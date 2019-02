Die wichtigsten Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 8.40 Uhr: Spahn verteidigt Äußerungen zu Forschritten im Kampf gegen Krebs +++

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat seine Äußerungen zum Kampf gegen Krebs verteidigt. "Da möchte ich auch überhaupt keine Illusionen wecken, aber ich finde schon, wir sollten uns ambitionierte Ziele stecken", sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Zuerst gehe es darum, Krebs "zu besiegen, indem wir ihn beherrschen". "Es geht nicht darum, dass überhaupt kein Krebs mehr entsteht", erklärte der CDU-Politiker im BR. "Aber es geht darum, dem Krebs so weit es geht den Schrecken zu nehmen, weil es eben bessere Behandlungs- und Therapiemöglichkeiten, bessere Früherkennung und Prävention gibt."

Spahn hatte für seine Äußerung, Krebs könne aufgrund der Erfolge der Forschung in zehn bis 20 Jahren besiegt sein, Kritik von Experten geerntet. "Das ist eine sehr allgemeine Hoffnung, die so einfach nicht funktioniert", sagte der Spezialist Ulrich Keilholz von der Berliner Charité den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

+++ 7.33 Uhr: Vierjähriger in den USA schießt schwangerer Mutter ins Gesicht +++

Ein vier Jahre alter Junge in den USA hat seiner Mutter ins Gesicht geschossen. Das Kind hatte eine ungesicherte Handfeuerwaffe unter der Matratze im Bett seiner Eltern gefunden, berichtete der US-Sender NBC unter Berufung auf die Polizei in King County. Die Mutter, die im achten Monat schwanger ist, wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht. Dem Bericht zufolge war die Waffe nicht registriert. Es gab aber zunächst keinen Hinweis darauf, dass sie gestohlen war.

+++ 7:12 Uhr: Bolsonaro nach erneuter Operation wegen Messerattacke krank im Krankenhaus +++

Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro ist eine Woche nach einer Operation im Krankenhaus krank geworden. Bolsonaro, der am Montag letzter Woche wegen einer Messerattacke im Wahlkampf erneut operiert worden war, leide unter "Übelkeit und Brechreiz", teilte die Klinik in São Paulo mit. Es handele sich nicht um Komplikationen des chirurgischen Eingriffs, auch Fieber habe Bolsonaro nicht. Er müsse aber künstlich ernährt werden.

Der 63-jährige Bolsonaro war im September bei einem Wahlkampfauftritt von einem Mann mit einem Messer angegriffen und schwer am Bauch verletzt worden. Damals wurde dem rechtsradikalen Politiker ein künstlicher Darmausgang gelegt. Ein Beutel für den Darmausgang wurde ihm nun bei dem mehrstündigen Eingriff entfernt.

+++ 6:16 Uhr: Fußballer aus Bahrain wehrt sich gegen Auslieferung aus Thailand +++

Der ehemalige Fußballnationalspieler Hakim Al-Araibi wehrt sich gegen die drohende Auslieferung aus Thailand in sein Heimatland Bahrain. Bei einer Anhörung vor einem Gericht in Bangkok bat der 25-Jährige: "Schickt mich nicht zurück!" Er fürchte, bei einer Abschiebung nach Bahrain dort zu Tode gefoltert zu werden. Die Vorwürfe gegen ihn seien rein politisch motiviert. Al-Araibi lebt eigentlich in Australien, wo er als politischer Flüchtling anerkannt ist und als Halbprofi für einen Verein aus Melbourne spielt. Auf Bitten des Bahrain wurde er Ende November im Urlaub in Bangkok festgenommen. Das Gericht setzte für den 22. April eine neue Anhörung an.

Al-Araibi war 2014 imautoritär regierten Königreich Bahrain in Abwesenheit zu zehn Jahren Haft verurteilt worden. Er soll sich 2011 während der arabischen Aufstände an Ausschreitungen beteiligt haben. Der Fußballer weist alle Vorwürfe zurück. Der Fall bekommt inzwischen auch international Aufmerksamkeit. Der Fußball-Weltverband Fifa und das Internationale Olympische Komitee fordern Al-Araibis Freilassung.

+++ 6:10 Uhr: Konservativer Bukele wird El Salvadors jüngster Präsident +++

El Salvador hat einen neuen Präsidenten gewählt. Nayib Bukele von der konservativen Großen Allianz der Nationalen Einheit (GANA) konnte nach dem vorläufigen Endergebnis 53,83 Prozent der Stimmen auf sich vereinen, wie die Wahlkommission auf Twitter mitteilte. Der ehemalige Bürgermeister der Hauptstadt San Salvador löst den linken Präsidenten Salvador Sánchez Serén ab. Mit 37 Jahren wird Bukele der bislang jüngste Staatschef des mittelamerikanischen Landes.

"Wir können mit ganzer Sicherheit bekanntgeben, dass wir die Präsidentschaft in der ersten Runde gewonnen haben", wurde Bukele von seiner Partei auf Twitter zitiert. Er hatte sich gegen den von der rechten Partei Arena aufgestellten Unternehmer Carlos Calleja (42) sowie den ehemaligen Außenminister Hugo Martínez (51) von der regierenden Nationalen Befreiungsfront Farabundo Martí (FMLN) durchgesetzt.

+++ 4:35 Uhr: Hacker könnten Herzschrittmacher und Insulinpumpen angreifen +++

Nicht nur medizinische Großgeräte, auch individuelle Hilfsmittel können prinzipiell von Hackern angegriffen werden. So senden etwa Herzschrittmacher zahlreiche Informationen per Funk oder Mobilfunknetz auf den Bildschirm des Arztes. Auch Diabetiker profitieren von der drahtlosen Datenübertragung zwischen Blutzuckermessgerät und Insulinpumpe. Für die Patienten ist das oftmals sehr komfortabel, erläutert IT-Sicherheitsexperte Wolfgang Hommel von der Universität der Bundeswehr München. "Aber dass man damit, wenn es ganz blöd läuft, auch um die Ecke gebracht werden kann, ist den meisten nicht bewusst."

Bislang ist zwar noch kein einziger konkreter Fall bekannt. Doch es gibt viele Beispielhacks mit konkreten Medizinprodukten, bei denen Experten etwa Herzschrittmacher starke Stromimpulse abgeben oder Insulinpumpen hohe Dosen spritzen ließen. Der frühere US-Vizepräsident Dick Cheney war sich dieses Risikos übrigens früh bewusst: Er ließ sich aus Angst vor einem Anschlag schon vor vielen Jahren die Fernsteuerungsfunktion an seinem Herzschrittmacher deaktivieren.

+++ 4:09 Uhr: New England Patriots gewinnen Super Bowl zum sechsten Mal +++

Die New England Patriots um Star-Quarterback Tom Brady haben zum sechsten Mal den Super Bowl gewonnen. Das leicht favorisierte Team setzte sich im Finale der National Football League mit 13:3 gegen die Los Angeles Rams durch und zog nach Titelgewinnen mit Super-Bowl-Rekordsieger Pittsburgh Steelers gleich.

+++ 3.36 Uhr: Kritik an Heils Plänen für Grundrente nimmt zu +++

Der Widerstand gegen die Pläne von Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD) für eine Grundrente wächst. Der Koalitionspartner CDU kritisiert vor allem, dass die Grundrente aus Steuermitteln bezahlt werden soll und keine Bedürftigkeitsprüfung vorgesehen ist. Der CDU-Haushaltspolitiker Eckhardt Rehberg sagte der "Bild", er hoffe nur, dass Heil seinen Vorschlag mit Finanzminister Olaf Scholz (SPD) besprochen habe - "und dieser ihm vier bis sechs Milliarden jährlich zur Verfügung stellt". Steuererhöhungen und neue Schulden seien dafür "jedenfalls nicht zu machen".

Die Deutsche Rentenversicherung betonte hingegen, die Aufstockung niedriger Renten sei eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. "Wenn eine neue Leistung kommt, dann ist sie in vollem Umfang aus Steuermitteln zu finanzieren", sagte ein Sprecher. Heils Pläne sehen vor, dass Millionen Geringverdiener nach jahrzehntelangem Arbeitsleben künftig automatisch höhere Renten bekommen sollen. Kleine Renten sollen über ein Milliardenprogramm um bis zu 447 Euro im Monat aufgestockt werden.

+++ 3:34 Uhr: Ganztägiger Warnstreik am Hamburger Flughafen +++

Reisende am Hamburger Flughafen müssen heute wegen eines Streiks des Bodenpersonals mit Behinderungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Bodenverkehrsdienste kurzfristig zu einem ganztägigen Warnstreik ab 3 Uhr Nachts aufgerufen. Der Betreiber des Helmut-Schmidt-Flughafens erklärte auf seiner Website, Reisende müssten mit Flugstreichungen und Verspätungen rechnen. Der Streik betreffe unter anderem die Gepäck- und Flugzeugabfertigung. Passagiere sollten "ausreichend Zeit" einplanen und das "aufgegebene Gepäck auf ein Minimum reduzieren". Wem es möglich sei, der sollte nur Handgepäck mitnehmen. Den Angaben zufolge sind heute 388 Flüge geplant - jeweils 194 Starts und Landungen. Flugstreichungen sind bislang nicht bekannt.

Grund für den Warnstreik ist laut Verdi "das unzureichende Arbeitgeberangebot in der laufenden Tarifrunde". Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine monatliche Tariferhöhung von 275 Euro für alle.

+++ 2:31 Uhr: Großeinsatz nach Schüssen bei US-Stützpunkt in Wiesbaden +++

Mit einer Schreckschusspistole hat ein Mann in Richtung des US-Luftwaffenstützpunkts in Wiesbaden gefeuert und damit einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Ein Augenzeuge meldete gestern Abend, von einem weißen Transporter aus seien mehrere Schüsse in Richtung des Flugplatzes abgefeuert worden, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin wurden umgehend "starke Polizeikräfte" entsandt, eingesetzt wurde bei der Suche auch ein Polizeihubschrauber.

Der Transporter wurde schließlich in einem Gewerbegebiet gefunden, in dem sich der Fahrer und der Beifahrer ein Zimmer gemietet hatten. Die beiden aus Thüringen stammenden Männer wurden festgenommen. Der Polizei zufolge hatte der Beifahrer, ein 20 Jahre alter Handwerker, die Schüsse mit einer Schreckschusspistole abgegeben. Die beiden Männer hatten demnach "null Ahnung", dass sie sich in der Nähe eines US-Flugfeldes und damit einer "hochsensiblen Liegenschaft" befanden. Sie hatten demnach lediglich auf freier Fläche die Schreckschusspistole ausprobieren wollen.

+++ 1:50 Uhr: US-Armee schickt 3750 Soldaten an die Grenze zu Mexiko +++

Im Kampf gegen die illegale Einwanderung schickt die US-Armee 3750 zusätzliche Soldaten an die Grenze zu Mexiko. Die Einheiten sollen laut Verteidigungsministerium den US-Zoll und Grenzschutz unterstützen indem sie für eine "mobile Überwachung" der Grenze eingesetzt werden und auf einer Länge von 150 Meilen (rund 240 Kilometern) Stacheldraht verlegen. Der Einsatz ist demnach für drei Monate geplant. Mit der Entsendung steigt die Zahl der an der Grenze zu Mexiko eingesetzten Soldaten dem Pentagon zufolge auf 4350.

US-Präsident Donald Trump hatte vor den Kongresswahlen im letzten November Soldaten an die Grenze entsandt. Er reagierte damit auf die Märsche von tausenden Menschen aus Zentralamerika in Richtung USA. Trump-Kritiker bezeichneten die Truppenentsendung als Wahlkampfmanöver und Verschwendung von Steuergeldern.

+++ 1:04 Uhr: Mieterbund befürchtet höhere Mieten in Ballungszentren durch Grundsteuerreform +++

Der Deutsche Mieterbund befürchtet deutlich steigende Mieten in Ballungsgebieten, wenn die Grundsatzvereinbarung von Bund und Ländern zur Reform der Grundsteuer umgesetzt wird. "Auf jeden Fall wird es so sein, dass die Berücksichtigung der durchschnittlichen Mieten denjenigen stärker belastet, der in einem Gebiet mit sehr hohem Mietniveau wohnt", sagte Direktor Lukas Siebenkotten der "Saarbrücker Zeitung". Dabei würden Mieter von den Steigerungen des Wertes der Immobilie überhaupt nicht profitieren. "Davon profitiert allein der Eigentümer."

Siebenkotten kündigte eine Mieterbund-Kampagne gegen die Umlegung der Grundsteuer auf die Miete an. "Die Grundsteuer klebt am Grund und Boden, also am Eigentum. Also muss auch der Immobilienbesitzer dafür aufkommen", sagte er.

+++ 0:08 Uhr: Maduro weist europäisches Ultimatum bei Fristablauf zurück +++

Venezuelas Staatschef Nicolás Maduro hat ein Ultimatum mehrerer EU-Staaten unmittelbar vor Verstreichen der Frist zurückgewiesen. Maduro sagte dem spanischen Sender La Sexta, er werde angesichts des Drucks keine Feigheit an den Tag legen. Deutschland und mehrere weitere EU-Staaten hatten Maduro bis Mitternacht Zeit gegeben, neue Präsidentschaftswahlen anzusetzen; ansonsten wollen sie seinen Rivalen Juan Guaidó als Interimspräsidenten anerkennen.

Maduro hatte am Wochenende vor seinen Anhängern eine vorgezogene Neuwahl des Parlaments noch in diesem Jahr angekündigt. Die Forderung der EU-Staaten Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Spanien, Niederlande, Österreich und Portugal erfüllte er damit aber ebenso wenig wie die der venezolanischen Opposition. Diese bestehen darauf, dass so bald wie möglich ein neuer Staatschef gewählt wird.