Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Amazon überrascht mit Milliardengewinn (5.06 Uhr)

Vorfreude auf die totale Mondfinsternis (4.55 Uhr)

Nordkorea übergibt Gebeine gefallener US-Soldaten (4.46 Uhr)

Facebook-Aktie fällt nach schwachem Quartal (0.31 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 5.44 Uhr: Schäuble mahnt bis Ende 2018 Eckpunkte für Parlamentsverkleinerung an +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hofft bis Ende des Jahres auf Eckpunkte für die angestrebte Wahlrechtsreform zur Verkleinerung des Parlaments. "Ich hoffe noch immer, dass wir die Eckpunkte einer Wahlrechtsreform bis Ende dieses Jahres hinbekommen", sagte Schäuble dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND, Freitagsausgaben). Es sei "ein Unding", dass heute niemand sagen könne, "ob der nächste Bundestag 600, 700 oder 800 Mitglieder umfasse.

Seit der Bundestagswahl 2017 gibt es 709 statt der eigentlich vorgesehenen 598 Abgeordneten - es ist der größte Bundestag in der Geschichte der Bundesrepublik.

+++ 5.06 Uhr: Amazon überrascht mit Milliardengewinn +++

Amazon hat mit einem Gewinn von 2,5 Milliarden Dollar (2,1 Mrd. Euro) im vergangenen Quartal überrascht. Dafür sorgte neben dem boomenden Internet-Handel weiter das starke Geschäft mit Cloud-Diensten. Amazon legt damit auch das Image einer Firma ab, die keine oder nur kleine Gewinne erwirtschaften kann. Im Vorjahresquartal hatte der weltgrößte Online-Händler 197 Millionen Dollar verdient.

+++ 5.05 Uhr: Jungbulle tötet Mann auf Weide in Hessen +++

Ein Jungbulle hat auf einer Weide in Hessen einen 45 Jahre alten Mann angegriffen und getötet. Wie die Polizei mitteilte, wollte der Mann das Tier am Donnerstagabend versorgen, als er plötzlich attackiert wurde. Der 45-Jährige erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch auf der eingezäunten Weide in Hadamar starb. Der Bulle wurde erschossen.

+++ 4.55 Uhr: Doppeltes Spektakel - Hochsommer und Mondfinsternis +++

Deutschland hat erneut eine hochsommerliche Nacht hinter sich gebracht. Die Temperaturen waren vielerorts tropisch. "In Duisburg und Mainz lag der Höchstwert bei 26 Grad, in Darmstadt bei 25 Grad", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am frühen Freitagmorgen.

Tagsüber klettern die Temperaturen im Westen auf bis zu 38 Grad. "Richtung Osten wird es weniger heiß, aber immer noch heiß genug", sagte der Sprecher.

Ein extrem seltenes astronomisches Schauspiel ist später am Abendhimmel zu bewundern. Neugierige können die totale Mondfinsternis etwa 103 Minuten genießen - und dabei auch einen so hellen und großen Mars beobachten wie zuletzt vor 15 Jahren. Die Sicht sei in den meisten Regionen ganz gut.

+++ 4.46 Uhr: Nordkorea übergibt Gebeine gefallener US-Soldaten des Korea-Kriegs +++

Als Teil der Vereinbarungen des Gipfeltreffens mit den USA im Juni hat Nordkorea die sterblichen Überreste mutmaßlicher US-Soldaten übergeben, die im Korea-Krieg (1950-53) gefallen sind. Ein Flugzeug der US-Luftwaffe habe am Freitag Wonsan in Nordkorea mit den Gebeinen in Richtung Südkorea verlassen, teilte das Weiße Haus in Washington mit. Die Maschine sei später auf dem US-Militärstützpunkt Osan gelandet, berichtete die südkoreanische Nachrichtenagentur Yonhap.

+++ 3 Uhr: Eisverkäufer überfährt Kind in Flüchtlingsunterkunft - Mädchen tot +++

Ein Eisverkäufer hat in einer Flüchtlingsunterkunft in Hamburg ein zweijähriges Mädchen überfahren und tödlich verletzt. "Der Mann fuhr am Donnerstagabend mit seinem Wagen auf das Gelände", sagte ein Sprecher der Polizei. Dabei übersah er das Kind und erfasste es mit seinem Eiswagen. Das Mädchen starb noch an der Unfallstelle.

+++ 2.07 Uhr: Polizist schießt in Münster bewaffneten Mann nieder +++

Ein Polizist hat in Münster einen mit zwei Messern bewaffneten Mann niedergeschossen. Wie Staatsanwaltschaft und Polizei weiter mitteilten, trat der 34-Jährige den Beamten am Donnerstagabend aggressiv entgegen. Ein Polizist zog seine Waffe und schoss auf den Mann. Der 34-Jährige erlitt Verletzungen an Arm und Bauch und kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr bestehe nicht. Die Polizei war zuvor wegen einer Körperverletzung ausgerückt. Dort trafen die Beamten auf den Mann mit den Messern. Mehr Details teilten die Behörden nicht mit.

+++ 0.31 Uhr: Facebook-Aktie nach schwachem Quartalsbericht weiter auf Talfahrt +++

Die Facebook-Aktie ist nach Bekanntgabe der schwachen Quartalszahlen weiter auf Talfahrt: Zu Handelsschluss am Donnerstag verbuchte die Aktie ein Minus von 19 Prozent und stand bei 176,3 Dollar (150,7 Euro). Der Börsenwert des sozialen Netzwerks sank um rund 100 Milliarden Dollar - das dürfte die größte Einbuße des Marktwerts eines Unternehmens an einem Tag gewesen sein. Facebook hatte am Mittwoch für das zweite Quartal schwache Zahlen vorgelegt.

+++ 0.05 Uhr: Trump lobt Vereinbarung mit EU und Kommissionschef Juncker +++

US-Präsident Donald Trump hat EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker persönlich für die Übereinkunft im Handelsstreit gedankt. "Er ist wirklich ein sehr hartnäckiger, sehr kluger und ein sehr guter Mann", sagte Trump am Donnerstag anlässlich der Wiedereröffnung eines Stahlwerkes in Granite City (Illinois). "Natürlich, wenn ich keinen Deal mit ihm gemacht hätte, dann hätte ich gesagt, er ist eine fürchterliche Person."

Trump und Juncker hatten sich am Mittwoch darauf geeinigt, den Handelskonflikt beilegen zu wollen und vorerst keine neuen Sonderzölle zu verhängen.