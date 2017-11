Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 8.12 Uhr: Sechs Tote beim Absturz von Kleinflugzeug in Russland +++



Beim Absturz eines Kleinflugzeugs im Fernen Osten Russlands sind mindestens sechs Menschen ums Leben gekommen. Ein dreijähriges Mädchen habe überlebt, habe aber eine schwere Gehirnerschütterung und einen Schienbeinbruch erlitten, meldete die Agentur Tass am Mittwoch unter Berufung auf den Zivilschutz. Das Kind sollte in ein Krankenhaus in die Großstadt Chabarowsk gebracht werden. Die Maschine vom Typ Let L-410 war auf dem Weg von Chabarowsk in die mehr als 1000 Kilometer entfernte Siedlung Nelkan am Fluss Maja. Das Flugzeug sei rund zwei Kilometer von der Landebahn entfernt in einen Waldgürtel gestürzt. Eine Beamte in Nelkan sagte, die Maschine habe eine Kurve geflogen und sich dann auf die Seite gelegt.



Die Ursache der Bruchlandung war zunächst unklar. Die Sicht sei gut gewesen, teilte der Wetterdienst mit. Nach ersten Ermittlungen gingen die Behörden von einem Pilotenfehler oder einem technischen Problem aus. Der Agentur Tass zufolge war das Flugzeug 2015 gebaut worden.

+++ 8.02 Uhr: Bill Murray verschenkt Tickets an wartende Konzertbesucher +++



Der US-Schauspieler Bill Murray, 67, hat sich bei einem Konzertbesuch spontan dazu entschieden, einen Stapel Tickets zu verschenken. Murray habe in der vergangenen Woche in Charleston im US-Bundesstaat South Carolina einen Auftritt der Bluegrass-Band The Steeldrivers besucht, berichteten US-Medien. Als er an der Kasse stand, habe er plötzlich einen Großteil der restlichen Karten aufgekauft, hieß es. Anschließend verschenkte er die Tickets an die hinter ihm wartenden Fans der Band.

+++ 7.59 Uhr: Erdbeben der Stärke 5,4 erschüttert Südosten von Südkorea +++



Ein Erdbeben der Stärke 5,4 hat den Südosten von Südkorea erschüttert. Das Zentrum des Bebens lag in der Nähe der Küstenstadt Pohang, wie das Wetteramt am Mittwoch mitteilte. Berichte über Verletzte lagen nicht vor. Südkoreanische Medien berichteten, dass sich Bewohner zahlreicher Häuser in Sicherheit gebracht hätten.

Die Stadtverwaltung und die Feuerwehr untersuchten das Ausmaß der Schäden. Die Behörden warnten vor Nachbeben. Die Erschütterungen waren bis in die etwa 270 Kilometer entfernte Millionenmetropole Seoul zu spüren, wo Hochhäuser leicht schwankten.

+++ 7.25 Uhr: Ein Toter bei Brand in Flüchtlingsunterkunft in Oberfranken +++

Bei einem Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Oberfranken ist am Mittwoch ein Mensch ums Leben gekommen. "In der betroffenen Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen leblosen Körper", teilte die Polizei mit. 14 weitere Bewohner der Unterkunft wurden demnach leicht verletzt. Sechs von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Die Brandursache war zunächst unklar. Laut Polizei ging in der Nacht zum Mittwoch ein Notruf ein. Der Rauch habe sich schnell in dem zweistöckigen Gebäude ausgebreitet, hieß es. In dem Gebäude waren den Angaben zufolge 163 Menschen untergebracht. Die meisten konnten die Einrichtung demnach selbständig verlassen, andere mussten von der Feuerwehr nach draußen gebracht werden. Im Einsatz waren rund 30 Polizisten, 50 Feuerwehrleute sowie zahlreiche Rettungskräfte.

+++ 1.05 Uhr: Whiskey im Wert von über 700.000 Euro aus Luxusgeschäft in Paris gestohlen +++

Aus einem Luxusgeschäft in Paris sind 69 Whiskey-Flaschen mit einem Gesamtwert von fast 700.000 Euro gestohlen worden. Wie das Geschäft "La Maison du Whisky" und die französische Polizei mitteilten, befand sich unter dem Diebesgut auch ein japanischer Whiskey im Wert von mehr als 100.000 Euro, der unter dem Spitznamen "Das Eichhörnchen" bekannt ist. Die Einbrecher hätten bei ihrem Beutezug am Sonntag Flaschen aus einer Vitrine entwendet, in der Sammlerstücke ausgestellt waren, erklärte das Luxusgeschäft. Dabei verursachten sie nach Polizeiangaben einen Gesamtschaden von 650.000 bis 700.000 Euro.



Nach Einschätzung des Geschäfts hatten es die Einbrecher vor allem auf das berühmte "Eichhörnchen" abgesehen - ein äußerst seltener Tropfen aus dem Jahr 1960. Der "Karuizawa 1960" ist Experten zufolge der älteste Single-Malt- Whiskey, der jemals in Japan abgefüllt worden ist. Weltweit seien nur 41 Flaschen in Umlauf, erklärte das Geschäft. Die gestohlene Flasche sei wegen ihres "besonderen Aussehens einzigartig". Deswegen sei der "Eichhörnchen"-Whiskey auch leicht zurückzuverfolgen und umso schwerer zu verkaufen.