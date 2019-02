Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Mann schießt 29-Jährige in Frankfurt am Main auf offener Straße an (8.52 Uhr)

Mehr Verkehrstote - Anstieg bei Unfällen mit Fahrrad und Motorrad (8.39 Uhr)

Australischer Kardinal George Pell inhaftiert (5.24 Uhr)

Zahl der Kleinen Waffenscheine steigt weiter (3.57 Uhr)

Indonesien: Dutzende Goldgräber nach Einsturz einer Mine verschüttet (3.24 Uhr)

Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 10.30 Uhr: Bundeskartellamt erwirkt mehr Werbung für Sportler bei Olympia +++

Die deutschen Sportler und ihre Sponsoren werden in Zukunft erheblich erweiterte Werbemöglichkeiten während der Olympischen Spiele haben. Der Deutsche Olympische Sportbund und das Internationale Olympische Komitee haben sich dem Bundeskartellamt

gegenüber zu einer Öffnung der bisherigen Werbebeschränkungen verpflichtet, teilte die Wettbewerbsbehörde mit. Das IOC hatte mit der Regel 40 der Olympischen Charta die Werbemöglichkeiten von Athleten unter anderem durch das Verbot von Nennung olympischer Begriffe während Olympischer Spiele stark beschränkt. Beim DOSB heißt es dazu: "Die Entscheidung wird beiden Seiten gerecht: Einerseits profitieren die Athletinnen und Athleten durch die Ausweitung persönlicher Rechte, andererseits wird das für den gesamten Sport existenzielle Finanzierungsmodell der Olympischen Spiele gesichert."

+++ 10.29 Uhr: Mindestens 20 Tote nach Zugunglück und Brand in Kairos Hauptbahnhof +++

Nach einem Zugunglück und einem anschließenden Brand in Kairos Hauptbahnhof ist die Zahl der Toten auf mindestens 20 gestiegen. Mindestens 40 weitere Menschen wurden nach übereinstimmenden Angaben von Sicherheitsvertretern und Ärzten verletzt. Demnach war zunächst ein Zug im Ramses-Bahnhof verunglückt und hatte dann einen Großbrand ausgelöst.

+++ 10.12 Uhr: Schweizer nach Syrien-Aufenthalt als IS-Unterstützer verurteilt +++

Ein junges Geschwisterpaar ist in der Schweiz nach einer Syrien-Reise wegen Unterstützung der Terrormiliz Islamischer Staat (IS) verurteilt worden. Laut Anklage waren die Frau und der Mann in einer Moschee in der Schweiz radikalisiert worden und im Jahr 2014 im Alter von 15 beziehungsweise 16 Jahren nach Syrien gereist. Ein Gericht in Winterthur verurteilte sie nach dem Jugendstrafrecht zu Strafen von zehn und elf Monaten Haft auf Bewährung. Es ist das erste Urteil in der Schweiz gegen IS-Reisende.

+++ 10.06 Uhr: Pakistan sperrt seinen Luftraum wegen Spannungen mit Indien +++

Pakistan hat wegen der Spannungen mit Indien seinen Luftraum gesperrt. Wie die Zivilluftfahrtbehörde auf Twitter mitteile, bleibt der pakistanische Luftraum bis auf Weiteres gesperrt. Ein Militärsprecher sagte, die Sperrung sei vor dem Hintergrund der aktuellen Umstände erfolgt.

+++ 9.52 Uhr: Acht Tote nach Brand in sibirischer Stadt Mariinsk gefunden +++

Russische Einsatzkräfte haben nach einem Brand in einem Wohnhaus in Sibirien acht Leichen gefunden, darunter die von drei Kindern. Die Feuerwehrleute hätten die Toten bei Arbeiten in dem verbrannten Holzhaus in Mariinsk im Gebiet Kemerowo gefunden, teilten die Ermittlungsbehörden in der Region rund 3800 Kilometer östlich von Moskau mit. Die Kinder waren demnach zwischen einem Jahr und acht Jahre alt. Womöglich sei der Brand in der Nacht zum Mittwoch von einem Holzofen ausgegangen.

+++ 9.51 Uhr: Unionsfraktionsvize Frei fordert Prüfung des Kölner AfD-Urteils +++

Unionsfraktionsvize Thorsten Frei hat sich dafür ausgesprochen, das Kölner AfD-Urteil prüfen zu lassen. Bei der Frage der öffentlichen Bekanntgabe eines Prüffalls habe das Gericht eine andere Bewertung vorgenommen als das Bundesamt für Verfassungsschutz, sagte Frei den Online-Portalen der Funke Mediengruppe. Er sei der Meinung, dass "das Bundesamt für Verfassungsschutz insgesamt überzeugende Argumente für die Veröffentlichung" habe. Eine Beschwerde halte er deswegen für "angezeigt". Eine inhaltliche Bewertung, ob die Positionen der AfD verfassungswidrig seien, sei nicht vorgenommen worden, so Frei.

+++ 9.34 Uhr: Bundeswehr nimmt Schießübungen nach Moorbrand wieder auf +++

Auf dem Bundeswehr-Testgelände im Emsland soll nach dem wochenlangen Moorbrand vergangenen Jahres wieder geschossen werden. Als Teil eines Testprogramms auf dem Waffenübungsgelände bei Meppen werde an im Schießstand geübt, sagte der Sprecher der Wehrtechnischen Dienststelle 91, Michael Bertschik. Es sollten "dringend erforderliche Erprobungen" fortgesetzt werden. So testet das Militär ein neues Sturmgewehr als Nachfolger für das Modell G36. Aber auch die Erprobung von großkalibrigeren Waffen soll an wieder aufgenommen werden können, etwa der Test von Maschinenkanonen.

+++ 8.52 Uhr: Mann schießt 29-Jährige in Frankfurt am Main auf offener Straße an +++

Auf offener Straße hat ein 49-jähriger Mann in Frankfurt am Main seine frühere Lebensgefährtin angeschossen. Die 29-Jährige wurde schwer am Kopf verletzt, wie die Polizei mitteilte. Danach schoss der Mann sich zunächst selbst in den Kopf und dann auf vier Zeugen, die unverletzt blieben. Er traf ein vorbeifahrendes Auto, dem Fahrer stieß aber nichts zu. Die Frau wurde von Zeugen zu einem Polizeirevier und von dort in ein Krankenhaus gebracht. Der Mann versuchte zu fliehen, wurde aber von der Polizei gefasst. Auch er wurde in eine Klinik gebracht. Als Tatmotiv vermutet die Polizei die kürzliche Trennung des Paars.

+++ 8.42 Uhr: Zahl der Abtreibungen in Deutschland leicht gesunken +++

Die Zahl der Abtreibungen in Deutschland ist im vergangenen Jahr leicht gesunken. 2018 gab es 0,2 Prozent weniger Schwangerschaftsabbrüche als 2017, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Demnach wurden im vergangenen Jahr insgesamt 101.000 Abtreibungen gemeldet. Jedoch gab es im vierten Quartal 2018 1,3 Prozent mehr Schwangerschaftsabbrüche als im Vergleichszeitraum des Vorjahres. 96 Prozent der Abtreibungen wurden nach einem Beratungsgespräch vorgenommen. Bei den restlichen vier Prozent waren medizinische Gründe und Sexualdelikte Begründungen für den Abbruch.

+++ 8.39 Uhr: Mehr Verkehrstote - Anstieg bei Unfällen mit Fahrrad und Motorrad +++

Auf deutschen Straßen sind nach zwei Jahren Rückgang wieder mehr Menschen bei Unfällen ums Leben gekommen. Das Statistische Bundesamt sprach von 3265 Verkehrstoten im Jahr 2018, das sei eine Zunahme von 2,7 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Zugleich handele es sich um den drittniedrigsten Stand seit dem Jahr 1950, berichtete das Amt unter Berufung auf vorläufige Ergebnisse. Nach Ergebnissen aus den ersten elf Monaten geht der Anstieg der Gesamtzahl auf eine Zunahme bei getöteten Fahrrad- und Motorradfahrern zurück. Zwischen Januar und November starben 50 Fahrradfahrer und damit 13,6 Prozent mehr. Hinzu kamen 57 getötete Motorradfahrer, dies bedeutet einen Anstieg um 9 Prozent, wie das Bundesamt mitteilte. Die Zahl sank hingegen bei den Fußgängern um rund sechs Prozent und den Autofahrern um rund zwei Prozent.

+++ 8.07 Uhr: Irans Präsident Ruhani lehnt Rücktritt von Außenminister Sarif ab +++

Irans Präsident Hassan Ruhani hat das Rücktrittsgesuch von Außenminister Mohammed Dschawad Sarif abgelehnt. Sarifs Rücktritt sei nicht im "Interesse des Landes" und er stimme ihm daher nicht zu, schrieb Ruhani am Mittwoch in einem Brief an Sarif, der auf der Internetseite der Regierung veröffentlicht wurde. Sarif, der einer der Architekten des internationalen Atomabkommens ist, hatte seinen Rücktritt eingereicht.

+++ 8.18 Uhr: Deutsche Autobauer verzeichnen erstes Umsatzminus seit 2009 +++

Der Umsatz der deutschen Autobauer ist 2018 um 0,2 Prozent gesunken. Im Jahr zuvor lag das Umsatzwachstum noch mit 4,5 Prozent im Plus, wie eine Analyse der Beratungsgesellschaft EY zeigt. Demnach konnten die Zulieferer ihre Umsätze immerhin noch um 2,1 Prozent steigern. Dazu trug besonders die negative Entwicklungen in den wichtigen Märkten USA und Großbritannien bei. Dorthin gingen die Ausfuhren um fünf beziehungsweise zehn Prozent zurück. Trotz der schwachen Umsatzentwicklung stieg die Zahl der Beschäftigten in der Branche um 1,7 Prozent auf ein Rekordniveau.

+++ 7.34 Uhr: Bremen feiert 200 Jahre Stadtmusikanten +++

Das Märchen der Bremer Stadtmusikanten wird in diesem Sommer 200 Jahre alt, und die Hansestadt feiert das mit Ausstellungen und einem "Stadtmusikantensommer". Als mündliche Überlieferung ist die Geschichte von Esel, Hund, Katze und Hahn zwar noch älter. Doch 1819 wurde das Märchen erstmals gedruckt: Die Brüder Grimm nahmen es in die zweite Auflage ihrer "Kinder- und Hausmärchen" auf. Die Feiern in der Hansestadt beginnen am Samstag, den 3.3. mit einem Konzert Bis zum 1. September ist die Schau "Tierischer Aufstand. 200 Jahre Bremer Stadtmusikanten in Kunst, Kitsch und Gesellschaft" zu sehen.

+++ 7.37 Uhr: Pakistans Militär: Zwei indische Flugzeuge über Kaschmir-Region abgeschossen +++

Einen Tag nach den indischen Luftangriffen in Pakistan haben pakistanische Kampfflugzeuge nach Militärangaben zwei indische Flugzeuge abgeschossen. Die pakistanische Luftwaffe habe die beiden indischen Maschinen im pakistanischen Luftraum über der umstrittenen Kaschmir-Region abgeschossen, teilte der pakistanische Militärsprecher Asif Ghafoor auf Twitter mit. Indien warf Pakistan eine Verletzung seines Luftraums über dem indischen Teil Kaschmirs vor.

+++ 6.25 Uhr: Geburtenrate in Südkorea sinkt auf Rekordtief +++

In Südkorea werden so wenig Kinder geboren wie nie zuvor seit Erfassung der Daten in dem Land vor fast 50 Jahren. Statistisch bekommt eine Südkoreanerin nur noch 0,98 Kinder, 2017 lag die Rate noch bei 1,05. Weltweit zählt Südkorea zu den Ländern mit der niedrigsten Geburtenrate überhaupt. Sie liegt deutlich unter dem sogenannten Reproduktionsniveau von 2,1 Kindern pro Frau, die nötig ist, damit eine Bevölkerung nicht schrumpft. In Deutschland gab es zuletzt wieder einen Geburtenanstieg. Derzeit liegt die durchschnittliche Geburtenrate pro Frau bei 1,59.

+++ 5.24 Uhr: Australischer Kardinal George Pell inhaftiert +++

Der australische Kardinal und frühere Papst-Vertraute George Pell ist nach seiner Verurteilung wegen Kindesmissbrauchs inhaftiert worden. Das ordnete ein Gericht in Melbourne an. Zuvor hatten die Anwälte des 77-Jährigen einen Antrag zurückgezogen, dass der Geistliche gegen Kaution auf freiem Fuß bleiben darf.

+++ 5.04 Uhr: Potenzial für Wohnungen auf Parkhäusern und Discountern +++

Auf Bürogebäuden, Parkhäusern und Discountern könnten einer Studie zufolge Hunderttausende Wohnungen entstehen. Nutzt man auch Supermarkt-Parkplätze und leerstehende Büros klug, könnten ohne einen Quadratmeter zusätzliches Bauland bundesweit sogar mehr als 1,2 Millionen Wohnungen gebaut werden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Untersuchung der TU Darmstadt und des Pestel-Instituts für ein Bündnis von Wohnungs- und Bauverbänden, die der Nachrichtenagentur DPA vorliegt. Bundesweit fehlen schätzungsweise mehr als eine Million

Wohnungen.

+++ 4.48 Uhr: Breakdance öffnet Tanzsport Tür zu Olympia +++

In der bevorstehenden Aufnahme von Breakdance ins Programm der Olympischen Spiele 2024 in Paris sieht der in Deutschland zuständige Verband TAF ein vielversprechendes Signal an den Tanzsport insgesamt. "Damit öffnet sich die Tür zu Olympia", sagte TAF-Präsident Ralf Josat der Nachrichtenagentur DPA. Er hält die Aufnahme weiterer tanzsportlicher Disziplinen ins Programm der Spiele für möglich. Wenn das Internationale Olympische Komitee im kommenden Jahr zustimmt, geht es in Paris in fünf Jahren erstmals um Gold, Silber und Bronze in einem Tanzsport

+++ 4.04 Uhr: Niedersachsen startet Initiative im Bundesrat für Paketboten +++

Niedersachsen startet im Bundesrat eine Initiative gegen Ausbeutung in der Paketzustellung. "Hier gibt es massive Verstöße", sagte Landessozialministerin Carola Reimann (SPD) der Nachrichtenagentur DPA. Es gebe in Deutschland Verstöße unter anderem gegen das Mindestlohn- und das Arbeitszeitgesetz. Zudem würden in der Branche oft Sozialbeiträge nicht ordnungsgemäß abgeführt. Noch im März solle sich die Länderkammer mit der Initiative befassen.

+++ 3.04 Uhr: Im Iran 2018 mehr als 220 Hinrichtungen +++

Im Iran sind im vergangenen Jahr nach Informationen der Bundesregierung 223 Menschen hingerichtet worden. In "mindestens vier Fällen" sei die Todesstrafe auch gegen zur Tatzeit Minderjährige vollstreckt worden, berichteten die Zeitungen der Funke Mediengruppe unter Berufung auf eine Antwort des Bundesaußenministeriums auf eine Anfrage der Grünen im Bundestag. Aufgrund einer Gesetzesänderung bei Drogendelikten sei die Zahl der vollstreckten Todesurteile 2018 jedoch erneut deutlich zurückgegangen. Im Jahr 2016 seien 477 Menschen und 2017 insgesamt 429 Menschen von der iranischen Justiz hingerichtet worden. Die Todesstrafe gibt es nur noch in etwa einem Drittel aller Länder weltweit.

+++ 3.57 Uhr: Zahl der Kleinen Waffenscheine steigt weiter +++

Immer mehr Menschen in Deutschland dürfen verdeckt Schreckschuss-, Reizstoff- und Signalwaffen tragen. Die Zahl der sogenannten Kleinen Waffenscheine, die dazu berechtigen, stieg von Ende Januar 2018 bis Ende Januar 2019 von 565.000 auf knapp 620.000,

wie der "Tagesspiegel" unter Berufung auf eine Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der Grünen berichtet. Das entspricht einem Zuwachs von knapp zehn Prozent. Ende 2014 waren erst knapp 262.500 solcher Erlaubnisse registriert worden. Als möglicher Grund für das gestiegene Interesse an den Berechtigungen wird immer wieder Verunsicherung etwa durch Terroranschläge genannt.

+++ 3.24 Uhr: Indonesien: Dutzende Goldgräber nach Einsturz einer Mine verschüttet +++

Dutzende Goldgräber sind auf der indonesischen Insel Sulawesi nach dem Einsturz einer Mine von Trümmern begraben worden. Dabei sei mindestens ein Mensch ums Leben gekommen, teilten die Behörden mit. Weitere 14 der ohne Genehmigungen arbeitenden Goldgräber seien in dem Bergwerk in der Provinz Nordsulawesi verletzt gerettet worden. Die Suche nach 45 weiteren Menschen werde fortgesetzt. Die Mine liegt rund 3000 Kilometer nordwestlich der Hauptstadt Jakarta. Tödliche Unfälle in Minen, die keine Konzession haben, kommen in Indonesien häufiger vor.

+++ 2.53 Uhr: Bolsonaro würdigt Ex-Diktatoren Paraguays und Brasiliens +++

Brasiliens ultrarechter Präsident Jair Bolsonaro hat frühere Militärdiktatoren seines Landes und des Nachbarlandes Paraguay gewürdigt. Bei einer Veranstaltung am brasilianisch-paraguayischen Riesenstaudamm Itaipú würdigte er unter anderem Paraguays langjährigen Machthaber Alfredo Stroessner. Ohne diesen wäre der Bau des Wasserkraftwerks nicht möglich gewesen, sagte Bolsonaro. Er wolle Stroessner, der Paraguay von 1954 bis 1989 mit eiserner Hand regierte, dafür "ehren". In seiner Lobrede führte Bolsonaro auch eine Reihe von brasilianischen Generälen auf, die das Land in der Zeit der Militärherrschaft von 1964 bis 1985 regierten.

+++ 2.00 Uhr: Kommission für Menschenrechte: Dutzende Tote bei Protesten in Haiti +++

Bei Protesten gegen die Regierung in Haiti sind nach Angaben der Interamerikanischen Kommission für Menschenrechte (CIDH) bisher mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Zudem seien mindestens 77 weitere bei den Demonstrationen verletzt worden, teilte die unabhängige Kommission der Organisation Amerikanischer Staaten auf Twitter mit. Laut CIDH gab es Berichte über gezielte Gewalt gegen die Demonstranten. Die Proteste in Haiti hatten am 7. Februar begonnen. Seither kommt es immer wieder zu größeren Demonstrationen in der Hauptstadt Port-au-Prince und weiteren Städten. Die Menschen demonstrieren gegen Präsident Jovenel Moïse und fordern seinen Rücktritt.

+++ 0.42 Uhr: US-Repräsentantenhaus stimmt gegen Trumps Mauer-Notstand +++

Das US-Repräsentantenhaus hat gegen den von US-Präsident Donald Trump ausgerufenen Notstand zum Bau der Grenzmauer gestimmt. Die von den oppositionellen Demokraten kontrollierte Kongresskammer votierte für eine entsprechende Resolution. Um den Notstand tatsächlich zu beenden, ist jedoch auch ein Beschluss des Senats erforderlich. Dort haben Trumps Republikaner die Mehrheit.

+++ 0.09 Uhr: 13.000 Deutsche im Jahr vorzeitig wegen Verkehrsabgasen gestorben +++

In Deutschland sind laut einer neuen Studie im Jahr 2015 etwa 43.000 Menschen frühzeitig an den Folgen von Feinstaub und Ozon gestorben - etwa 13.000 davon allein durch Emissionen aus dem Verkehrsbereich. Wie eine Studie des umweltnahen Forschungsinstituts International Council on Clean Transportation (ICCT) ergab, summieren sich die negativen Auswirkungen durch den Verkehr auf gesellschaftliche Kosten von 97 Milliarden Euro, etwa drei Prozent des deutschen Bruttonationaleinkommens. Die Forscher führten Daten zum Emissionsverhalten von Fahrzeugen mit Modellen zu Volkskrankheiten zusammen, um die Gesundheitsauswirkungen des Verkehrs auf verschiedenen Ebene zu berechnen. Einbezogen wurden die Emissionen von Pkw, Bussen, Lkw, Schiffen sowie von landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Baumaschinen.

+++ 0.00 Uhr: Nigerias Staatschef Buhari gewinnt Präsidentschaftswahl +++

Bei der Präsidentschaftswahl in Nigeria ist Amtsinhaber Muhammadu Buhari offenbar wiedergewählt worden. Buhari hatte mehr als vier Millionen Stimmen Vorsprung vor seinem Herausforderer Atiku Abubakar, wie offizielle Zahlen zeigten. Der Vorsprung ist uneinholbar, weil nur noch in einem Bundesstaat das Ergebnis ausstand. Vor den Wahlen vom Samstag war ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen dem 76-jährigen Amtsinhaber Buhari und dem früheren Vize-Präsidenten Abubakar vorausgesagt worden. Buhari ist seit 2015 an der Macht. Überschattet wurde die Wahl von gewaltsamen Zwischenfällen mit dutzenden Toten. Beklagt wurden auch Organisationsmängel bei der Wahl.