+++ 10.37 Uhr: Fall Khashoggi: Türkei erlässt Haftbefehle gegen hochrangige Saudis +++

Der Istanbuler Generalstaatsanwalt hat im Fall des ermordeten saudischen Regierungskritikers Jamal Khashoggi Haftbefehle gege zwei hochrangige saudische Beamte ausgestellt. Einer von beiden sei Saud al-Kahtani, einer der engsten Berater von Kronprinz Mohammed bin Salman, wie die staatliche türkische Nachrichtenagentur Anadolu berichtete. Nach offiziellen Angaben ist er mittlerweile entlassen worden.

Der andere Haftbefehl erging demnach gegen den ehemaligen Vize-Chef des Geheimdienstes Ahmed al-Asiri. Beide halten sich in Saudi-Arabien auf. Sprecher des Generalstaatsanwalts wollten die Haftbefehle nicht unmittelbar bestätigen.

+++ 10.32 Uhr: 14 Männer nach Afghanistan abgeschoben +++

Insgesamt 14 erwachsene Männer sind am Dienstagabend mit einem Flug von Frankfurt am Main in die afghanische Hauptstadt Kabul abgeschoben worden. Die meisten davon kamen aus Bayern, wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums mitteilte. Bei neun Männern handelt es sich demnach um rechtskräftig verurteilte Straftäter. Welcher Vergehen sie schuldig gesprochen wurden, war unklar.

Das Bundesinnenministerium schob mit dem Flug fünf Menschen aus Bayern, je zwei aus Hessen, Rheinland-Pfalz und Sachsen sowie jeweils einen aus Hamburg, Nordrhein-Westfalen und dem Saarland ab.

+++ 10.31 Uhr: Fast jeder zweite junge Deutsche zweifelt Chancengleichheit im Bildungssystem an +++

Knapp die Hälfte der Jugendlichen und jungen Erwachsenen bezweifelt einer Umfrage zufolge, dass das deutsche Bildungssystem allen die gleichen Chancen eröffnet. 47 Prozent der 14- bis 21-Jährigen waren der am Mittwoch in Berlin veröffentlichten repräsentativen Forsa-Befragung im Auftrag des Stifterverbands, der SOS-Kinderdörfer weltweit sowie der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung dieser Auffassung.

Bildungschancen hängen demnach vor allem von der Qualität der Schule und der Lehrer (91 Prozent), der eigenen Motivation (90 Prozent) und der Unterstützung durch die Eltern (88 Prozent) ab. Der kulturelle Hintergrund der Erziehungsberechtigten spielt für 49 Prozent eine Rolle. Dies werteten die Organisatoren der Umfrage als bedenklich.

+++ 9.01 Uhr: Krankenkassen erzielen bis September Überschuss von 1,86 Milliarden Euro +++

Die gesetzlichen Krankenkassen haben in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres einen Überschuss von rund 1,86 Milliarden Euro erzielt. Das teilte das Bundesgesundheitsministerium am Mittwoch in Berlin mit. Damit seien die Betriebsmittel und Rücklagen der Kassen insgesamt auf 21 Milliarden Euro gestiegen. Dies entspreche 1,1 Monatsausgaben und damit dem Vierfachen der gesetzlich vorgesehenen Mindestreserve.

+++ 6 Uhr: Tsunami-Warnung im Pazifik nach Beben der Stärke 7,5 +++

Nach einem Beben der Stärke 7,5 vor der Küste Neukaledoniens ist im Pazifikraum eine Tsunami-Warnung ausgegeben worden. Das Pazifik-Tsunami-Warnzentrum erklärte am Mittwoch, Küstengebiete im Umkreis von 1000 Kilometern vom Epizentrum des Bebens könnten von gefährlichen Tsunami-Wellen getroffen werden. Das Beben ereignete sich in einer Tiefe von zehn Kilometern, wie die US-Erdbebenwarte USGS mitteilte.

+++ 5.13 Uhr: Jeder Vierte auf dem Land hat Angst vor dem Wolf +++

Jeder vierte Bewohner sehr dünn besiedelter Gebiete nimmt die wachsende Zahl frei lebender Wölfe in Deutschland als Gefahr für sich persönlich wahr. Das geht aus einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey im Auftrag von t-online.de hervor. In sehr dicht besiedelten Gebieten fürchteten lediglich etwa 14 Prozent der Befragten Wolfsangriffe. Insgesamt gaben fast 80 Prozent der Befragten an, sie hätten keine Angst vor dem Wolf. Rund 18 Prozent sagten, die Ausbreitung der Tiere ängstige sie.

+++ 5.07 Uhr: US-Comedian Kevin Hart wird nächste Oscar-Verleihung moderieren +++

Der US-Comedian und Schauspieler Kevin Hart wird die nächste Oscar-Zeremonie im kommenden Februar moderieren. Das gab der 39-Jährige im Online-Dienst Instagram bekannt. "Über Jahre bin ich immer wieder gefragt worden, ob ich jemals Gastgeber bei den Oscars sein würde, und meine Antwort war immer die gleiche", schreib Hart. "Ich habe gesagt, dass es für mich als Comedian die Chance meines Lebens wäre." Der Druck ist groß: Zuletzt hatten nur noch 26,5 Millionen Menschen die glamouröse Gala im Fernsehen verfolgt, ein historisches Tief. Zum Vergleich: 2014 hatten noch 43 Millionen Menschen zugeschaut. Die 91. Academy Awards werden am 24. Februar verliehen.

+++ 5.03 Uhr: Fälle von Schweinepest in Japan aufgetreten +++

In einem japanischen Forschungszentrum ist ein Fall von Schweinepest aufgetreten. Wie die Verwaltung der zentraljapanischen Provinz Gifu bekanntgab, wurde mit der Schlachtung von Schweinen an dem öffentlichen Institut der Stadt Minokamo begonnen, nachdem zwei Tiere positiv auf die Infektionskrankheit getestet worden waren. In derselben Provinz war im September in einem Schweinezuchtbetrieb der erste Fall von Schweinepest in Japan seit 1992 registriert worden. Im November wurde in einer staatlichen Zuchtanlage ein weiterer Fall gemeldet. 2007 hatte Japan, die drittgrößte Volkswirtschaft der Welt, die Virusinfektion für ausgerottet erklärt. Im September waren in Belgien erstmals Fälle der Afrikanischen Schweinepest und damit auch erstmals in Westeuropa entdeckt worden.

+++ 4.43 Uhr: US-Justiz klagt im Zuge von "Panama Papers"-Skandal zwei Deutsche an +++

Im Zuge des "Panama Papers"-Skandals hat die US-Justiz zwei Deutsche, einen US-Buchhalter und einen Anwalt aus Panama angeklagt. Den vier Männern, die teilweise mit der umstrittenen Kanzlei Mossack Fonseca zusammenarbeiteten, werden nach Angaben des US-Justizministeriums Geldwäsche und Steuervermeidung vorgeworfen. Die Angeklagten sollen unter anderem Scheinfirmen aufgebaut haben, damit Kunden ihr Vermögen vor dem US-Fiskus verstecken können.

+++ 3.16 Uhr: Mueller fordert keine Haftstrafe gegen Trumps Ex-Sicherheitsberater Flynn +++

Der Sonderermittler in der Russland-Affäre, Robert Mueller, fordert keine Haftstrafe gegen den kurzzeitigen Nationalen Sicherheitsberater von US-Präsident Donald Trump, Michael Flynn. Mueller begründete dies in eingereichten Gerichtsdokumenten unter anderem mit der "bedeutenden Unterstützung" Flynns bei den Ermittlungen. Deswegen sei nur eine geringe Strafe fällig.

Mueller ermittelt zu möglichen illegalen Kontakten von Trumps Wahlkampfteam nach Russland während des Wahlkampfs 2016. Im Zuge der Ermittlungen hat Mueller Anklage gegen mehrere frühere Trump-Mitarbeiter erhoben, unter ihnen Flynn. Dieser hat sich schuldig bekannt, über seine Russland-Kontakte nicht die Wahrheit gesagt zu haben, und arbeitet mit dem Sonderermittler zusammen.