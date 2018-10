Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 10.44 Uhr: TV-Blackout abgewendet: Handball-WM 2019 live bei ARD und ZDF +++

Die Heim-Weltmeisterschaft der deutschen Handballer wird im kommenden Januar im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. ARD und ZDF haben sich mit der Sportmarketingagentur Lagardère Sports auf eine Übertragung der TV-Rechte für das Turnier verständigt, wie die öffentlich-rechtlichen Sender mitteilten. Damit wird eine Handball-WM erstmals seit 2013 in Deutschland wieder live im Free-TV zu sehen sein. "Handball ist eine großartige Mannschaftssportart. Viele von uns erinnern sich noch bestens an das Wintermärchen, die Heim-WM 2007, als Deutschlands Handballer im eigenen Land Weltmeister wurden", sagte ZDF-Intendant Thomas Bellut.

Das ZDF wird unter anderem das WM-Eröffnungsspiel der deutschen Mannschaft am 10. Januar (18.15 Uhr) in Berlin gegen Korea live übertragen. Die ARD steigt am 14. Januar mit der Partie gegen Russland in die Live-Berichterstattung ein.

Darüber hinaus sicherten sich ARD und ZDF bereits die TV-Rechte für die Handball-Weltmeisterschaften 2021, 2023 und 2025 sowie für die Europameisterschaften 2020, 2022 und auch die EM 2024 in Deutschland. "Wir freuen uns sehr, dass die Handball-Weltmeisterschaften den Weg zurück ins frei empfangbare Fernsehen gefunden haben und wir auch weiterhin über die Handball-Europameisterschaften live, kompetent und umfassend berichten können", sagte der ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm.

+++ 10.30 Uhr: Mindestens zwei Tote bei Untergang von Flüchtlingsboot vor türkischer Küste +++

Beim Untergang eines Flüchtlingsboots vor der türkischen Küste sind am Montag mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen. Rettungskräfte retteten nach dem Unglück vor der Küste von Bodrum im Südwesten der Türkei zunächst 17 Flüchtlinge, wie die Küstenwache mitteilte. Drei weitere Menschen, die selbst ans Ufer geschwommen waren, wurden ebenfalls ins Krankenhaus gebracht. Zwei Flüchtlinge seien aber später im Krankenhaus gestorben.

Die Rettungskräfte suchten noch nach mehreren Vermissten. Wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu und der Sender NTV berichtete, waren fast 30 Menschen auf dem Boot. Die Flüchtlinge wollten demnach vermutlich auf die griechische Inseln Kos gelangen. Zur Nationalität der Flüchtlinge äußerten sich die türkischen Behörden nicht.

+++ 10.19 Uhr: Palästinensischer Angreifer von israelischen Soldaten erschossen +++

Israelische Soldaten haben nach Armeeangaben einen Attentäter in Hebron im besetzten Westjordanland erschossen. Der Mann habe einen Soldaten mit einem Messer angegriffen und leicht verletzt, teilte die Armee mit. Soldaten hätten daraufhin auf ihn geschossen. Das Gesundheitsministerium in Ramallah bestätigte den Tod des Palästinensers. Nach Angaben der Armee fand der Angriff nahe der Patriarchengräber (Ibrahimi-Moschee) statt. Die religiöse Stätte ist für Juden, Christen und Muslime heilig - und heute in eine Moschee und eine Synagoge aufgeteilt.

Hebron oder auf Arabisch Al-Chalil ("der Freund" oder "der Liebhaber") im Süden des Westjordanlands hat rund 210.000 Einwohnern. Die Palästinensische Autonomiebehörde kontrolliert einen Teil der Stadt, Israel den anderen. In dem von Israel kontrollierten Teil leben 800 jüdische Siedler inmitten von etwa 50.000 Palästinensern - dort befinden sich auch die Patriarchengräber.

+++ 9.42 Uhr: Trudeau: Zusammenarbeit mit Trump "nicht immer einfach" +++

Die Zusammenarbeit mit US-Präsident Donald Trump ist für den kanadischen Premierminister Justin Trudeau "nicht immer einfach". "Er weiß es und ich weiß es auch", sagte Trudeau am Sonntagabend in einem Fernsehinterview über sein schwieriges Verhältnis zu Trump. Trump und er seien bei vielen Themen nicht einer Meinung und es sei "manchmal schwer, Gemeinsamkeiten zu finden". Beide hätten aber geschafft, dies "ganz gut" zu meistern.

Die Spannungen zwischen Trump und Trudeau waren nach dem G7-Gipfel im Juni eskaliert, als der US-Präsident den kanadischen Regierungschef im Streit um US-Strafzölle als "sehr unehrlich und schwach" beschimpft hatte.

Trudeau begrüßte nun die Einigung auf das neue USA-Mexiko-Kanada-Abkommen (USMCA), das auf Betreiben des US-Präsidenten das fast 25 Jahre alte Nafta-Handelsabkommen ersetzen soll. Trudeau sagte, er habe in den wochenlangen Verhandlungen sein Ziel erreicht, sich "für die Kanadier einzusetzen".

+++ 9.40 Uhr: Zehn Tote und knapp 3000 Verletzte nach Wildunfällen in Deutschland +++

Wildunfälle auf Deutschlands Straßen haben im vergangenen Jahr zehn Menschen das Leben gekostet. 606 Menschen wurden schwer und 2308 leicht verletzt, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden berichtete.

Die meisten der insgesamt 2551 Wildunfälle mit Personenschaden gab es 2017 in Bayern und Niedersachsen, dabei wurden jeweils zwei Menschen getötet - die wenigsten naturgemäß in Stadtstaaten wie Bremen und Hamburg. Im Oktober ereigneten sich die meisten Wildunfälle (282), die wenigsten im Februar (124).

Seit 1991 bewegt sich die Zahl der Wildunfälle mit Personenschaden nach Angaben des Statistischen Bundesamtes zwischen 2249 und 2931. Die meisten Menschen starben durch solche Unfälle im Jahr 1994: 49 Opfer waren damals zu beklagen. Die wenigsten Verkehrstoten durch Wild gab es im Jahr 2013, als es 7 Opfer gab. Welche Wildtiere in die Unfälle verwickelt waren, wird in der Statistik nicht erfasst.

+++ 9.29 Uhr: Bremsprobleme am Unglückszug in Taiwan +++

Das schwere Zugunglück in Taiwan mit mindestens 18 Toten ist möglicherweise durch Bremsversagen ausgelöst worden. Der Lokführer des Puyuma-Expresszugs habe etwa eine halbe Stunde vor dem Unglück am Sonntagnachmittag seine Zentrale mehrere Male kontaktiert und um technische Hilfe wegen eines Problems mit dem Bremssystem gebeten, sagte ein Technischer Leiter der Eisenbahnbehörde vor der Presse in Taipeh. Weitere Einzelheiten wurden zunächst noch nicht bekannt.

Der Zug mit 366 Menschen an Bord war am Sonntag in der östlichen Stadt Suao entgleist. 187 Menschen wurden verletzt. Sechs Menschen wurden tot aus einem Waggon geborgen, neun weitere Leichen lagen außerhalb des Zugs, drei Menschen starben im Krankenhaus. Das jüngste Opfer war neun Jahre alt. Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen besuchte am Montag die Unglücksstelle. Es war das schwerste Eisenbahnunglück auf der Insel seit 1991.

+++ 9.11 Uhr: Umfrage: Grüne mit 21 Prozent an zweiter Stelle hinter Union und vor AfD +++

Die Grünen können ihren Aufschwung in den Umfragen weiter fortsetzen. Laut einer veröffentlichten Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa im Auftrag von RTL und n-tv stieg ihr Wert im Vergleich zur Vorwoche um zwei Prozentpunkte auf 21 Prozent. Damit liegt nur noch die Union mit aktuell 27 Prozent vor den Grünen. Allerdings geht die Mehrheit der Bundesbürger davon aus, dass der grüne Höhenflug nicht von Dauer ist.

Die AfD kommt in der Umfrage auf 15 Prozent, die SPD auf 14, FDP und Linke auf neun Prozent. Fünf Prozent würden eine Kleinpartei wählen und 26 Prozent aller Wahlberechtigten sind unentschlossen oder würden nicht wählen gehen. Mehr als die Hälfte der Befragten glaubt, dass "der Höhenflug der Grünen bald wieder zu Ende sein wird". Lediglich ein Drittel denkt, dass die Grünen die SPD dauerhaft als Volkspartei ablösen werden.

+++ 9.08 Uhr: Bundesländer fordern mehr EU-Fördergelder für heimische Stahlindustrie +++

Eine Allianz mehrerer Bundesländer fordert mehr EU-Fördergelder für die Entwicklung klimaschonender Technologien in der Stahlindustrie. Wie das "Handelsblatt" und die "Süddeutsche Zeitung" am Montag berichteten, wollen sich sechs Länder bei der EU-Kommission und der Bundesregierung für Entlastungen im Emissionsrechtehandel einsetzen. Das geht aus einer gemeinsamen Erklärung hervor, die auf dem am Montagnachmittag in Saarbrücken beginnenden Nationalen Stahlgipfel verabschiedet werden soll.

Konkret geht es um die Länder Brandenburg, Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen und das Saarland selbst. "Die Stahlindustrie ist eine wichtige Grundstoffindustrie, die für viele nachgelagerte Herstellungsprozesse eine wichtige Bedeutung hat", zitierte das "Handelsblatt" die saarländische Wirtschaftsministerin Anke Rehlinger (SPD), die zu dem Gipfel einlädt. "Wer Re-Industrialisierung will, braucht dafür eine global wettbewerbsfähige Stahlindustrie."

+++ 8.37 Uhr: US-Sängerin Abdul fällt von der Bühne ins Publikum +++

Schrecksekunde für Paula Abdul und ihre Fans: Die US-Sängerin ("Straight Up") ist am Wochenende bei einem Konzert in Biloxi (US-Bundesstaat Mississippi) von der Bühne gefallen, wie ein Video im Internet zeigt. Die auch als Schauspielerin erfolgreiche 56-Jährige sang gerade den 90er-Jahre-Song "The Promise Of A New Day", als sie dem Bühnenrand immer näher kam und schließlich kopfüber ins Publikum fiel. Die Fans kreischten kurz auf, dann brach das Video ab. "Sie hat sich offenbar nicht verletzt und das Konzert wie ein Champion beendet", sagte der Zuschauer, der das Video nach eigenen Angaben gefilmt hatte, dem US-Portal "People".

2017 sind in Deutschland zehn Menschen bei Wildunfällen ums Leben gekommen. Dies geht aus Angaben des Statistischen Bundesamts hervor. Demnach wurden außerdem 606 Personen schwer- und 2308 Personen leicht verletzt.

Die meisten der insgesamt 2 551 Wildunfälle mit Personenschaden gab es 2017 in Bayern (471 Unfälle mit Personenschaden, bei denen 2 Menschen getötet wurden) und Niedersachsen (355 Unfälle, 2 Getötete), die wenigsten in den Stadtstaaten Bremen (0 Unfälle) und Hamburg (2 Unfälle, keine Getöteten).

+++ 7.51 Uhr: Grünen-Chefin Baerbock: Auch genehmigte Rüstungsexporte an Saudi-Arabien auf Eis legen +++

Grünen-Chefin Annalena Baerbock hat nach der Tötung des Journalisten Jamal Khashoggi die Bundesregierung aufgefordert, auch bereits genehmigte Rüstungsexporte an Saudi-Arabien auf Eis zu legen. "Das würde Saudi-Arabien richtig, richtig treffen", sagte Baerbock im ZDF-"Morgenmagazin". Die Ankündigung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU), die sich am Sonntagabend für einen vorläufigen Stopp von Rüstungsexporten an Saudi-Arabien ausgesprochen hatte, kritisierte Baerbock als zu vage.

"Eigentlich hatte die große Koalition schon im Koalitionsvertrag angekündigt, dass es keine Rüstungsexporte mehr nach Saudi-Arabien gibt", sagte die Grünen-Chefin. Dies sei auch eine Vorgabe aus den europäischen Rüstungsexportrichtlinien. Trotzdem seien erst kürzlich wieder Ausfuhren an Saudi-Arabien genehmigt worden.

+++ 7.18 Uhr: Harry und Meghan mit separatem Programm in Australien +++

Prinz Harry und Meghan sind am Montag auf ihrer Pazifikreise eigene Wege gegangen. Kurz nach ihrer Landung auf dem Flughafen von Hervey Bay im australischen Bundesstaat Queensland eilte der Prinz zu einem wartenden Boot, das ihn zu einem Treffen mit Ureinwohnern auf der Sandinsel Fraser Island bringen sollte. Seine im vierten Monat schwangere Frau fuhr derweil zum Ausspannen in ein Luxus-Resort auf der gleichen Insel. Der Kensington Palast in London hatte schon am Sonntag mitgeteilt, dass die Herzogin von Sussex nun etwas kürzer treten würde.

+++ 6.59 Uhr: Ausgangssperre nach tödlicher Gewalt in Nigeria verhängt +++

Nach tödlichen Zusammenstößen zwischen jungen Christen und Muslimen in Nigeria haben die Behörden in der Stadt Kaduna eine 24-stündige Ausgangssperre verhängt. Mit der Maßnahme solle die Situation unter Kontrolle gebracht werden, erklärte Gouverneur Nasir Al-Rufai. Er rief die Bewohner von Kaduna zur Friedfertigkeit auf. Bei der Gewalt in Kaduna wurden in den vergangenen Tagen mindestens 55 Menschen getötet. Die Kämpfe zwischen Angehörigen der muslimischen Volksgruppe der Hausa und der christlichen Volksgruppe der Adara hatten am Donnerstag nach einem Streit auf einem Markt begonnen. Zunächst soll es zwei Tote gegeben haben. Später sollen junge Adara Hausa angriffen, Häuser niedergebrannt und Dutzende Menschen getötet haben.

+++ 6.04 Uhr: Mehrheit der Deutschen laut Umfrage gegen Zeitumstellung +++

Eine große Mehrheit der Deutschen will die Abschaffung der Zeitumstellung. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der Krankenkasse DAK, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Demnach sind 80 Prozent der Befragten der Meinung, dass das Drehen an den Uhren überflüssig ist und abgeschafft werden sollte. Mehr als jeder Vierte berichtet laut DAK von gesundheitlichen Problemen bei der Umstellung auf die Winterzeit.

+++ 5.14 Uhr: Beteiligung an Nato-Großmanöver kostet Deutschland 90 Millionen Euro +++

Die Beteiligung der Bundeswehr am Nato-Großmanöver "Trident Juncture" wird die deutschen Steuerzahler rund 90 Millionen Euro kosten. Gut die Hälfte der Summe fließt ins Gastgeberland Norwegen, wo unter anderem für die Verpflegung und Bereitstellung von Feldlagern bezahlt werden muss. Der Rest ist für den Hin- und Rücktransport von Personal und Material eingeplant, wie die Deutsche Presse-Agentur aus dem Verteidigungsministerium erfuhr.

+++ 5 Uhr: Trotz Verbots landet Beifang offenbar weiter im Meer +++

Um unerwünschten Beifang in der Fischerei zu reduzieren, hatte die EU 2013 ein Rückwurfverbot beschlossen. Aktuelle Daten des Internationalen Rates für Meeresforschung (Ices) legen nun aber nahe, dass das Verbot, das seit 2015 schrittweise, aber verbindlich eingeführt wird, offenbar nicht greift. Die Forscher haben im Jahr 2017 für die Dorschfischerei in der östlichen Ostsee mindestens 11,2 Prozent Beifänge ausgemacht. Beim Kabeljau in der Nordsee waren es rund 19 Prozent. "Die Ices-Daten zeigen, dass sich das Rückwurfverhalten kaum verändert hat", sagt der Direktor des Thünen-Instituts für Ostseefischerei, Christopher Zimmermann. Auch wenn die unbeabsichtigt gefangenen Fische wieder ins Meer geworfen werden, sterben sie meist an ihren Verletzungen.

+++ 4.46 Uhr: Oettinger warnt im Fall Khashoggi vor überstürzten Reaktionen +++

Nach dem Tod des saudiarabischen Journalisten Jamal Khashoggi hat sich EU-Kommissar Günther Oettinger (CDU) gegen einen sofortigen vollständigen Stopp von Waffenexporten in das Königreich ausgesprochen. Zwar könnten Entscheidungen über "einzelne Rüstungsexporte" zurückgestellt werden, sagte Oettinger den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Eine grundsätzliche Entscheidung sollte man aber erst treffen, wenn eine umfassende Aufklärung geschehen ist - oder wenn man Vertuschung bei den Saudis vermuten muss." Saudi-Arabien habe zwar eine "Tötung" Khashoggis zugegeben, sagte der CDU-Politiker. "Aber es ist noch nicht klar, ob es ein gemeiner Mord war." Es bestehe weiter Bedarf, "den Ablauf des möglichen Verbrechens aufzuklären".

+++ 4.29 Uhr: Fußboden gibt unter Partygästen nach - 30 Verletzte +++

Eine Studentenparty in den USA hat ein jähes Ende im Keller des Tanzlokals genommen - mit über 30 Verletzten. Als die jungen Menschen fröhlich tanzten und sprangen, brach der Boden unter ihren Füßen weg, berichtete der Sender CBS über die Ereignisse an der Clemson Universität im US-Staat South Carolina. Wie viele Studenten zu der Party gekommen waren, konnte vorerst nicht ermittelt werden. Die meisten der Opfer erlitten Knochenbrüche.

+++ 3.23 Uhr: Australien entschuldigt sich bei Opfern sexuellen Missbrauchs +++

Australiens Regierungschef Scott Morrison hat sich offiziell bei Opfern von sexuellem Kindesmissbrauch in Institutionen wie der katholischen Kirche entschuldigt. Das Land müsse die "verlorenen Schreie unserer Kinder" anerkennen und sich dafür entschuldigen. "Heute steht Australien vor einem Trauma, einer Abscheulichkeit, die zu lange trotz ihrer Augenscheinlichkeit übersehen wurde", sagte Morrison vor dem Parlament, in dem sich auch hunderte von Opfern und deren Familien eingefunden hatten. Australien habe lange "nicht zugehört, nicht geglaubt und keine Gerechtigkeit geboten". Den Opfern, Eltern, Familien und auch nicht gehörten Informanten sprach er öffentlich eine Entschuldigung aus: "Sorry."

Eine Kommission hatte im Vorjahr nach fünf Jahre dauernden Untersuchungen festgestellt, dass geschätzt rund 60 000 Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch in australischen Institutionen wurden und Anspruch auf Entschädigung haben. Zu den Einrichtungen gehört auch die katholische Kirche.

+++ 2.03 Uhr: Hurrikan der Stärke 3 steuert auf Mexiko zu +++

Ein Hurrikan der Stärke 3 hat sich im Pazifik gebildet und nähert sich Mexiko. Hurrikan "Willa" erreichte Windgeschwindigkeiten von 185 Stundenkilometern und dürfte bald auf die zweithöchste Kategorie 4 hochgestuft werden, wie das US-Hurrikan-Zentrum (NHC) mitteilte. Der Wirbelsturm befand sich zu diesem Zeitpunkt rund 400 Kilometer südwestlich von Cabo Corrientes an der Westküste Mexikos. Er dürfte am Dienstagabend Mexiko erreichen.

+++ 0.01 Uhr: US-Polizei entdeckt mehr als 60 Föten in Bestattungshaus in Detroit +++

Die US-Polizei hat laut Medienberichten in einem Bestattungsunternehmen in der Stadt Detroit mehr als 60 Föten gefunden. Bei der Durchsuchung des Perry Funeral Home wurden bereits am Freitag die Überreste von 36 Föten in Kisten und 27 weiteren in Kühlschränken entdeckt, wie Polizeichef James Craig sagte. "Das ist unglaublich", zitierte die der Zeitung "Detroit News" den Beamten. Die Behörden des Bundesstaates Michigan entzogen dem Bestattungsinstitut vorerst die Genehmigung. Eine Woche zuvor hatten Ermittler in einem anderen Bestattungshaus der Stadt hinter eine Deckenverkleidung zehn Föten gefunden. Die Polizei weite ihre Ermittlungen aus, sagte Craig. Es sei etwa unklar, ob finanzielle Machenschaften dahinter steckten. Die Ermittlungen richteten sich auf möglicherweise nicht ausgefüllte Totenscheine, nicht beantragte Bestattungen und nicht eingeholte Genehmigungen von Eltern, die Föten zurückzuhalten.