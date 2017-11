Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 7.01 Uhr: US-Mörder Charles Manson ist tot +++

Der als mehrfacher Mörder verurteilte US-Kriminelle Charles Manson ist tot. Er starb gestern Abend (Ortszeit) in einem Krankenhaus in Kern County (Kalifornien) eines natürlichen Todes, wie die kalifornische Gefängnisbehörde mitteilte. Manson wurde 83 Jahre alt.

+++ 6.49 Uhr: Israel: Druck auf Premier Netanjahu wegen Korruptionsvorwürfen wächst +++

Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist zum zweiten Mal innerhalb von zwei Wochen von Korruptionsermittlern aufgesucht worden. Die Polizisten kamen am Sonntagnachmittag (Ortszeit) zu seiner privaten Residenz, um ihn zum inzwischen sechsten Mal zu Korruptionsvorwürfen zu befragen, wie die Zeitung "Haaretz" berichtete. Netanjahu und seine Frau Sara sollen unter anderem Zigarren und Champagner von mehreren reichen Geschäftsmännern angenommen haben.

Netanjahu steht wegen der Ermittlungen seit Monaten unter Druck. Das israelische Fernsehen hatte unter anderem berichtet, der befreundete israelische Hollywood-Produzent Arnon Milchan habe Netanjahu und seiner Frau Sara über Jahre Zigarren und Champagner im Wert von mehreren Hunderttausend Schekel (mehreren 25.000 Euro) geliefert. Es handele sich um illegale Schenkungen. Netanjahu dementiert, sich unredlich verhalten zu haben.

+++ 6.14 Uhr: Suche nach argentinischem U-Boot ausgeweitet +++

Nach dem Empfang möglicher Notsignale hat sich die Suche nach dem seit Mittwoch im Südatlantik vermissten U-Boot der argentinischen Marine intensiviert. An ihr beteiligten sich am Sonntag Flugzeuge und Schiffe aus Argentinien, Brasilien, Großbritannien, Chile und Uruguay sowie unter anderem vier unbemannte Mini-U-Boote der US-Marine und ein Nasa-Suchflugzeug. Erschwert wurde ihre Suche durch anhaltend heftige Stürme und hohen Wellengang. Das Wetter sollte sich erst am Dienstag bessern.

+++ 5.06 Uhr: Arbeitsagentur rechnet wegen Air Berlin mit 4000 Meldungen +++

Die Bundesagentur für Arbeit rechnet damit, dass sich rund 4000 ehemalige Mitarbeiter der insolventen Fluggesellschaft Air Berlin arbeitslos melden werden. Das geht nach Informationen des Redaktionsnetzwerks Deutschland aus einer Antwort der Behörde auf eine Anfrage der Linksfraktion im Bundestag hervor.

Danach hat die Pleite der Airline erhebliche finanziellen Folgen für die Arbeitsagentur (BA). Dem Bericht zufolge haben 7340 bisherige Air-Berlin-Beschäftigte Anspruch auf Insolvenzgeld, das für maximal drei Monate gezahlt wird. Die Nürnberger Behörde rechne dafür mit zusätzlichen Ausgaben von circa 55,2 Millionen Euro, hinzu kämen die Sozialversicherungsbeiträge. Die Kosten für die 4000 erwarteten Arbeitslosmeldungen könnten sich nach Berechnungen der Linken auf knapp 6,3 Millionen Euro belaufen.

+++ 3.21 Uhr: Französischer Inselgruppe Neukaledonien droht Tsunami +++

Nach einem erneuten Erdbeben im Pazifik vor Neukaledonien droht der zur Frankreich gehörenden Inselgruppe ein Tsunami. Das Pazifik-Tsunamiwarnzentrum in Hawaii warnte vor gefährlichen Wellen von bis zu einem Meter Höhe für Küstenabschnitte innerhalb einer Entfernung von 300 Kilometern vom Epizentrum. Dieses lag 82 Kilometer nordöstlich der Stadt Tadine bei den Loyalitätsinseln. Die US-Erdbebenwarte (USGS) gab die Stärke des Bebens mit 7,0 an. Neukaledonien ist bekannt für seine Traumstrände und Korallenriffe. Die Inselgruppe liegt rund 1500 Kilometer östlich von Australien.

+++ 1.46 Uhr: Ex-Mitglied von Chiles Militärjunta gestorben +++

Das ehemalige Mitglied der chilenischen Militär-Junta, Fernando Matthei, ist tot. Der Luftwaffengeneral starb am Sonntag - dem Tag der Präsidentenwahl in Chile - im Alter von 92 Jahren in einem Krankenhaus in Santiago de Chile, wie die Luftwaffe mitteilte. Matthei war als Luftwaffenkommandeur Teil der von Augusto Pinochet angeführten Junta von 1978 bis zur Übergabe der Regierung 1990 an den gewählten Präsidenten Patricio Aylwin. Matthei war Vater von Evelyn Matthei, die 2013 als Kandidatin der heute von Sebastián Piñera angeführten Mitte-Rechts-Koalition die Präsidentenwahl gegen Michelle Bachelet verlor.

+++ 1.05 Uhr: Unicef: Jedem zwölften Kind geht es schlechter als seinen Eltern +++

Jedem zwölfte Kind auf der Welt geht es einem Bericht des UN-Kinderhilfswerks Unicef zufolge schlechter als seinen Eltern. Weltweit sei für 180 Millionen Kinder in 37 Ländern die Wahrscheinlichkeit höher, in extremer Armut zu leben, nicht in die Schule zu gehen oder an Gewalt zu sterben als noch vor 20 Jahren, hieß es in dem heute in New York veröffentlichten Bericht. Gründe dafür seien vor allem Konflikte und schlecht arbeitende Regierungen.

Den stärksten Niedergang der Lebensqualität von Kindern beobachteten die Autoren des Berichts im Südsudan, aber auch in der Zentralafrikanischen Republik, in Syrien und im Jemen ging es Kindern schlechter als ihren Eltern.

+++ 0.59 Uhr: Chile: Piñera siegt bei Präsidentenwahl - Stichwahl nötig +++

Der konservative Unternehmer Sebastián Piñera hat die Präsidentenwahl in Chile nach ersten Hochrechnungen klar gewonnen, allerdings die absolute Mehrheit verfehlt. Nach Auszählung von 82 Prozent der Stimmen erreichte der 67-Jährige 36,7 Prozent, für Alejandro Guillier (64), den Bewerber der Allianz von Sozialisten, Sozialdemokraten und Kommunisten, votierten 22,6 Prozent. Zwischen den beiden Kandidaten mit den meisten Stimmen wird es am 17. Dezember zu einer Stichwahl kommen.

Die scheidende Staatschefin Michelle Bachelet (66), die bereits 2007-2011 Präsidentin war, durfte gemäß der Verfassung nicht für eine unmittelbar darauf folgende weitere Amtszeit kandidieren. Die Wahlbeteiligung lag bei knapp 50 Prozent.

+++ 0.10 Uhr: Simbabwes Präsident Mugabe klammert sich an die Macht +++

Simbabwes Präsident Robert Mugabe klammert sich an die Macht: In einer TV-Ansprache kündigte der 93-Jährige gestern Abend nicht wie erwartet seinen Rücktritt an, sondern bekräftigte seinen Anspruch auf das Amt. Zuvor hatte ihn seine Regierungspartei Zanu-PF als Parteichef abgesetzt und seinen Rivalen Emmerson Mnangagwa als neuen Parteivorsitzenden nominiert. Zudem stellte die Partei Mugabe ein Ultimatum, bis heute als Präsident abzutreten.