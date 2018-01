Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Unbekannter fährt gezielt in Menschengruppe - Mann verletzt (12.12 Uhr ) Politiker: Zwei Demonstranten im Südwesten des Iran erschossen (9.40 Uhr)

Bulgarien übernimmt EU-Ratspräsidentschaft (8.21 Uhr)

Kim Jong Un droht in Neujahrsbotschaft mit Atomwaffenangriff (2.37 Uhr)

+++ 15.17 Uhr: Israels Regierungspartei fordert Annexion des besetzten Westjordanlandes +++

Das Zentralkomitee von Israels Regierungspartei Likud hat am Wochenende eine Annexion des besetzten Westjordanlandes verlangt. In einer nicht-bindenden Resolution rief das Gremium die Likud-Abgeordneten in der Knesset auf, die "Souveränität Israels auf Judäa und Samaria (Westjordanland)" auszuweiten. Unterdessen riefen die Palästinenser ihren Gesandten in den USA zu Konsultationen zurück, nachdem US-Präsident Donald Trump Jerusalem als Hauptstadt Israels anerkannt hatte.



Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu, der Mitglied des Likud-Zentralkomitees ist, war bei der Abstimmung nicht anwesend. Er unterstützt offiziell weiter eine Zwei-Staaten-Lösung im Konflikt mit den Palästinensern. Zugleich hat er aber auch die Ausweitung der jüdischen Siedlungen im Westjordanland vorangetrieben, das seit 50 Jahren von Israel besetzt ist.





+++ 14.55 Uhr: Rollatorfahrerin kollidiert in Seniorenheim mit Rollstuhlfahrer +++

Zu einer ungewöhnlichen Unfallaufnahme ist die Polizei im schwäbischen Pfersee gerufen worden. In einem Seniorenheim war eine Rollatorfahrerin mit einem Rollstuhlfahrer kollidiert. Was folgte, waren eine handgreifliche Auseinandersetzung sowie Ermittlungen wegen Körperverletzung und Sachbeschädigung, wie die Polizei am Montag mitteilte.



Die 83 Jahre alte Rentnerin und der 68 Jahre alte Rollstuhlfahrer befanden sich demnach am Samstag gemeinsam in einem Lift. Als die 83-Jährige mit ihrem Rollator den Aufzug verlassen wollte, stieß sie dabei an den Fuß des Rollstuhlfahrers - und das Unheil nahm seinen Lauf: Der Rollstuhlfahrer, der laut Polizei leichte Schürfwunden am Bein erlitt, beschimpfte und beleidigte die Rollator-Lenkerin mehrfach, zog sie an der Kleidung zu sich heran und verpasste ihr dann auch noch einen Schlag gegen den Kopf. Die 83-Jährige zog sich eine Beule und Kratzer zu, die Brille ging zu Bruch und ihr Pullover wurde ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Bilanz der gemeinsamen Liftfahrt: Er wird wegen vorsätzlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung angezeigt, sie wegen fahrlässiger Körperverletzung.

+++ 13.41 Uhr: Saudi-Arabien und Arabische Emirate führen erstmals Mehrwertsteuer ein+++

Erstmals in ihrer Geschichte haben Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate eine Mehrwertsteuer eingeführt. Saudi-Arabien flankierte den Schritt am Montag zudem mit einer nicht angekündigten Erhöhung der Benzinpreise um bis zu 127 Prozent. Die Golfstaaten leiden bereits seit einiger Zeit unter den niedrigen Weltmarktpreisen für Rohöl und suchen daher nach anderen Wegen, ihre Haushaltskassen aufzufüllen.

Die neu eingeführte Mehrwertsteuer beträgt fünf Prozent und ist für die meisten Produkte und Dienstleistungen fällig. Analysten erwarten, dass die Regierungen in Riad und Dubai damit im gerade begonnenen Jahr bis zu umgerechnet 17 Milliarden Euro einnehmen, das entspricht rund zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts.

Saudi-Arabien und Dubai galten auch wegen der fehlenden Mehrwertsteuer bislang als Shopping-Paradiese.

+++ 12.12 Uhr: Unbekannter fährt gezielt in Menschengruppe - Mann verletzt +++

Ein unbekannter Autofahrer soll am frühen Neujahrsmorgen in der Düsseldorfer Innenstadt versucht haben, Gäste und Türsteher einer Diskothek gezielt zu überfahren. Ein Mann wurde von dem Auto erfasst und schwer verletzt. Er schwebte zeitweise in Lebensgefahr, wie die Polizei mitteilte. Der Autofahrer floh. Die Polizei ermittelt im Fall eines versuchten Tötungsdelikts

Vieles deutet nach Angaben der Ermittler darauf hin, dass der Mann die Menschengruppe vorsätzlich anfahren wollte. Spuren hätten ergeben, dass er seinen Wagen zu diesem Zweck mehrfach auf der Straße gewendet habe und auf die Gruppe zugefahren sei, sagte ein Polizeisprecher. Es werde vermutet, dass der Mann zuvor Besucher der Diskothek gewesen und mit anderen in Streit geraten sein könnte. Die Fahndung nach dem Wagen blieb bis zum Mittag noch ohne Ergebnis.

++ 9.40 Uhr: Politiker: Zwei Demonstranten im Südwesten des Iran erschossen +++

Bei Deonsrationen im Südwesten des Iran sind am Sonntagabend zwei Menschen erschossen worden. Bei Protesten gegen wirtschaftliche Probleme in der kleinen Stadt Iseh seien zwei Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden, sagte der Lokalpolitiker Hedajatollah Chademi am Montag der Nachrichtenagentur Ilna. Er wisse nicht, ob die Schüsse von der Polizei oder von Demonstranten abgefeuert worden seien.

+++ 9.02 Uhr: Zwei Millionen Menschen begrüßen neues Jahr am New Yorker Times Square +++

Mit Feuerwerk, 1360 Kilogramm Konfetti und 25.000 Luftballons haben rund zwei Millionen Menschen am New Yorker Times Square das neue Jahr begrüßt. Einheimische und Touristen aus aller Welt trotzten der eisigen Kälte von minus 12,7 Grad Celsius und lauschten den Klängen von Stars wie Mariah Carey, Neil Diamond, Nick Jonas und Camila Cabello. Zuvor mussten sie scharfe Sicherheitskontrollen über sich ergehen lassen.





+++ 9.02 Uhr: Cavusoglu ruft deutsche Touristen zur Rückkehr in die Türkei auf +++

Der türkische Außenminister Mevlüt Cavusoglu hat deutsche Touristen trotz der politischen Spannungen zum Urlaub in der Türkei aufgerufen. "Die Türkei ist ein sicheres Land", sagte Cavusoglu der Deutschen Presse-Agentur in Ankara. "Die Türken betrachten die Deutschen traditionell als gute Freunde. Wir können Differenzen oder sogar Probleme zwischen den Staaten oder Regierungen

haben, aber das sollte die Beziehungen zwischen unseren Völkern nicht beeinträchtigen." Er fügte hinzu: "Ich möchte unsere deutschen Freunde dazu aufrufen, zurückzukehren und die Urlaube zu genießen, die sie in den vergangenen Jahren genossen haben."

+++ 8.21 Uhr: Bulgarien übernimmt EU-Ratspräsidentschaft +++

Bulgarien hat am Montag für ein halbes Jahr die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Das osteuropäische Land ist seit 2007 Mitglied der Europäischen Union. Auf der Agenda der bulgarischen Ratspräsidentschaft steht neben der Flüchtlingspolitik, dem EU-Haushalt ab 2020 und der Reform der Eurozone vor allem die zweite Phase der Brexit-Verhandlungen, in der es um eine Übergangsphase nach dem EU-Austritt Großbritanniens und die künftigen Handelsbeziehungen gehen wird.

+++ 7.04 Uhr: Nach Blitzer-Posse: Köln zahlt 1,3 Millionen Euro zurück +++

Nach der Blitzer-Panne von Köln hat die Stadtverwaltung 2017 rund 1,3 Millionen Euro Bußgeld zurückerstattet. Insgesamt seien 27.860 Anträge auf Rückzahlung wegen unrechtmäßiger Strafen gestellt worden, sagte eine Sprecherin der Stadt. In rund 10.000 Fällen laufe die Bearbeitung noch. Wegen eines nicht richtig ausgeschilderten Tempolimits waren 2016 Hunderttausende Autofahrer auf der A3 fälschlicherweise geblitzt und mit Bußgeldern belegt worden.

+++ 6.40 Uhr: BBC: Nepal verbietet Solo-Besteigungen des Mount Everest +++

Die Regierung von Nepal hat einem Medienbericht zufolge Solo-Besteigungen der Berge des Himalaya-Staates verboten. Ziel der neuen Vorschriften sei es, Unglücke und Todesfälle zu vermeiden, berichtete die BBC am Samstag unter Berufung auf die Tourismusbehörde des Landes. Demnach darf von nepalesischer Seite her

auch kein Bergsteiger mehr allein auf den Mount Everest. Der höchste Berg der Welt liegt auf der Grenze zwischen Nepal und dem von China verwalteten Tibet.

+++ 6.35 Uhr: Mariah Carey singt am Silvesterabend in New York ohne Zwischenfälle +++

US-Popsängerin Mariah Carey hat ihren verpatzten Auftritt vom vergangenen Silvesterabend wett gemacht und am New Yorker Times Square zum Jahreswechsel 2018 eine perfekte Performance hingelegt. Rund 20 Minuten vor Mitternacht am Sonntagabend erschien die 47-Jährige auf der Bühne und sang ein Medley ihrer Hits, darunter "Hero" und "Vision of Love".

+++ 4.47 Uhr: Zwölf Menschen kommen bei Flugzeugabsturz in Costa Rica ums Leben +++

Beim Absturz eines Kleinflugzeugs sind im Westen von Costa Rica zehn Touristen aus den USA und zwei einheimische Besatzungsmitglieder ums Leben gekommen. Die Maschine sei nahe Punta Islita in der Provinz Guanacaste an der Pazifikküste

in den Bergen abgestürzt und in Flammen aufgegangen, teilte das Luftfahrtamt des mittelamerikanischen Landes am Sonntag mit.

+++ 3.50 Uhr: 2017 endet für neuen "Star Wars"-Film mit gut einer Milliarde Dollar Einnahmen +++

Der neue "Star Wars"-Film hat das Jahr mit Einnahmen von mehr als einer Milliarde Dollar beschlossen. Allein in den USA spielte die achte Episode "Star Wars: Die letzten Jedi" in den drei Wochen seit ihrer Premiere 517,1 Millionen Dollar ein, wie der Disney-Konzern am Sonntag mitteilte. Im Rest der Welt kamen den Schätzungen des Konzerns zufolge weitere 523,3 Millionen Dollar an Einnahmen zusammen.





Diese Einnahmen machten den neuen "Star Wars"-Film zum "24. besten weltweiten Filmstart aller Zeiten", hob Disney in seiner Mitteilung hervor.

++ 2.37 Uhr: Kim Jong Un droht in Neujahrsbotschaft mit Atomwaffenangriff +++

Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat in seiner Neujahrsbotschaft mit einem Atomwaffenangriff gedroht. "Der Atomknopf ist immer auf meinem Tisch", sagte Kim am Montag. Dies sei "keine Erpressung, sondern die Realität". Sein Land müsse Atombomben und Raketen nun in Massenproduktion herstellen und ihre Stationierung beschleunigen.

Fullscreen





Nordkorea treibt seine atomare Aufrüstung voran und richtet immer wieder Drohungen gegen Südkorea und die USA. Im September testete das international isolierte Land eine Wasserstoffbombe, die nach japanischen Angaben eine Sprengkraft von 160 Kilotonnen hatte - mehr als zehnmal so viel wie die Atombombe, welche die US-Streitkräfte 1945 über Hiroshima abwarfen.

Ende November brüstete sich Nordkorea mit dem Test einer Interkontinentalrakete und erklärte, das gesamte US-Festland liege nun in Reichweite nordkoreanischer Raketen. Der UN-Sicherheitsrat verhängte wiederholt Sanktionen gegen Nordkorea, zuletzt am 22. Dezember.