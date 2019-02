Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Vier Bewerber zu 5G-Versteigerung zugelassen (12.29 Uhr)

Baby missbraucht und erschlagen: Urteil gegen 19-Jährigen (10.51 Uhr)

Kim-Doppelgänger aus Hanoi abgeschoben (7.21 Uhr)

Grüne verbuchen Rekord-Mitgliederzuwachs (6.50 Uhr)

US-Amerikaner erhält nach 39 Jahren unschuldig Haft hohe Entschädigung (5.09 Uhr

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 12.29 Uhr: 5G-Versteigerung am 19. März: Vier Bewerber zugelassen +++

Die Bundesnetzagentur hat ungeachtet ausstehender Gerichtsentscheidungen zur Versteigerung von 5G-Mobilfunkfrequenzen den 19. März als Start für die Auktion festgelegt. Der Weg für den Auftakt der Auktion sei "grundsätzlich frei", sagte der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, in Bonn. Die Behörde ließ wie erwartet vier Bewerber zu der Auktion zu: Neben den Netzbetreibern Telekom, Vodafone und Telefónica kann der Neueinsteiger 1&1 Drillisch mitbieten. Die drei Netzbetreiber wollen den Versteigerungstermin allerdings kippen. Sie wehren sich gegen das Regelwerk, das Ausbaupflichten für die Konzerne vorsieht sowie die Möglichkeit, dass sie bestimmte Antennen für Konkurrenten öffnen müssen.

+++ 12.08 Uhr: Deutschland hat laut Studie besonders vom Euro profitiert +++

Deutschland hat einer Studie zufolge unter den Euro-Mitgliedstaaten besonders stark von der Einführung des Euro profitiert. Dagegen habe es in Italien und Frankreich große "Wohlstandseinbußen" gegeben, wie es in einer in Berlin vorgelegten Untersuchung des Centrums für Europäische Politik heißt. Die Studien-Autoren haben geprüft, wie hoch das Pro-Kopf-Bruttoinlandsprodukt einzelner Länder gewesen wäre, wenn diese nicht den Euro eingeführt hätten - allerdings nur in 8 von 19 Euro-Staaten. Die Autoren meinen, dass es in Deutschland seit 1999 zu einer "Wohlstandswirkung" durch die Euro-Einführung in Höhe von insgesamt fast 1,9 Billionen Euro gekommen sei. Begründet wird dies vor allem damit, dass Deutschland im Zuge der Euro-Krise ab 2011 von vielen Investoren als "sicherer Hafen" betrachtet worden sei. Zum anderen hätte Deutschland ohne Euro seine Währung aufwerten müssen, was die Exporte massiv belastet hätte.

+++ 12.05 Uhr: Vier Schüler sterben beim Eishockey auf einem See in Tadschikistan +++

Beim Eishockey auf einem künstlich angelegten Gewässer in Tadschikistan sind vier Jugendliche eingebrochen und ums Leben gekommen. Rettungskräfte hätten nur noch ihre Leichen aus dem See bergen können, teilten die Behörden in dem Hochgebirgsland in Zentralasien mit. Die Schüler im Alter von 14 bis 16 Jahren hatten sich bereits am Samstagabend im Bergdorf Sarafschon auf dem nach Behördenangaben sechs Meter tiefen See aufgehalten.

+++ 11.05 Uhr: USA und Nordkorea könnten bei Gipfel offiziell Kriegsende erklären +++

US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Kong Un könnten nach Einschätzung der Regierung in Südkorea bei ihrem Gipfeltreffen in Hanoi offiziell das Ende des Korea-Kriegs erklären. "Ich denke, dass die Möglichkeit besteht", sagte ein Sprecher von Präsident Moon Jae In am Montag in Seoul. Es sei zwar völlig offen, welche "Art von Erklärung" zu erwarten sei, "aber ich denke, dass die USA und Nordkorea eine Vereinbarung treffen könnten", fügte der Sprecher hinzu.

+++ 10.51 Uhr: Baby getötet - Psychiatrie und Jugendstrafe für 19-Jährigen +++

Wegen Totschlags und schweren sexuellen Missbrauchs seiner vier Wochen alten Tochter hat das Kieler Landgericht einen 19-Jährigen zu achteinhalb Jahren Jugendstrafe verurteilt. Außerdem ordnete das Gericht die Unterbringung des Angeklagten in der Psychiatrie an. Der junge Mann hatte das Baby im April 2018 in einer Kieler Dachwohnung zunächst sexuell schwer missbraucht und dann mit wuchtigen Schlägen gegen den Kopf getötet. Die Tat geschah laut Anklage im Alkohol- und Drogenrausch.

+++ 10.23 Uhr: Warnstreiks im öffentlichen Dienst in mehreren Ländern gestartet +++

Der Tarifkonflikt im öffentlichen Dienst spitzt sich zu. Mit Warnstreiks in mehreren Ländern erhöhten die Gewerkschaften am Montag den Druck auf die Arbeitgeberseite, wie mehrere Gewerkschaftssprecher der Deutschen Presse-Agentur bestätigten. In Norddeutschland begannen am Morgen ganztägige landesweite Warnstreiks, an denen sich Beschäftigte zahlreicher Hamburger Behörden sowie sämtlicher Landesverwaltungen in Schleswig-Holstein beteiligten. In mehreren Städten waren Kundgebungen geplant. In Nordrhein-Westfalen legten Beschäftigte der Kliniken in Aachen, Bonn, Düsseldorf, Essen und Köln ihre Arbeit nieder. In Thüringen waren unter anderem Lehrer sowie Mitarbeiter des Universitätsklinikums Jena zu Warnstreiks aufgerufen.

+++ 9.02 Uhr: CDU-Innenpolitiker Sensburg will IS-Kämpfer nicht zurückholen +++

Der CDU-Innenpolitiker Patrick Sensburg sieht keine Notwendigkeit, in Syrien gefangene deutsche IS-Kämpfer mit doppelter Staatsangehörigkeit in die Bundesrepublik zurückzuholen. Zwar gebe es etwa junge Frauen mit deutschem Pass, die keine Gräueltaten begangen hätten und teilweise sogar Opfer seien. "Die gilt es aus humanitären Gründen zurückzuholen", sagte er am Montag im ZDF-"Morgenmagazin". "Es gibt aber auch Personen, die auch einen deutschen Pass gehabt haben, die dort gekämpft haben, die gesagt haben, wir wollen Bürger des IS sein, die jetzt in den kurdischen Gebieten sind. Da muss man nicht zurückholen: Da ist die Staatsangehörigkeit entfallen."

+++ 8.16 Uhr: Barley will Maklergebühr bei Haus- und Wohnungskauf neu regeln +++

Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will durchsetzen, dass beim Kauf und Verkauf von Wohnungen und Häusern künftig derjenige den Makler bezahlt, der ihn beauftragt - so wie das schon bei Vermietungen der Fall ist. "Ein eigenes Zuhause wird gerade für junge Menschen und Familien immer schwerer zu finanzieren. Oft müssen Käufer enorme Maklerkosten tragen, obwohl der Verkäufer den Makler beauftragt hat", sagte die SPD-Politikerin der "Süddeutschen Zeitung". Mit der Neuregelung sollten Käufer bei den Nebenkosten des Immobilienerwerbs entlastet werden.

+++ 8.11 Uhr: Prorussische Sozialistische Partei liegt nach Parlamentswahl in Moldau vorne +++

Nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Parlamentswahl in der Republik Moldau liegt die prorussische Sozialistische Partei in Führung. Nach Auszählung fast aller Stimmen kam die Partei von Präsident Igor Dodon auf mehr als 31 Prozent der Stimmen, wie die Wahlkommission am Montag in der Hauptstadt Chisinau mitteilte. Das proeuropäische Parteienbündnis Acum kam mit 26 Prozent auf Platz zwei und die bisher regierende Demokratische Partei (PDM) des Oligarchen Wlad Plahotniuc kam mit 24 Prozent auf Platz drei.

+++ 7.34 Uhr: Merkel trifft May - EU-Araber-Gipfel berät über Krisen und Terror +++

Kanzlerin Angela Merkel ist am Rande des Gipfels von EU und Arabischer Liga im ägyptischen Scharm el Scheich mit der britischen Premierministerin Theresa May zusammengekommen. Beide Politikerinnen wollten am Montag über den Stand der verfahrenen Diskussion zu den Modalitäten des Ausstiegs Großbritanniens aus der EU beraten. Details wurden zunächst nicht bekannt. Es war allerdings nicht erwartet worden, dass Merkel May neue Vorschläge zur Lösung der Lage machen würde.

+++ 7.21 Uhr: Kim-Doppelgänger wird vor Gipfel mit Trump aus Vietnam abgeschoben +++

Zwei Tage vor dem Gipfeltreffen mit US-Präsident Donald Trump in Vietnam muss ein Doppelgänger von Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un das Land verlassen. Howard X wurde von drei Männern in seinem Hotel in Hanoi abgeholt und in ein Auto zum Flughafen gesetzt. Nach einem Polizeiverhör sei ihm mitgeteilt worden, dass sein Visum "ungültig" sei, sagte der Mann aus Hongkong vor seiner Abschiebung. Der "wahre Grund" sei aber, "dass ich mit einem Gesicht geboren wurde, das mich wie Kim Jong Un aussehen lässt", sagte der Kim-Doppelgänger. "Das ist das wahre Verbrechen." Der echte Kim haben "keinen Humor". Satire sei "eine mächtige Waffe gegen jede Diktatur".

+++ 6.50 Uhr: Grüne verbuchen Rekord-Mitgliederzuwachs +++

Der Höhenflug der Grünen spiegelt sich auch bei der Zahl der Parteimitglieder wider: Die Partei verzeichnet für das vergangene Jahr die beste Mitgliederentwicklung seit ihrer Gründungsphase und ein Allzeithoch bei der Mitgliederzahl. Bundesgeschäftsführer Michael Kellner sagte der Zeitung "Die Welt" vom Montag, seine Partei habe 10.246 neue Eintritte verbucht und zähle nunmehr 75.311 Mitglieder. "Wir werden jünger, weiblicher und ostdeutscher."

Besonders stark fiel der Zuwachs demnach in den ostdeutschen Bundesländern aus, wo die Grünen bisher große Schwierigkeiten hatten. So habe in Brandenburg die Zuwachsrate bei 26 Prozent gelegen, in Sachsen bei 23 Prozent und im Osten insgesamt, ohne Berlin, bei rund 19 Prozent, sagte Bundesgeschäftsführer Kellner. Bundesweit stieg die Zahl um 15,75 Prozent. Der Frauenanteil, bei den Grünen traditionell höher als bei den anderen Parteien, sei "noch einmal leicht gestiegen, von 39,8 auf 40,5 Prozent", sagte Kellner weiter. Zudem sei das Durchschnittsalter durch die vielen Eintritte von 49,5 Jahre auf glatte 49 Jahre gesunken.

+++ 6.09 Uhr: Deutschland gab 437 Flüchtlinge Geld für Rückkehr nach Syrien +++

Deutsche Behörden haben im vergangenen Jahr nach vorläufigen Zahlen 437 Flüchtlinge bei der Rückkehr nach Syrien finanziell unterstützt. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Frage der innenpolitischen Sprecherin der Linksfraktion, Ulla Jelpke hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Regierung betont darin, gemäß dem Beschluss der Innenministerkonferenz vom 30. November 2018 werde weiterhin niemand gegen seinen Willen nach Syrien geschickt. "Syrische Staatsangehörige werden zudem durch Bundesbehörden in keiner Weise zur freiwilligen Ausreise ermutigt. Die Refinanzierung der freiwilligen Ausreise erfolgt gleichwohl", heißt es weiter. An dieser Praxis wolle die Regierung festhalten.

+++ 5.59 Uhr: Kroatische Bauernpartei tritt wegen Orban aus der EVP aus +++

Die traditionsreiche Kroatische Bauernpartei (HSS) tritt unter anderem wegen des ungarischen Ministerpräsidenten Viktor Orban aus der konservativen Europäischen Volkspartei (EVP) aus. "Mit der Zeit hat sich diese Gruppierung verändert", hieß es in einer Stellungnahme des HSS-Präsidiums vom Sonntagabend. Orban hatte in der Vorwoche in Ungarn eine Plakataktion gestartet, die den EU-Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker als angeblichen Förderer der illegalen Migration angreift. Die Plakate, die Juncker und den liberalen US-Milliardär George Soros in unvorteilhafter Pose zeigen, hatten in den Reihen der EVP Empörung ausgelöst und Rufe nach einem Ausschluss der rechts-nationalen ungarischen Regierungspartei Fidesz laut werden lassen.

+++ 5.49 Uhr: Trump verlängert im Handelsstreit mit China Frist für Zollerhöhungen +++

US-Präsident Donald Trump hat im Handelsstreit mit China die am kommenden Freitag auslaufende Frist verlängert. Im Kurzbotschaftendienst Twitter sprach Trump am Sonntag von "bedeutenden Fortschritten" bei den Handelsgesprächen mit Peking. Angesichts der "sehr produktiven Gespräche" verschiebe er die Frist, nach deren Ablauf Strafzölle auf chinesische Waren drastisch erhöht werden könnten. Eine neue Frist nannte Trump nicht.

+++ 5.38 Uhr: Regisseur Spike Lee hält politische Oscar-Dankesrede +++

Der Oscar-Preisträger Spike Lee hat seine Dankesrede genutzt, um ein politisches Statement zu setzen. "Vor der ganzen Welt erweise ich unseren Vorfahren, die dieses Land aufgebaut haben, meine Ehre", sagte der US-Regisseur, der in der Nacht zu Montag in Hollywood für sein adaptiertes Drehbuch zur Polit-Satire "BlacKkKlansman" ausgezeichnet wurde. Vor 400 Jahren seien ihre Vorfahren aus Afrika geraubt und versklavt worden. Es sei wichtig, von den Vorfahren zu lernen, sagte er. "Dann erlangen wir unsere Menschlichkeit wieder.

+++ 5.14 Uhr: Werteunion warnt Kramp-Karrenbauer vor schwarz-grünen Gedankenspielen im Bund +++

Die Werteunion, ein Zusammenschluss von konservativen CDU- und CSU-Mitgliedern, lehnt schwarz-grüne Fantasien auf Bundesebene ab. Ihr Vorsitzender Alexander Mitsch sagte der Deutschen Presse-Agentur: "In wesentlichen Politikfeldern wie der Einwanderungspolitik sowie der Wirtschafts- und Energiepolitik sind die Grünen mit ihren ideologischen Positionen meilenweit von der Vernunft entfernt." Die Partei verfolge "naive und deshalb gefährliche Ansätze" etwa in der Migrationspolitik. Sie verfolge eine Deindustrialisierung in Deutschland und gefährde die Energiesicherheit.

+++ 5.09 Uhr: 39 Jahre unschuldig in Haft - US-Amerikaner erhält 21 Millionen Dollar Entschädigung +++

Ein zu Unrecht verurteilter Mann, der in Kalifornien 39 Jahre lang im Gefängnis saß, bekommt eine Entschädigung in Millionenhöhe. Die Stadt Simi Valley einigte sich mit Craig Coley auf eine Ausgleichszahlung in Höhe von 21 Millionen US-Dollar, wie aus einer Mitteilung der Behörden hervorgeht. Die Stadt vermied damit, dass es zum Prozess kommt. Coley war wegen eines Doppelmords an seiner 24 -jährigen Ex-Freundin und deren vierjährigen Sohn im Jahr 1978 zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Er versicherte stets, unschuldig zu sein. Ein DNA-Test ergab schließlich, dass er die Tat nicht verübt haben konnte.

+++ 4.49 Uhr: Türkei verhängt weniger Einreisesperren gegen Deutsche +++

Die türkischen Grenzbehörden haben 2018 weniger Deutschen die Einreise verweigert als im Vorjahr. Dem Auswärtigen Amt wurden 78 Fälle gemeldet und damit 17 weniger als 2017. Das geht aus einer Antwort von Staatsminister Michael Roth auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Zahl ist aber immer noch groß genug, dass das Auswärtige Amt in seinen Reisehinweisen für die Türkei weiterhin vor einer Zurückweisung von Reisenden an Flughäfen oder Grenzübergängen warnt. "Betroffene Personen mussten nach einer Wartezeit in Gewahrsam von mehreren Stunden bis zu einigen Tagen ihre Rückreise nach Deutschland antreten", heißt es darin. "Dabei wurden ihnen ihre Mobiltelefone abgenommen und diese auf gespeicherte Inhalte sowie Kontakte durchsucht."

+++ 2.54 Uhr: Streit um US-Basis: Tokio will sich Volkswille nicht beugen +++

Im heftigen Streit über die Verlegung eines US-Truppenstützpunkts auf Japans Südinsel Okinawa will die rechtskonservative Regierung in Tokio ungeachtet eines örtlichen Volksentscheids hart bleiben. Obwohl mehr als 70 Prozent der Wähler auf Okinawa am Vortag gegen den Bau des Stützpunktes stimmten, machte Ministerpräsident Shinzo Abe am Montag vor Reportern deutlich, dass dies an der Planung nichts ändern werde. Die Verlegung des in einem Wohngebiet der Stadt Ginowan gelegenen Marineinfanterie-Stützpunktes Futenma in das weniger dicht besiedelte Küstengebiet Haneko könne nicht weiter verschoben werden, wurde Abe zitiert. Das lokale Referendum auf Okinawa vom Sonntag war rechtlich nicht bindend.

+++ 0.06 Uhr: Polizei greift monatlich 100 Abgeschobene mit Einreisesperre auf +++

Die von der Bundesregierung verschärften Regelungen zur Zurückweisung abgeschobener Flüchtlinge, die trotz Einreisesperre wieder nach Deutschland kommen, zeigen nach einem Zeitungsbericht bislang keine Wirkung. Im vergangenen Jahr habe die Polizei im Monat durchschnittlich 100 Personen registriert, die mit einem Einreiseverbot belegt gewesen seien, schreibt die "Welt" unter Berufung auf Zahlen der Bundespolizei. Die Polizei dürfe solche Flüchtlinge seit Juni vergangenen Jahres wieder zurückweisen, auch wenn sie angeben, Schutz zu suchen. Die Zahl der Aufgegriffenen habe sich aber seitdem nicht verändert. Rund 43 Prozent von ihnen seien bei Grenzkontrollen festgestellt worden, also an der Grenze zu Österreich sowie an Flug- und Seehäfen, etwa 57 Prozent im Inland.