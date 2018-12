Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

+++ 6.41 Uhr: Bericht: Neuer Verfassungsschutz-Chef will AfD beobachten lassen +++

Der neue Präsident des Bundesamts für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, will nach einem Bericht des Nachrichtenmagazins "Focus" die rechte Szene in Deutschland verstärkt überwachen lassen. Demnach setzt sich Haldenwang für eine Beobachtung der Partei AfD ein, berichtete das Magazin am Freitag unter Berufung auf Sicherheitskreise.

Derzeit würden in der Behörde Analysen verschiedener Landesämter für Verfassungsschutz über die AfD ausgewertet. Anschließend solle entschieden werden, inwieweit eine Beobachtung nötig sei.

+++ 6.23 Uhr: Hagel und Überschwemmungen auf Urlaubsinsel Zypern - drei Tote +++

Bei einem schweren Herbststurm mit Hagel und starken Regenfällen sind auf Zypern drei Menschen ums Leben gekommen. Sie starben am Donnerstag im türkischzyprischen Norden der drittgrößten Mittelmeerinsel. Der zyprische Präsident Nikos Anastasiades bot den türkischen Zyprern Hilfe an, wie das Staatsfernsehen (RIK) am Freitag weiter berichtete.

+++ 5.48 Uhr: CNN-Redaktion in New York nach Bombendrohung evakuiert +++

Wegen einer Bombendrohung ist die New Yorker Redaktion des US-Nachrichtensenders CNN evakuiert worden. Der Alarm sei am späten Donnerstagabend ausgelöst worden, teilte CNN auf seiner Website mit. Die Polizei der Millionenmetropole sperrte die Straße vor dem CNN-Gebäude ab und rief Menschen auf, die Gegend zu meiden.

Erst im Oktober war die CNN-Redaktion in New York nach dem Fund eines Sprengsatzes geräumt worden. Damals waren Postsendungen mit Sprengsätzen an eine Reihe von Kritikern von US-Präsident Donald Trump geschickt worden, unter anderem an den demokratischen Ex-Präsidenten Barack Obama und an die frühere Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton.

+++ 5.34 Uhr: Bahn bringt mehr Züge aufs Gleis +++

Die Deutschen Bahn will ihr Angebot ab Sonntag mit mehr Sitzplätzen und einer teils verjüngten Flotte verbessern. So wird der ICE-Sprinter zwischen Berlin und München mit dem Fahrplanwechsel am 9. Dezember häufiger unterwegs sein. Die jüngste, vierte ICE-Generation wird künftig auch zwischen Düsseldorf und Stuttgart eingesetzt. Die Bahn reagiert nach eigenen Angaben auf die steigenden Fahrgastzahlen auch im Regionalverkehr, dort könne man häufig mit mehr Fahrzeugen und somit mehr Sitzplätzen rechnen. Die Fahrpreise steigen im Fernverkehr im Durchschnitt um 0,9 Prozent. Tickets zum vollen Preis (Flexpreis) werden im Durchschnitt 1,9 Prozent teurer.

+++ 5.07 Uhr: Zahl der Kleinen Waffenscheine in Deutschland steigt weiter +++

Die Zahl der Kleinen Waffenscheine in Deutschland ist laut einem Medienbericht weiter gestiegen. Dieser Waffenschein berechtigt zum verdeckten Tragen von Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen. Laut einer Umfrage des Redaktionsnetzwerks Deutschland bei den Innenministerien der 16 Bundesländer waren Ende Oktober 2018 insgesamt 599.940 Kleine Waffenscheine registriert. Das sei ein Anstieg um rund 130 Prozent seit 2014, als es demnach noch 261.332 solche Erlaubnisse gab.

+++ 4.24 Uhr: Erneut Häftling in Tennessee mit elektrischem Stuhl hingerichtet +++

Nach 36 Jahren im Todestrakt ist im US-Bundesstaat Tennessee ein verurteilter Mörder mit dem elektrischen Stuhl hingerichtet worden. Das Todesurteil gegen den 61-jährigen David Earl Miller wurde am Donnerstagabend in einem Hochsicherheitsgefängnis in Nashville vollstreckt, wie die Behörden mitteilten.

Es war die zweite Hinrichtung eines Häftlings mit dem elektrischen Stuhl in Tennessee innerhalb von rund einem Monat. Anfang November war der wegen Doppelmordes verurteilte Edmund Zagorski hingerichtet worden. Zuvor war der elektrische Stuhl in dem Bundesstaat fünf Jahre lang nicht eingesetzt worden.

Miller war wegen der Ermordung einer jungen, geistig behinderten Frau im Jahr 1981 zum Tode verurteilt worden. Der in seiner Kindheit sexuell missbrauchte Mann soll die 23-Jährige bei einem Date mit Schlägen und Messerstichen getötet haben. Er wurde 1982 und dann 1987 in einem erneuten Prozess verurteilt.

+++ 2.18 Uhr: Leichnam von George H. W. Bush in Texas beigesetzt +++

Nach viertägigen Trauerfeiern ist der verstorbene US-Präsident George H. W. Bush beigesetzt worden. Der 41. US-Präsident wurde am Donnerstag in College Station im Bundesstaat Texas im Kreise seiner Familie bestattet, wie ein Sprecher mitteilte. Er ruht nahe der nach ihm benannten Präsidentenbibliothek an der Seite seiner im April verstorbenen Frau Barbara und seiner im Alter von nur drei Jahren an Leukämie gestorbenen Tochter Robin.

George H. W. Bush war am Freitag vergangener Woche im Alter von 94 Jahren gestorben. Er hatte die USA von 1989 bis 1993 regiert.