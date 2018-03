Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Vierfachmord von Rupperswil: Lebenslange Freiheitsstrafe (10.10 Uhr)

Berliner Polizist unter Korruptionsverdacht festgenommen (8.50 Uhr)

Kleine Box kann laut IT-Sicherheitsfirma iPhones knacken (6.08 Uhr)

Nordkoreanischer Außenminister zu Gesprächen in Schweden (5,14 Uhr)

Straßenbahnunfall in Köln: Ein Fahrer wohl alkoholisiert (0.49 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Newsticker:

+++ 10.35 Uhr: AfD-Politiker Poggenburg begrüßt Seehofers Äußerungen zum Islam +++

Die AfD hat die Äußerung des neuen Bundesinnenministers Horst Seehofer (CSU) begrüßt, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. "Diese Botschaft hat Horst Seehofer wortwörtlich unserem Grundsatzprogramm entnommen", sagte der zum rechten Flügel der AfD gehörende André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt. "Natürlich gehört der Islam nicht zu Deutschland, im Gegensatz zu gut integrierten und rechtstreuen Muslimen in unserem Land."

+++ 10.33 Uhr: Aktivisten: Mindestens 18 Zivilisten in Afrin getötet +++

Bei türkischem Artilleriebeschuss auf die mehrheitlich kurdische Stadt Afrin im Norden Syriens sind nach Aktivistenangaben mindestens 18 Zivilisten getötet worden. Unter den Opfern seien fünf Kinder, teilte die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mit. Die oppositionsnahe Beobachtungsstelle meldete "Kämpfe am nördlichen Stadtrand" Afrins. Am Donnerstag waren demnach 30.000 Menschen aus der von der türkischen Armee belagerten Stadt geflohen.

+++ 10.30 Uhr: Neue Ermittlungen in fast 50 Jahre altem Vermisstenfall aus Niedersachsen +++

Rund 48 Jahre nach dem Verschwinden einer Jugendlichen im niedersächsischen Landkreis Nienburg an der Weser haben Polizei und Staatsanwaltschaft die Ermittlungen in dem Fall wieder aufgenommen. Aufgrund der Gesamtumstände sei von einem Mord an der 15-Jährigen auszugehen, teilten die Ermittler in Verden mit. Sie vermuteten ein Sexualverbrechen.



Die Entscheidung sei "nach umfangreichen Vorprüfungen" gefallen. Die Ermittler baten um Hinweise, unter anderem auf Vergewaltigungen oder versuchte Vergewaltigungen zur Tatzeit, die noch nicht angezeigt wurden. Eine vertrauliche Behandlung derartiger Meldungen sei möglich. Zudem setzten sie eine Belohnung in Höhe von 5000 Euro für Hinweise aus.



Die 15-jährige Elke Kerll war Zeugenaussagen zufolge am 14. Dezember 1969 das letzte Mal in Holtorf gesehen worden. Sie hatte in der Nacht mit Freunden in Diskotheken gefeiert und bei Bekannten übernachtet. Von deren Wohnung aus wollten sie per Anhalter zu ihrer Arbeit in einem Kinderheim fahren.

+++ 10.25 Uhr: Korrupter Berliner Polizist soll für Drogenhändler gearbeitet haben +++

Ermittler des Berliner Landeskriminalamts (LKA) sind gegen einen Ring von Drogenhändlern und einen mutmaßlich korrupten Polizeibeamten vorgegangen. Der 39-jährige Polizist sei verdächtig, vier mit Betäubungsmitteln handelnde Gaststättenbetreiber gegen Bezahlung vor möglichen Kontrollen gewarnt zu haben, teilte die Berliner Staatsanwaltschaft mit. Der Beamte und zwei weitere Verdächtige seien verhaftet und insgesamt 14 Objekte durchsucht worden.



Seit dem Frühjahr 2016 soll der Beamte regelmäßig Geldbeträge in Höhe von bis zu 3000 Euro von den vier Männern im Alter von 44 bis 51 Jahren erhalten haben. Im Gegenzug soll er in mindestens acht Fällen seine Geldgeber gewarnt haben, wenn die Gaststätten im Stadtteil Wedding durch Polizei, Zoll, Steuerfahnder oder das Bezirksamt kontrolliert werden sollten.

Ferner soll der Polizist den Drogenhändlern gegen Bezahlung den Lagerraum eines von ihm geleiteten Pokerklubs in Berlin-Pankow zur Verfügung gestellt haben. Er wird deshalb der gewerbsmäßigen Bestechlichkeit, des Geheimnisverrats und der Beteiligung am Drogenhandel beschuldigt. Die vier anderen Verdächtigen sind des Drogenhandels, der gewerbsmäßigen Bestechung und der Anstiftung zum Geheimnisverrat beschuldigt.

+++ 10.10 Uhr: Lebenslange Freiheitsstrafe für Vierfachmörder von Rupperswil +++

Im Mordprozess in Rupperswil hat das Schweizer Gericht ein Urteil gefällt. Der Angeklagte muss eine lebenslange Freiheitsstrafe verbüßen und wird danach ordentlich verwahrt. Außerdem muss er sich einer ambulanten therapeutischen Maßnahme unterziehen.

Der 34-jährige Täter hatte gestanden, eine Frau, ihre beiden Söhne und die Freundin des einen Sohnes getötet zu haben. Zudem hatte der Täter den 13-jährigen Sohn sexuell missbraucht.

+++ 9.45 Uhr: Bericht: Australischer Tourist bei Schießübung in Kambodscha getötet +++

Bei einer Schießübung für Touristen auf einem Militärgelände im Kambodscha ist laut einem Medienbericht ein 40 Jahre alter Australier ums Leben gekommen. Der Mann hatte Geld dafür bezahlt, mit Waffen und Handgranaten hantieren zu können, berichtete der australische Fernsehsender ABC. Die kambodschanischen Behörden hatten ursprünglich erklärt, der Australier sei auf dem Gelände in der Nähe der Hauptstadt Phnom Penh als Militärausbilder unterwegs gewesen. Dafür gab es von australischer Seite jedoch keine Bestätigung.

Bei der Explosion am Donnerstag wurde auch ein kambodschanischer Soldat getötet. Drei weitere Menschen wurden verletzt. Vermutet wird, dass der 52-jährige Soldat auf dem Gelände aus Versehen eine Landmine in die Höhe hob, die dann explodierte. In Kambodscha gibt es - ebenso wie im Nachbarland Vietnam - mehrere Gelände, wo ausländische Touristen gegen Geld mit scharfen Waffen schießen dürfen.

+++ 9.20 Uhr: Lawrow: Russland wird "natürlich" britische Diplomaten ausweisen +++

Russlands Außenminister Sergej Lawrow hat bekräftigt, dass sein Land als Reaktion auf die Ausweisung russischer Diplomaten aus Großbritannien ebenfalls mit Ausweisungen reagieren werde. "Natürlich werden wir das machen", sagte Lawrow im kasachischen Astana mit Blick auf die Ausweisung britischer Diplomaten aus Russland.



London hatte als Reaktion auf den Giftanschlag auf den ehemaligen russischen Doppelagenten Sergej Skripal in Großbritannien die Ausweisung von 23 russischen Diplomaten angekündigt. Lawrow hatte daraufhin laut russischen Medien bereits am Donnerstag eine entsprechende Vergeltungsmaßnahme angekündigt.



+++ 9.10 Uhr: Trittin kritisiert Seehofers Äußerungen zum Islam als Wahlkampf für die AfD +++

Der Grünen-Politiker Jürgen Trittin hat den neuen Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) für dessen Äußerung kritisiert, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. "So setzt die CSU ihren fatalen Kurs fort und macht Wahlkampf für die AfD", sagte Trittin im Südwestrundfunk. "Ein 'Heimatminister', der es als erste Aufgabe sieht, die Heimat zu spalten, der ist fehl am Platze."



Seehofer hatte in der "Bild"-Zeitung gesagt, er halte den Satz "Der Islam gehört zu Deutschland" für falsch. "Nein, der Islam gehört nicht zu Deutschland." Der neue Innen- und Heimatminister fügte jedoch hinzu: "Die bei uns lebenden Muslime gehören aber selbstverständlich zu Deutschland."



Trittin kritisierte auch diese Einschränkung: "Das ist die Redeweise, die man kennt: 'Ich habe nichts gegen Ausländer, aber...'." Es gebe viele Muslime in Deutschland, fügte der Grünen-Politiker hinzu. "Und natürlich gehört ihr Glaube zu diesem Land." Es gebe keine Bedrohung der christlich-abendländischen Traditionen in Deutschland.

+++ 9.05 Uhr: Bericht: Groschek zieht sich als nordrhein-westfälischer SPD-Chef zurück +++

Nordrhein-Westfalens SPD-Chef Michael Groschek will sich einem Bericht zufolge von seinem Amt zurückziehen. Der 61-Jährige wolle beim nächsten SPD-Parteitag nicht wieder für den Vorsitz kandidieren, berichtete die "Westdeutsche Allgemeine Zeitung" aus Essen. Das Blatt und die "Rheinische Post" aus Düsseldorf schrieben zudem, dass der Parteitag von September auf einen Termin vor der Sommerpause vorgezogen werden könnte.



Für Freitagabend berief die nordrhein-westfälische SPD Sitzungen von Präsidium und Landesvorstand ein. Zudem wurde ein Statement von Groschek und der neuen Bundesumweltministerin Swenja Schulze im Anschluss angekündigt. Groschek hatte den Parteivorsitz nach der verlorenen Landtagswahl vom vergangenen Mai übernommen. Seine Vorgängerin Hannelore Kraft war noch am Wahlabend zurückgetreten. Der nächste Parteitag war bislang für den 22. September geplant.

+++ 9.00 Uhr: Spotify verkündet Börsenstart für den 3. April +++

Der weltgrößte Musikstreamingdienst Spotify geht am 3. April an die Börse. Diesen Termin verkündete Paul Vogel, der bei dem schwedischen Unternehmen für die Investorenbeziehungen zuständig ist, vor potenziellen Geldgebern in New York. Spotify hatte den mit Spannung erwarteten Börsengang Ende Februar angekündigt, ohne jedoch zunächst ein Datum für den Start zu nennen.



Der Streamingdienst strebt eine Notierung am New Yorker Handelsplatz NYSE an. Dabei setzt das Unternehmen auf ein ungewöhnliches Verfahren, denn es will bei dem Börsengang kein frisches Geld einsammeln. Spotify beantragte stattdessen eine sogenannte Direktplatzierung. Anstatt neue Aktien auszugeben, will der Streamingdienst lediglich bestehende Anteile in Umlauf bringen. So sollen Gründer und Investoren die Kontrolle behalten.

+++ 8.50 Uhr: Berliner Polizist unter Korruptionsverdacht festgenommen +++

Im Zusammenhang mit Korruptionsermittlungen im Drogenmilieu sind in Berlin drei Beschuldigte, darunter ein Polizeibeamter, festgenommen worden. Es habe am Morgen Durchsuchungen gegeben, teilte die Staatsanwaltschaft mit. Diese dauerten noch an. Die Onlineausgabe der Zeitung "Die Welt" berichtete, mehreren Beamten werde vorgeworfen, von Kriminellen Schmiergelder angenommen zu haben. Demnach sollen Beamte des Landeskriminalamts am Morgen 20 Objekte durchsucht durchsucht haben. Wegen der Bewaffnung der Beschuldigten seien Spezialkräfte im Einsatz gewesen.

+++ 8.36 Uhr: CSU legt in Umfrage zu - Keine absolute Mehrheit mehr +++

Mit der Amtsübernahme des neuen bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder steigt seine CSU in der Wählergunst. In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Civey für die "Augsburger Allgemeine" kommt die CSU auf 41,4 Prozent. Das sind zwei Prozentpunkte mehr als in der Umfrage vom Februar. Damit würde die Partei die absolute Mehrheit verlieren und wäre auf einen Koalitionspartner angewiesen. Die FDP erreicht in der Umfrage 4,6 Prozent und würde knapp an der Fünf-Prozent-Hürde scheitern. Stärkste Oppositionspartei bliebe die SPD mit 14,2 Prozent, vor der AfD mit 12,1 und den Grünen mit 12,0 Prozent. Die Freien Wähler wären der Umfrage zufolge mit 8,4 Prozent sicher im Bayerischen Landtag vertreten, die Linke würde dieses Ziel mit 3,0 Prozent klar verfehlen. Auf die sonstigen Parteien entfielen 4,3 Prozent.

+++ 8.28 Uhr: Fußgänger auf der A2 von Sattelzug erfasst und getötet +++

Ein Fußgänger ist auf der Autobahn 2 in Sachsen-Anhalt von einem Lastwagen erfasst und getötet worden. Der Mann betrat am Donnerstagabend bei Schackensleben plötzlich die Fahrbahn und geriet vor den Sattelzug, wie die Autobahnpolizei in Hohenwarsleben mitteilte. Der Lkw-Fahrer konnte dem Fußgänger nicht mehr ausweichen. Der Mann starb noch an der Unfallstelle. Den Angaben zufolge handelte es sich um einen 21-Jährigen aus Mainz. Warum der Mann zu Fuß auf der Autobahn unterwegs war, war noch unklar.

+++ 8.27 Uhr: Zwei verurteilte Mörder in den USA hingerichtet +++

In den USA sind am Donnerstag zwei verurteilte Mörder hingerichtet worden, von denen einer Ende der 70er Jahre als sogenannter Strumpfhosenwürger bekannt geworden war. Der 67-jährige Carlton Gary wurde im US-Bundesstaat Georgia hingerichtet, der 50-jährige Michael Eggers erhielt in Alabama eine tödliche Injektion. Gary hatte zugegeben, im Jahr 1977 drei Frauen umgebracht zu haben. Die Staatsanwaltschaft hatte ihm vorgeworfen, für eine Mordserie zwischen September 1977 und April 1978 in der Stadt Columbus in Georgia verantwortlich zu sein. Sieben Frauen im Alter zwischen 59 und 89 Jahren waren geschlagen, vergewaltigt und erwürgt worden - häufig mit ihren eigenen Strumpfhosen. Gary wurde 1984 verhaftet und wegen drei Morden verurteilt. Eggers wurde wegen der Entführung und Ermordung seiner Frau im Jahr 2000 hingerichtet.

+++ 8.27 Uhr: US-Verteidigungsminister wirft Iran Einmischung in Wahlkampf im Irak vor +++

US-Verteidigungsminister Jim Mattis hat dem Iran eine Einmischung in den Wahlkampf im Irak vorgeworfen. "Der Iran versucht, die irakischen Wahlen mit Geld zu beeinflussen", sagte Mattis am Donnerstag auf dem Rückweg einer Reise in den Oman, nach Afghanistan und Bahrain. Mit dem Geld sollten Kandidaten und Wählerstimmen beeinflusst werden. Ziel sei es, Wählerstimmen in Richtung proiranischer Kandidaten zu lenken. Die Parlamentswahl im Irak findet im Mai statt. Nach dem Sieg über die Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) dürfte die innere Sicherheit bei der Wahl eine wichtige Rolle spielen.

+++ 7.35 Uhr: Razzia gegen Prostitutionsring in Italien - 13 Festnahmen +++

Die italienische Polizei hat bei einer Razzia gegen einen Prostitutionsring im Norden des Landes 13 Personen festgenommen. Gegen 17 weitere sei Anzeige wegen Begünstigung und Ausnutzung von Prostitution erstattet worden, meldete die Nachrichtenagentur Ansa. Bei den Festgenommenen handelt es sich um chinesische Staatsbürger. Bei der Operation in den Provinzen Udine, Pordenone, Mailand, Padua und Venedig seien auch zwölf als Massagesalons genutzte Immobilien und fünf Luxusautos im Wert von rund 800.000 Euro beschlagnahmt worden. Die Ermittlungen hätten im vorigen Jahr begonnen, als die Carabinieri ein Verbindungsnetz zwischen verschiedenen Massagesalons in den Provinzen Udine und Pordenone aufspürten.

+++ 6.55 Uhr: Mord in Australien nach 18 Jahren vor der Aufklärung +++

Aus einer Entfernung von mehr als 3000 Kilometern und mit 18 Jahren Verspätung ist jetzt vermutlich ein Mord in Australien aufgeklärt worden. Wegen der Ermordung eines 42 Jahre alten Mannes in der südaustralischen Gemeinde Maslin Beach im Januar 2000 wurde nun in Neuseeland ein Verdächtiger festgenommen, wie die Polizei des Pazifikstaats mitteilte. Auf die Spur des inzwischen 43 Jahre alten Neuseeländers aus der Großstadt Auckland kam die Polizei durch DNA-Spuren. Möglich wurde dies, weil Australien inzwischen zulässt, dass seine DNA-Datenbanken mit den Beständen in anderen Ländern abgeglichen werden. Der Mann soll jetzt an Australien ausgeliefert werden.

+++ 6.08 Uhr: Kleine Box kann laut IT-Sicherheitsfirma iPhones knacken +++

Einer US-Firma ist es nach Erkenntnissen der IT-Sicherheitsfirma Malwarebytes gelungen, den Passwortschutz von Apples iPhone zu knacken. Ihr Gerät mit dem Namen GrayKey könne den Passcode der Geräte herausfinden, berichtete Malwarebytes. Das könne zwischen zwei Stunden und drei Tagen bei sechsstelligen Zahlenfolgen dauern. Malwarebytes geht davon aus, dass GrayKey eine von Apple noch nicht entdeckte Software-Schwachstelle nutzt und nicht mehr funktionieren würde, wenn der Konzern sie schließlich stopft. So lief es vor einigen Jahren bereits bei einem anderen Gerät zum Knacken von iPhones, der IP-Box.

+++ 5.34 Uhr: Russland zeigt sich unbeeindruckt - "rüpelhafte Bemerkungen" +++

Im Schlagabtausch um den Giftanschlag auf den Ex-Doppelagenten Sergej Skripal und dessen Tochter in Großbritannien zeigt sich Russland unbeeindruckt von westlicher Geschlossenheit. Moskau kritisierte zugleich Äußerungen des britischen Verteidigungsministers Gavin Williamson als unsinnig. "Seine rüpelhaften Bemerkungen sind offensichtlich die letzten gebliebenen Waffen der britischen Streitkräfte", sagte der Sprecher des Verteidigungsministeriums in Moskau, Igor Konaschenkow. Sie bewiesen lediglich, dass man die Vorwürfe Londons nicht ernstnehmen müsse. Williamson hatte zuvor betont, es sei absolut grausam und abscheulich, was Moskau getan habe. "Russland soll weggehen und die Klappe halten", sagte Williamson.

+++ 5.17 Uhr: Trump will laut Bericht Nationalen Sicherheitsberater McMaster entlassen +++

US-Präsident Donald Trump will einem Bericht zufolge seinen Nationalen Sicherheitsberater H.R. McMaster entlassen. Die Zeitung "Washington Post" berichtete, Trump führe Gespräche über einen Ersatz für McMaster, wolle sich aber noch Zeit lassen, um dessen Demütigung zu vermeiden. Zudem wolle er gleich einen Nachfolger benennen können. Erst am Dienstag hatte Trump US-Außenminister Rex Tillerson entlassen. Die Sprecherin des Weißen Hauses, Sarah Sanders, teilte im Kurzbotschaftendienst Twitter mit, es gebe "keinen Wechsel" im Nationalen Sicherheitsrat. Sie habe mit Trump und McMaster gesprochen und diese hätten "entgegen den Berichten eine gute Arbeitsbeziehung".

+++ 5.14 Uhr: Nordkoreanischer Außenminister zu Gesprächen in Schweden +++

Die Anzeichen, dass Schweden Gastgeberland für ein mögliches Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un wird, verdichten sich. Am Donnerstagabend traf der nordkoreanische Außenminister Ri Yong Ho zu einem zweitägigen Besuch in Schweden ein, wie die schwedische Zeitung "Dagens Nyheter" berichtete. Geplant seien Treffen mit seiner Kollegin Margot Wallstrom. Ihr Sprecher sagte, Thema solle auch die Sicherheitslage auf der koreanischen Halbinsel sein. Ende vergangener Woche hatte Trump völlig überraschend seine Bereitschaft zu einem Treffen mit Kim erklärt und eine entsprechende Einladung akzeptiert. Allerdings stehen Ort und Zeit noch nicht fest.

+++ 3.07 Uhr: Gold im Biathlon: Fahnenträgerin Eskau nun erfolgreichste Deutsche +++

Die vierte Medaille, das zweite Gold: Die deutsche Fahnenträgerin Andrea Eskau hat bei den Paralympics in Pyeongchang das Biathlon-Rennen über 12,5 Kilometer gewonnen und ist damit zwei Tage vor dem Ende zur aktuell erfolgreichsten deutschen Athletin der Spiele aufgestiegen. Die Magdeburgerin blieb in allen vier Schießen ohne Fehler.

+++ 2.37 Uhr: Mindestens vier Tote bei Einsturz von Fußgängerbrücke in Miami +++

Beim Einsturz einer nagelneuen Fußgängerbrücke nahe der US-Metropole Miami sind nach Angaben der Feuerwehr mindestens vier Menschen getötet worden. Neun weitere Menschen seien verletzt in Krankenhäuser gebracht worden, sagte der Feuerwehrchef des Bezirks Miami-Dade, Dave Downey, vor Medien. Die Suche nach möglichen anderen Opfern werde fortgesetzt. Zuvor hatte Floridas Senator Bill Nelson von sechs Toten gesprochen.

+++ 0.49 Uhr: Straßenbahnunfall in Köln: Ein Fahrer wohl alkoholisiert +++

Bei dem Straßenbahn-Auffahrunfall in Köln mit mehr als 40 Verletzten ist einer der beteiligten Fahrer wohl alkoholisiert gewesen. Ein Sprecher der Kölner Polizei bestätigte, dass ein Atemalkoholtest bei einem Fahrer positiv ausgefallen sei. Eine Blutprobe sei angeordnet worden. Die Kölner Verkehrs-Betriebe (KVB) twitterten, die Polizei habe mitgeteilt, dass der Unfall unter Alkoholeinfluss des Fahrers der auffahrenden Bahn stattgefunden haben könnte. "So etwas gab es bei der KVB nach unserer Erinnerung bisher nicht", hieß es weiter. Wenn sich das bewahrheiten würde, wären die Verkehrs-Betriebe tief erschüttert. Der Vorfall werde intern aufgeklärt.

+++ 0.20 Uhr: Rennende Ratte - Neue Banksy-Arbeit in New York aufgetaucht +++

Fast fünf Jahre nach seiner Graffiti-Serie in New York ist der britische Street-Art-Künstler Banksy offenbar wieder in der Metropole unterwegs. An der Fassade eines zum Abriss bestimmten Gebäudes im Süden Manhattans tauchte eines von Banksys bekannten Bildern einer Ratte auf, die im Ziffernblatt einer Uhr an der Hauswand zu rennen scheint (die Uhr ist Teil der Fassade). Ein Foto der Arbeit beim Instagram-Konto des Künstlers schien dessen Echtheit zu bestätigen. Das einstöckige Gebäude soll einem 13 Stockwerke hohen Wohnungsbau weichen.

+++ 0.09 Uhr: BKA erwartet weitere Gewalttaten gegen türkische Einrichtungen +++



Das Bundeskriminalamt (BKA) erwartet weitere Gewalttaten als Reaktion auf die türkische Militäroffensive gegen Kurden in Nordsyrien. Es sei "mit gewaltorientierten Aktionen gegen türkische Einrichtungen und Interessen in Deutschland" zu rechnen, sagte eine Sprecherin der "Welt". Das Aktionsspektrum könne von "Farbschmierereien über Straßenblockaden und Beschädigungen von Fahrzeugen bis hin zu Besetzungsaktionen und Brandanschlägen" reichen.