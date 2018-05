Die Meldungen im Überblick:

+++ 9.02 Uhr: Tödliche Testfahrt: Vater stirbt vor den Augen seiner Kinder +++

Das Ausprobieren seines Geländewagens hat für einen 47-Jährigen in Österreich tödlich geendet. Auf einer steilen Wiese in der Nähe von Kitzbühel verlor der Mann aus dem Raum München vor den Augen seiner Kinder die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Auto überschlug sich mehrmals und prallte nach 150 Metern gegen einen Baum. Dabei erlitt der 47-Jährige am späten Donnerstagnachmittag tödliche Verletzungen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Seine beiden Söhne im Alter von vier und sechs Jahren hatte der Mann zuvor am Rand der Wiese aussteigen lassen. Die Kinder wurden von einem Kriseninterventionsteam betreut.

+++ 9 Uhr: Indonesischer Vulkan Merapi treibt Hunderte in die Flucht +++

Auf der indonesischen Insel Java hat ein Ausbruch des Vulkans Merapi mehrere hundert Menschen in die Flucht getrieben. Der etwa 2900 Meter hohe Vulkan, der als einer der gefährlichsten der Welt gilt, spuckte Asche mehr als fünf Kilometer in den Himmel, wie die nationale Katastrophenschutzbehörde mitteilte. Sie forderte die Bevölkerung auf, den Merapi in einem Umkreis von zwei Kilometern unbedingt zu meiden. Mehrere hundert Anwohner flüchteten bereits in weiter entfernte Unterkünfte

+++ 7.30 Uhr: Sieben Tote auf australischer Farm entdeckt +++

Auf einer Farm in Australien sind sieben Leichen gefunden worden. Die vier Kinder und drei Erwachsenen wurden auf einem Grundstück in der Gemeinde Osmington im Südwesten des Kontinents entdeckt, wie die Polizei mitteilte. Ein Polizeisprecher sprach von einer "großen Tragödie". Nach Medienberichten war es möglicherweise ein Familiendrama. Der Fernsehsender ABC meldete unter Berufung auf Polizeiquellen, es handle sich um Morde mit anschließendem Suizid. Offiziell gab es dazu zunächst keine näheren Angaben. Fünf der Leichen wurden in dem Hauptgebäude der Farm gefunden. Zwei weitere Leichen lagen außerhalb. Zudem wurden dort auch zwei Schusswaffen sichergestellt. Osmington liegt etwa 270 Kilometer entfernt von Perth, der einzigen Großstadt an Australiens Westküste.

+++ 5.30 Uhr: Bundesumweltministerin Schulze lehnt Plastiksteuer ab +++

Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) lehnt eine Steuer auf Kunststoffverpackungen ab. "Ich bezweifle, dass ein paar murrend an der Kasse bezahlte Cent zu einem Umdenken führen", sagte Schulze dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Aus Umweltsicht sei "keine neue Steuer, sondern eine intelligentere Steuerung, die zu weniger Abfall und mehr Recycling" führe, notwendig. Schulze wandte sich damit gegen einen von der EU-Kommission und den Grünen vorgebrachten Vorschlag für eine EU-weite Plastiksteuer.

+++ 5 Uhr: Iran dementiert Beteiligung an Angriffen auf Israel +++

Das iranische Außenministerium hat eine iranische Beteiligung an den Raketenangriffen auf israelische Armeeposten tags zuvor auf den Golanhöhen dementiert. Israel benutze "frei-erfundene und grundlose" Unterstellungen, um Angriffe auf syrische Ziele zu rechtfertigen, sagte Außenamtssprecher Bahram Ghassemi.

Ghassemi kritisiere auch die Reaktion der internationalen Gemeinschaft. "Mit solchen Reaktionen wird dem zionistischen Regime (Israel) nur grünes Licht für weitere Aggressionen gegeben, die die Region nur unsicherer und instabiler machen", so der Sprecher laut Webportal des iranischen Außenministeriums.

Eine ähnliche Reaktion gab es bereits am Donnerstag auch vom Sicherheitsausschuss des iranischen Parlaments. "Das ist eine weitere Lüge des zionistischen Regimes für Propagandazwecke (gegen den Iran)", behauptete Ausschusssprecher Mohammad Nobandegani. Der Iran habe keine militärischen Stützpunkte in Syrien, sondern lediglich militärische Berater.