Meldungen im Kurzüberblick:

19-Jähriger von Straßenbahn überrollt (7.53 Uhr)

Özdemir: Auf Erdogan-Niederlage einstellen (5.05 Uhr)

USA setzen gemeinsame Manöver mit Südkorea aus (2.40 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 7.53 Uhr: Tödlicher Leichtsinn - 19-Jähriger wird von Straßenbahn überrollt +++

Bei einer leichtsinnigen Aktion ist ein junger Mann in Leipzig tödlich verunglückt. Der 19-Jährige hatte sich in der Nacht zu Samstag auf die Kupplung einer Straßenbahn gesetzt, als diese in einen Rangierbahnhof einfahren wollte, wie ein Sprecher der Polizei mitteilte. Als die Straßenbahn in das Depot einfuhr, fiel der junge Mann von der Kupplung herunter und wurde 100 Meter von der Straßenbahn mitgeschleift. Der Straßenbahnfahrer hatte nicht bemerkt, dass sich der Mann zwischen zwei Wagen auf die Kupplung gesetzt hatte. Der 19 Jährige erlag noch am Unglücksort seinen Verletzungen.

+++ 5.58 Uhr: Früherer südkoreanischer Ministerpräsident Kim Jong Pil gestorben +++

Der frühere südkoreanische Ministerpräsident und Begründer des einst berüchtigten staatlichen Geheimdienstes KCIA, Kim Jong Pil, ist tot. Er starb auf dem Weg in ein Krankenhaus in Seoul im Alter von 92 Jahren, wie die nationale Nachrichtenagentur Yonhap berichtete. Sein Tod sei auf Komplikationen infolge seines hohen Alters zurückzuführen.

+++ 5.05 Uhr: Özdemir: Europa sollte auch auf Erdogan-Niederlage vorbereitet sein +++

Der Grünen-Politiker Cem Özdemir hält bei der türkischen Parlaments- und Präsidentschaftswahl am Sonntag eine Niederlage von Präsident Recep Tayyip Erdogan und seiner islamisch-konservativen AKP für möglich. "Auch Anhänger Erdogans beginnen zu zweifeln, ob der Kurs des Präsidenten wirklich richtig ist", sagte er der "Rhein-Neckar-Zeitung".

"Wir sollten uns in Europa und Deutschland deshalb vorbereiten für den Fall, dass die Opposition die Wahlen doch gewinnt. Wir müssen schauen, wie wir beim Wiederaufbau von Demokratie und Rechtsstaat unterstützen können", sagte Özdemir. Angesichts des Verfalls der Lira brauche es "ein glaubwürdiges Angebot", um der Türkei aus der Krise zu helfen.

+++ 3.20 Uhr: Argentinien erhält erste Kredittranche des IWF +++

Argentinien hat eine erste Kredittranche in Höhe von 15 Milliarden Dollar (13 Milliarden Euro) vom Internationalen Währungsfonds (IWF) erhalten. Das teilte die argentinische Zentralbank mit. Das hoch verschuldete Land hatte sich Anfang Juni mit dem IWF auf einen Kredit in Höhe von 50 Milliarden Dollar verständigt, um die Wirtschaft zu stabilisieren. Die Einigung sah eine "Sofortzahlung" in Höhe von 15 Milliarden Dollar vor.

+++ 2.40 Uhr: USA setzen gemeinsame Manöver mit Südkorea aus +++

Anderthalb Wochen nach dem historischen Gipfel mit dem nordkoreanischen Machthaber Kim Jong Un haben die USA konkrete Schritte zur weiteren Deeskalation angekündigt. Verteidigungsminister James Mattis habe in Abstimmung mit dem Verbündeten Südkorea ausgewählte Manöver auf unbestimmte Zeit ausgesetzt, teilte Pentagon-Sprecherin Dana White mit. Betroffen seien das im August geplante Manöver "Freedom Guardian", dazu zwei Austauschprogramm-Übungsmanöver der koreanischen Marine, die in den kommenden drei Monaten stattfinden sollten. Damit sollten die Ergebnisse des Gipfels von Singapur unterstützt werden.

+++ 1.50 Uhr: Bericht: US-Armee prüft Unterbringung von Migranten auf ehemaligen Stützpunkten +++

Die US-Armee prüft derzeit offenbar die Unterbringung von zehntausenden Migranten auf leer stehenden Stützpunkten der Luftwaffe. Wie das US-Magazin "Time" unter Berufung auf ein internes Papier berichtete, könnten sowohl leer stehende Gebäude genutzt als auch "vorübergehende" Zeltstädte auf ehemaligen Landebahnen errichtet werden.

Demnach könnten rund 25.000 Migranten auf Luftwaffenbasen in der Nähe von Mobile im US-Bundesstaat Alabama untergebracht werden. In dem Dokument wird auch die Errichtung von Flüchtlingsunterkünften für jeweils insgesamt 47.000 Menschen in der Nähe von San Francisco sowie in Camp Pendleton im Süden des Bundesstaates Kalifornien vorgeschlagen. Weitere Migranten könnten auf einer Armeebasis in Yuma im Bundesstaat Arizona untergebracht werden.

+++ 1.10 Uhr: Laschet schließt neue Grenzkontrollen in NRW aus +++

NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) hat angesichts des Asylstreits in der Union und der bayerischen Pläne für eine neue Grenzpolizei neue Kontrollen an den Außengrenzen seines Landes ausgeschlossen. "Wir haben einen großen gemeinsamen Wirtschafts-, Lebens- und Arbeitsraum mit den Niederlanden, Belgien und Luxemburg. Jetzt wieder Kontrollen einzuführen, durch die wir zwei bis drei Stunden an der Grenze stehen würden, kommt überhaupt nicht in Frage", sagte Laschet dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

+++ 0.12 Uhr: Seehofer warnt Merkel in Asylstreit vor Ausübung ihrer Richtlinienkompetenz +++

Im Unions-Streit um die Flüchtlingspolitik hat Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) erneut davor gewarnt, ihn durch ihre Richtlinienkompetenz an seinem Vorhaben zu hindern. "Das werden wir uns auch nicht gefallen lassen", sagte Seehofer im Interview mit der "Süddeutschen Zeitung".

Das Kanzleramt habe wegen seines Plans, Flüchtlinge an der Grenze abzuweisen, die bereits in anderen EU-Ländern registriert sind, "aus einer Mücke einen Elefanten gemacht". Es sei "höchst ungewöhnlich, gegenüber dem Vorsitzenden des Koalitionspartners CSU mit der Richtlinienkompetenz zu drohen", sagte Seehofer.

Auch in der Sache legte der Innenminister nach. Seine Haltung sei klar, sagte er. Wenn der EU-Gipfel "keine wirkungsgleichen Lösungen" bringe, würden Migranten, die bereits in einem anderen EU-Land registriert sind, zurückgewiesen, sagte Seehofer.