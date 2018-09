Die Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 11.15 Uhr: Franzosen machen Briten Friedensangebot im "Jakobsmuschel-Krieg" +++

Im Kampf um Jakobsmuscheln im Ärmelkanal haben französische Fischer ihren britischen Kollegen ein Friedensangebot gemacht. Vor einem Treffen von Branchenvertretern beider Länder in London am Nachmittag sagte der Präsident des normannischen Fischereiverbands, Dimitri Rogoff, der Nachrichtenagentur AFP, er wolle gleiche Fangrechte für alle. Der schottische Fischereiverband zeigte sich skeptisch, dass ein Kompromiss erreicht werden kann. In britischen Medien ist nach Scharmützeln im Ärmelkanal bereits von einem "Jakobsmuschel-Krieg" die Rede.

Vergangene Woche hatten bis zu 40 französische Kutter britische Schiffe im Ärmelkanal abgedrängt. Die Franzosen klagen über strenge Fangauflagen für die teuren Muscheln, während die Briten in den internationalen Gewässern außerhalb der Zwölf-Meilen-Zone keine Beschränkungen haben.

+++ 11.03 Uhr: Agrarministerin Julia Klöckner hat einen neuen Lebensgefährten +++

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner (CDU) findet es "einfach schön", Zeit mit dem neuen Mann an ihrer Seite zu verbringen. Ihr Lebensgefährte Ralph Grieser gebe ihr "Ausgleich, Heiterkeit, Lebenssinn - Liebe", sagte die 45-Jährige der Illustrierten "Frau im Spiegel". Grieser sei 47 Jahre alt und Inhaber eines Oldtimerzentrums im rheinland-pfälzischen Mülheim-Kärlich. Kennengelernt habe sie ihn 2017 bei einer Benefizveranstaltung.

Grieser helfe ihr beruflich und privat, sagte Klöckner. So sei er im Mai bei der Beerdigung ihres Vaters dabei gewesen. Klöckner war zuvor mehr als 15 Jahre lang mit dem Medienmanager Manfred Ortner liiert gewesen.

+++ 11.01 Uhr: Erneut kleines Mädchen in Indien mehrfach vergewaltigt und getötet +++

Erneut ist ein Mädchen in Indien mehrfach vergewaltigt und brutal getötet worden. Die Polizei nahm die Stiefmutter und vier weitere Verdächtige fest, nachdem der entstellte und bereits verwesende Leichnam der Neunjährigen gestern in einem Gebüsch wenige hundert Meter von ihrem Haus im Bezirk Baramulla in der Kaschmir-Region gefunden worden war. Ihr Vater hatte sie knapp zwei Wochen zuvor als vermisst gemeldet.

Nach Angaben der Polizei war die 36-jährige Stiefmutter eifersüchtig auf das Kind und die zweite Ehefrau ihres Mannes. Sie habe das Mädchen Ende August in ein Waldgebiet gebracht. Dort habe sie ihren 14-jährigen Sohn und zwei seiner Freunde im Alter von 14 und 19 Jahren mutmaßlich zu der Vergewaltigung verleitet. Die Frau soll die Neunjährige stranguliert haben, ihr Sohn dem Kind mit einer Axt auf den Schädel geschlagen haben. Einer der Freunde habe die Leiche mit Batteriesäure verätzt, der andere soll ihr noch die Augen ausgestochen haben. Die gerichtsmedizinischen Untersuchungen belegten "alle Fakten", erklärte die Polizei. Die Jungen hätten die Tat bereits gestanden, sagte ein Polizeisprecher. Als vierter Verdächtiger wurde ein 28-jähriger Mann festgenommen.

+++ 10.57 Uhr: Ambulanz erfüllt Sterbendem letzten Wunsch: ein Becher Eis +++

Auf der Fahrt ins Krankenhaus hat ein australisches Ambulanzteam einem todkranken Krebspatienten einen letzten Wunsch erfüllt. Der Krankenwagen legte eigens einen Stopp ein, um dem 72-jährigen Ron McCartney vor der Verlegung auf eine Palliativstation noch einen Becher Eis zu besorgen. McCartney, der die Tage zuvor kaum noch gegessen hatte, starb dann am vergangenen Samstag in der Klinik. Er hatte 17 Jahre lang an Bauchspeicheldrüsenkrebs gelitten.

Seine Tochter Danielle Smith bedankte sich bei den Pflegern herzlich für die ungewöhnliche Geste. "Dad hat das so genossen", schrieb sie. "Meine Mutter und ich können gar nicht genug Danke dafür sagen." Der Ambulante Dienst des Bundesstaats Queensland (QAS) veröffentlichte auf seiner Facebookseite posthum auch ein Foto, das McCartney bei seinem letzten Becher Eis zeigt.

If you could eat anything, what would it be? We have been left humbled and tinged with sadness after receiving a... Gepostet von Queensland Ambulance Service (QAS) am Montag, 3. September 2018

+++ 10.40 Uhr: Zahl der befristeten Jobs so hoch wie noch nie +++

Die Zahl befristeter Beschäftigungsverhältnisse hat im letzten Jahr mit knapp 3,2 Millionen in Deutschland einen neuen Höchststand erreicht. Das geht aus der Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Linken im Bundestag hervor, die die Linken in Berlin veröffentlichten. Im Vorjahr waren es noch 2,9 Millionen, zehn Jahre zuvor 2,1 Millionen. Auch der Anteil befristeter Jobs an allen Beschäftigungsverhältnissen lag 2017 mit 8,3 Prozent auf einem Höchststand. "Befristung bedeutet Unsicherheit, materieller Mangel und ständig die eigene Verwundbarkeit im Beruf wie im Privatleben vor Augen zu haben", sagte Linksfraktionsvize Susanne Ferschl, die die Anfrage gestellt hatte. Befristungen müssten auf ein Mindestmaß reduziert, sachgrundlose Befristungen verboten werden.

+++ 10.30 Uhr: Fahranfänger zerlegt seinen gerade gekauften Wagen +++

Ein Fahranfänger in Schwaben hat sein erst zwei Stunden zuvor gekauftes Auto zu Schrott gefahren. Wie die Polizei mitteilte, stellte der 18-Jährige in Friedberg bei Augsburg am Dienstag die Assistenzsysteme seines Sportwagens ab. Dies war offensichtlich ein Fehler, weil der junge Mann den Boliden ohne die Technik nicht beherrschte. Beim Beschleunigen kam er von der Fahrbahn ab, schleuderte durch einen Zaun und landete auf einem Industriegelände. Der 20.000 Euro teure Wagen sei nun ein Fall für den Schrottplatz, sagte Polizeisprecher Alexander Wagenpfeil. Der 18-Jährige und seine beiden Mitfahrer blieben unverletzt.

+++ 10.26 Uhr: Kabinett beschließt schärfere Mietpreisbremse +++

Das Bundeskabinett hat neue Rechte für Mieter und schärfere Regeln für Vermieter auf den Weg gebracht. Die sogenannte Mietpreisbremse für Regionen mit angespanntem Wohnungsmarkt wird unter anderem mit neuen Auskunftspflichten für Vermieter verschärft, die eine Miete verlangen, die mehr als zehn Prozent über der ortsüblichen Vergleichsmiete liegt. Die Verschärfung war ein zentrales Anliegen der SPD, zuständig ist Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD). Nun kann das Gesetz im Bundestag diskutiert, gegebenenfalls geändert und beschlossen werden.

In Regionen mit Wohnungsmangel sollen Vermieter demnach nur noch acht Prozent statt wie bisher elf Prozent der Modernisierungskosten auf Mieter umlegen dürfen, dazu gibt es eine Kappungsgrenze von drei Euro Mieterhöhung pro Quadratmeter. Zudem soll es künftig eine Ordnungswidrigkeit sein, eine Modernisierung mit der Absicht anzukündigen oder durchzuführen, die alten Mieter loszuwerden. Mieter haben dann Anspruch auf Schadenersatz, Vermietern droht eine Geldbuße von bis zu 100.000 Euro. Den Gesetzentwurf hatte Barley bereits im Juni vorgelegt, Union und SPD hatten über Details länger gestritten.

+++ 10.23 Uhr: CSU-Politiker Weber will EU-Kommissionspräsident werden +++

Der CSU-Europapolitiker Manfred Weber will 2019 Nachfolger von EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker werden. Der 46-Jährige erklärte in Brüssel seine Bewerbung um die Spitzenkandidatur der Europäischen Volkspartei bei der Europawahl im Mai, wie er auf Twitter mitteilte. Er wolle mithelfen, Europa zurück zu den Menschen zu bringen, schrieb Weber. Dafür sei für die EU ein Aufbruch zu einem besseren, geeinteren und demokratischeren Europa notwendig.

Ich bewerbe mich als Spitzenkandidat der Europäischen Volkspartei #EVP für die Europawahlen, um Präsident der Europäischen Kommission zu werden. Das habe ich heute in meiner EVP-Fraktion angekündigt. Ich möchte die Verbindung zwischen den Menschen und EU erneuern. #DeinEuropa 3/3 — Manfred Weber (@ManfredWeber) September 5, 2018

+++ 9.42 Uhr: Mehr als 200.000 Kriegsvertriebene in Afghanistan seit Jahresbeginn +++

In Afghanistan sind seit Jahresanfang mehr als 206.000 Menschen vor Kämpfen mit den radikalislamischen Taliban aus ihren Dörfern und Städten geflohen. Das geht aus einem Bericht der UN-Agentur zur Koordinierung humanitärer Hilfe (OCHA) hervor. Demnach sind allein in der letzten Woche mehr als 5400 Menschen heimatlos geworden - vor allem wegen schwerer Gefechte der Extremisten mit Regierungstruppen in der Provinz Urusgan (Süden). Der Angriff der Taliban auf die Provinzhauptstadt Gasni Mitte August führte zu mehr als 30.000 Vertriebenen. 57 Prozent der Vertriebenen sind Kinder unter 18 Jahren. Laut Militärangaben kontrollieren die Taliban rund 14 Prozent der Bezirke des Landes, 30 Prozent sollen umkämpft sein.

2017 hatten die UN bis Anfang September rund 275.000 Binnenflüchtlinge registriert, im Gesamtjahr waren es rund 450.000. Ob alle der im Vorjahr als vertrieben registrierten Menschen weiter ohne Heimat sind, ist nach Angaben der UN unter anderem wegen des mangelnden Zugangs zu vielen umkämpften Provinzen schwer festzustellen. Afghanistan hat geschätzte 30 Millionen Einwohner.

+++ 9.37 Uhr: Philippinischer Bürgermeister in seinem Rathaus erschossen +++

Der Bürgermeister der philippinischen Stadt Ronda ist in seinem Büro von einem Killerkommando erschossen worden. Mariano Blanco wurde laut Polizei gegen 1.30 Uhr von vier Männern im Rathaus, wo er sich zum Schlafen hingelegt hatte, überfallen. Der Politiker wurde durch Schüsse schwer verletzt und starb wenig später im Krankenhaus. Die Täter seien unerkannt entkommen. In der Vergangenheit war mehrfach spekuliert worden, dass Blanco enge Kontakte zur organisierten Kriminalität haben könnte. Auch der philippinische Präsident Rodrigo Duterte hatte ihn mit der Drogenmafia in Verbindung gebracht. Blanco bestritt dies. Vor einem halben Jahr war bereits der Vize-Bürgermeister der 20.000-Einwohner-Stadt auf der Insel Cebu von Unbekannten erschossen worden. Er hatte als Anwalt für einen Drogenbaron gearbeitet.

Auf den Philippinen gehen Polizei und Militär seit Dutertes Amtsantritt vor zwei Jahren mit harter Hand gegen tatsächliche und vermeintliche Drogenkriminelle vor. Nach offiziellen Angaben wurden dabei mehr als 4200 Menschen getötet. Inoffiziell wird geschätzt, dass es bereits mehr als 20.000 Tote gab. International gibt es an dem "Drogenkrieg" des Präsidenten viel Kritik.

+++ 9.30 Uhr: Plädoyers im Mordprozess Höxter haben begonnen +++

Mit dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft ist der Mordprozess um das sogenannte Horrorhaus von Höxter fortgesetzt worden. Oberstaatsanwalt Ralf Meyer begann am Morgen seine rund zweistündige Begründung für seinen Strafantrag, dann sollten die drei Anwälte der Nebenkläger reden. Angeklagt sind wegen Mordes durch Unterlassen der 48-jährige Wilfried W. und seine Ex-Frau Angelika W. (49). Über Jahre hinweg soll das Paar mehrere Frauen in das Haus nach Ostwestfalen gelockt und dort seelisch unter Druck gesetzt und zum Teil körperlich schwer misshandelt haben. Zwei Frauen aus Niedersachsen starben infolge der Quälereien.

Die Plädoyers der vier Verteidiger folgen morgen und in der nächsten Woche am Dienstag. Ob das Gericht noch im September ein Urteil sprechen wird, ist offen.

+++ 9.02 Uhr: Zahl der Kinder in geschlossenen Heimen seit 2006 mehr als verdoppelt +++

Die Zahl der in geschlossenen Heimen untergebrachten Kinder und Jugendlichen hat sich binnen zehn Jahren mehr als verdoppelt. Sie stieg von 6016 im Jahr 2006 auf 15.534 im Jahr 2016, wie die "Passauer Neue Presse" unter Berufung auf eine Antwort des Bundesfamilienministeriums auf eine Anfrage der Linken im Bundestag berichtet.

Linken-Experte Norbert Müller übte Kritik. Die stark gestiegenen Zahlen seien Folge des "Sparzwangs" in der Kinder- und Jugendhilfe, sagte er der Zeitung. Weil das Geld für frühzeitige Unterstützung fehle, stehe am Ende oft "Wegfangen und Einsperren". Gerichte können Minderjährige in geschlossene Heime einweisen, wenn erhebliche Selbst- oder Fremdgefährdung vorliegt.

+++ 8.45 Uhr: 90 Prozent der Menschen in Deutschland nutzen das Internet +++

In Deutschland nutzen 90 Prozent der Menschen im Alter von mehr als zehn Jahren das Internet. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden unter Verweis auf aktuelle Erhebungsergebnisse mit. Das waren 66,5 Millionen Menschen. Gegenüber dem Vorjahr 2017 stieg der Anteil um drei Prozent an. Die meisten Bürger nutzten Smartphones, um online zu gehen (87 Prozent). Auf Laptops griffen 65 Prozent zurück, 62 Prozent auf Desktop-PC, 46 Prozent verwendeten Tablets. 85 Prozent gingen auch mobil, also außerhalb ihres Hauses oder Arbeitsplatzes, ins Netz.

+++ 8.36 Uhr: Cafés in indonesischem Bezirk dürfen abends keine Frauen ohne Mann bedienen +++

In einer streng islamischen Provinz in Indonesien dürfen Cafés und Restaurants abends keine Frauen mehr bedienen, die ohne männliche Begleitung unterwegs sind. Die neue Regelung gilt nach 21 Uhr in dem Bezirk Bireuen, der zu der besonders konservativen Provinz Aceh im Nordwesten des Landes gehört. Frauen und Männer, die nicht miteinander verwandt sind, dürfen sich dann auch nicht mehr zusammen an einen Tisch setzen. Zudem wurde Wirten offiziell verboten, homosexuelles Personal zu beschäftigen.

Die Regelung gilt seit dem 30. August, wurde anfangs aber nicht stark beachtet. Mittlerweile gibt es in Indonesien daran aber viel Kritik. Der Inselstaat mit seinen mehr als 250 Millionen Einwohnern - davon die meisten Muslime - ist das bevölkerungsreichste muslimische Land der Welt. Seit einiger Zeit gewinnen fundamentalistische Strömungen dort erheblich an Boden. In Aceh auf der Insel Sumatra wird das islamische Recht (Scharia) besonders hart ausgelegt.

+++ 8.35 Uhr: Razzia in Berlin gegen Clan-Mitglied +++

Die Berliner Polizei ist erneut gegen kriminelle arabische Großfamilien vorgegangen. Mit einem Großaufgebot durchsuchten Einsatzkräfte am Morgen zwei Objekte eines mutmaßlichen Clan-Mitglieds in Berlin-Neukölln, wie ein Sprecher der Polizei sagte. Nach ersten Informationen geht es um den Verstoß gegen das Waffengesetz. Bei einem Objekt soll es sich um einen Imbiss handeln, zu dem anderen Objekt gab es zunächst keine weiteren Informationen. Der Einsatz laufe seit 6 Uhr morgens, sagte ein Sprecher. Die Durchsuchung habe aber nichts mit einem Vorfall Anfang der Woche zu tun, bei dem zwei Mitglieder einer polizeibekannten Großfamilie in Neukölln aus einem Auto heraus niedergeschossen worden, hieß es weiter. Weitere Einzelheiten nannte die Polizei mit Hinweis auf die noch laufende Razzia zunächst nicht.

+++ 8.23 Uhr: FBI stellt legendäre Film-Schuhe aus "Zauberer von Oz" sicher +++

Die rubinroten Schuhe, die die von Judy Garland gespielte Dorothy im Filmklassiker "Der Zauberer von Oz" trug, sind wieder da. Die Schuhe seien nach jahrelangen Ermittlungen in einer Undercover-Aktion sichergestellt worden, gab die US-Bundespolizei FBI bekannt. 2005 war das Paar aus einem Museum in Garlands Heimatstadt Gran Rapids im Bundesstaat Minnesota gestohlen worden. Seitdem fehlte jede Spur von den mit Pailletten besetzen Halbschuhen. Experten schätzen den Wert der Schuhe, die zu den wohl berühmtesten der Filmgeschichte zählen, auf mindestens 2 Millionen Dollar. Sie sind eines von insgesamt vier Paar, die die Schauspielerin bei den Dreharbeiten für den Filmklassiker aus dem Jahr 1939 trug. Wer für den Diebstahl verantwortlich ist, sei noch unklar, sagte die zuständige FBI-Ermittlerin Jill Sanborn.

+++ 7.55 Uhr: Polizei rückt in besetzten Hambacher Forst vor +++

Die Polizei ist am Morgen mit einem großen Aufgebot in Teile des Hambacher Forstes vorgerückt. Der Wald am Rheinischen Braunkohletagebau ist teilweise von Tagebau-Gegnern und Waldschützern besetzt. Nach Polizeiangaben wollen Mitarbeiter des Energieunternehmens RWE damit beginnen, Hindernisse am Waldboden wegzuräumen. Die Polizei schütze die Arbeiter dabei, sagte ein Polizeisprecher. Mehrere Hundert Polizisten waren im Einsatz, wie die Deutsche Presse-Agentur vor Ort beobachtete.

RWE Power will für den Braunkohleabbau mehr als 100 der verbliebenen 200 Hektar Wald abholzen, was mit Beginn der Rodungssaison ab 1. Oktober möglich wäre. Gegen die Abholzung gibt es seit Langem heftige Proteste von Waldbesetzern. Darüber hinaus fordert ein breites Bündnis von Natur- und Klimaschützern einen Rodungsstopp, solange die bundesweite Kohle-Kommission in Berlin über einen Kohle-Ausstieg miteinander im Gespräch ist.

+++ 6.31 Uhr: Raser fordert Zivilpolizei zum Straßenrennen +++

Ausgerechnet eine zivile Streife der Polizei hat ein Raser in Leverkusen zu einem Straßenrennen aufgefordert. Mit Blickkontakt und aufheulendem Motor habe der 25-jährige Fahrer die Zivilpolizisten in der Nacht an einer Ampel zu einem Rennen animieren wollen, teilte die Polizei am Morgen mit. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt hielten die Polizisten den Mann an. Er stand nach Polizeiangaben unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln. Seinen Führerschein hatte er wegen anderer Delikte bereits zuvor abgeben müssen.

+++ 5.40 Uhr: Lange will linke Sammlungsbewegung für AfD-Aussteiger öffnen +++

Flensburgs SPD-Oberbürgermeisterin Simone Lange will die linke Sammlungsbewegung "Aufstehen" für AfD-Aussteiger öffnen. "Wir alle wollen dafür sorgen, dass die antidemokratischen Tendenzen wieder verschwinden", sagte Lange der "Neuen Osnabrücker Zeitung". Dazu gehöre auch, "dass wir uns überlegen, wie wir mit jemandem umgehen, der bei der AfD war und aussteigt. Kann der wieder bei uns mitmachen? Ich finde, ja." "Denn wenn wir ein Umdenken herbeiführen wollen, sollten wir uns über diejenigen freuen, bei denen wir damit Erfolg haben", sagte Lange weiter.

Linken-Fraktionschefin Sahra Wagenknecht hatte ihre Sammlungsbewegung gestern gemeinsam mit der SPD-Linken Lange und dem Ex-Grünen-Chef Ludger Volmer vorgestellt. Lange sagte der "NOZ", sie unterstütze nicht Wagenknecht, sondern "ein parteiübergreifendes Bündnis und die Idee, dass man das Verbindende sucht und über das Trennende streitet". In der Flüchtlingspolitik und einigen anderen Punkten etwa sei sie anderer Meinung als Wagenknecht.

+++ 5.05 Uhr: Behörden bekommen deutlich mehr Kinderpornografie-Meldungen +++

Beim Bundeskriminalamt und den Beschwerdestellen sind 2017 mehr als doppelt so viele Hinweise auf kinderpornografische Inhalte im Internet eingegangen wie im Jahr davor. Insgesamt 5977 Hinweise gingen im vergangenen Jahr ein, nach 2721 im Jahr davor. Das geht aus dem jährlichen Bericht der Bundesregierung hervor, der an heute veröffentlicht wird. Die meisten Hinweise kamen von Bürgern, die sich an Beschwerdestellen etwa der Internetwirtschaft wandten.

Bei einem Teil der Hinweise konnte das BKA nicht handeln, etwa weil Inhalte nicht mehr abrufbar waren, der Standort des Servers nicht ermittelt werden konnte oder es keine ausreichende Kooperation mit einem anderen Land gab. Bei den allermeisten (84 Prozent) der verbleibenden 5938 Fälle ging es um Inhalte auf Servern im Ausland, der Rest lag in Deutschland. 60 Prozent der Inhalte im Inland war dem Bericht zufolge spätestens nach zwei Tagen gelöscht, 97 Prozent binnen einer Woche. Im Schnitt dauerte die Löschung gut zwei Tage, 2016 waren es noch 2,93 Tage gewesen.

+++ 4.17 Uhr: Latino-Staaten bitten wegen Flüchtlingswelle aus Venezuela um Hilfe +++

Die lateinamerikanischen Staaten wollen weiterhin Flüchtlinge aus dem Krisenstaat Venezuela aufnehmen, bitten angesichts der immer weiter steigenden Zahl der Migranten aber um finanzielle Hilfe. Die Gelder müssten "substanziell" erhöht werden, heißt es in der Deklaration von Quito, die Vertreter von elf Ländern aus der Region unterzeichneten. Die Staaten äußersten zudem ihre Sorge über die "extreme Verschlechterung der Lage in Venezuela, die zu der massiven Migration führt".

Das einst reiche Venezuela steckt in einer tiefen Wirtschaftskrise. In der Supermärkten gibt es kaum noch Lebensmittel oder Dinge des täglichen Bedarfs. Nach Angaben der Vereinten Nationen haben bereits mindestens 2,3 Millionen Menschen das Land verlassen. Die venezolanische Opposition geht sogar von bis zu vier Millionen Flüchtlingen aus. Das wären über zehn Prozent der Gesamtbevölkerung. Die Nachbarländer sind mit der Zuwanderung zunehmend überfordert. Kolumbien hat bereits über 900.000 Venezolaner aufgenommen, Peru 400.000 und Ecuador 200.000.

+++ 3.34 Uhr: Mehr als 1,4 Milliarden Menschen weltweit bewegen sich zu wenig +++

Mehr als 1,4 Milliarden Menschen weltweit bewegen sich einer Studie zufolge zu wenig und riskieren damit Krankheiten. Mangelnde körperliche Aktivität sei ein "führender Risikofaktor" für Krankheiten wie Herzkreislauf-Erkrankungen, Diabetes oder Krebs, heißt es in der im Fachblatt "The Lancet Global Health Journal" veröffentlichten Studie der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Rund ein Drittel aller Frauen und ein Viertel aller Männer weltweit bewegt sich demnach zu wenig. In wohlhabenden Ländern sei diese Entwicklung deutlich stärker zu beobachten als in Entwicklungsländern. In reicheren Ländern werde mehr Zeit drinnen verbracht, die Menschen säßen länger am Arbeitsplatz und hätten eher Zugang zu kalorienreichem Essen.

Die WHO empfiehlt, dass jeder Erwachsene pro Woche mindestens 150 Minuten Sport mit "moderater Intensität" wie Schwimmen oder Radfahren oder 75 Minuten mit "kräftiger Intensität" wie Joggen oder Teamsport treibt. Für die Studie wurde im Jahr 2016 die körperliche Aktivität von 1,9 Millionen Menschen in 168 Ländern untersucht.

+++ 2.50 Uhr: Zahl der Taifun-Opfer in Japan steigt auf neun +++

Die Zahl der Taifun-Opfer in Japan ist auf neun gestiegen. Mehr als 340 Menschen seien darüber hinaus durch den stärksten Sturm seit 25 Jahren verletzt worden, berichteten örtliche Medien. Rund 1,3 Millionen Haushalte blieben nach Angaben örtlicher Stromversorger ohne Strom. Der Sturm brachte heftige Regenfälle mit sich. Er ist das jüngste in einer ganzen Serie von Unwettern, die Japan in diesem Sommer heimgesucht haben.

"Jebi", der 21. Taifun der Saison, war der stärkste Wirbelsturm seit rund einem Vierteljahrhundert, der auf das japanische Archipel traf. Der Sturm beschädigte Häuser und beeinträchtigte den Flug- und Bahnverkehr. Die Windgeschwindigkeiten im Zentrum des Wirbelsturms betrugen zeitweise bis zu 216 Kilometer die Stunde. "Jebi" traf auf die Provinz Tokushima auf Japans kleinster Hauptinsel Shikoku, dann zog der Wirbelsturm weiter Richtung Norden auf das Japan-Meer.

+++ 0.57 Uhr: Trump nennt Nike-Zusammenarbeit mit Kaepernick "furchtbare Botschaft" +++

In der Kontroverse um den ehemaligen NFL-Spieler Colin Kaepernick hat US-Präsident Donald Trump den Sportartikelhersteller Nike scharf kritisiert. Die Werbe-Zusammenarbeit Nikes mit Kaepernick sende eine "furchtbare Botschaft" aus, sagte Trump der konservativen US-Internetseite "The Daily Caller". Allerdings könne die Firma ihre eigenen Entscheidungen treffen. Trump verwies darauf, dass Nike in New York Mieter in einem seiner Gebäude sei. "Sie zahlen viel Miete."

Mit Kaepernick begann vor gut zwei Jahren die Welle an Protesten von NFL-Profis, die sich während der amerikanischen Hymne per Kniefall oder mit erhobenen Fäusten gegen Polizeibrutalität und Rassenungleichheiten aussprechen. Trump hat das Verhalten wiederholt scharf kritisiert und die Teams auf aufgefordert, diese Spieler zu sanktionieren. Die San Francisco 49ers entließen ihren Spielmacher am Ende der Saison 2016/17, seitdem findet er kein neues Team mehr. Auslöser von Trumps Kritik ist, dass Nike Kaepernick als ein Gesicht ihrer "Just Do It"-Werbekampagne zu deren 30. Geburtstag ausgewählt hat. Auf dem Poster steht: "Glaube an etwas. Selbst wenn es bedeutet, alles zu opfern."

+++ 0.14 Uhr: UN-Sicherheitsrat berät Freitag über Situation in Idlib +++

Die US-Botschafterin bei der Uno, Nikki Haley, hat für Freitag ein Treffen des UN-Sicherheitsrats zur Situation in der nordsyrischen Provinz Idlib angekündigt. Die USA, die derzeit den Vorsitz im Sicherheitsrat inne haben, würden das Treffen anberaumen, um die Gefahr eines Chemiewaffeneinsatzes durch die von Russland unterstützten syrischen Regierungstruppen zu diskutieren, sagte Haley auf einer Pressekonferenz. Sie verwies auf die Warnung von US-Präsident Donald Trump vor einem Angriff auf Idlib. Haley bekräftigte zugleich vorherige Ankündigungen der USA, im Falle eines Chemiewaffeneinsatzes zu reagieren.

Idlib ist die letzte Rebellenbastion in Syrien. Vor der angekündigten Großoffensive der syrischen Truppen auf die Provinz im Nordwesten Syriens rief die Uno zur Vermeidung eines "Blutbads" auf. In der überwiegend von islamistischen Kämpfern kontrollierten Region an der Grenze zur Türkei leben fast drei Millionen Menschen, davon 1,4 Millionen Vertriebene aus anderen Landesteilen. Da die Aufständischen dort keine Ausweichmöglichkeit innerhalb Syriens haben, drohen erbitterte Kämpfe - und womöglich eine Massenflucht in die Türkei.