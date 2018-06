Meldungen im Kurzüberblick:

Mehr als 520 Einwandererkinder in den USA wieder mit Eltern vereint (8.45 Uhr)

Türken wählen Präsidenten und neues Parlament (7.06 Uhr)

Mannheim sucht einen Nachtbürgermeister (6:02 Uhr)

Umfrage: Union verliert - AfD auf Rekordhoch (4.20 Uhr)

Frauen in Saudi-Arabien feiern Ende des Fahrverbots (1.15 Uhr)



Sonntag, 24. Juni

10.52 Uhr: Früherer südkoreanischer Ministerpräsident Kim Jong Pil gestorben +++

Der frühere südkoreanische Ministerpräsident und Begründer des einst berüchtigten staatlichen Geheimdienstes KCIA, Kim Jong Pil, ist tot. Er starb am Samstag auf dem Weg in ein Krankenhaus in Seoul im Alter von 92 Jahren, wie die nationale Nachrichtenagentur

Yonhap berichtete. Sein Tod sei auf Komplikationen infolge seines hohen Alters zurückzuführen.

+++ 10.08 Uhr: Pistolen-Attrappe aus "Star Wars" für halbe Million Dollar versteigert +++

Die hölzerne Pistolen-Attrappe des "Star Wars"-Helden Han Solo hat bei einer Auktion in den USA eine halbe Million Dollar erzielt. Die Requisite aus dem Film "Rückkehr der Jedi-Ritter" sei in Las Vegas für 550.000 Dollar (umgerechnet 472.000 Euro) unter den Hammer gekommen, erklärte das Auktionshaus Julien's Auctions beim Kurzbotschaftendienst Twitter. Die unechte Waffe, die Schauspieler Harrison Ford in dem Film benutzte, besteht hauptsächlich aus Holz. Sie befand sich zuvor mehr als 30 Jahre im Privatbesitz von James Schoppe, der künstlerischer Leiter bei dem Film war.

+++ 9.57 Uhr: Tanker verliert Öl in Rotterdam - Schmutz an Stränden befürchtet +++

Nach der Havarie eines Tankschiffes im Hafen von Rotterdam haben die Behörden vor der Verschmutzung nahegelegener Strände mit Heizöl gewarnt. Aus dem Tanker seien am Samstag rund 200 Tonnen Öl ausgeflossen, berichtete der Sender NOS. Das Schiff hatte aus unklarer Ursache einen Landungssteg gerammt und war dabei leckgeschlagen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Einsatzkräfte errichteten schwimmende Barrieren um den 183 Meter langen Tanker "Bow Jubail", der unter norwegischer Flagge fährt. Trotz der Absperrungen sei ein kleiner Teil des Heizöls in die Fahrrinne des Hafens gelangt und könne an Stränden angespült werden, warnten die Behörden. Jachthäfen im Rotterdamer Hafengebiet wurden abgeriegelt, um ihre Verschmutzung mit Öl zu verhindern.

+++ 8.46 Uhr: Magdeburg schafft Rekord mit längster Vogelhauskette +++

Die Magdeburger haben Vogelhäuschen an Vogelhäuschen gestellt und damit die weltweit längste Kette dieser Art gebildet. Mit dieser ungewöhnlichen Aktion haben sie es nun in

das Guinness-Buch der Rekorde geschafft. Bei der Auswertung am sagte Schiedsrichterin Lena Kuhlmann von Guinness World Records auf dem Domplatz, die Kette übertreffe den vor gut zwei Jahren in Moskau aufgestellten Rekord von 1124 Metern um 48 Meter.

+++ 8.45 Uhr: Mehr als 520 Einwandererkinder in den USA wieder mit Eltern vereint +++

Nach der Trennung von ihren Eltern im Zuge der sogenannten Null-Toleranz-Politik sind in den USA 522 Flüchtlingskinder wieder mit ihren Familien vereint worden. Das teilte das US-Heimatschutzministerium mit. Weitere 16 Kinder sollten noch am Sonntag wieder mit ihren Eltern zusammengebracht werden. Eine kleine Anzahl von Kindern werde von ihren Familien getrennt bleiben, etwa wenn die Verwandtschaft nicht bestätigt werden könne, der Erwachsene eine Gefahr für das Kind darstelle oder kriminell sei. In den vergangenen Wochen hatten die US-Behörden Kinder illegal eingewanderter Menschen aus Süd- und Mittelamerika konsequent von ihren Familien getrennt. Das Heimatschutzministerium hatte mitgeteilt, dass mindestens 2342 Kinder betroffen seien.

+++ 7.06 Uhr: Türken wählen Präsidenten und neues Parlament +++

Istanbul - In der Türkei finden heute vorgezogene Parlaments- und Präsidentschaftswahlen statt. Präsident Erdogan hofft auf ein weiteres Mandat und eine neue Mehrheit für seine islamisch-konservative AKP im Parlament. Mit dem CHP-Kandidaten Ice steht Erdogan ein ernstzunehmender Herausforderer gegenüber. Umfragen deuten auf ein knappes Ergebnis hin. Erhält Erdogan in der ersten Runde keine absolute Mehrheit, muss er am 8. Juli in die Stichwahl - vermutlich gegen Ince. Die Oppositionsparteien könnten dann Ince unterstützen. Die Wahllokale öffnen um 7 Uhr MESZ und schließen um 16 Uhr MESZ. Mit ersten Ergebnissen wird am Abend gerechnet.

+++ 6.02 Uhr: Mannheim sucht einen Nachtbürgermeister +++

Ein sogenannter Nachtbürgermeister soll in Mannheim die Interessen der Clubszene und der Anwohner versöhnen. Die Stadt will als angeblich erste deutsche Kommune einen solchen Problemlöser für das Nachtleben beschäftigen. Noch bis 30. Juni läuft die Suche nach einer geeigneten Person, die auf Honorarbasis auch Mannheims Feierkultur repräsentieren soll. Der Stadt zufolge stammt die Idee aus Amsterdam. Mittlerweile gibt es einen "Night Mayor" aber auch in London und anderen Städten.

+++ 5.15 Uhr: Rund 50 Kleine Blaue Aras sollen in Brasilien ausgewildert werden +++

Der Kleine Blaue Ara oder auch Spix-Ara, bekannt geworden durch den Kinofilm "Rio", ist vom Aussterben bedroht. Doch nun sollen rund 50 in europäischer Gefangenschaft aufgewachsene Exemplare nach Brasilien gebracht und dort ausgewildert werden. Der brasilianische Umweltminister Edson Duarte werde am Sonntag in Brüssel eine entsprechende Vereinbarung mit Belgien und Deutschland unterzeichnen, teilte sein Ministerium in Brasília mit. Der Spix-Ara (Cyanopsitta spixii) kommt ursprünglich aus dem Nordosten Brasiliens. In freier Wildbahn gilt er als ausgestorben, es gibt ihn nur noch in Gefangenschaft. Die rund 50 Exemplare, die nach Brasilien gebracht werden sollen, sollen am kommenden Donnerstag zunächst in eine spezielle Zuchtstation in Berlin gebracht werden, wo sie auf den Transport Reise vorbereitet werden sollen. Anfang 2019 sollen sie dann in ein 29 Hektar großes Schutzgebiet im brasilianischen Bundesstaat Bahia gebracht werden. In die freie Wildbahn sollen die ersten Kleinen Blauen Aras im Jahr 2021 entlassen werden.

+++ 4.20 Uhr: Umfrage: Union verliert - AfD auf Rekordhoch +++

Der erbitterte Streit zwischen CDU und CSU schadet der Union in der Wählergunst. Im Sonntagstrend, den Emnid wöchentlich für die "Bild am Sonntag" erhebt, rutscht die Union um zwei Prozentpunkte auf 31 Prozent ab. Die SPD kommt unverändert auf 18 Prozent. Damit

liegt die große Koalition zusammen nur noch bei 49 Prozent. Die AfD verbessert sich dagegen erneut um einen Punkt und steigt auf 16 Prozent. Das ist der höchste Wert, den die AfD jemals im Emnid-Sonntagstrend erreicht hat. Um je einen Punkt zulegen können auch Grüne und FDP. Sie erreichen jetzt 12 beziehungsweise 9 Prozent. Einen Punkt abgeben muss die Linke, sie kommt nun auf 10 Prozent.

+++ 3.15 Uhr: Prediger Al-Sadr und Premier Al-Abadi wollen Regierung im Irak bilden +++

Mehr als einen Monat nach der Parlamentswahl im Irak nimmt die Regierung an Form an. Die zwei führenden schiitischen Listen schlossen sich am Samstagabend zu einer Koalition zusammen. Der einflussreiche schiitische Kleriker Muktada al-Sadr erklärte, er habe mit Ministerpräsident Haidar al-Abadi eine Einigung erzielt. Ziel sei es, eine Regierung zu bilden, die den Konfessionalismus im Land überwinde. Dazu brauchen die Koalitionäre allerdings noch

weitere Partner. Das Kabinett solle aus Technokraten bestehen und die Korruption bekämpfen.

+++ 2.05 Uhr: Aktivisten: Erstmals seit einem Jahr russische Angriffe in Südsyrien +++

Russlands Luftwaffe hat nach Angaben von Aktivisten erstmals seit rund einem Jahr die Provinz Daraa im Süden des Bürgerkriegslands Syrien bombardiert. Es seien mehr als 25 Angriffe

gegen von Rebellen kontrollierte Orte geflogen worden, meldete die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte am Sonntagmorgen. Angaben über Opfer oder Schäden lagen zunächst nicht vor.

+++ 1.15 Uhr: Frauen in Saudi-Arabien feiern Ende des Fahrverbots +++

Der von Frauen in Saudi-Arabien lang ersehnte Tag ist da: Um Mitternacht endete am Sonntag das jahrzehntelange Fahrverbot für Frauen. "Es ist ein historischer Moment für jede saudiarabische Frau", sagte die Fernsehmoderatorin Sabika al-Dosari und setze sich wenige Minuten nach dem Ende des Fahrverbots in der östlichen Stadt Al-Chobar ans Steuer. Im Laufe des Tages dürften tausende Frauen ihrem Beispiel folgen. "Die Tage des stundenlangen Wartens auf einen Fahrer sind vorbei", sagte die 21-jährige Pharmaziestudentin Hatun bin Dachil. "Wir brauchen nicht länger einen Mann." In den vergangenen Wochen wurden in dem konservativen Königreich die ersten Führerscheine für Frauen seit Jahrzehnten ausgestellt. Viele Frauen tauschten nach einem Praxistest ihre ausländischen Führerscheine in saudiarabische Papiere um.

+++ 0.09 Uhr: Bauern befürchten erhebliche Dürreschäden - Frühere Ernte +++

Die deutschen Bauern bangen angesichts eines viel zu trockenen Frühjahrs in Teilen des Landes und ungewisser Preise für wichtige Produkte um ihr Geschäft. "Die Lage in diesem Jahr ist

weiterhin angespannt und alles andere als erfreulich", sagte Bauernpräsident Joachim Rukwied der Deutschen Presse-Agentur vor dem Deutschen Bauerntag, der an diesem Mittwoch in Wiesbaden beginnt. "Viele Ackerbaubetriebe machen sich große Sorgen. Wo kein Regen fiel,

wird es erhebliche Einbrüche bei den Unternehmensergebnissen geben."