinzu, aus dem die USA im Mai ausgestiegen waren. "Die USA können sich nur selbst Vorwürfe machen, dass sie sich herausgezogen und den Tisch verlassen haben", kritisierte der iranische Chefdiplomat.

+++ 5.49 Uhr: Drei Verletzte bei Brand in Flüchtlingsheim in NRW +++

Bei einem Brand in einer Asylunterkunft im nordrhein-westfälischen Coesfeld sind drei Menschen verletzt worden. Es sei von "schwerer Brandstiftung" auszugehen, teilte die Polizei mit. Ersten Erkenntnissen zufolge habe ein Bewohner der Unterkunft nach einem Streit mit einem Mitbewohner einen im Keller deponierten Teppich sowie eine Matratze in Brand gesetzt. Anschließend sei er aus dem Gebäude geflüchtet, eine Fahndung sei zunächst erfolglos geblieben. Ein 25-jähriger syrischer Flüchtling sei mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert worden, teilte die Polizei weiter mit. Zwei weitere Bewohner des Flüchtlingsheims wurden ambulant wegen Verdachts auf Rauchgasvergiftung behandelt. Die übrigen Bewohner wurden in andere Unterkünfte gebracht. Die Feuerwehr löschte den Brand.

+++ 5.37 Uhr: Ungarische Pferde für Österreichs Polizei +++

In Österreich können die neuen Polizeistreifen zu Pferd auch auf ungarische Unterstützung setzen. Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban schenkte der Regierung in Wien für ihr Projekt die

Rappen Zadar und Zalan. Ungarn schätze die Absicht Wiens, "mit Blick auf die sicherheitspolitische Lage in Europa einen berittenen Dienst einzurichten", hieß es jüngst in einem Regierungsbeschluss. Die beiden jeweils fünfjährigen Pferde entstammen dem renommierten staatlichen Gestüt im südostungarischen Mezöhegyes.

+++ 5.19 Uhr: Hendrik Meier ist der erste "Nachtbürgermeister" Deutschlands +++

Startschuss für den ersten Nachtbürgermeister Deutschlands: Der Student Hendrik Meier soll für ein reibungsloses Nachtleben in Mannheim sorgen. An seinem ersten Arbeitstag will er bei Barbetreibern hören, wo der Schuh drückt. Auch den Besuch zweier Konzerte hat er geplant. "Man wird sich erstmal gegenseitig beschnuppern", sagt der 27-Jährige, der sich unter ursprünglich 40 Bewerbern durchgesetzt hatte. Nach und nach will er alle 120 Bars und Clubs der Quadratestadt abklappern. Bei ihm sollen die Fäden aller Akteure des Nachtlebens, der Stadt und der Anwohner zusammenlaufen und bei Konflikten vermitteln. In Amsterdam, London und Zürich sind bereits "Night Mayors" im Einsatz.

+++ 4.48 Uhr: Unfall-Experte: Höheres Risiko bei Hitze +++

Auch wenn wissenschaftliche Beweise ausstehen, sehen Experten Anzeichen für ein höheres Unfallrisiko bei Hitze. "Die Reizbarkeit an Hitzetagen ist deutlich höher", sagte der Leiter der Unfallforschung der Versicherer, Siegfried Brockmann, der Nachrichtenagentur DPA. Das könne dann auch zu aggressiverem oder risikobereiteren Verhalten im Verkehr führen. Im prallen Sonnenlicht können Autofahrer Radler oder Motorradfahrer unter Umständen zudem schwer und möglicherweise zu spät erkennen. Hinzu komme das Problem des Flüssigkeitsmangel, wenn ein Fahrer trotz heißer Temperaturen nicht genug getrunken habe. "Das kann zu extremen Konzentrationsschwächen führen." Unfallforscher des ADAC haben in einer 2013 veröffentlichten Studie über eine höhere Zahl von Unfällen an Sommertagen berichtet. Danach gab es an Tagen mit mehr als 25 Grad mehr Unfälle, die durch mangelnde Konzentration verursacht wurden als an kühleren Tagen.

+++ 4.10 Uhr: Auktions-Rekord für "Star Wars"-Filmplakat +++

Ein seltenes Plakat für den Star-Wars-Film "Episode V - Das Imperium schlägt zurück" aus dem Jahr 1980 hat bei einer Versteigerung in den USA einen Rekordpreis erzielt. Ein Sammler aus dem US-Staat Maryland habe für das Filmposter gut 26.000 Dollar gezahlt, teilte das Auktionshaus Heritage Auctions mit. Dies sei ein weltweiter Auktionsrekord für ein Plakat der Star-Wars-Saga. Bei dem Poster, von dem es nur noch wenige Exemplare gibt, handelt es sich um einen Entwurf aus der Feder des US-Künstlers Roger Kastel. Der Illustrator hatte sich von einem Plakat des Melodramas "Vom Winde verweht" inspirieren lassen. Vor einem feuerroten Hintergrund hält Han Solo Prinzessin Leia in den Armen, umgeben von Figuren wie Darth Vader, Lando Calrissian und Boba Fett.

+++ 3.35 Uhr: Hunderte Pendler und Touristen nach Stromausfall aus Pariser Metro gebracht +++

Ein Stromausfall hat den Verkehr auf einer stark frequentierten Metrolinie in Paris lahmgelegt: Hunderte Pendler und Touristen wurden in Sicherheit gebracht, nachdem der Zugverkehr der Linie 1 praktisch zum Erliegen kam. Nach Angaben der Betreibergesellschaft RATP ereignete sich der Stromausfall gegen 20.10 Uhr zwischen zwei Stationen im Viertel Marais. Betroffen waren Passagiere aus mindestens acht Zügen - viele liefen im Dunkeln an den Gleisen entlang bis zur nächsten Haltestelle. Nach Angaben der Feuerwehr mussten fünf Menschen wegen Erschöpfung angesichts der auch in Frankreich herrschenden Hitzewelle medizinisch behandelt werden. Die Züge der Metrolinie 1 halten an zahlreichen bekannten Pariser Sehenswürdigkeiten wie dem Louvre, den Champs-Elysées und dem Jardin des Tuileries. Die Züge werden vollständig automatisch betrieben und verfügen über keinen Zugführer.

+++ 3.34 Uhr: Viele Fische halten 30 Grad im Wasser aus +++

Mit steigenden Wassertemperaturen sinkt der Sauerstoffgehalt von Gewässern. Während sich Naturschützer um die Gesundheit der tierischen Wasserbewohner sorgen, schließen Forscher ein massenhaftes Fischsterben allein durch die Hitze aus. "Es gibt Arten, die ab 28 Grad Schwierigkeiten haben. Aber der Großteil der Fische ist an solche Temperaturen angepasst", sagt Christian Wolter, Fachmann für Biologie und Ökologie der Fische am Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). "Viele Fische halten auch über 30 Grad aus." Trotzdem ist es in diesem Sommer an einigen Orten bereits zu Fischsterben gekommen. Häufig gab es dann weitere Gründe für wenig Sauerstoff im Wasser: eine geringe Fließgeschwindigkeit oder starken Regen, der Nährstoffe in Gewässer schwemmte.

++ 2.54 Uhr: Nach Hitzerekord nur leichte Abkühlung erwartet +++

Deutschland hat am Dienstag den bislang heißesten Tag des Jahres erlebt - und auch der neue Monat beginnt nur wenig kühler. Zwar wird am Mittwoch von Südwesten bis nach Nordosten ein Gewitterstreifen über Deutschland erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Durch den Zustrom subtropischer Luft bleibe es aber auch in den kommenden Tagen heiß – bis zu 37 Grad.

+++ 1.05 Uhr: US-Gericht untersagt Veröffentlichung von Plänen für Waffen aus 3D-Druckern +++

Ein US-Gericht hat die Veröffentlichung von Konstruktionsplänen im Internet für die Herstellung von Schusswaffen aus 3D-Druckern vorerst untersagt. Das Bundesgericht in Seattle reagierte damit auf eine Klage von acht Bundesstaaten und der Hauptstadt Washington, die einen ursprünglich ab Mittwoch geplanten Zugang zu entsprechenden Konstruktionsplänen verhindern wollten. Für den 10. August wurde eine Anhörung angesetzt. Die Klage der von der Demokratischen Partei regierten Bundesstaaten richtete sich gegen eine Vereinbarung, welche das US-Justizministerium im Juni nach jahrelangem Rechtsstreit mit der Organisation Defense Distributed erzielt hatte. In der Klage hieß es, die Vereinbarung sei "hochgefährlich". Sie könne eine "beispiellose Auswirkung" auf die öffentliche Sicherheit haben. Auch Präsident Donald Trump zeigte sich skeptisch gegenüber dem Projekt von Defense Distributed - obwohl seine eigene Regierung der Veröffentlichung der Fertigungspläne zugestimmt hatte. Die Waffen aus dem 3D-Drucker - Pistolen und Gewehre - funktionieren ebenso wie reguläre Schusswaffen, da sie aber nicht industriell gefertigt werden, besitzen sie keine Seriennummern.

+++ 0.50 Uhr: iPhone X belebt Apple-Geschäft +++

Das teure iPhone X bleibt eine Geldmaschine für Apple. Der US-Konzern übertraf im vergangenen Quartal die Erwartungen der Analysten und ist auf Kurs, die Marke von einer Billion Dollar beim Börsenwert zu knacken. Der iPhone-Absatz legte um ein Prozent auf 41,3 Millionen Geräte zu und lag damit leicht unter den Expertenschätzungen. Doch beim durchschnittlichen Verkaufspreis pro Telefon übertraf Apple mit 724 Dollar deutlich den von Analysten erwarteten Wert von knapp 694 Dollar. Vor einem Jahr lag der Wert noch knapp über 600 Dollar.

+++ 0.05 Uhr: Offenbach hat den größten Babyboom in Deutschland +++

Über den größten Babyboom in Deutschland kann sich laut einem Medienbericht die hessische Stadt Offenbach freuen. Wie die "Bild"-Zeitung unter Berufung auf Zahlen der Statistikämter des Bundes und der Länder berichtet, wurden in Offenbach im Jahr 2015 insgesamt 1475 Kinder geboren. Damit kamen 11,92 Geburten auf 1000 Einwohner. Auf den weiteren Plätzen lagen Leipzig (11,77 Geburten auf 1000 Einwohner) und München (11,73). Die wenigsten Kinder kamen dem Bericht zufolge 2015 im bayerischen Kulmbach zur Welt. Dort gab es 6,35 Geburten auf 1000 Einwohner. Auf den vorletzten Plätzen liegen der Landkreis St. Wendel im Saarland (6,48) und der niedersächsische Kreis Lüchow-Dannenberg (6,5).