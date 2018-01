Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Trump fordert schärfere Gesetze gegen Verleumdung (4.42 Uhr)

Inzwischen mindestens 17 Tote nach Schlammlawine in Kalifornien (2.27Uhr)

Zwei Tote bei Unfall mit Schwertransporter auf A6 (1.42 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 9.08 Uhr: Saarländische Ministerpräsidentin nach Unfall im Krankenhaus +++

Annegret Kram-Karrenbauer (55), die CDU-Ministerpräsidentin des Saarlandes, ist laut Bericht der "Saarbrücker Zeitung" nach einem Autounfall ins Krankenhaus eingeliefert worden.

Sie sei in ihrem Mercedes auf dem Weg aus Saarbrücken zu den Sondierungsverhandlungen zwischen Union und ihrer Partei in Potsdam mit einem Lastwagen zusammengestoßen, so das Blatt. Die Regierungschefin, ihr Fahrer und Personenschützer würden demnach zurzeit in der Klinik unteruscht. Über mögliche Verletzungen ist noch nichts bekannt.

+++ 8.57 Uhr: Polizist bei Verkehrskontrolle schwer verletzt +++

Bei einer Verkehrskontrolle in Berlin-Kreuzberg ist ein Polizist von einem Autofahrer angefahren und schwer verletzt worden. Der 41-jährige Mann am Steuer des Wagens war aufgefallen, weil er sich nicht an die Verkehrsregeln gehalten hatte. Er hielt kurz auf einem Supermarktparkplatz an und der Zivilfahnder konnte noch die Fahrertür öffnen - wurde aber zu Boden gerissen, als der Fahrer das Auto zurücksetzte, wie die Polizei mitteilte.

Der Polizist stieg trotz der Verletzungen wieder zu seinem Kollegen ins Auto. Nach einer Verfolgungsjagd über mehrere rote Ampeln musste der Fliehende an einer Kreuzung mit seinem Wagen kurz stehenbleiben, querende Autos blockierten den Weg. Den Polizisten gelang es, ihr Auto vor den Fluchtwagen zu fahren und diesen zu blockieren. Zusammen mit herbeigerufenen Kollegen konnten die Beamten den Autofahrer festnehmen. Der verletzte Polizist wurde in ein Krankenhaus gebracht.

+++ 8.32 Uhr: Räumung von besetzer Schule in Berlin beginnt +++

Die Räumung der seit mehreren Jahren von Flüchtlingen besetzten ehemalige Schule im Berliner Stadtteil Kreuzberg hat am Morgen ohne Zwischenfälle begonnen. Die in Amtshilfe der Gerichtsvollzieherin tätigen Polizisten trafen in der früheren Gerhart-Hauptmann-Schule zunächst keine Besetzer an, wie eine Polizeisprecherin sagte. "Wir überprüfen noch verschlossene Räumlichkeiten", fügte sie allerdings hinzu.

Bei Regen demonstrierten im Morgengrauen etwa 200 Menschen gegen die Räumung. Afrikanische Männer forderten auf einem Transparent, Niemanden abzuschieben. Die Polizei war mit zahlreichen Einsatzkräften zugegen. Zusammenstöße oder andere Zwischenfälle wurden aber zunächst nicht bekannt.

Das Berliner Landgericht hatte am Mittwoch den Weg frei gemacht zur Räumung des seit mehr als fünf Jahren besetzten Gebäudeteils. Bis vor kurzem harrten dort nach Gerichtsangaben noch 23 Menschen aus. Die leerstehende Gerhard-Hauptmann-Schule war bereits 2012 von Flüchtlingen und anderen Menschen besetzt worden. Im Mai 2014 wollte der Bezirk Friedrichshain-Kreuzberg das Gebäude räumen lassen, brach das Vorhaben aber nach massiven Protesten ab.

+++ 8.15 Uhr: Mehrheit der Deutschen glaubt laut Umfrage nicht an volle Merkel-Legislatur +++

Ungeachtet der laufenden Sondierungsverhandlungen von Union und SPD glaubt eine Mehrheit der Deutschen nicht, dass Angela Merkel (CDU) im Fall einer erneuten Wahl zur Bundeskanzlerin eine volle Legislaturperiode durchhält. 56 Prozent der Bundesbürger gehen laut einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Infratest Dimap für das "Handelsblatt" bei einer solchen Konstellation davon aus, dass die 63-jährige Merkel ihr Amt noch vor dem Ende der nächsten Kanzler-Amtszeit im Jahr 2021 aufgeben wird. 23 Prozent der Bürger kritisierten laut Zeitungsbericht Merkels Entscheidungsschwäche und die Neigung, Probleme auszusitzen. Als größte Stärke der CDU-Spitzenpolitikern wertet jeder fünfte Deutsche demnach ihre Ruhe und Gelassenheit.

+++ 8.04 Uhr: Venezuela: 19-Jähriger bei Plünderung erschossen +++

Bei der Plünderung eines mit Lebensmitteln beladenen Lastwagens in Venezuela hat es einen Toten gegeben. Der 19-jährige José Materán sei von zwei Schüssen getroffen worden und im Krankenhaus seinen Verletzungen erlegen, hieß es in Berichten von Polizei und Armee, die der Nachrichtenagentur AFP vorliegen. Drei weitere Menschen wurden demnach mit Verletzungen ins Krankenhaus gebracht.

Rund tausend Menschen hätten den mit Mehl und Hühnchen beladenen Lastwagen in der Stadt Guanare geplündert, hieß es. Dabei hätten die Plünderer sich Rangeleien geliefert. Unklar war zunächst, wer die tödlichen Schüsse auf den 19-Jährigen abgab. Venezuela befindet sich trotz reicher Erdölvorkommen in einer tiefen Wirtschaftskrise, die zu schweren Versorgungsengpässen geführt hat. Nach Angaben örtlicher Universitäten litt 2016 mehr als die Hälfte der Venezolaner unter extremer Armut. Die Regierung gibt diese Zahl dagegen mit 4,4 Prozent an.

+++ 7.05 Uhr: Popstar Ricky Martin hat geheiratet +++

Latino-Popstar Ricky Martin hat seinen Verlobten geheiratet. "Ich bin ein Ehemann", sagte der 46-jährige Sänger aus Puerto Rico dem US-Sender E!. "Ich fühle mich sehr gut!" Wann die Zeremonie stattgefunden hat, teilte er nicht mit. Martin und sein Freund, der syrischstämmige schwedische Künstler Jwan Yosef, hatten ihre Verlobung im November bekannt gegeben. Seit 2016 sind die beiden ein Paar. "Ich kann ihn jetzt nicht mehr als meinen Verlobten vorstellen", sagte Martin. "Er ist mein Ehemann, er ist mein Mann", freute sich der Sänger. "In ein paar Monaten machen wir eine große Party." Das Paar lebt seit einigen Monaten in Los Angeles. Zusammen zieht es die Zwillinge Matteo und Valentino groß, deren Vater Martin vor neun Jahren dank einer Leihmutter geworden war.

+++ 5.51 Uhr: Rheintalstrecke der Bahn stundenlang gesperrt - ICE-Fahrgäste stranden +++

Wieder Probleme auf der Rheintalbahn-Strecke: Am Abend ist nahe Freiburg ein ICE mit rund 60 Fahrgästen gestrandet. Er sei in eine beschädigte Oberleitung gefahren und habe sie herabgerissen, teilte die Bundespolizei in Weil am Rhein mit. Ohne Strom blieb der Schnellzug, der von Köln nach Basel unterwegs war, im Bahnhof von Schallstadt liegen. Ein Fernbus brachte die Passagiere in der Nacht nach Basel.

Wegen des Oberleitungsschadens wurde die Strecke stundenlang gesperrt. Gegen 4.30 Uhr wurde ein Gleis der zweigleisigen Trasse wieder für den Verkehr freigegeben, sagte ein Bahnsprecher. Das zweite Gleis sollte im Lauf des Vormittags folgen. Solange sei im Nah- und Fernverkehr mit Verzögerungen zu rechnen. Alle aktuellen Fahrplanabweichungen gibt es auf der Internetseite der Deutschen Bahn.

+++ 4.42 Uhr: Trump fordert schärfere Gesetze gegen Verleumdung +++

Knapp eine Woche nach dem Erscheinen des Enthüllungsbuchs "Fire and Fury" des US-Journalisten Michael Wolff hat sich US-Präsident Donald Trump für eine Verschärfung der Gesetze gegen Verleumdung ausgesprochen. "Wir werden uns die Verleumdungsgesetze unseres Landes sehr genau ansehen", sagte Trump Medienberichten zufolge bei einer Kabinettssitzung im Weißen Haus. Menschen, über die Lügen verbreitet würden, sollten leichteren Zugang zu rechtlichen Mitteln bekommen. "Unsere aktuellen Verleumdungsgesetze sind Augenwischerei und eine Schande. Sie vertreten weder amerikanische Werte noch amerikanische Fairness", sagte der Präsident demnach weiter.

Experten bezweifeln laut Bericht aber, dass Trump die Gesetze so einfach ändern könne. Dazu bedürfe es einer Nachbesserung der Verfassung oder einer Beschwerde vor dem Obersten Bundesgericht.

+++ 3.37 Uhr: Nach Anschlagsversuch in New York: Mutmaßlicher Täter angeklagt +++

Der Mann, der im Dezember in einer New Yorker U-Bahnstation am Times Square einen Terroranschlag versucht hatte, ist angeklagt worden. Das US-Justizministerium teilte mit, eine Grand Jury werfe dem 27-Jährigen aus Brooklyn (New York) sechs unterschiedliche Straftaten vor, darunter die Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) und das Verüben eines Terrorakts mit Hilfe explosiver Waffen. Die Bombenexplosion am 11. Dezember war vergleichsweise glimpflich verlaufen - drei Menschen sowie der mutmaßliche Täter wurden verletzt, Todesopfer gab es nicht.

+++ 2.49 Uhr: Stromausfall bei Technikmesse CES in Las Vegas +++

Ein Stromausfall hat die Technikmesse CES in Las Vegas teilweise lahmgelegt. Am späten Mittwochvormittag fiel der Strom in mehreren Bereichen der Messenhallen aus und wurde erst nach über zwei Stunden komplett wiederhergestellt. Die Teilnehmer der CES wurden aus den betroffenen Abschnitten ins Freie geleitet. Der Stromausfall ist durch heftigen Regen ausgelöst worden, der am Dienstag in Las Vegas niederging. Die Meteorologen verzeichneten an diesem Tag den fünfthöchsten Niederschlagswert seit dem Beginn der Aufzeichnung der Wetterdaten für Las Vegas durch den National Weather Service im Jahr 1937. Nach ersten Erkenntnissen führte Kondensat nach dem Regen zu einem Überschlag in einem Transformator am Messegelände, wie die Veranstalter mitteilten.

+++ 2.27 Uhr: Inzwischen mindestens 17 Tote nach Schlammlawine in Kalifornien +++

Bei mehreren Schlammlawinen in Kalifornien sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Behörden im Bezirk Santa Barbara bekanntgaben, waren mehr als 500 Helfer in den überfluteten Gebieten im Einsatz. Drei Menschen seien am Mittwoch aus den Wasser- und Geröllmassen gerettet worden, weitere zwei Opfer konnten nur tot geborgen werden, teilte Sheriff Bill Brown mit. 13 Personen wurden demnach noch vermisst.

Montagnacht waren heftige Regenschauer über der Region im Süden des US-Bundesstaats niedergegangen. Dort hatten bis zur vergangenen Woche noch großflächige Wald- und Buschbrände gewütet. Dadurch ist der Boden in Hanglagen extrem instabil und von Erdrutschen bedroht.

+++ 2.22 Uhr: Hochrangiger US-Militär droht IS-Kämpfern mit grausamem Tod +++

Mit der Forderung, IS-Kämpfer, die sich nicht ergeben, sollten mit einem Kopfschuss getötet oder mit einer Schaufel erschlagen werden, hat ein hochrangiger US-Militär für Aufsehen gesorgt. Oberstabsfeldwebel John Troxell, der zum Beraterstab von US-Generalstabschef Joe Dunford gehört, schrieb im Kurzbotschaftendienst Twitter, die Kämpfer der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) müssten "verstehen, dass sie zwei Optionen haben, wenn sie uns gegenüber stehen: sich ergeben oder sterben."

ISIS needs to understand their two options when facing us: surrender or die! Surrender & we will safeguard to due process. Otherwise we will kill with extreme prejudice, even if that means beating them to death with our entrenching tools!

#SEAC3 #DefeatDaesh #ISIS_SurrenderOrDie pic.twitter.com/unH7Mwk9t1 — CSM John Troxell (@SEAC_Troxell) 9. Januar 2018



"Wenn sie sich ergeben, werden wir sie sicher in ihre Zelle in einer Haftanstalt bringen, ihnen Essen geben, eine Liege und ein ordentliches Verfahren", schrieb Troxell in einem ausführlicheren Eintrag im Online-Netzwerk Facebook. "ABER wenn sie sich dagegen entscheiden, sich zu ergeben, werden wir sie mit extremem Schaden töten, ob durch die Hilfe von Sicherheitskräften, durch den Abwurf von Bomben auf sie, Schüsse ins Gesicht oder indem wir sie mit unserer Grabausrüstung tot schlagen", drohte Troxell den Dschihadisten.

Der Eintrag stieß auf ein reges Echo. In Kommentaren wurden Kritik und Empörung geäußert, zumeist erhielt Troxell aber Zustimmung. Dies sei "genau die Botschaft, die Soldaten brauchen und sehr gerne hören", schrieb ein Nutzer.

+++ 1.42 Uhr: Zwei Tote bei Unfall mit Schwertransporter auf A6 +++

Bei einem schweren Unfall auf der Autobahn 6 bei Heilbronn sind zwei Menschen ums Leben gekommen. Eine Frau schwebte nach Angaben eines Polizeisprechers in der Nacht noch in Lebensgefahr. In den Unfall am späten Abend in Baden-Württemberg waren ein Schwertransporter, sein Begleitfahrzeug und ein weiteres Auto verwickelt.

Nach ersten Ermittlungen stand der Schwertransporter an der Einfahrt zu einem Parkplatz. Das Begleitfahrzeug sicherte ihn dahinter ab. Ein Auto sei dann aus noch ungeklärter Ursache ungebremst in den Begleitwagen gerast. Dieser wurde auf den Schwertransporter, der einen Bagger geladen hatte, geschoben. In dem Auto verbrannte eine Person bis zur Unkenntlichkeit, wie Polizeisprecher Achim Küller sagte. Im Begleitfahrzeug wurde eine Frau tödlich verletzt, eine weitere lebensgefährlich. Der Fahrer des Schwertransporters erlitt den Angaben nach leichte Verletzungen.

Die A6 in Richtung Mannheim war zwischen den Anschlussstellen Bad Rappenau und Sinsheim-Steinsfurt in der Nacht weiterhin gesperrt.

Fullscreen

+++ 0.56 Uhr: Trump gibt Wirtschaft Vorfahrt vor Klimaschutz +++

US-Präsident Donald Trump hat das Thema Klimaschutz noch nicht völlig aufgegeben, auch wenn er der Wettbewerbsfähigkeit der US-Energiewirtschaft einen höheren Stellenwert einräumt. Das Pariser Klimaschutzabkommen habe die US-Unternehmen im Wettbewerb mit anderen Ländern, darunter China, schlechter gestellt, sagte Trump am in Washington. "Die USA wurden sehr unfair behandelt."

Eine Rückkehr in das Abkommen sei "vorstellbar", sagte Trump. Er könne es jedoch nicht zulassen, dass die Wettbewerbsfähigkeit der US-Wirtschaft eingeschränkt werde. Die USA hielten auch ohne Paris den Klimaschutz hoch. Die Umweltschutzbehörde EPA sei sehr mächtig. Die USA stünden für saubere Luft und sauberes Wasser. "Aber wir wollen auch eine wettbewerbsfähige Wirtschaft", sagte der Präsident.

+++ 0.49 Uhr: Erneut gewaltsame Proteste in Tunesien +++

In Tunesien hat es in der dritten Nacht in Folge gewaltsame Proteste gegeben. In der nordtunesischen Stadt Siliana bewarfen Jugendliche die Sicherheitskräfte mit Steinen und Molotow-Cocktails, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichtete. Die Polizei setzte Tränengas ein. Wie ein weiterer AFP-Reporter berichtete, zündeten in Kasserine im Zentrum des Landes junge Demonstranten Reifen an, um Straßen zu blockieren. Sie bewarfen die Polizei mit Steinen. Die Proteste richten sich gegen steigende Lebenshaltungskosten und die Sparpolitik der Regierung. Auch in Tebourba westlich der Hauptstadt Tunis seien am Mittwochabend Demonstranten auf die Straße gegangen, berichteten Einwohner. Die Polizei habe Tränengas eingesetzt, sagte ein Einwohner.

+++ 0.05 Uhr: NRW stellt mehr Geld für Loveparade-Opfer bereit +++

Das Land Nordrhein-Westfalen will den Opfern und Hinterbliebenen der Loveparade-Katastrophe während des laufenden Prozesses in Düsseldorf stärker finanziell helfen. "Der Prozess vor dem Landgericht ist für die Betroffenen nun erneut mit erheblichen Belastungen verbunden. Die Landesregierung will Opfer und Angehörige bei der Bewältigung dieser Belastungen unterstützen", sagte Sozialminister Karl-Josef Laumann (CDU) der "Bild"-Zeitung.

Dem Zeitungsbericht zufolge sollen in diesem Jahr 300.000 Euro an Landesmitteln an die Stiftung "Duisburg 24.07.2010" fließen, damit Angehörige während des Verfahrens durch Betreuerteams vor Ort psychologisch und seelsorgerisch unterstützt werden können. Weitere 100.000 Euro sollen durch einen Änderungsantrag zum Haushaltsgesetz 2018 mobilisiert, Nebenkläger so bei ihren Unterkunfts- und Reisekosten teilweise entlastet werden.