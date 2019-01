Die Meldungen im Kurz-Überblick:

Sechs Tote bei Zugunglück in Dänemark (10.25 Uhr)

Haftbefehl gegen Autofahrer nach Anschlag auf Feiernde im Ruhrgebiet (9.09 Uhr)

Netflix blockiert Comedy-Sendung nach Kritik aus Saudi-Arabien (8.56 Uhr(

Xi droht Taiwan mit gewaltsamer "Wiedervereinigung" (6.48 Uhr)

CDU-Wirtschaftsrat: Seit 2015 eine Million Zuwanderer neu in Hartz IV (3.16 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 10.25 Uhr: Sechs Tote bei Zugunglück in Dänemark +++

Bei einem Zugunglück auf der Brücke über den Großen Belt (Storebælt) in Dänemark sind sechs Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Dänische Bahngesellschaft DSB mit, wie die Nachrichtenagentur Ritzau berichtete.

+++ 10.07 Uhr: USA setzen Tränengas an Grenze zu Mexiko ein +++

Bei einem Zwischenfall an der Grenze zu Mexiko haben US-Beamte Tränengas eingesetzt. Rund 150 Migranten hatten in der Nacht versucht, einen Grenzzaun nahe San Diego in Kalifornien zu überwinden, wie die Grenzschutzbehörde CBP mitteilte. Kinder und Jugendliche wurden demnach über Stacheldraht gehoben, Erwachsene kletterten über den Zaun oder krochen unten hindurch. Eine Gruppe, die abseits des Zauns südlich der Grenze in Tijuana stand, habe Steine auf die US-Grenzschützer geworfen. Diese hätten daraufhin Pfefferspray und Tränengas eingesetzt und die Steinewerfer zurückgedrängt, hieß es. US-Beamten hatten demnach 25 Flüchtlinge festgenommen, darunter zwei Jugendliche.

In den vergangenen Wochen hatte sich eine große Zahl von Flüchtlingen und anderen Migranten aus Mittel- und Südamerika auf den Weg in die USA gemacht, um dort Zuflucht zu suchen. Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat die Grenze verstärkt gegen Migranten abgeschottet und den Kurs gegenüber Schutzsuchenden drastisch verschärft.

+++ 9.58 Uhr: Mehrere Tote bei Zugunglück in Dänemark +++

Bei einem Zugunglück auf einer Brücke in Dänemark sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Ursache war zunächst unklar, ersten Medienberichten zufolge war auch ein Güterzug an dem Unglück auf der Brücke über den Großen Belt beteiligt. Die 18 Kilometer lange Brücke verbindet Ost- und Westdänemark.

+++ 9.09 Uhr: Haftbefehl gegen Autofahrer nach Anschlag auf Feiernde im Ruhrgebiet +++

Nach einem Anschlag mit einem Auto im Ruhrgebiet ist Haftbefehl wegen mehrfachen versuchten Mordes gegen einen 50-jährigen Mann aus Essen erlassen worden. Das haben Polizei und Staatsanwaltschaft mitgeteilt. Der Mann soll seinen Wagen auf seiner Fahrt in Bottrop und in Essen bewusst mehrfach auf feiernde Menschen zugesteuert haben. Dabei verletzte er insgesamt acht Menschen. Staatsanwaltschaft und Polizei sprachen von einem "gezielten Anschlag".

+++ 9.05 Uhr: Schwerer Sturm über Skandinavien - Zugunglück auf Storebæltbrücke +++

Heftiger Wind hat in weiten Teilen Skandinaviens zu Stromausfällen und Verkehrsbehinderungen geführt. Auch der Fährverkehr wurde durch den Sturm beeinträchtigt. In Schweden waren wegen umgestürzter Bäume mehr als 100.000 Haushalte ohne Strom.

Die Öresundbrücke zwischen Dänemark und Schweden und die 18 Kilometer lange Brücke über den Großen Belt (Storebælt) mussten für den Autoverkehr gesperrt werden. Auf der innerdänischen Brücke kam es am Mittwochmorgen zu einem Zugunglück: Ein Personenzug wurde von einem Gegenstand getroffen und musste hart bremsen. Acht Personen seien leicht verletzt worden, sagte ein Bahnsprecher der dänischen Nachrichtenagentur Ritzau. Es wurde erwartet, dass die Brücken ab 11 Uhr wieder für den Verkehr freigegeben werden.

+++ 9.01 Uhr: Nach Anschlag mit Auto: Zahl der Verletzten hat sich erhöht +++

Nach dem Anschlag mit einem Auto im Ruhrgebiet hat sich die Zahl der Verletzten auf acht erhöht. Eines der Opfer sei schwer verletzt worden, als ein Mann in der Silvesternacht aus Fremdenhass mit seinem Auto mehrfach in Menschengruppen gefahren sei, teilte die Polizei mit. Bislang war die Polizei von fünf Verletzten ausgegangen.

Der 50 Jahre alte Deutsche soll seinen Wagen auf seiner Fahrt nicht nur in Bottrop, sondern auch in Essen bewusst mehrfach auf feiernde Menschen zugesteuert haben. NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sagte nach den ersten Vernehmungen des Festgenommenen: "Es gab die klare Absicht von diesem Mann, Ausländer zu töten." Unter den Verletzten sind Syrer und Afghanen. Staatsanwaltschaft und Polizei sprachen von einem "gezielten Anschlag".

+++ 8.56 Uhr: Netflix blockiert Comedy-Sendung nach Kritik aus Saudi-Arabien +++

Der US-Streaming-Dienst Netflix hat nach einer Beschwerde aus Saudi-Arabien eine Sendung aus seinem Angebot in dem Königreich entfernt. Dies berichtete die "Financial Times" am Dienstag. Die Sendung handele von der Ermordung des saudischen Journalisten Jamal Khashoggi und dem militärischen Engagement Saudi-Arabiens im Jemen. Konkret gehe es um eine Episode der Comedy-Reihe "Patriot Act mit Hasan Minhaj". "Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt, unsere Beziehungen zu Saudi-Arabien zu überdenken. Und ich meine das als Muslim und als Amerikaner", habe der US-Komiker Minhaj darin unter anderem gesagt.

Netflix bestätigte der "Financial Times" den Schritt. Zwar unterstütze der Dienst die künstlerische Freiheit auf der ganzen Welt. Er müsse sich aber an lokale Gesetze halten. Saudische Behörden hätten die Löschung des Videos verlangt, da dieses gegen ein Gesetz gegen Cyberkriminalität verstoße, hieß es. Auch in Saudi-Arabien sei es aber weiterhin über den Youtube-Kanal des Senders zu erreichen.

Die Führung Saudi-Arabiens war in den vergangenen Monaten wegen des Mordes an dem regierungskritischen Journalisten Jamal Khashoggi international in die Kritik geraten. Der Kolumnist der "Washington Post" wurde Anfang Oktober im saudischen Konsulat in Istanbul von aus Saudi-Arabien angereisten Tätern getötet. Eine Reihe von Indizien rückte Thronfolger Mohammed bin Salman, den Sohn des Königs, in die Nähe der Tat.

+++ 8.49 Uhr: Zahl der Toten nach Gasexplosion in Russland auf 14 gestiegen +++

Zwei Tag nach der Gasexplosion in einem Plattenbau in Russland ist die Zahl der Toten auf 14 gestiegen. Die Rettungskräfte hätten weitere Leichen aus dem Trümmern des teilweise eingestürzten Gebäudes geborgen, berichteten die russischen Nachrichtenagenturen RIA Nowosti, TASS und Interfax unter Berufung auf die Behörden. Dutzende Bewohner werden aber noch vermisst.

Die Explosion in dem Plattenbau in der Industriestadt Magnitogorsk im Ural hatte sich am Silvestermorgen ereignet. Am Dienstag fanden die Rettungskräfte ein Baby lebend in den Trümmern. Der zehn Monate alte Junge wurde befreit und zur Behandlung nach Moskau gebracht. Der kleine Wanja hatte die Nacht bei eisigen Temperaturen überlebt, "weil er in einer Wiege lag und warm eingewickelt war", berichtete der Gouverneur Boris Dubrowski. Er erlitt aber schwere Erfrierungen, eine Kopfverletzung und mehrfache Beinbrüche.

+++ 8.40 Uhr: Trump freut sich auf weiteres Treffen mit Kim Jong Un +++

Als Reaktion auf die Neujahrsansprache des nordkoreanischen Machthabers Kim Jong Un hat US-Präsident Donald Trump seine Bereitschaft zu einem weiteren Treffen bekräftigt. In einer kurzen Mitteilung im Kurzbotschaftendienst Twitter erklärte Trump, auch er freue sich darauf, Kim zu treffen. Nordkoreas Machthaber habe "so gut" erkannt, dass sein Land über "großes wirtschaftliches Potenzial" verfüge, fügte Trump hinzu.

Nordkorea Kim Jong Un droht USA mit Ende von Entspannungspolitik DPA

Kim hatte am Neujahrstag gesagt, dass er jederzeit bereit sei, sich erneut mit Trump zu treffen. Sollte Washington seine Blockadepolitik gegen Nordkorea jedoch fortsetzen, müsse sein Land einen "neuen Weg" zum Schutz seiner Interessen erkunden. Was unter dem "anderen Weg" zu verstehen sei, ließ der Machthaber offen.

+++ 7.28 Uhr: Lagerlechfeld wird zweiter Standort für Transportflugzeug A400M +++

Die Bundeswehr will den Transportflieger A400M künftig außer in Niedersachsen auch in Bayern stationieren. Dies werde auf dem Fliegerhorst Lagerlechfeld südlich von Augsburg geschehen, bestätigte der örtliche Bundestagsabgeordnete Hansjörg Durz (CSU) der "Augsburger Allgemeinen". Hauptstandort für das Transportflugzeug ist Wunstorf in Niedersachsen, wohin an diesem Mittwoch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) reisen wird. Mit der Entscheidung sei die Zukunft des Fliegerhorsts Lagerlechfeld langfristig gesichert, sagte Durz. Dort würden 170 Millionen Euro investiert und 500 neue Dienstposten geschaffen.

+++ 7.04 Uhr: Handwerk dringt auf Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Berufen +++

Handwerkspräsident Hans Peter Wollseifer dringt auf eine Rückkehr zur Meisterpflicht in vielen Berufen und warnt vor Marktverzerrungen. "Wir können nicht jeden wild drauflos arbeiten lassen", sagte Wollseifer der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Eine Wiedereinführung der Meisterpflicht in bisher zulassungsfreien Gewerken werde zu mehr Wettbewerbsgerechtigkeit und fairen Marktbedingungen führen. Im Handwerk gebe es eine zunehmend Zahl von Solo-Selbstständigen, dies führe zu massiven Problemen.

"Theoretisch kann jeder einfach einen Auftrag annehmen und machen. Für diese Tätigkeiten sollte man aber qualifiziert sein", sagte Wollseifer. Inzwischen seien Einige unterwegs, die sich zwar als Handwerker betitelten, aber gar nicht ausgebildet seien.

+++ 6.48 Uhr: Xi droht Taiwan mit gewaltsamer "Wiedervereinigung" +++

Chinas Präsident Xi Jinping will die "Wiedervereinigung" mit dem demokratischen Taiwan notfalls auch mit Gewalt erzwingen. China müsse und werde auch wiedervereinigt werden, sagte Xi laut der amtlichen Nachrichtenagentur Xinhua in einer Rede in der Großen Halle des Volkes in Peking. Ein unabhängiges Taiwan widerspreche dem Trend der Geschichte und werde in eine Sackgasse führen.

China wolle eine friedliche Wiedervereinigung erreichen, lasse aber "keinen Raum für separatistische Aktivitäten", sagte Xi weiter. "Wir geben kein Versprechen ab, auf die Anwendung von Gewalt zu verzichten, und behalten uns die Möglichkeit vor, alle erforderlichen Mittel zu ergreifen", fügte er hinzu.

Der Streit um den Status Taiwans geht auf den Bürgerkrieg in China zurück, als die Truppen der nationalchinesischen Kuomintang nach ihrer Niederlage gegen Maos Kommunisten nach Taiwan flüchteten. Seit Gründung der Volksrepublik 1949 betrachtet Peking die Inselrepublik, die selbst demokratische Wahlen abhält, als abtrünnigen Landesteil und droht mit einer Rückeroberung.

+++ 6.41 Uhr: Elf Tote nach Gasexplosion in Magnitogorsk geborgen +++

Zwei Tage nach der folgenschweren Gasexplosion im russischen Magnitogorsk haben Rettungskräfte zwei weitere Leichen aus den Trümmern eines teilweise eingestürzten Wohnhauses geborgen. Damit steigt die Zahl der bestätigten Todesopfer auf elf, wie die Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den Zivilschutz berichtete. Das Schicksal von rund 30 Menschen ist nach wie vor ungeklärt. Viele von ihnen werden unter dem Schuttberg vermutet.

Zwar gelang es den Rettern am Dienstag, einen zehn oder elf Monate alten Jungen schwer verletzt aus den Trümmern zu ziehen. Allerdings sinkt die Hoffnung auf Bergung weiterer Überlebender immer mehr, nicht zuletzt wegen der beißenden Kälte mit bis zu 20 Grad Frost.

+++ 6.13 Uhr: Studie: Jeder zweite Deutsche fürchtet Altersarmut +++

Die Angst vor Altersarmut in Deutschland ist einem Medienbericht zufolge sprunghaft gestiegen. Mehr als jeder zweite Bundesbürger macht sich Sorgen um den eigenen Lebensstandard und eine mangelnde Absicherung im Rentenalter, wie aus einer Umfrage der Beratungsgesellschaft EY zum Verbrauchervertrauen hervorgeht, die der Zeitung "Die Welt" vorliegt. Um 18 Prozentpunkte auf 56 Prozent sei der entsprechende Wert gegenüber dem Vorjahr gestiegen; 2018 seien es bereits zehn Prozentpunkte gewesen.

+++ 5.51 Uhr: Xi: China schließt Einsatz militärischer Mittel gegen Taiwan nicht aus +++

China hat seinen Willen bekräftigt, eine Wiedervereinigung mit Taiwan im äußersten Fall auch mittels militärischer Gewalt zu erzwingen. Präsident Xi Jinping sagte, Peking "behält sich die Option vor, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen". Letztlich werde die Wiedervereinigung Taiwans mit dem Festland erfolgen, sagte Xi. Diese sei im Interesse und zum Wohle der "taiwanischen Landsleute".

Anlass der Rede Xis war die Erinnerung an eine Botschaft aus dem Jahr 1979 an Taipeh, in der die kommunistische Führung in Peking Taiwan zur Wiedervereinigung und zu einem Ende der militärischen Konfrontation aufforderte.

+++ 5.13 Uhr: Dreyer dringt auf Fortschritte bei Rücknahmeabkommen +++

Die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer drängt die Bundesregierung zu Fortschritten bei den Abkommen zur Rücknahme von Flüchtlingen. "Unterstützung vom Bund brauchen die Länder in der Frage der Rücknahmeabkommen, denn die werden auf der Ebene der Nationalstaaten geregelt", sagte die stellvertretende SPD-Vorsitzende der Deutschen Presse-Agentur. "Wenn Innenminister (Horst) Seehofer da Fortschritte erreicht, werden auch die Rückführungszahlen weiter steigen."

Die Zahl der Abschiebungen aus Deutschland bewegt sich in diesem Jahr bisher auf einem ähnlichen Niveau wie im Vorjahr. Viele Landesinnenminister beklagen, dass Abschiebungen häufig am Widerstand der Herkunftsländer scheitern. Sie mahnen eine bessere Kooperation und entsprechende Rücknahmeabkommen mit den Staaten an. Dreyer gibt freiwilligen Rückführungen den Vorzug, wenn sie möglich sind.

+++ 4.34 Uhr: Justiz arbeitet an der Belastungsgrenze +++

Die Justiz arbeitet in vielen Teilen Deutschlands an der Belastungsgrenze. Das ergab eine Umfrage der Deutschen Presse-Agentur in den Bundesländern. Obwohl viele Länder danach das Justizpersonal bereits kräftig aufstocken, mangelt es vielerorts weiter an Personal. Richter und Staatsanwälte ächzen seit langem unter einer Klageflut etwa bei Asylverfahren. Haftanstalten sind in einigen Bundesländern überbelegt. Verdächtige müssen wegen der Überlastung der Justiz immer wieder auf freien Fuß gesetzt werden.

"Die Arbeitsbelastung insbesondere in der Strafjustiz ist enorm hoch", sagte Sven Rebehn, Geschäftsführer des Deutschen Richterbundes, der Deutschen Presse-Agentur. "Vor allem die Staatsanwaltschaften haben sich zum Nadelöhr bei der Strafverfolgung entwickelt."

+++ 3.16 Uhr: CDU-Wirtschaftsrat: Seit 2015 eine Million Zuwanderer neu in Hartz IV +++

Der CDU-Wirtschaftsrat sieht nach wie vor erhebliche Defizite bei der Integration der seit 2015 nach Deutschland gekommenen Flüchtlinge. Generalsekretär Wolfgang Steiger sagte der Deutschen Presse-Agentur, die Aussage "Wir schaffen das" von Kanzlerin Angela Merkel (CDU) aus dem Herbst 2015 sei "leider pauschal bis heute nicht erfüllt. Ich warne davor, wieder in die damalige Blauäugigkeit zu verfallen".

Er fügte hinzu: "Zur ganzen Wahrheit gehört, dass seit 2015 rund eine Million Zuwanderer neu in Hartz IV gefallen sind." Erfreulicherweise habe die Bedürftigkeit bei den Einheimischen deutlich abgenommen. Dieser Zusammenhang werde in den Debatten regelmäßig unterschlagen. "Gerade unser gutes Sozialsystem zieht ja offensichtlich Flüchtlinge aus der ganzen Welt an."

Steiger widersprach damit Arbeitgeberpräsident Ingo Kramer, nach dessen Worten von den rund eine Million Menschen, die seit 2015 nach Deutschland gekommen sind, um die 400.000 einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz haben. Die große Mehrheit davon sei sozialversicherungspflichtig. Merkel habe mit ihrem Satz "Wir schaffen das" richtig gelegen, so Kramer

+++ 3.14 Uhr: NS-Opfer-Suchdienst ITS bekommt neuen Namen +++

Der Internationale Suchdienst ITS benennt sich im Frühjahr um. Er wird dann den Namen "Arolsen Archives - International Center on Nazi Persecution" (Internationales Zentrum für NS-Verfolgung) tragen. Der Hauptgrund für die Umbenennung sei, dass der alte Name nur auf die Ursprungsaufgabe des Suchdienstes verweise, erklärt eine ITS-Sprecherin. "Er lässt wenig Raum für das, was diese Institution noch leistet." So gehörten Bildung, Forschung und Gedenken an NS-Opfer mittlerweile zu den Arbeitsschwerpunkten.

ITS steht für "International Tracing Service" und beschreibt die ursprüngliche Aufgabe nach dem Zweiten Weltkrieg: Die Schicksale von Opfern nationalsozialistischer Verbrechen sollten geklärt werden. Diese Aufgabe erfüllt der ITS bis heute. Knapp 20.000 Anfragen zu Personen gingen in Bad Arolsen 2018 ein - Tendenz steigend. Außerdem will die vom Bund finanzierte Institution im kommenden Jahr die Dauerausstellung "Ein Denkmal aus Papier - Die Geschichte der Arolsen Archives" vorstellen. Darin gehe es um den Suchdienst, seine Arbeit und die Geschichte der NS-Opfer-Suche.

+++ 2.27 Uhr: Trump umwirbt Demokraten im Ringen um Ende der US-Haushaltssperre +++

Im Ringen um ein Ende der Haushaltssperre in den USA hat Präsident Donald Trump Republikaner und Demokraten zu Gesprächen geladen. Beim Kurzmitteilungsdienst Twitter umwarb Trump vor allem die Demokraten: "Grenzschutz und die Mauer-'Sache' und die Haushaltssperre sollten nicht der Punkt sein, an dem Nancy Pelosi ihren Vorsitz beginnt. Wollen wir einen Deal machen?" Die Demokratin Pelosi soll am Donnerstag erneut zur Vorsitzenden des Repräsentantenhauses gewählt werden.

Am Mittwoch soll im Kongress wieder über den Haushalt verhandelt werden. Noch am vergangenen Donnerstag hatte Trump in einer ganzen Salve von Twitter-Botschaften den Demokraten eine Blockadehaltung gegen die "dringend benötigte Mauer" an der Grenze zu Mexiko vorgehalten.

+++ 1.03 Uhr: Göring-Eckardt verzichtet auf weitere Spitzenkandidatur +++

Grünen-Fraktionschefin Katrin Göring-Eckardt hat eine erneute Bewerbung um eine Spitzenkandidatur für ihre Partei bei der nächsten Bundestagswahl ausgeschlossen. "Ich war zweimal Spitzenkandidatin und es war eine tolle Aufgabe. Aber beim nächsten Mal machen das andere", sagte sie den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Zur Frage, ob die Grünen angesichts der guten Umfragewerte einen Kanzlerkandidaten aufstellen sollten, sagte Göring-Eckardt, die nächste Bundestagswahl sei voraussichtlich erst in zweieinhalb Jahren. "Die Europawahlen im Mai werden ein Gradmesser sein, wo die Parteien wirklich stehen."

+++ 0.36 Uhr: Kind in Zoo in den USA von Nashorn attackiert +++

In einem Zoo in Florida ist ein Kind in ein Nashorngehege gefallen und von mindestens einem der Tiere attackiert und verletzt worden. Der Zustand des Kindes, das in ein Krankenhaus in der US-Stadt Melbourne gebracht wurde, war zunächst unklar, wie Behördenvertreter sagten. Medienberichten zufolge war das Kind zwei Jahre alt.

Augenzeugen berichteten, wie das Kind gestolpert und zwischen zwei Stahlpfosten fiel, die die Tiere im Gehege voneinander trennen. Mindestens eines der Nashörner habe das Kind mit der Schnauze "berührt", teilte der Zoo, der 900 Tiere beherbergt, mit. Seit 2009 habe es keinen solchen Zwischenfall gegeben.