Die News von heute im stern-Ticker.

Die News von heute im stern-Ticker:

11.34 Uhr: Rohbau-Einsturz in Nigeria: Opferzahl steigt auf 36

Nach dem Einsturz eines 21-stöckigen Rohbaus im westafrikanischen Nigeria haben Helfer 36 Leichen geborgen. Neun Menschen seien lebend gerettet worden, seitdem das Gebäude am Montagnachmittag im Luxusviertel Ikoyi in der Wirtschaftsmetropole Lagos in sich zusammengebrochen war. Das sagte Ibrahim Farinloye, ein Sprecher des nationalen Rettungsdienstes NEMA, am Mittwoch. Am Dienstag hatte NEMA zunächst von 22 Toten gesprochen.

11.15 Uhr: Stieftochter missbraucht und geheiratet - zehn Jahre Haft

Für den jahrelangen, schweren sexuellen Missbrauch seiner Stieftochter ist ein 62 Jahre alter Mann vom Landgericht Schweinfurt zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Das bestätigte ein Gerichtssprecher. Der Mann sei wegen schweren sexuellen Missbrauchs eines Kindes in 54 Fällen, wegen Vergewaltigung, sexueller Nötigung, Menschenhandels zum Zweck der sexuellen Ausbeutung und des Besitzes von Kinderpornografie verurteilt worden. Rechtsmittel waren einen Tag nach dem Urteilsspruch noch nicht eingelegt worden, wie der Sprecher sagte. Nach Medienberichten hatte der 62-Jährige seine Stieftochter als Kind missbraucht, als Jugendliche zur Prostitution gezwungen - und später geheiratet. In der Ehe soll er sie vergewaltigt und gequält haben.

11.12 Uhr: Weltstrafgericht startet Ermittlungen gegen Venezuela

Der Internationale Strafgerichtshof wird offizielle Ermittlungen zu Verbrechen gegen die Menschlichkeit in Venezuela unter der autoritären Regierung von Präsident Nicolás Maduro einleiten. Dies geht aus einer Vereinbarung hervor, die der Chefankläger Karim Khan am mit Maduro in Venezuela unterzeichnete und in der die Regierung ihre Unterstützung der Arbeit des Gerichts zusichert. Es wären die ersten Ermittlungen des Weltstrafgerichts mit Sitz in Den Haag zu mutmaßlichen Verbrechen in einem südamerikanischen Land.

10.32 Uhr: Australien: Anklage gegen mutmaßlichen Entführer von Cleo erhoben

Gegen den mutmaßlichen Entführer der kleinen Cleo Smith in Australien ist Anklage erhoben worden. Dem 36-Jährigen werde vorgeworfen, ein Kind unter 16 Jahren in seine Gewalt gebracht zu haben, was allgemein als "Kindesdiebstahl" bezeichnet werde, berichtete der australische Sender ABC unter Berufung auf die Justiz. Der Mann habe bei der Anklageerhebung kaum Emotionen gezeigt. Auf die Frage, ob er die Vorwürfe verstanden habe, habe er lediglich genickt. Freilassung auf Kaution habe der Verdächtige nicht beantragt.

Zahlreichen Medienberichten zufolge soll er eine Obsession für Puppen haben und in seinem Haus auch viele Exemplare gesammelt haben. In sozialen Netzwerken kursierte ein Video von dem Mann, auf dem er sich selbst in einem Zimmer voller Puppen gefilmt haben soll.

10.03 Uhr: Lettland erklärt wegen Corona-Infektionen Gesundheitsnotstand

Wegen einer starken Zunahme der Corona-Infektionen hat Lettland am Montag einen dreimonatigen Gesundheitsnotstand ausgerufen. Nach den neuen Regeln dürfen öffentliche Gebäude nur noch mit Schutzmaske betreten werden, alle Angestellten des öffentlichen Dienstes müssen bis zum 15. November geimpft sein. Zuletzt wurden unter den 1,9 Millionen Einwohnern der Balten-Republik täglich mehr als eintausend Neuinfektionen registriert. Nur 48 Prozent der Letten sind vollständig gegen das Coronavirus geimpft. Das ist eine der niedrigsten Impfquoten in Europa, nur in Bulgarien, Rumänien und Kroatien ist die Impfquote noch niedriger.

9.54 Uhr: Messerangriff auf der Autobahn: Sohn attackiert Mutter im Stau

Eine Autofahrerin aus Bayern ist auf einer Autobahn in Österreich von ihrem Sohn mit einem Messer attackiert worden. Wie die Tiroler Polizei berichtete, gerieten die 72-Jährige Frau und der 40-jährige Mann in der Nähe von Innsbruck in einen Stau und mussten anhalten. Dabei sei es zu einem Streit gekommen, der schließlich eskaliert sei. Bei der Autobahnausfahrt Wattens sei der Sohn aus dem Fahrzeug ausgestiegen, habe die Fahrertür aufgemacht und habe auf seine Mutter mit einem Küchenmesser eingestochen.

Laut Polizei eilten mehrere Augenzeugen bei dem Vorfall am Mittwoch der Frau zu Hilfe und hielten den Angreifer fest, bis die Polizei eintraf. Nähere Angaben zu seinem Zustand und einem möglichen Tatmotiv machten die Ermittler nicht. Die Frau erlitt nicht lebensgefährliche Stich- und Schnittwunden an beiden Armen.

9.37 Uhr: Vier Prozent der Todesfälle 2020 gehen direkt auf Corona zurück

Vier von hundert Todesfällen in Deutschland im vergangenen Jahr gehen direkt auf das Coronavirus zurück. Insgesamt starben 985.572 Menschen, das waren 4,9 Prozent mehr als im Vorjahr, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Vier Prozent aller Todesfälle gingen direkt auf Covid-19 zurück - bei 39.758 Menschen war dies die ausschlaggebende Todesursache. Nicht enthalten sind jene Fälle, bei denen Corona auf dem Totenschein als Begleiterkrankung dokumentiert wurde.

Wie bereits in den Vorjahren waren den Angaben zufolge Herz- und Kreislauf-Krankheiten die mit Abstand häufigste Todesursache. Mit 338 001 Verstorbenen waren sie für ein Drittel (34 Prozent) aller Sterbefälle ursächlich. Krebserkrankungen waren für fast ein Viertel (23,5 Prozent) verantwortlich

9.26 Uhr: Helfer retten 400 Migranten im Mittelmeer

Die deutschen Hilfsorganisationen Sea-Eye und Mission Lifeline haben im zentralen Mittelmeer mehr als 400 Migranten von einem überfüllten Holzboot gerettet. Auf dem Kahn sei durch ein Leck bereits Wasser eingedrungen, teilte die Regensburger Organisation Sea-Eye mit. Mit dem Schiff "Sea-Eye 4" sollen nun insgesamt mehr als 800 Menschen auf die italienische Insel Lampedusa gebracht werden.

9.10 Uhr: UN-Sicherheitsrat verlängert EU-Militärmission in Bosnien und Herzegowina

Inmitten des Streits um das Amt des Hohen Repräsentanten in Bosnien-Herzegowina hat der UN-Sicherheitsrat einstimmig das Mandat der EU-Militärmission in dem Balkanstaat um ein Jahr verlängert. Zuvor hatte sich Russland geweigert, Ex-Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt als Hohen Repräsentanten anzuerkennen, der das Amt im August angetreten hatte. Um die Verlängerung der Mission Eufor Althea nicht zu gefährden, verzichteten die Ratsmitglieder auf den geplanten Auftritt Schmidts bei der Sitzung.

9.09 Uhr: Hunderttausende Öllampen zum indischen Lichterfest entzündet

Am Vorabend des hinduistischen Lichterfests Diwali hat die indische Stadt Ayodhya ein riesiges Lichtermeer inszeniert. 900.000 Öllämpchen wurden dort entzündet, wie örtliche Medien berichteten. Vom Informationschef des Bundesstaates, Uttar Pradesh, hieß es, dass es sich dabei um einen Weltrekord handle. Er teilte am Mittwoch auf Twitter auch das Foto einer angeblichen Bestätigung des Guinness-Buchs der Rekorde. Eine unabhängige offizielle Bestätigung von Guinness lag zunächst nicht vor.

9.04 Uhr: 8,5 Millionen Menschen in Deutschland haben zu wenig Wohnraum

Rund 8,5 Millionen Menschen in Deutschland haben zu wenig Wohnraum. Im vergangenen Jahr lebten damit 10,3 Prozent der Bevölkerung in Wohnungen, die nach europäischer Definition als überbelegt gelten, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Menschen in Städten, Alleinlebende sowie Alleinerziehende und deren Kinder waren überdurchschnittlich häufig betroffen.

Als überbelegt gilt eine Wohnung, wenn sie über zu wenige Zimmer im Verhältnis zur Personenzahl verfügt. Das traf im Jahr 2020 auf 16,4 Prozent der Minderjährigen in Deutschland zu. Sie sind damit die Altersgruppe, die am häufigsten zu beengt wohnt. Erwachsene zwischen 18 und 64 Jahren lagen mit einem Anteil von elf Prozent leicht über dem Durchschnitt der Gesamtbevölkerung. Hingegen lebten nur drei Prozent der ab 65-Jährigen zu beengt.

8.28 Uhr: Deutsche Industrie erhält weniger Aufträge als erwartet

Die deutsche Industrie hat im September zwar wieder mehr Aufträge erhalten, allerdings waren es weniger als erwartet. Zudem wurde das schwache Ergebnis vom August nochmals schwächer ausgewiesen. Im September seien 1,3 Prozent mehr Aufträge eingegangen als im Vormonat, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Analysten hatten mit einem deutlicheren Anstieg um 1,8 Prozent gerechnet. Der starke Rückgang vom August wurde aufgrund neuer Daten von 7,7 auf 8,8 Prozent korrigiert.

Vor Ort Wirtschaft Die Inflation ist da. Und das sind die tatsächlichen Auswirkungen in Deutschland

6.52 Uhr: Indonesien: Ein Toter und sechs Vermisste nach Bootsunglück auf Fluss

Bei einem Bootsunglück auf einem Fluss in Indonesien ist mindestens ein Mensch ums Leben gekommen. Sechs weitere würden im Bengawan Solo River in der Provinz Ost-Java vermisst, nachdem ihr motorbetriebenes Holzboot gekentert sei, sagte Adian Orianto, der Chef des Zivilschutzes. An Bord seien 17 Menschen gewesen. Eigentlich hätte es nur auf die andere Seite übersetzen sollen, sei dann aber von heftigen Strömungen erfasst worden, hieß es. Zehn Menschen seien gerettet worden.

6.30 Uhr: Studie: Medien- und Spielsucht während Corona bei Kindern gestiegen

Krankhaftes Computerspielverhalten und Social-Media-Sucht haben bei Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie einer Studie zufolge zugenommen. Das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) kommt in einer Untersuchung im Auftrag der Krankenkasse DAK zu dem Schluss, dass bei mehr als 4 Prozent der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten vorliegt.

Im Bereich Computerspiele hat sich demnach die Zahl der Betroffenen mit Suchtverhalten von rund 144.000 im Jahr 2019 auf 219.000 in diesem Jahr erhöht, bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Tiktok, Snapchat, WhatsApp oder Instagram von 171.000 auf 246.000.

6.07 Uhr: Israels Parlament verabschiedet entscheidenden Haushalt

Israels Parlament hat in Jerusalem dem Haushalt 2021 zugestimmt. Damit ist eine Neuwahl vorerst abgewendet. "Ein Feiertag für den Staat Israel", schrieb Ministerpräsident Naftali Bennett auf Twitter. Das Budget wurde mit einer Mehrheit von 61 der 120 Abgeordneten angenommen, wie israelische Medien berichteten. Anschließend begann das Parlament mit den Abstimmungen, um den Haushalt 2022 zu verabschieden.

Die Regierung unter Ministerpräsident Naftali Bennett von der ultrarechten Jamina-Partei hatte den Haushalt bis zum 14. November durch das Parlament bringen müssen. Sonst hätte sich die Knesset in Jerusalem automatisch aufgelöst. Eine Neuwahl hätte dann 90 Tage später stattfinden müssen.

Die neue Regierung unter Bennett war Mitte Juni vereidigt worden. Damit fand die politische Dauerkrise in Israel mit vier Wahlen binnen zwei Jahren ihr vorläufiges Ende. Die Koalition verfügt allerdings nur über eine hauchdünne Mehrheit im Parlament. Sie wird von insgesamt acht Parteien vom rechten bis zum linken Spektrum getragen - darunter ist erstmals eine arabische Partei.

CSD in Israel Erste Pride Parade seit Beginn der Pandemie: LGBT-Community feiert in Tel Aviv 1 von 10 Zurück Weiter Zurück Weiter Bild 1 von 10 der Fotostrecke zum Klicken: Endlich wieder am Christopher Street Day auf die Straße gehen: In Israel ist es im Gegensatz zu vielen anderen Städten auf der Welt in diesem Jahr wieder möglich. Mehr

6.00 Uhr: Studie: Medien- und Spielsucht bei Kindern während Corona gestiegen

Krankhaftes Computerspielverhalten und Social-Media-Sucht haben bei Kindern und Jugendlichen in der Corona-Pandemie einer Studie zufolge zugenommen. Das Deutsche Zentrum für Suchtfragen des Kindes- und Jugendalters (DZSKJ) kommt in einer Untersuchung im Auftrag der Krankenkasse DAK zu dem Schluss, dass bei mehr als 4 Prozent der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland ein sogenanntes pathologisches Nutzungsverhalten vorliegt.

Im Bereich Computerspiele hat sich demnach die Zahl der Betroffenen mit Suchtverhalten von rund 144.000 im Jahr 2019 auf 219.000 in diesem Jahr erhöht, bei der Nutzung von Social-Media-Plattformen wie Tiktok, Snapchat, WhatsApp oder Instagram stieg sie von 171.000 auf 246.000. Die DAK präsentiert die Studienergebnisse an diesem Donnerstag. Sie lagen der Deutschen Presse-Agentur vorab vor. Grundlage ist eine wiederholte Forsa-Befragung von Eltern und Kindern im Herbst 2019, im Frühjahr und Herbst 2020 und im Mai und Juni dieses Jahres.

5.14 Uhr: Lauterbach hält Corona-Kontrollen vieler deutscher Gastronomen für zu "läppisch"

Der SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hält die Corona-Kontrollen vieler Gastronomen und Veranstalter in Deutschland für zu "läppisch". In vielen Restaurants in Deutschland werde nur unzureichend überprüft, ob Gäste geimpft seien oder einen aktuellen Schnelltest vorweisen könnten, sagte Lauterbach am Mittwoch im "Spiegel"-Spitzengespräch. Um der vierten Welle zu begegnen, halte er weitere Einschränkungen schon bald für unabdingbar.

Der SPD-Politiker forderte von den Bundesländern klare Regelungen: "2G bringt am meisten, das ist der Königsweg". Er empfahl, Restaurants, Clubs und andere Veranstaltungsorte nur noch für Geimpfte oder Genesene zu öffnen.

Der Politik warf der Gesundheitsexperte vor, zu spät ausreichend über die Notwendigkeit der Auffrischungsimpfungen aufgeklärt zu haben. "Die gesamte erwachsene Bevölkerung wird noch mal eine Booster-Impfung brauchen", sagte er. Es sei ein Fehler gewesen, die Impfzentren vorschnell abzuwickeln.

4.30 Uhr: Umfrage: Fachkräftemangel größer als erwartet

Der Fachkräftemangel ist für zunehmend viele Unternehmen in Deutschland einer Umfrage zufolge ein Problem. Zwei Drittel (66 Prozent) der befragten Entscheider aus unterschiedlich großen Unternehmen gaben an, Fachkräfteengpässe zu haben. 29 Prozent sehen sich davon zurzeit nicht betroffen. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Analyse im Auftrag der Bertelsmann Stiftung, für die das Forschungsunternehmen Civey von August bis Oktober rund 7500 Entscheider befragt hatte.

Im Vergleich zur Erhebung 2020, bei der 55 Prozent Engpässe sahen und 38 Prozent nicht, bedeute das eine Verschärfung der Lage. Der derzeit beschriebene Mangel an qualifizierten Arbeitskräften falle auch deutlich größer aus, als ihn die Unternehmen vor Jahresfrist erwartet hätten, hieß es in Gütersloh. Dabei unterscheide sich die Lage je nach Branche, Region, Berufsbild und Qualifikation.

4.20 Uhr: Pflegerat befürwortet Testpflicht für ungeimpftes Personal

Der Deutsche Pflegerat unterstützt Pläne für eine Testpflicht von ungeimpften Beschäftigten in Pflegeeinrichtungen, lehnt eine Impfpflicht aber ab. "Verpflichtende Tests finden wir absolut richtig, weil wir natürlich einen Schutz für die Bewohnerinnen und Bewohner aufbauen müssen", sagte die Präsidentin Christine Vogler der Deutschen Presse-Agentur. Im Pflegerat haben sich große Berufsverbände der Pflegebranche zusammengeschlossen.

Vogler wies darauf hin, dass neben dem Pflegepersonal auch Betreuer, Pflegehelferinnen und -helfer, Küchenhilfen oder Reinigungskräfte in den Einrichtungen tätig seien und forderte vor dem Hintergrund von Infektions- und Todesfällen in Pflegeheimen eine faire Debatte: "Wir haben im Gesundheitswesen in allen Berufsgruppen Menschen, die sich nicht impfen lassen wollen." Es müsse deshalb immer die Einrichtung und Klinik insgesamt angeschaut werden.

4.15 Uhr: Gefälschte Impfnachweise - Union schlägt Gesetzesänderung vor

Die Unionsfraktion will empfindliche Strafen für Menschen, die gefälschte Impfnachweise herstellen, verkaufen oder zur Umgehung von Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie benutzen. Da die bisherige Rechtslage das nicht hergibt, bringen CDU und CSU voraussichtlich in der kommenden Woche einen Entwurf für ein "Gesetz zur Verbesserung des Schutzes von Impfpassfälschungen" im Bundestag ein. Damit würde eine Lücke im Gesetz geschlossen, um die sich Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) bisher zu wenig gekümmert habe, sagte der rechtspolitische Sprecher der Fraktion, Jan-Marco Luczak (CDU), der Deutschen Presse-Agentur.

Der Entwurf sieht vor, dass künftig nicht nur die Täuschung von Behörden und Versicherungen strafbar sein soll, sondern auch das Vorlegen einer Fälschung in der Apotheke oder beim Arbeitgeber. Außerdem sollen falsche Impfnachweise, die "bedrohliche übertragbare Krankheiten betreffen", in den Kreis der Fälle aufgenommen werden, die als "besonders schwere Urkundenfälschung" klassifiziert werden.

3.04 Uhr: Gouverneurswahl in New Jersey: Demokrat Murphy siegt mit knappem Vorsprung

Der demokratische Gouverneur von New Jersey ist mit einem knappen Vorsprung wiedergewählt worden. Nach der Auszählung von rund 90 Prozent der Stimmen lag Phil Murphy in dem Kopf-an-Kopf-Rennen gegen seinen republikanischen Widersacher Jack Ciattarelli mit nur 50,1 Prozent in Führung, wie US-Medien berichteten. Es handle sich um einen Vorsprung von gerade einmal 20.000 Stimmen.

Murphy war in Umfragen als klarer Favorit gehandelt worden. "Die Umfragen gaben Phil Murphy einen Vorsprung von acht bis zwölf Punkten, daher ist dies eine Überraschung", sagte der Professor für Politikwissenschaft an der Rutgers Universität in New Jersey, Saladin Ambar. Bei der Wahl im Jahr 2017 hatte Murphy noch 56 Prozent der Stimmen erzielt.

0.18 Uhr: Britischer Booker Literatur-Preis geht an Südafrikaner Damon Galgut

Der südafrikanische Autor Damon Galgut hat den renommierten britischen Booker Prize gewonnen. Er überzeugte die Jury mit seinem Roman "The Promise", der den Niedergang einer weißen Familie in Südafrika über mehrere Jahrzehnte hinweg dokumentiert, von der Apartheid bis hin zur Demokratie. Es war bereits die dritte Nominierung für den 57-Jährigen.

Das Buch verbinde "eine außergewöhnliche Geschichte, reichhaltige Themen und die Geschichte der vergangenen 40 Jahre Südafrikas in einem unglaublich gut geschriebenen Paket", lobte die Vorsitzende der Jury, Maya Jasanoff, bei der Preisverleihung in London. Die Familiensaga Galguts ist um vier Beerdigungen in vier aufeinanderfolgenden Jahrzehnten gesponnen.