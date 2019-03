Das Wichtigste im Überblick:

Orang-Utan mit 74 Gewehrkugeln im Leib entdeckt (9.06 Uhr)

Volkswagen streicht bis zu 7000 Stellen (8.04 Uhr)

Krankenkasse TK: Mehr Beschwerden wegen möglicher Behandlungsfehler (6.20 Uhr)

Gouverneur von Kalifornien will Moratorium für Hinrichtungen (5.15 Uhr)

Neuseeland und Vereinigte Arabische Emirate verhängen Flugverbot für Boeing 737 Max (4.10 Uhr)

SPD schlägt Steuerzuschuss für Pflegeversicherung vor (3.15 Uhr)

Die News des Tages:

+++ 9.20 Uhr: Regierung: Keine Zölle auf EU-Güter in Nordirland bei No-Deal-Brexit +++

Die britische Regierung will im Falle eines Brexits ohne Austrittsabkommen vorübergehend keine neuen Kontrollen von Gütern einführen, die über die Landgrenze von Irland nach Nordirland gelangen. EU-Güter, die in Nordirland blieben, sollten gemäß einem zeitweisen und einseitig erhobenen Maßnahmenplan zollfrei sein, teilte die Regierung von Premierministerin Theresa May mit. Sollten manche davon via Nordirland ins weitere Großbritannien gelangen, würden aber Zölle fällig. Auf 87 Prozent aller Importe ins Vereinigte Königreich insgesamt sollten demnach temporär keine Zölle gelten.

+++ 9.06 Uhr: Orang-Utan mit 74 Gewehrkugeln im Leib entdeckt +++

Auf der indonesischen Insel Sumatra ist ein schwer verwundetes Orang-Utan-Weibchen mit nicht weniger als 74 Gewehrkugeln im Leib gefunden worden. Das etwa 30 Jahre alte Tier wurde in der Nähe der Stadt Subulussalam in einem Waldgebiet entdeckt, wie die örtliche Naturschutzbehörde am Mittwoch mitteilte. Außer den Schussverletzungen hat die Orang-Utan-Dame auch noch mehrere gebrochene Knochen und Kratzwunden. In ihrer Nähe lag ein etwa einen Monat altes, sehr abgemagertes Junges, das kurz darauf starb. Dem Affenweibchen geht es nach Angaben ihrer Retter inzwischen besser - trotz der 74 Kugeln, die beim Röntgen in einem Krankenhaus gezählt wurden. Es bekam den Namen "Hope" ("Hoffnung"). Nach Schätzungen gibt es auf Sumatra und der Nachbarinsel Borneo insgesamt noch etwa 110 000 Orang-Utans. Die Menschenaffen gelten als ernsthaft gefährdet, weil sie durch die Rodung von Urwäldern ihren Lebensraum verlieren. Auch Wilderei ist verbreitet.

+++ 9 Uhr: Luxemburgs Außenminister: Brexit-Verschiebung nur unter Bedingungen +++

Nach der erneuten Ablehnung des Brexit-Vertrags im britischen Parlament hat Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn Bedingungen für eine mögliche Verschiebung des EU-Austritts gestellt. Die EU sei "nicht abgeneigt", das Austrittsdatum nach Artikel 50 des EU-Vertrags zu verschieben, sagte Asselborn am Mittwoch im ZDF-"Morgenmagazin". Allerdings müsse es dann auch einen konkreten Plan geben, es müsse etwas "Greifbares dahinter stehen". Weitere Zugeständnisse der EU werde es nicht geben, stellte Asselborn klar. "Die EU ist bis ans Ende der Fahnenstange gegangen." Aus der EU sei für die Briten nichts mehr herauszuholen. "Wir haben alles gegeben." Die britische Premierministerin Theresa May war am Dienstagabend auch im zweiten Anlauf mit dem Abkommen zum EU-Austritt im Unterhaus gescheitert. Die Abgeordneten lehnten die Vorlage trotz weiterer Zusagen der EU erneut mit großer Mehrheit ab.

+++ 8.20 Uhr: Bayern verbietet Tiertransporte in 17 Nicht-EU-Staaten +++

Bayern verbietet Tiertransporte in 17 Nicht-EU-Staaten, weil dort Tierschutzstandards nicht sicher eingehalten werden. Das teilte das Münchner Umweltministerium am Mittwoch mit. Auf der Tabu-Liste stehen: Ägypten, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Irak, Iran, Kasachstan, Kirgistan, Libanon, Libyen, Marokko, Syrien, Tadschikistan, Türkei, Tunesien, Turkmenistan, Usbekistan. Bayerns Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler) sagte laut Mitteilung vom Mittwoch, er hoffe, dass sich nun möglichst viele Bundesländer zum Schutz der Tiere dem bayerischen Vorgehen anschließen. "Tierschutz endet nicht an der Landesgrenze." Auch im Bund will der Freistaat auf eine einheitliche Lösung dringen.

+++ 8.04 Uhr: Volkswagen streicht bis zu 7000 Stellen +++

Der Volkswagen-Konzern will bei seiner Kernmarke VW Pkw in den nächsten fünf Jahren zusätzlich 5000 bis 7000 Stellen streichen. Das teilte das Unternehmen mit. Lesen Sie in Kürze mehr.

+++ 7.55 Uhr: Mexikos Präsident: 19 aus Bus entführte Passagiere waren Migranten +++

Bei 19 aus einem Bus in Mexiko entführten Passagieren handelt es sich nach Angaben von Präsident Andrés Manuel López Obrador um Migranten. "Ich kann bestätigen, dass es Migranten waren", sagte der Staatschef am Dienstag bei einer Pressekonferenz. Angaben zur Nationalität der Entführten machte er nicht. Der Bus war nach Behördenangaben in der vergangenen Woche im von Gewalt geprägten Bundesstaat Tamaulipas im Norden Mexikos unterwegs, als vier Fahrzeuge den Weg blockierten. Bewaffnete Männer stürmten daraufhin den Bus und entführten 19 Passagiere, deren Namen sie auf einer Liste hatten. Ermittlungskreisen zufolge könnte die Zahl der Entführten auch bis zu 25 betragen. Der Bus war auf dem Weg von Tampico nach Reynosa, einer Stadt an der Grenze zu den USA. López Obrador sagte, die Ermittler gingen auch der Möglichkeit nach, dass die Männer ihre eigene Entführung inszeniert haben könnten, um auf eigene Faust in die USA zu gelangen.

+++ 6.20 Uhr: Krankenkasse TK: Mehr Beschwerden wegen möglicher Behandlungsfehler +++

Bei der Techniker Krankenkasse (TK) sind deutlich mehr Beschwerden wegen möglicher Behandlungsfehler eingegangen. Deswegen meldeten sich im vergangenen Jahr knapp 6000 Versicherte - zehn Prozent mehr als 2017 und ein neuer Höchststand, wie das Unternehmen mit insgesamt gut zehn Millionen Versicherten mitteilte. Die meisten Beschwerden betrafen demnach Behandlungen bei Chirurgen (33 Prozent), Zahnärzten und Allgemeinärzten. Ungefähr bei jedem dritten Fall bestätige sich der Verdacht bei Überprüfungen. Die Kasse kritisierte teils jahrelange Gerichtsverfahren in solchen Fällen und forderte, die Position von Patienten etwa bei Beweispflichten zu stärken.

+++ 5.30 Uhr: Zwei Tote bei Anti-Terror-Einsatz in Indonesien +++

Bei einem Anti-Terror-Einsatz in Indonesien sind am Mittwoch zwei Menschen ums Leben gekommen. Auf der Insel Sumatra sprengte sich nach Angaben der Polizei die Frau eines mutmaßlichen Islamisten in die Luft. Dabei starb auch ihr Kind. Der Mann selbst wurde festgenommen. Mit mehr als 200 Millionen gläubigen Muslimen ist der Inselstaat in Südostasien das weltweit bevölkerungsreichste islamische Land. Mehrfach gab es dort bereits schwere Anschläge. Nach Angaben der Polizei war der Einsatz in der Stadt Sibolga im Nordwesten der Insel. Nach der Festnahme des Mannes hatte die Polizei dessen Haus umstellt. Dann habe die Frau den Sprengsatz gezündet. Die Polizei konnte die Leichen zunächst nicht bergen, weil befürchtet wurde, dass sich in dem Haus noch weitere Sprengsätze befinden. Der Mann soll einer Gruppe angehören, die der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) zugerechnet wird.

+++ 5.15 Uhr: Gouverneur von Kalifornien will Moratorium für Hinrichtungen +++

Der Gouverneur des US-Bundesstaates Kalifornien, Gavin Newsom, will ein Moratorium für Hinrichtungen verhängen. Die Todesstrafe widerspreche den Werten Kaliforniens, heißt es in für Mittwoch geplanten Äußerungen des demokratischen Gouverneurs, die vorab veröffentlicht wurden. Das Töten eines Menschen sei "falsch". Nach Angaben von Newsoms Büro soll eine Hinrichtungszelle im Gefängnis von San Quentin geschlossen werden. Zuletzt war 2006 in Kalifornien ein Todesurteil vollstreckt worden. Seit Wiedereinführung der Todesstrafe in den 1970er Jahren wurden in dem Bundesstaat 13 Häftlinge hingerichtet. In den Todestrakten Kaliforniens befinden sich derzeit 737 Häftlinge. Das sind mehr als in jeden anderem Bundesstaat und entspricht rund einem Viertel der zum Tode verurteilten Häftlinge in den USA. Newsoms Ankündigung bedeutet aber nicht, dass Häftlinge freikommen.

+++ 4.10 Uhr: Neuseeland und Vereinigte Arabische Emirate verhängen Flugverbot für Boeing 737 Max +++

Nach vielen anderen Ländern haben auch Neuseeland und die Vereinigte Arabische Emirate ein Start- und Landeverbot gegen alle Maschinen des Typs Boeing 737 Max verhängt. In Australien gilt die Entscheidung zunächst ohne Befristung, wie die nationale Flugsicherheitsbehörde CAA am Mittwoch in Wellington mitteilte. Betroffen ist davon allerdings nur die Fluggesellschaft der Fidschi-Inseln, Fiji Airways. Andere Gesellschaften fliegen Neuseeland mit Boeings 737 Max nicht an. Die staatlichen Flugverbote sind Folge von zwei Abstürzen baugleicher Maschinen mit insgesamt mehr als 340 Toten, der jüngste davon am Wochenende in Äthiopien. Zahlreiche Airlines legten die Flugzeuge am Dienstag wegen Zweifeln an der Sicherheit der Baureihe ebenfalls zunächst still.

+++ 3.45 Uhr: Kardinal Pell wegen Kindesmissbrauchs zu sechs Jahren Haft verurteilt +++

Der ehemalige Finanzchef des Vatikans, Kardinal George Pell, ist wegen sexuellen Missbrauchs von Minderjährigen zu sechs Jahren Haft verurteilt worden. Ein Gericht in Melbourne gab das Strafmaß gegen den 77-jährigen Australier am Mittwoch bekannt. Damit blieb der Vorsitzende Richter Peter Kidd deutlich unter der möglichen Höchststrafe von 50 Jahren. Pell bestreitet alle Vorwürfe. Der ehemalige Vertraute von Papst Franziskus geht gegen das Urteil in Berufung. Der Kurienkardinal war bereits im Dezember von einem Geschworenengericht für schuldig befunden worden, in den 1990er Jahren zwei damals 13 Jahre alte Chorknaben missbraucht zu haben. Zu jener Zeit war Pell Erzbischof der australischen Millionenmetropole. Seit Ende Februar sitzt er schon im Gefängnis. Der Berufungsprozess wird vermutlich im Juni beginnen. Strafmindernd wertete Richter Kidd unter anderem Pells Alter, seine Gesundheit und seine Lebensleistung.

+++ 3.15 Uhr: SPD schlägt Steuerzuschuss für Pflegeversicherung vor +++

Die SPD fordert eine weitreichende Reform der Finanzierung der Pflegeversicherung. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil schlug dazu auch einen Steuerzuschuss für die Pflegeversicherung vor. "Die Eigenanteile der Pflegebedürftigen müssen kalkulierbar und verlässlich sein. Deshalb ist es richtig, sie zu begrenzen", sagte er der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwoch) vor dem Deutschen Pflegetag am Donnerstag. Um die Kostenexplosion in der Heimpflege für die Bedürftigen zu stoppen, sei auch eine Versicherungspflicht für Beamte und Selbstständige notwendig. "Alle sollten auf die gleiche Weise und solidarisch in einer Bürgerversicherung kranken- und pflegeversichert sein. Wenn die Union das immer noch nicht will, sollte sie endlich eigene Vorschläge machen", mahnte Klingbeil.

+++ 2.20 Uhr: SPD nimmt von der Leyen in Berateraffäre in Schutz +++

In der Berateraffäre hat der Vorsitzende des Verteidigungsausschusses, Wolfgang Hellmich (SPD), Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) in Schutz genommen. Es gebe "im Moment keinen Anlass" für persönliche Vorwürfe gegen die Ministerin, sagte Hellmich der "Saarbrücker Zeitung". Bei der nächste Woche beginnenden Untersuchung der Affäre gehe es "nicht zuvorderst um ein persönliches Fehlverhalten der Ministerin". Auch stehe der Vorwurf der Korruption nicht im Raum, sagte der SPD-Abgeordnete. Vielmehr gehe es um eine mögliche falsche Mittelvergabe. Im Verteidigungsministerium sollen millionenschwere Verträge unter Umgehung des Vergaberechts vergeben worden sein. Auch der Vorwurf der Vetternwirtschaft steht im Raum. Der Untersuchungsausschuss will unter anderem von der Leyen persönlich befragen.

+++ 1.45 Uhr: USA und Taliban sehen Fortschritte in Friedensgesprächen für Afghanistan +++

Nach dem Ende der jüngsten Friedensgespräche für Afghanistan zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban in Katar haben beide Seiten Fortschritte herausgestellt. Die Voraussetzungen für Frieden hätten sich "verbessert", sagte der US-Gesandte für Afghanistan, Zalmay Khalilzad, am Dienstag in Doha. Beide Seiten wollten den Krieg beenden. Zur künftigen Verhinderung von Terror und einem Abzug der US-Truppen würden bereits Abkommen ausgearbeitet. Ein Taliban-Sprecher bestätigte, dass es in den beiden Themengebieten Fortschritte gegeben habe. Ein Sprecher des afghanischen Präsidenten Aschraf Ghani begrüßte den Fortgang der Gespräche. In diese ist die afghanische Regierung nicht direkt eingebunden. Khalilzad schränkte ein, dass es keinen Vertrag ohne eine Verständigung in allen für die USA wichtigen Punkten geben werde. Diese umfassen auch den innerafghanischen Dialog und einen umfassenden Waffenstillstand. Khalilzad kündigte eine Fortsetzung der Gespräche in Washington an.

+++ 1.15 Uhr: Tijuana in Mexiko ist die gefährlichste Stadt der Welt +++

Die mexikanische Grenzstadt Tijuana ist einer Rangliste einer Nichtregierungsorganisation zufolge im vergangenen Jahr die gefährlichste Stadt der Welt gewesen. In Tijuana habe es 2018 eine Rate von 138,2 Tötungsdelikten je 100 000 Einwohner gegeben, hieß es in einem Bericht der gemeinnützigen Organisation "Bürgerrat für Sicherheit und Strafjustiz", der am Dienstag veröffentlicht wurde. Die mexikanische Küstenstadt Acapulco wies demnach 110,5 Tötungsdelikte pro 100 000 Einwohner auf, die venezolanische Hauptstadt Caracas 99,9. Zum Vergleich: In Deutschland kamen 2015 auf 100 000 Einwohner laut Statistischem Bundesamt 0,8 Tötungsdelikte.

+++ 0.25 Uhr: Rheinische Post: Grüne fordern höhere Bußgelder für Falschparker +++

Angesichts der wachsenden Probleme mit Falschparkern in den Städten machen sich die Grünen für eine Erhöhung der Bußgelder stark. "Die Strafzahlungen für Falschparken sollten dem europäischen Durchschnitt angeglichen werden, um Fehlverhalten wirksamer zu begegnen", sagte der Vorsitzende der Grünen-Fraktion im nordrhein-westfälischen Landtag, Arndt Klocke, der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). Deutschland liege mit seinem Bußgeldkatalog im unteren Bereich im Vergleich mit seinen europäischen Nachbarn, betonte Klocke. Die CDU würde einer Erhöhung der Bußgelder offen gegenüberstehen. "Wenn das im Kampf gegen das Falschparken das einzig wirksame Mittel ist, dann gilt es, über eine Anpassung nachzudenken", sagte Klaus Voussem, verkehrspolitische Sprecher der CDU-Landtagsfraktion.