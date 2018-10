Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

In Mainz ist ein Diesel-Fahrverbot im nächsten Jahr möglich (13.35 Uhr)

EU-Parlament stimmt für Verbot von Wegwerfprodukten aus Plastik (13.42 Uhr)

Verwaltungsgericht: Mainz muss Dieselfahrverbot erwägen (13.35 Uhr)

Russe will tote Ehefrau in die Ukraine einschmuggeln (13.05 Uhr)

Kanadischer Rapper stürzt bei Dreh von Musikvideo von Flugzeug ( 4.41 Uhr)

Die Nachrichten des Tages:

+++ 13.42 Uhr: EU-Parlament stimmt für Verbot von Wegwerfprodukten aus Plastik +++

Das Europaparlament hat für ein Verbot von Trinkhalmen, Einweggeschirr, Wattestäbchen und anderen Wegwerfprodukten aus Plastik gestimmt. Ziel ist es vor allem, die Verschmutzung der Ozeane durch Kunststoffmüll zu bekämpfen. Über die Neuregelung entscheiden das Parlament und der Rat der EU-Staaten gemeinsam - sie müssen nun einen Kompromiss aushandeln.

+++ 13.35 Uhr: Verwaltungsgericht Mainz verhängt Diesel-Fahrverbote ab April 2019 +++

Mainz muss nach einer Gerichtsentscheidung ein Fahrverbot für ältere Dieselfahrzeuge erwägen. Es müsse zum 1. September 2019 kommen, wenn in den ersten sechs Monaten des kommenden Jahres der Mittelwert für Stickstoffdioxid (NO2) über dem Grenzwert liege, entschied das Verwaltungsgericht Mainz.

+++ 13.15 Uhr: Russe will tote Ehefrau in die Ukraine einschmuggeln +++

Mit der toten Ehefrau angeschnallt auf der Rückbank des Autos hat ein Russe versucht, in die Ukraine einzureisen. Der ukrainische Grenzschutz habe den Mann am Grenzübergang Hoptiwka in der Ostukraine festgenommen, teilte ein Sprecher der Behörde mit. Der Fahrer versuchte zunächst vorzutäuschen, dass seine Frau noch lebendig sei. Dann aber zeigte er den Grenzern den Totenschein für seine zwei Tage vorher gestorbene Gattin. Mit seinem ukrainischen Sohn wollte er die Tote im Gebiet Saporischschja im Süden der Ukraine beisetzen lassen. Die russische Grenzkontrolle hatte ihn problemlos passieren lassen. Dagegen nahmen die ukrainischen Behörden vorläufig Ermittlungen wegen Mordes auf.

+++ 10.44 Uhr: Tusk: Heuchelei im Fall Khashoggi würde Schande über EU bringen +++

EU-Ratspräsident Tusk hat im Fall des getöteten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi vorbehaltlose Aufklärung gefordert. "Das war ein solch furchtbares Verbrechen, dass schon der kleinste Hauch von Heuchelei Schande über uns bringen würde", sagte Tusk im EU-Parlament in Straßburg. Es sei nicht an ihm, zu entscheiden, wer in dem Fall wessen Interessen schützen wolle. "Aber ich weiß eines: Das einzige europäische Interesse besteht darin, alle Details dieses Falls zu enthüllen - egal, wer dahinter steckt."

+++ 10.35 Uhr: Regeln für Diesel-Nachrüstung sollen Anfang 2019 in Kraft treten +++

Die Regeln für Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel-Autos sollen Anfang des kommenden Jahres in Kraft treten. Das Bundesverkehrsministerium erarbeite "unverzüglich die rechtlichen und technischen Vorschriften für den Einsatz von Nachrüstungen, um Ausnahmen von Verkehrsbeschränkungen zu ermöglichen", heißt es in einem Eckpunktepapier, das das Bundeskabinett in Berlin verabschiedete. Die Maßnahmen sollten "schnellstmöglich zu Beginn des Jahres 2019 in Kraft gesetzt werden".

+++ 8.59 Uhr: 1,6-Milliarden-Dollar Lottojackpot ist geknackt +++

5, 28, 62, 65, 70. Zusatzzahl 5: Wer diese Zahlen auf seinem Lottoschein der US-Lottogesellschaft "Mega Millions" hatte, ist um bis zu 1,6 Milliarden Dollar (umgerechnet 1,4 Milliarden Euro) reicher. Es gibt mindestens einen Gewinner nach der Ziehung vom Dienstagabend. US-Medien berichteten unter Berufung auf die Lottobehörden im Bundesstaat South Carolina, dort sei ein Gewinnlos verkauft worden. Dies ist laut "Mega Millions" der bislang größte Jackpot der US-Geschichte. Anfang 2016 teilten sich drei Gewinner 1,58 Milliarden Dollar nach einem Jackpot der Lottogesellschaft "Powerball".

+++ 6.27 Uhr: Pflegebedürftige sollen künftig ohne Kassen-Genehmigung mit Taxi zum Arzt dürfen +++

Union und SPD wollen einem Medienbericht zufolge die Unterstützung von Pflegebedürftigen und deren Familien verbessern. Geplant sei unter anderem, dass Pflegebedürftige für Taxifahrten zum Arzt künftig keine Genehmigung der Krankenkasse mehr benötigen, berichten die Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland. Die Zeitungen berufen sich auf Änderungsanträge zum Pflegepersonalstärkungsgesetz im Bundestag. Demnach ist auch eine Entlastung für pflegende Angehörige vorgesehen. Müssen sie selbst in eine Reha-Klinik, können sie ihr pflegebedürftiges Familienmitglied mitnehmen und in der gleichen Einrichtung betreuen lassen.

+++ 5.04 Uhr. Grünen-Chefin Baerbock fordert Abzug von US-Atomwaffen aus Europa +++

Die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock hat einen Abzug der US-Atomwaffen aus Europa gefordert. Baerbock reagierte damit auf die Ankündigung der USA, aus dem Abrüstungsabkommen INF mit Russland auszusteigen. "Wenn es gar keine Regeln mehr gibt, ist erst recht auf nichts mehr Verlass", sagte Baerbock. "Gerade wenn der INF-Vertrag als letzter Pfeiler der europäischen Sicherheit wegbricht, ist es richtig, Europas Teilhabe an der nuklearen Abschreckung der USA gegenüber Russland zu beenden", fügte die Grünen-Chefin hinzu. "Alles andere befeuert das gefährliche Spiel des Wettrüstens."

+++ 4.41 Uhr: Kanadischer Rapper stürzt bei Dreh von Musikvideo von Flugzeug +++

Beim riskanten Dreh eines Musikvideos ist ein kanadischer Rapper von einem Flugzeug gestürzt und ums Leben gekommen. Jon James lief bei dem Stunt über den Flügel einer kleinen Cessna, wie sein Management mitteilte. Als der 33-jährige Rapper bei dem sogenannten Wingwalk auf der Tragfläche weiter nach außen lief, geriet die Maschine plötzlich in eine Abwärtsspirale. "Jon hat sich am Flügel festgehalten, bis es zu spät war", erklärte das Management. "Als er losließ, hatte er keine Zeit mehr, seinen Fallschirm zu öffnen."

Das Unglück nahe der Ortschaft Vernon in der kanadischen Provinz British Columbia ereignete sich bereits am Samstag. Die Polizei bestätigte den "Tod eines Fallschirmspringers". Medienberichten zufolge konnte der Pilot die Maschine sicher landen. Jon James war bekannt für riskante Stunts und war auch ein erfolgreicher Freeski-Fahrer. Sein Management startete jetzt einen Spendenaufruf, um für die Kosten der Beerdigung aufzukommen und die letzten Lieder des Rappers veröffentlichen zu können.

+++ 4.34 Uhr: Pläne für größtes Riesenrad der Welt in New York geplatzt +++

Die Pläne zur Errichtung des größten Riesenrads der Welt in New York sind geplatzt. "Nach Jahren der Planung teilen die Entwickler des New York Wheel mit großer Enttäuschung mit, dass der Traum, eine Weltklasse-Attraktion in Staten Island zu bauen, sich leider nicht erfüllen wird", hieß es in einer Erklärung. Das Riesenrad sollte mit rund 190 Metern das höchste der Welt werden. Es hatte sich ursprünglich schon 2015 im New Yorker Stadtteil Staten Island drehen sollen - mit Panoramablick über den Hafen, die Freiheitsstatue und die Skyline von Manhattan.

Einen konkreten Grund für die Aufgabe der Pläne nannten die Entwickler zunächst nicht. Zuletzt waren die Kosten des Projekts jedoch immer weiter angestiegen, der Bau hatte sich verzögert und war von Gerichtsstreits zwischen verschiedenen Investoren schließlich ganz aufgehalten worden.