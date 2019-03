Trotz Abschiebungen: Zahl islamistischer Gefährder in Deutschland sinkt nicht

Die Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 7.40 Uhr: Schwere Explosion in ostafghanischer Stadt Dschalalabad +++

Mehrere schwere Explosionen haben die ostafghanische Provinzhauptstadt Dschalalabad erschüttert. Zwei Selbstmordattentäter hätten Sprengstoffwesten gezündet und zwei weitere Angreifer seien von Sicherheitskräften erschossen worden, sagte ein Sprecher der Provinzregierung, Attaullah Chogjani, der Nachrichtenagentur AFP. Der Angriff galt offenbar einem privaten Unternehmen in der Nähe des Flughafens von Dschalalabad.

+++ 6.59 Uhr: Amokforscherin: Mobbing spielt bei Taten kaum Rolle +++

Mobbing spielt nach Ansicht der Gießener Kriminologin Britta Bannenberg bei den wenigsten jungen Amoktätern eine Rolle. Die Wissenschaftlerin analysierte nach der Gewalttat von Winnenden, die sich am 11. März zum 10. Mal jährt, die Motive von 19 Tätern. "Sie fühlten sich vielleicht gemobbt, das hat aber nichts mit der Realität zu tun", ergab ihre Untersuchung. Im Gegenteil, es gebe häufig keine rationalen Motive. "Die Täter sind schwer psychisch gestört."

Amokläufe sind laut Bannenberg keine impulsiven Handlungen, sondern werden mit monatelangem Vorlauf geplant. Die Täter befassten sich "mit Tod, Töten, Terror. Das fällt dem Umfeld auf." Eltern, Mitschüler oder Lehrer komme bei der Verhinderung potenzieller Amoktaten daher eine entscheidende Rolle zu.

Hinter den 20 Taten, die sich seit 1992 in Deutschland ereigneten, steckten vor allem männliche Einzeltäter. Nur zwei Mädchen finden sich in Bannenbergs Auflistung.

+++ 6.45 Uhr: Maas begrüßt Macrons "wertvolle Impulse" für EU-Reformdebatte +++

Bundesaußenminister Heiko Maas hat das flammende Plädoyer des französischen Staatspräsidenten Emmanuel Macron für einen "Neubeginn" in Europa begrüßt. "Eine engagierte Debatte darüber, wie wir uns Europas Zukunft vorstellen, tut der europäischen Demokratie gut, gerade vor den Europawahlen", sagte der SPD-Politiker dem "Tagesspiegel". "Dazu gibt Emmanuel Macron sehr wertvolle Impulse."

In einem Gastbeitrag, der am Dienstag zeitgleich in großen Tageszeitungen der 28 EU-Mitgliedsländer erschien, hatte sich Macron an die Bürger der Europäischen Union gewandt und knapp drei Monate vor der Europawahl tiefgreifende Reformen gefordert. Dazu zählen ein EU-weiter Mindestlohn, ein besserer Grenzschutz, eine europäische Asylbehörde, eine Agentur zum Schutz der Demokratie, das Verbot der Finanzierung europäischer Parteien durch "fremde Mächte", ein strengerer Umgang mit Unternehmen, die sich nicht an europäische Regeln halten - und eine europäische Klimabank.

+++ 6.41 Uhr: Kahn will sich noch nicht in Bayern-Planung einmischen +++

Oliver Kahn steht vor einem Engagement als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern München, will sich aber noch nicht in die Personalplanungen beim Fußball-Rekordmeister einmischen. "Zum jetzigen Zeitpunkt halte ich das für nicht angebracht", sagte der ehemalige Bayern-Torwart dem Magazin "Sport Bild". Der Verein habe "fähige Leute" wie Hasan Salihamidzic, "die sich Tag und Nacht Gedanken über die Kaderkonstellation machen".

Kahn gilt als Nachfolger von Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, Sondierungsgespräche mit Präsident Uli Hoeneß hat es bereits gegeben. "So ein Einstieg bedarf einer Übergangsphase", sagte Kahn. "In die Position des Vorstandschefs, die von Karl-Heinz Rummenigge ausgeübt wird, sollte man in einer Zeit, in der sich Vereine immer weiter zu großen mittelständischen Unternehmen verändern, nicht blauäugig einsteigen." Er sehe es "als großen Vorteil, dass Karl-Heinz dann noch im Klub ist, um diesen Prozess zu begleiten".

+++ 6.07 Uhr: Carlos Ghosn zahlt Kaution - Freilassung des Automanagers erwartet +++

Der in Japan inhaftierte Automanager Carlos Ghosn hat eine Kaution bezahlt und dürfte somit in Kürze freikommen. Das zuständige Bezirksgericht in Tokio teilte mit, dass die festgesetzte Kautionssumme von einer Milliarde Yen (7,9 Mio. Euro) bezahlt worden sei. Damit dürfte der 64-Jährige noch am Mittwoch nach mehr als drei Monaten aus der Untersuchungshaft in Tokio kommen. Das Gericht hatte am Vortag dem Antrag des Verteidigers auf Freilassung gegen Kaution stattgegeben.

Als Bedingung für seine Freilassung hatte Ghosn akzeptiert, dass an seinem Hauseingang eine Überwachungskamera installiert wird. Auch darf er sein Handy nicht frei benutzen und einen Computer nur im Büro seines Anwalts tagsüber unter der Woche benutzen.

+++ 6.05 Uhr: Umfrage: Jeder Zweite hat kein Vertrauen in Banken +++

Das Vertrauen der Deutschen in Banken nimmt laut einer Umfrage seit der Finanzkrise nur langsam wieder zu. 44 Prozent hätten Vertrauen in Banken oder Finanzinstitute, teilte das Meinungsforschungsunternehmen Gallup der Deutsche Presse-Agentur mit. Das waren nur vier Prozentpunkte mehr als im Jahr 2009 unmittelbar nach der Finanzkrise. Noch misstraut nach der repräsentativen Umfrage jeder Zweite (50 Prozent) den Banken.

"Das Vertrauen, das sich die Branche in vielen Jahren mühsam aufgebaut hat, ist innerhalb eines Jahres zusammengebrochen", erklärte Studienleiter Marco Nink. "Von der Finanzkrise hat sich der Ruf der Branche nicht erholt." Allerdings waren die Bundesbürger nach den Daten auch vor der Finanzkrise alles andere als einer Meinung, was ihre Finanzinstitute anging: 2007 hatten 57 Prozent Vertrauen, bei 39 Prozent überwog das Misstrauen.

+++ 5.04 Uhr: Studie: Investoren aus China halten sich in Europa zurück +++

Chinesische Firmen haben im vergangenen Jahr deutlich weniger Geld für Übernahmen in Europa in die Hand genommen. Chinas Direktinvestitionen in den 28 Ländern der EU gingen 2018 um 40 Prozent auf 17,3 Milliarden Euro zurück, wie aus einer Analyse des Berliner Merics-Instituts und der US-Beratungsfirma Rhodium Group hervorgeht. Demnach handelt es sich um den geringsten Wert seit 2014. Trotz des rückläufigen Trends in Europa verzeichnete Deutschland ein deutliches Plus. Die chinesischen Investitionen legten hier gegenüber dem Vorjahr um rund 400 Millionen Euro auf 2,1 Milliarden Euro zu.

+++ 4.37 Uhr: Ministerium: Höchstens neun weitere sichere Herkunftsstaaten möglich +++

Für die Einstufung als so genannte sichere Herkunftsstaaten für Asylbewerber kommen nach Angaben des Bundesinnenministeriums aktuell höchstens neun weitere Länder in Frage. Schutzsuchende aus Gambia, Pakistan, Marokko, Armenien, Algerien, Georgien, Indien, Moldau und der Elfenbeinküste hatten demnach zuletzt regelmäßig eine Anerkennungsquote von weniger als fünf Prozent, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur sagte. Damit kommen diese Länder potenziell für die im Koalitionsvertrag vereinbarte Ausweitung der Liste sicherer Herkunftsstaaten in Frage.

Menschen aus sicheren Herkunftsstaaten können leichter aus Deutschland abgeschoben werden, Asylverfahren lassen sich schneller abwickeln. Die Anerkennungsquote spiegelt den Teil der Schutzsuchenden wider, die hierzulande entweder politisches Asyl, Schutz nach der Genfer Flüchtlingskonvention oder - wie meist bei Bürgerkriegsflüchtlingen - subsidiären Schutz bekommen. Darüber hinaus dürfen manche Asylbewerber trotzdem bleiben, etwa weil sie aus medizinischen Gründen nicht abgeschoben werden; sie tauchen dann aber nicht in der Anerkennungsquote auf.

+++ 4.34 Uhr: Frauen spüren im Job mehr und mehr Vorurteile +++

Frauen fühlen sich im Beruf einer Umfrage zufolge zunehmend mit Vorurteilen wegen ihres Geschlechts konfrontiert. Fast jede Vierte hat solche Situationen schon erlebt, wie eine repräsentative Untersuchung des Meinungsforschungsinstituts Civey für die "Initiative Chefsache" ergab. Der Anteil stieg im vergangenen Jahr leicht von 21,1 auf 23,7 Prozent. Dagegen gab nicht einmal jeder zehnte Mann an, wegen seines Geschlechts Vorurteile zu spüren.

Ein Klassiker sei, dass Führungskräfte jungen Müttern beispielsweise kein Auslandsprojekt zumuten wollten und daher gar nicht erst fragten, sagte Julia Sperling von der Unternehmensberatung McKinsey. Nur etwa jede dritte Frau hält es der Umfrage zufolge für realistisch, im Laufe ihrer Karriere in eine Führungsposition aufzusteigen. Bei den Männern sind es immerhin 43,9 Prozent. Allerdings wollen auch längst nicht alle überhaupt Karriere machen: Rund jede vierte Frau und jeder fünfte Mann schließen das für sich aus - Tendenz steigend. Groß ist der Karrierewunsch nur noch bei 34,3 Prozent der Frauen und 41,6 Prozent der Männer.

+++ 3.55 Uhr: UN: Nordkorea fährt schlechteste Ernten seit mehr als zehn Jahren ein +++

Nordkorea hat nach UN-Angaben im vergangenen Jahr die schlechtesten Ernten seit mehr als einem Jahrzehnt eingefahren. Die Gesamterntemenge sei um 500.000 Tonnen auf 4,95 Millionen Tonnen zurückgegangen, erklärte UN-Koordinator Tapan Mishra. Dadurch sei ein große "Lebensmittel-Lücke" entstanden.

+++ 3.38 Uhr: Trotz Abschiebungen: Zahl islamistischer Gefährder sinkt nicht +++

Die Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland ist trotz erheblicher Bemühungen zur Abschiebung potenzieller Terroristen nicht gesunken. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur hielten sich Anfang Februar 446 Islamisten in Deutschland auf, denen die Sicherheitsbehörden zutrauen, "dass sie erhebliche Straftaten begehen könnten". 330 von ihnen befanden sich zum Stichtag 1. Februar nicht in Haft.

Vor einem Jahr hatte das BKA rund 760 Menschen als islamistische Gefährder eingestuft, mehr als die Hälfte von ihnen befand sich den Angaben zufolge damals in Deutschland.

Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Anfrage mitteilte, wurden 2018 bundesweit 52 Gefährder und weitere Ausländer, die dem islamistisch-extremistischen Spektrum zugerechnet werden, abgeschoben, nachdem ihre Fälle in der "Arbeitsgemeinschaft Status" des Gemeinsamen Terrorabwehrzentrums von Bund und Ländern (GTAZ) behandelt worden waren. 2017 hatte die AG dafür gesorgt, dass 57 Gefährder und andere islamistische Extremisten Deutschland verlassen mussten.

+++ 2.06 Uhr: Zahl der illegalen Grenzübertritte zwischen Mexiko und USA angestiegen +++

Die Zahl der zentralamerikanischen Migranten, die illegal über die mexikanische Grenze in die USA einreisen, ist deutlich angestiegen. Im Februar wurden rund 76.100 Migranten nach einer Einreise aus Mexiko auf US-Territorium gestoppt, wie die US-Grenzpolizei am Dienstag mitteilte. Das ist die höchste monatliche Zahl seit Oktober 2013. Unter den Migranten waren rund 6800 unbegleitete Minderjährige.

Die meisten Migranten kommen aus den zentralamerikanischen Staaten Guatemala, Honduras und El Salvador. Der Chef des US-Grenzschutzes, Kevin McAleenan, sprach von einer "humanitären" Krise und einer Krise der "nationalen Sicherheit".

Im Kampf gegen die illegale Einwanderung will US-Präsident Donald Trump eine Mauer an der Grenze zu Mexiko errichten. Zur Finanzierung des höchst umstrittenen Vorhabens rief er im Februar den Notstand aus, weil ihm der Kongress die Mittel verweigerte.

+++ 1.21 Uhr: Schäuble: AfD-Wähler müssen ernst genommen werden +++

Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble (CDU) hat dazu aufgerufen, AfD-Wähler genauso ernst zu nehmen wie die Wähler anderer Parteien. "Die AfD ist Teil der Politik. Und ihre Wähler sind genauso ernst zu nehmen wie alle anderen Wähler", sagte Schäuble den Zeitungen der Funke Mediengruppe. "Manche wollen den etablierten Parteien nur zeigen, dass sie besser werden müssen. Diese Aufforderung muss man verstehen - und einfach besser werden."

Schäuble kritisierte den Politikstil der rechtspopulistischen Partei. "Die AfD betreibt Opposition, indem sie Lösungen verspricht, die gar nicht realisierbar sind. Das ist unverantwortlich." Zugleich forderte der Bundestagspräsident, im Parlament müsse es "eine Zusammenarbeit aller Beteiligten geben". Das gehe "mal besser und mal schlechter, aber die AfD wird nicht ausgegrenzt".

+++ 0.11 Uhr: Polizei schießt nahe Kassel Mann nieder und verletzt ihn schwer +++

Im nordhessischen Lohfelden haben Polizisten einen Mann niedergeschossen, der zuvor mehrere Schüsse abgegeben haben soll. Der Mann sei dabei am Dienstagabend schwer verletzt worden, teilte das Polizeipräsidium Nordhessen mit. Demnach hatte eine Anwohnerin der nahe Kassel gelegenen Gemeinde am Abend die Polizei alarmiert, weil vom Balkon einer Wohnung Schüsse abgefeuert worden seien. Beamte hätten den Mann angetroffen und von der Dienstwaffe Gebrauch machen müssen. Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht. Weitere Angaben zum Hergang machte die Polizei zunächst nicht. Das hessische Landeskriminalamt übernahm wie in solchen Fällen üblich die Ermittlungen zum Schusswaffeneinsatz der Polizisten.