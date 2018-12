Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Weihnachtsmann-Leugner vor Kirche in Texas festgenommen (15.51 Uhr)

SPD wählt Barley und Bullmann zum Spitzenduo für Europawahl (13.36 Uhr)

CDU-Mittelstandsfunktionär nennt Ziemiak "Griff ins Klo" (07.17 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 17.02 Uhr: Bahn appelliert an EVG: "An den Verhandlungstisch zurückkehren" +++

Nach der Warnstreik-Ankündigung bei der Deutschen Bahn fordert der Konzern von der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG), die Gespräche über einen neuen Tarifvertrag rasch fortzusetzen. In einem Brief an die EVG-Führung, der der dpa vorlag, appellierte die Bahn an die Gegenseite, "an den Verhandlungstisch zurückzukehren": "Wir sollten gemeinsam alles daran setzen, die Tarifverhandlungen im Sinne unserer Mitarbeiter, unserer Kunden und unseres Unternehmens kurzfristig einem Abschluss zuzuführen."

Die Bahn lud die Vertreter der Gewerkschaft für Montagnachmittag zu neuen Gesprächen ein. Für den Morgen hat sie von 5 bis 9 Uhr zu einem bundesweiten Streik aufgerufen.

+++ 16.14 Uhr: Auto kommt in Rom von Straße ab - und landet auf Spanischer Treppe +++

Wo normalerweise unzählige Touristen sitzen oder schlendern, ist ein 27-Jähriger mit seinem Auto gelandet: auf der Spanischen Treppe mitten in Rom. Der Italiener habe die Kontrolle über seinen Wagen verloren und ihn auf den Stufen der Barocktreppe zum Stehen gebracht, berichtete die Nachrichtenagentur Ansa. Nach einem Alkoholtest sei der junge Mann wegen Trunkenheit am Steuer angezeigt worden. Das Auto wurde beschlagnahmt. Die Treppe aus dem 18. Jahrhundert nahm kaum Schaden - laut Ansa wurden eine Schramme und Bremsspuren festgestellt.

+++ 16.08 Uhr: Gewerkschaft: Bahn-Warnstreiks am Montag zwischen 5 und 9 Uhr +++

Bei der Deutschen Bahn sollen Beschäftigte am Montagmorgen zwischen 5 Uhr und 9 Uhr ihre Arbeit niederlegen. Dies teilte die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) mit. Sie hatte nach abgebrochenen Tarifgesprächen zu einem bundesweiten Warnstreik aufgerufen.

+++ 15.44 Uhr: Gouverneur und Geheimdienstchef sterben bei Absturz im Sudan +++

Bei einem Helikopterabsturz im Sudan sind Medienberichten zufolge der Gouverneur eines Bundesstaates sowie weitere hohe Funktionäre ums Leben gekommen. Zu dem Unglück sei es im östlichen Bundesstaat Al-Kadarif gekommen, berichtete die sudanesische Nachrichtenagentur SUNA. Der Gouverneur, der Wirtschaftsminister, der stellvertretende Polizeichef und der Leiter des Geheimdienstes des Staates seien umgekommen. Zudem habe es mehrere Verletzte gegeben, die ins Krankenhaus gebracht worden seien. Der Grund für den Absturz war zunächst unklar.

+++ 15.20 Uhr: Weihnachtsmann-Leugner vor Kirche in Texas festgenommen +++

Erst wollte er Kindern den Weihnachtsmann ausreden, dann lehnte er sich auch noch gegen die Ordnungshüter auf: In der Stadt Cleburne im US-Bundesstaat Texas ist am Samstag ein 31-Jähriger festgenommen worden, nachdem er ein Nikolaus-Frühstück in einer Kirchengemeinde gestört hatte, wie die Polizei am mitteilte.

Der Mann hatte mit zwei Unterstützern in der 30.000-Einwohner-Stadt bei Dallas Besuchern eines "Frühstücks mit dem Weihnachtsmann" lautstark mitgeteilt, dass der Weihnachtsmann "nicht echt" sei. Als er nach einer Aufforderung der Kirche die Örtlichkeiten nicht verließ, kam die Polizei. Und weil der Mann sich dann auch noch dagegen auflehnte, klickten die Handschellen.

Gegen Santa Claus zu protestieren, gehe gar nicht, wurde Cleburnes Bürgermeister Scott Cain zitiert. "Verscherzt es Euch niemals mit Santa Claus."

+++ 14.43 Uhr: Friedensnobelpreisträger fordern Gerechtigkeit für misshandelte Frauen +++

Die Gewinner des diesjährigen Friedensnobelpreises, die Jesidin Nadia Murad (25) und der kongolesische Arzt Denis Mukwege, 63, haben die Weltgemeinschaft aufgefordert, Gewalt gegen Frauen zu bekämpfen. Bei einer Pressekonferenz in Oslo sagte Mukwege: "Wir haben einen Punkt erreicht, an dem es nicht ausreicht, darüber zu reden und es anzuprangern. Wir müssen nun wirklich handeln. Die Körper von Frauen sind zu Schlachtfeldern geworden." Die internationale Gemeinschaft müsse dafür sorgen, dass die Täter zur Verantwortung gezogen werden. Mukwege und Murad werden am Montag mit dem Friedensnobelpreis ausgezeichnet, weil sie mit ihrem Engagement bekanntmachten, wie sexuelle Gewalt gegen Frauen in Kriegs- und Konfliktgebieten als Waffe genutzt wird.

+++ 13.36 Uhr: Barley und Bullmann zu SPD-Spitzenduo für Europawahl gewählt +++

Bundesjustizministerin Katarina Barley und der Europapolitiker Udo Bullmann sind die Spitzenkandidaten der deutschen Sozialdemokraten für die Europawahl. Barley erhielt auf der SPD-Europadelegiertenkonferenz in Berlin für Platz eins der Kandidatenlisten ein Traumergebnis von 99 Prozent der Stimmen. Bullmann folgte für Platz zwei mit 97,4 Prozent.

+++13.31 Uhr: Jugendlicher stirbt an Überdosis auf australischem Festival +++

In Australien ist ein 19-Jähriger auf einem Musikfestival vermutlich an einer Überdosis Drogen gestorben. Drei weitere Besucher kamen in kritischem Zustand ins Krankenhaus, nachdem sie auf der Tanzparty im Sydney Olympic Park zusammengebrochen waren, wie die Polizei von New South Wales berichtete. Rund 18.000 Menschen hatten demnach auf der "Knockout Games of Destiny Dancy Party" im Sydney-Vorort Homebush gefeiert.

Die Behörden machten keinen Angaben dazu, welche Substanzen bei den vier jungen Besuchern zum Kollaps führten. Die Polizei hatte bei mehr als 60 Besuchern Drogen sichergestellt. Dazu zählte auch eine 18-Jährige, die fast 400 Kapseln der chemischen Partydroge MDMA mit sich führte.

+++ 11.58 Uhr: SPD bestimmt auf Delegiertenkonferenz Liste für Europawahl +++

Die SPD hat am Sonntag ihre Europadelegiertenkonferenz in Berlin begonnen, um die Kandidatenliste für die Europawahl am 26. Mai 2019 aufzustellen. Als Spitzenkandidaten wurden vom Parteivorstand Bundesjustizministerin Katarina Barley und der Fraktionsvorsitzende der sozialistischen Fraktion im Europaparlament, Udo Bullmann, nominiert. Dies müssen die Delegierten aber noch bestätigen.

+++ 11.52 Uhr: Schwerpunkt der erwarteten Warnstreiks bei der Bahn am Montagvormittag in NRW +++

Nach dem Abbruch der Bahn-Tarifverhandlungen durch die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft (EVG) ist laut Deutscher Bahn bereits am Montag mit Warnstreiks zu rechnen. "Es ist aktuell ein Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen am Vormittag angekündigt, der voraussichtlich überregionale Auswirkungen haben wird", teilte die Bahn auf ihrer Internetseite mit.

Die Deutsche Bahn empfahl insbesondere Reisenden von und nach Nordrhein-Westfalen, bereits am Sonntag oder aber erst am Montag nach dem Streikende anzureisen. Für Reisende mit Flexpreis- und Sparpreistickets mit Gültigkeit am Montag werde die Zugbindung aufgehoben, die Tickets könnten bereits am Sonntag genutzt werden.

+++ 11.44 Uhr: Belgische Nationalisten treten aus Regierungskoalition aus +++

Die flämische Nationalistenpartei N-VA verlässt die belgische Regierungskoalition. Dies bestätigte Belgiens Innenminister und Vize-Regierungschef Jan Jambon nach Angaben der Nachrichtenagentur Belga. "Ich glaube, dass wir, formal gesprochen, zurücktreten", sagte Jambon dem flämischen Sender VRT.

Die N-VA hatte sich gegen den Migrationspakt der Vereinten Nationen ausgesprochen, den jedoch Belgiens liberaler Ministerpräsident Charles Michel am Montag auf der UN-Konferenz in Marrakesch unterstützen will.





+++ 11.23 Uhr: Letzter Lastwagen rollt von Unglücks-Brücke in Genua +++

Fast vier Monate nach dem verheerenden Brückeneinsturz in Genua ist auch der letzte noch verbliebene Lastwagen von dem Unglücks-Viadukt entfernt worden. Die Feuerwehr veröffentlichte auf Twitter ein Video, wie Einsatzkräfte ihn am Samstag im Rückwärtsgang vom östlichen Überrest der Morandi-Brücke fuhren.

Die Autobahnbrücke war am 14. August eingestürzt, 43 Menschen starben. Nach Plänen von Bürgermeister und Sonderkommissar für den Wiederaufbau Marco Bucci soll mit den Abrissarbeiten am 15. Dezember begonnen werden. Eine neue Brücke soll laut Buccis Aussagen bis Mitte 2020 stehen.

+++ 09.57 Uhr: Mehr als 1700 Festnahmen bei "Gelbwesten"-Demos in Frankreich +++

Die Zahl der Festnahmen bei den teils gewaltsamen "Gelbwesten"-Protesten in ganz Frankreich ist auf mehr als 1700 gestiegen. Das teilte das französische Innenministerium auf Twitter mit. 1220 Menschen kamen den Angaben zufolge in Polizeigewahrsam - das bedeutet, sie können nach französischem Recht im Regelfall bis zu 24 Stunden festgehalten werden, etwa um zu verhindern, dass sie Straftaten begehen. 264 Menschen wurden den Angaben zufolge landesweit verletzt, darunter 39 Sicherheitskräfte. Insgesamt gingen 125000 Menschen auf die Straße, davon rund 10.000 in Paris, wie aus der Bilanz des Ministeriums hervorgeht.

+++ 07.17 Uhr: CDU-Mittelstandsfunktionär nennt neuen Generalsekretär "Griff ins Klo" +++

Hermann Hesse, Bundessschatzmeister der CDU-Mittelstandsvereinigung MIT, hat die Wahl von Paul Ziemiak zum neuen CDU-Generalsekretär als ersten "Griff ins Klo von AKK" bezeichnet. Nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" schrieb Hesse auf Facebook: "Unglaublich, wie man jemanden zum General vorschlagen kann, der noch nie mit bodenständiger Arbeit Geld verdient hat, der keinen vernünftigen Abschluss vorweisen kann und das reale Leben nur aus der Politikbrille kennt. Und ihm das Amt schon vor der Wahl angeboten zu haben, hat mehr als ein Geschmäckle. Offensichtlich haben das viele Delegierte auch so gesehen. Bei einem Ergebnis 503 von 1001 Delegierten würde ich mir ernsthafte Gedanken über meinen Rückhalt in der Partei machen. Das war dann der erste Griff ins Klo von AKK."

+++ 07.33 Uhr: Polizei in Neuseeland findet mutmaßliche Leiche von Backpackerin +++

Eine Woche nach dem Verschwinden einer britischen Backpackerin in Neuseeland ist mutmaßlich die Leiche der 22-Jährigen entdeckt worden. Sie wurde nach Polizeiangaben am Sonntag in einem Außenbezirk der Stadt Auckland aufgefunden. Allerdings stehe die formale Identifizierung der Toten noch aus, diese solle am Montag erfolgen. Zuvor hatte die Polizei einen 26-jährigen Verdächtigen festgenommen, der die Britin getötet haben soll.

+++ 07.04 Uhr: Bundesbank gibt 500-Euro-Schein noch bis Ende April 2019 aus +++

Die Deutsche Bundesbank zeigt sich beim beschlossenen Ausgabestopp für den 500-Euro-Schein großzügiger als die meisten anderen Notenbanken im Euroraum. Noch bis einschließlich 26. April 2019 sind die Scheine bei der Bundesbank und der Österreichischen Nationalbank zu haben. Die anderen 17 nationalen Zentralbanken des Eurosystems werden die Ausgabe der lilafarbenen Banknote bereits am 26. Januar 2019 beenden.

+++ 06.35 Uhr: Regierungskrise in Belgien wegen UN-Migrationspakt +++

In Belgien zeichnet sich im Streit um den Migrationspakt der Vereinten Nationen eine handfeste Regierungskrise ab. Da die flämische Regionalpartei N-VA praktisch ein Ende der Koalitionsregierung erwartete, sollte Belgien den Pakt am Montag unterzeichnen, schlug Ministerpräsident Charles Michel nach Angaben der Agentur Belga vor, in diesem Fall die Ministerposten des Koalitionspartners mit Staatssekretären zu besetzen. Zuvor war das Kabinett am späten Samstagabend zu einer Krisensitzung zusammengekommen.

Michel will nach Marokko zur Unterzeichnung des UN-Migrationspakts reisen. Die N-VA lehnt den UN-Vertrag kategorisch ab.

+++ 06.20 Uhr: Mindestens 17 Tote bei Busunglück in Bolivien +++

Bei einem Busunglück in Bolivien sind mindestens 17 Menschen ums Leben gekommen. Rund ein dutzend weitere Menschen wurden nach Polizeiangaben verletzt, als auf einer Straße im Westen des südamerikanischen Landes zwei Kleinbusse zusammenstießen. 16 Insassen waren sofort tot, ein weiteres Opfer erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen, wie ein Sprecher der Verkehrspolizei sagte.

+++ 05.53 Uhr: Bahn wird teurer - Ab Montag Streiks zu erwarten +++

Zum zweiten Advent steigen mit dem Fahrplanwechsel der Deutschen Bahn ab diesem Sonntag auch die Preise. Die Preiserhöhung war bereits vor knapp zwei Monaten angekündigt worden. Knapp zwei Wochen vor Weihnachten drohen Bahnkunden zudem ab Montag wegen Warnstreiks Zugverspätungen oder Ausfälle, nachdem die Tarifverhandlungen am Samstag abgebrochen worden waren.

Im Fernverkehr werden Fahrscheine zum vollen Preis (Flexpreis) im Durchschnitt um 1,9 Prozent teurer, wie die Bahn mitteilte. Weil es viele Sonderangebote und Rabatte gibt, steigt das Preisniveau nach Berechnungen des Konzerns aber lediglich um 0,9 Prozent. Bahnfahrten im Regionalverkehr über Grenzen von Verkehrsverbünden hinweg werden im Durchschnitt 1,5 Prozent teurer.

Allerdings setzt die Bahn mit dem Fahrplanwechsel auf wichtigen Strecken mehr Züge ein sowie den ICE 4, die jüngste Generation des Hochgeschwindigkeitszuges. Auch im regionalen Verkehr soll das Angebot verbessert werden.

+++ 03.47 Uhr: Surfer bei Hai-Angriff vor Küste Australiens schwer verletzt +++

Vor der Ostküste Australiens ist erneut ein Surfer von einem Hai attackiert und schwer verletzt worden. Der Hai habe den 36-Jährigen beim Surfen am Scotts Head Beach rund 490 Kilometer nördlich von Sydney gebissen, teilte die Polizei des Bundesstaats New South Wales mit. Der Mann wurde nach dem Angriff mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen.

Der Surfer habe eine schwere Beinverletzung unterhalb seines rechten Knies erlitten, sagte ein Sprecher des Rettungsdienstes der Nachrichtenagentur AFP. "Er hatte fünf tiefe Fleischwunden und hat viel Blut verloren."

+++ 03.16 Uhr: Downing Street: Termin zur Brexit-Abstimmung bleibt +++

Das Büro der britischen Premierministerin Theresa May ist Spekulationen über eine mögliche Verschiebung der Abstimmung über den Brexit im Parlament entgegengetreten. "Die Abstimmung wird am Dienstag abgehalten", sagte ein Sprecher der Downing Street der britischen Agentur PA. Zuvor hatten Medien berichtet, May wolle die Abstimmung verschieben, um angesichts der drohenden Niederlage Zeit für neue Gespräche in Brüssel zu gewinnen, wo sie mit einem "Handtaschen-Moment" neue Bedingungen aushandeln wollte. Nach Angaben der "Sunday Times" wollte May damit den drohenden Sturz ihrer Regierung verhindern.

Mit dem "Handtaschen-Moment" ist der Auftritt der früheren Premierministerin Margaret Thatcher gemeint, die beim EU-Gipfel 1984 in Frankreich einen größeren Beitragsrabatt für Großbritannien ausgehandelt hatte. Bei den Unterredungen stellte sie mehrmals demonstrativ ihre Handtasche auf den Tisch.

+++ 00.06 Uhr: Seehofer glaubt: Mit AKK sind wieder über 40 Prozent möglich +++

CSU-Chef Horst Seehofer erwartet nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer zur neuen CDU-Vorsitzenden einen Aufschwung für die Konservativen. "Ich bin mir sicher, dass die Union mit ihr wieder Wahlergebnisse über 40 Prozent erzielen kann", sagte Seehofer der "Bild am Sonntag". "Die CSU wird mit AKK gut zusammenarbeiten." Sie habe im Saarland gezeigt, dass sie trotz schwieriger Lage Wahlen gewinnen kann.

Im "Sonntagstrend" des Emnid-Instituts für die "Bild am Sonntag" legte die Union einen Prozentpunkt im Vergleich zur Vorwoche zu und kommt jetzt auf 29 Prozent. Die AfD verliert dagegen einen Prozentpunkt auf 14 Prozent. Die Grünen erzielen wie in der Vorwoche 19 Prozent und sind weiter zweitstärkste Kraft. Unverändert bleiben die Werte von SPD (15 Prozent), FDP und Linke (je 9 Prozent).