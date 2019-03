Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

Fünf Tote bei Brand in Nürnberg (7.55 Uhr)

Guaidó ruft zu Anti-Maduro-Kundgebung auf (5.07 Uhr)

Bericht: Amazon will neue Supermarktkette starten (3.05 Uhr)

Maas nach Flugzeugpanne mit 20 Stunden Verspätung in Berlin gelandet (0.55 Uhr)

+++ 7.55 Uhr: Fünf Menschen sterben bei Feuer in Bayern +++

Bei dem Brand in einem Nürnberger Wohnhaus sind vier Kinder und eine Frau ums Leben gekommen. "Ein Säugling starb im Krankenhaus; drei Kinder im Alter von vier, fünf und sieben Jahren starben am Brandort", sagte eine Polizeisprecherin am Samstagmorgen. Auch eine 34-jährige Frau überlebte das Feuer nicht. Vier weitere Menschen kamen mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus.

Der Brand war am frühen Morgen in dem Einfamilienhaus in einem Nürnberger Industriegebiet ausgebrochen. Die Brandursache war zunächst unklar. "Wir haben derzeit keine Hinweise auf Brandstiftung, ermitteln aber in alle Richtungen", sagte die Polizeisprecherin.

+++ 6.27 Uhr: Kanadische Regierung leitet Auslieferungsverfahren gegen Huawei-Managerin ein +++

Die kanadische Regierung hat die Weichen für eine Auslieferung der Huawei-Finanzchefin Meng Wanzhou in die USA gestellt. Das Justizministerium in Ottawa stellte am Freitag nach eigenen Angaben formell fest, dass die Voraussetzungen für ein Auslieferungsverfahren erfüllt seien. China kritisierte das Vorgehen der kanadischen Behörden als politisch motiviert.

Die Finanzchefin des Smartphone- und Technologieriesen war Anfang Dezember auf Betreiben der USA in der westkanadischen Stadt Vancouver festgenommen worden. Sie kam später gegen Zahlung einer Millionen-Kaution und unter strengen Auflagen frei. Die US-Regierung wirft Meng Verstöße gegen die Iran-Sanktionen vor. Die Tochter von Firmengründer Ren Zhengfei wurde deshalb Ende Januar zusammen mit ihrem Unternehmen vor einem Bundesgericht in New York angeklagt.

+++ 5.07 Uhr: Venezuela: Guaidó ruft zu Anti-Maduro-Kundgebung auf +++

Venezuelas selbst ernannter Interimspräsident Juan Guaidó hat zu erneuten Protesten gegen die Regierung von Staatschef Nicolás Maduro an den Karnevalstagen in der kommenden Woche aufgerufen. "Wir werden die Tradition des Karnevals in eine große Protestaktion umwandeln", sagte Guaidó in Buenos Aires nach einem Treffen mit dem argentinischen Präsidenten Mauricio Macri.

Guaidó war auf seiner Südamerikatour zuvor am Freitagmorgen in Asunción mit Paraguays Staatschef Mario Abdó Benítez zusammengekommen. Am Samstag wolle er in Quito mit dem Präsidenten Ecuadors Lenín Moreno sprechen, erklärte der Interimspräsident. In Lima wird er dann nach lokalen Medienangaben am Sonntag erwartet.

+++ 4.13 Uhr: Nach Brandkatastrophe in Polen: "Escape Rooms" bundesweit überprüft +++

Zwei Monate nach dem Feuer in einem polnischen "Escape Room" mit fünf Toten ist in Deutschland vielerorts die Sicherheit in ähnlichen Einrichtungen kontrolliert worden. "Alle Betreiber haben bundesweit ihre Konzepte noch einmal selbst überprüft, ein großer Teil bekam zudem Besuch von Bauamt und Feuerwehr", sagte Martin Sommer, Projektleiter des Fachverbandes der Live Escape & Adventure Games (LEAG), der Deutschen Presse-Agentur. Bei einem Escape-Spiel müssen die Teilnehmer unter Zeitdruck Rätsel lösen, um sich aus geschlossenen Räumen zu befreien. Beliebt ist das bei Firmenfeiern und Geburtstagspartys.

+++ 3.05 Uhr: Bericht: Amazon will neue Supermarktkette starten +++

Der Onlinehandels-Gigant Amazon will laut einem Zeitungsbericht Dutzende neue Supermärkte in mehreren US-Großstädten eröffnen. Die erste Filiale solle bereits Ende des Jahres in der Westküstenmetropole Los Angeles aufgemacht werden, schrieb das "Wall Street Journal" am Freitag (Ortszeit) unter Berufung auf Insider. Für zwei weitere Geschäfte, die Anfang kommenden Jahres an den Start gehen sollen, seien bereits Mietverträge unterzeichnet worden. Eine Stellungnahme von Amazon gab es zunächst nicht. Zum Konzern von Tech-Unternehmer Jeff Bezos gehört bereits die Biosupermarktkette Whole Foods, die neuen Läden sollen dem Bericht zufolge aber nicht unter dieser Marke entstehen und andere, günstigere Produkte anbieten.

+++ 2.30 Uhr: Defekte Maschine legt Londoner Flughafen Stansted vorübergehend lahm +++

Ein defektes Flugzeug hat den Betrieb am Londoner Flughafen Stansted am Freitagabend vorübergehend zum Erliegen gebracht. Die Crew einer Laudamotion-Maschine musste den Start ihres Flugzeugs wegen Triebwerksproblemen am Abend abbrechen, wie es in einem Tweet der Fluggesellschaft hieß. Die Passagiere seien noch auf dem Rollfeld zum Verlassen der Maschine aufgefordert worden. Acht Passagiere erlitten leichte Blessuren, wie ein Flughafensprecher der britischen Nachrichtenagentur PA zufolge mitteilte.

Augenzeugen berichteten PA zufolge von einem "lauten Knall", wenige Sekunden, nachdem das Flugzeug zum Start beschleunigt hatte. Der Flughafen blieb rund drei Stunden lang gesperrt. Später wurde der Betrieb wieder aufgenommen

+++ 1.14 Uhr: Enkel tot: Brasiliens Ex-Präsident Lula darf für Beerdigung aus Haft +++

Brasiliens wegen Korruption inhaftierter Ex-Präsident Luíz Inácio Lula da Silva darf für die Beerdigung seines Enkels das Gefängnis verlassen. Die Justiz gab am Freitagabend (Ortszeit) einem entsprechenden Antrag seiner Anwälte statt, wie das Nachrichtenportal Uol berichtete. Der siebenjährige Enkel war Medienberichten zufolge in São Paulo am Mittag an einer Hirnhautentzündung gestorben.

Wie lange Lula Freigang haben wird, war zunächst nicht bekannt. Auch andere Details blieben aus Rücksicht auf die Privatsphäre der Familie geheim, hieß es. Der 73-Jährige, der Brasilien von 2003 bis Ende 2010 regiert hatte, sitzt in einem Gefängnis der Stadt Curitiba im Süden des Landes langjährige Haftstrafen ab.

+++ 0.55 Uhr: Maas nach Flugzeugpanne mit 20 Stunden Verspätung in Berlin gelandet +++

Nach seiner Flugzeugpanne im westafrikanischen Mali ist Bundesaußenminister Heiko Maas mit 20 Stunden Verspätung nach Berlin zurückgekehrt. Seine Ersatzmaschine landete in der Nacht zu Samstag gegen Mitternacht auf dem Flughafen Tegel. Wegen eines Hydraulikschadens an seinem Airbus A319 der Bundeswehr musste der Außenminister mit seiner rund 40-köpfigen Delegation seine Afrika-Reise um einen Tag verlängern. Die Flugbereitschaft schickte eine größere Ersatzmaschine vom Typ A340.

Maas nahm es gelassen: "Da geht die Welt nicht unter. Und in gewisser Weise gehört das auch zum Job." In den vergangenen Monaten war es immer wieder zu Pannen bei der Flugbereitschaft der Bundeswehr gekommen. Die spektakulärste traf Bundeskanzlerin Angela Merkel Ende November. Sie musste auf dem Weg nach Buenos Aires mit ihrer A340 "Konrad Adenauer" umkehren und mit Linie zum G20-Gipfel fliegen. Dort kam sie mit einem Tag Verspätung an. Für Maas war es die erste Panne nach mehr als 300 000 Flugkilometern in den ersten elf Monaten seiner Amtszeit.

+++ 0.21 Uhr: Bruder von Straßburg-Attentäter Chekatt festgenommen +++

Ein Bruder des Straßburg-Attentäters Chérif Chekatt ist nach einer "alarmierenden" Facebook-Botschaft festgenommen worden. Der 38-jährige Malek Chekatt sei in Straßburg in Gewahrsam genommen worden, verlautete aus französischen Ermittlerkreisen. Wie die Straßburger Zeitung "Les Dernières Nouvelles d'Alsace" auf ihrer Internetseite berichtete, postete der Bruder des Weihnachtsmarktattentäters zu einem Foto, das ihn schwerbewaffnet zeigt, Anschlagsdrohungen. Der 29-jährige Chekatt, ein Franzose mit algerischen Wurzeln, hatte am 11. Dezember in der Nähe des Straßburger Weihnachtsmarkts auf Passanten geschossen und sie mit einem Messer angegriffen. Fünf Menschen kamen ums Leben. Nach einer zweitägigen Großfahndung wurde Chekatt von der Polizei erschossen. Er hatte vor seiner Tat der Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) die Treue geschworen.