+++ 08.22 Uhr: Südkoreanische Touristen in Thailand nach Zusammenstoß von Golfwagen ertrunken +++

Durch die Kollision zweier Golfwagen im Norden Thailands sind zwei südkoreanische Touristen ums Leben gekommen: Nachdem die Ehefrauen den Wagen ihrer Männer gerammt hatten, stürzten diese in einen Fluss und ertranken. Die thailändische Polizei gab inzwischen den Fund der beiden Leichen bekannt.

Das Unglück ereignete sich, als die beiden Paare auf einer Fähre einen Fluss überqueren wollten, der die Golfanlage durchzieht. Die beiden Frauen rammten dabei versehentlich den Golfwagen, in dem ihre Männer saßen. Durch den Aufprall seien alle über Bord gegangen, sagte der Polizist Suwat Suawatmontri. Während die Frauen rasch von Fischern gerettet werden konnten, fehlte von den 68 und 76 Jahre alten Männern zunächst jede Spur.

Am Mittwochabend sei schließlich eine Leiche gefunden worden, sagte Suwat. Dorfbewohner hätten die andere Leiche entdeckt. "Die Frauen haben gesagt, dass ihre Männer schwimmen konnten", sagte der Polizist. "Ich denke, sie sind wegen der starken Unterströmung ertrunken."

+++ 07.13 Uhr: Indonesien erhöht Warnstufe für Vulkan Anak Krakatoa +++

Die indonesischen Behörden haben die Warnstufe für den indonesischen Vulkan Anak Krakatoa erhöht. Darüberhinaus wurde die Sicherheitszone rund um den Krater von zwei auf fünf Kilometer erweitert. Zuvor hatte es wegen der anhaltenden Aktivität des Vulkans Warnungen vor einem neuen Tsunami gegeben. Die Behörden forderten die Anwohner auf, sich von der Küste fernzuhalten.

+++ 07.12 Uhr: Schwitzen an Silvester: Bis zu 49 Grad in Australien +++

Mit Temperaturen von über 40 Grad im Schatten steuert Australien auf Silvester zu. In der Region Pilbara im Westen des Landes sollte es sogar bis zu 49 Grad warm werden, hieß es. Auch in anderen Teilen Australiens leiden Menschen unter der Hitze, wie lokale Medien berichteten. Laut Meteorologen soll es bis Silvester so heiß bleiben. Brandgefahr herrscht in vielen Landesteilen. Die Behörden riefen die Menschen auf, sich im Schatten aufzuhalten und viel Wasser zu trinken.

+++ 06.43 Uhr: Japan richtet zwei verurteilte Mörder hin +++

In Japan sind zwei verurteilte Mörder am Galgen hingerichtet worden. Die Todesurteile gegen die beiden Männer wurden am Donnerstag vollstreckt, wie Justizminister Takashi Yamashita mitteilte. Der 60-jährige Keizo Kawamura und der 67-jährige Hiroya Suemori waren schuldig gesprochen worden, 1988 nach einem Diebstahl den Chef einer Investmentfirma und einen Mitarbeiter erwürgt zu haben. Sie wurden deswegen zum Tode durch den Strang verurteilt.

Mit der Hinrichtung der beiden Männer steigt die Zahl der bislang in diesem Jahr in Japan vollstreckten Todesurteile auf 15. Das ist die höchste Zahl seit 2008.

+++ 05.18 Uhr: Zahl der Beschwerden wegen unerlaubter Telefonwerbung gestiegen +++

Aufdringliche Werbeanrufe haben in diesem Jahr für deutlich mehr Ärger gesorgt als zuvor. Von Januar bis November seien bei der Bundesnetzagentur 58.000 schriftliche Beschwerden wegen unerlaubter Telefonwerbung eingegangen und damit etwa 7000 mehr als im Vorjahreszeitraum, teilte die Behörde in Bonn mit. 2016 lag der Vergleichswert nur bei 27.000 - binnen zwei Jahren hat sich die Zahl also mehr als verdoppelt. Vor allem Energieversorgungsunternehmen waren ein Ärgernis - ein Drittel der Beschwerden zu ungebetenen Telefonaten geht auf ihr Konto. Zwei Unternehmen aus diesem Bereich bekamen das Höchst-Bußgeld von je 300 000 Euro aufgebrummt.

+++ 01.04 Uhr: Bericht: Bundeswehr prüft Rekrutierung von EU-Bürgern für die Truppe +++

Die Bundeswehr prüft einem Medienbericht zufolge, Fachleute aus anderen EU-Staaten zu rekrutieren. Die Anwerbung von EU-Bürgern für spezielle Tätigkeiten sei "eine Option", die geprüft werde, zitieren die Zeitungen der Funke-Mediengruppe den Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn. "Wir reden hier beispielsweise von Ärzten oder IT-Spezialisten", erläuterte der ranghöchste Militär demnach. In Zeiten des Fachkräftemangels müsse die Bundeswehr "in alle Richtungen blicken" und sich um den passenden Nachwuchs bemühen.

Die Bundesregierung hat dem Bericht zufolge bereits die EU-Partner konsultiert. Die meisten Staaten, insbesondere aus Osteuropa, reagierten demnach aber zurückhaltend. Der Wehrbeauftragte des Bundestages, Hans-Peter Bartels, sagte den Funke-Zeitungen, die Rekrutierung von EU-Ausländern sei "eine Art Normalität". In der Truppe gebe es bereits viele Soldaten mit Migrationshintergrund oder Doppelstaatler.

+++ 01.04 Uhr: Rekord bei Kindergeld: Erstmals über 15 Millionen Bezieher +++

Die Zahl der Kindergeldbezieher wird in diesem Jahr mit über 15 Millionen einen neuen Rekord erreichen. Bis Ende November gab es 15,35 Millionen Kinder, die die Leistung vom deutschen Staat erhielten. Das geht aus einer Statistik der Familienkasse hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Ende 2017 waren es erst 14,97 Millionen Kinder mit Kindergeldbezug. Auch die Zahl der ausländischen Kinder, für die eine Unterstützung gezahlt wird, stieg weiter an: auf rund drei Millionen - nach 2,8 Millionen Ende 2017.