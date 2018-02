Die Meldungen im Kurz-Überblick:

+++ 8.38 Uhr: Waffenruhe in syrischer Rebellenhochburg Ost-Ghuta in Kraft getreten +++

In der syrischen Rebellenhochburg Ost-Ghuta ist eine fünfstündige Waffenruhe in Kraft getreten. Die von Russland angekündigte "humanitäre Pause" begann um 9.00 Uhr Ortszeit (8.00 Uhr MEZ) und soll bis 14.00 Uhr andauern. Nach Angaben eines AFP-Journalisten in Duma - der größten Stadt in Ost-Ghuta - war es bereits in der Nacht relativ ruhig geblieben. Kurz vor Inkrafttreten der Waffenruhe waren aber einige Artillerieschüsse zu hören.





In der belagerten Rebellenhochburg nahe der syrischen Hauptstadt Damaskus sind knapp 400.000 Menschen eingeschlossen. Nach Angaben der oppositionsnahen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte wurden in den vergangenen neun Tagen bei Luftangriffen auf Ost-Ghuta mehr als 560 Zivilisten getötet, fast ein Viertel von ihnen Kinder.

+++ 8.05 Uhr: Hoch "Hartmut" bringt tiefste Temperatur des Jahres +++

Einen Kälterekord hat der Winter in der Nacht zum Dienstag auf der Zugspitze gebracht. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wurden minus 30,4 Grad auf Deutschlands höchstem Gipfel gemessen - der niedrigste Wert des Jahres. 24 Stunden zuvor waren die Temperaturen auf minus 27 Grad gesunken. Deutschland hat insgesamt wieder eine frostige Nacht erlebt. "Im Norden ist es etwa drei Grad kälter als in der Nacht davor, im Süden etwas wärmer", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Grund ist Hoch "Hartmut", das eisige Luft nach Deutschland bläst. Es bleibt im gesamten Land erst einmal winterlich kalt.

+++ 7.43 Uhr: Staatsanwaltschaft fordert 30 Jahre Haft für Südkoreas Ex-Präsidentin Park +++

Im Korruptionsprozess gegen Südkoreas frühere Präsidentin Park Geun Hye hat die Staatsanwaltschaft 30 Jahre Haft gefordert. Die Anklage forderte zudem eine Geldstrafe in Höhe von 118,5 Milliarden Won (knapp 90 Millionen Euro) gegen die Ex-Staatschefin.



Die heute 66-Jährige soll zusammen mit ihrer langjährigen Vertrauten Choi Soon Sil von drei südkoreanischen Konzernen - Samsung, Lotte und SK - Bestechungsgelder in Höhe von umgerechnet rund 45 Millionen Euro erhalten oder zugesagt bekommen haben. Außerdem soll sie Firmen dazu gedrängt haben, zwei von Chi kontrollierten Stiftungen umgerechnet rund 59 Millionen Euro zu spenden. Park war im Dezember 2016 wegen des weitverzweigten Korruptionsskandals vom Parlament abgesetzt worden. Die Amtsenthebung wurde im März 2017 vom Verfassungsgericht bestätigt. Vor zwei Wochen wurde Parks Vertraute Choi wegen der Korruptionsaffäre zu 20 Jahren Gefängnis verurteilt.

+++ 7.26 Uhr: Deutsche Umwelthilfe hofft auf klares Urteil zu Diesel-Fahrverboten +++

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) hofft auf ein klares Urteil des Bundesverwaltungsgerichts in Leipzig zu Diesel-Fahrverboten. "Ich hoffe, dass die Gerichte mutig sind, dass wir heute in Leipzig eine klare Entscheidung bekommen", sagte DUH-Bundesgeschäftsführer Jürgen Resch im Bayerischen Rundfunk. Auf Grundlage der vorhandenen Straßenverkehrsordnung könne durch Fahrverbote "in den Städten, die heute unter dieser schlimmen Luftqualität leiden, dann auch kurzfristig die saubere Luft einziehen".



Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig verkündet heute Mittag sein Urteil über die Rechtmäßigkeit von Diesel-Fahrverboten in deutschen Städten. Im Kern geht es um die Frage, ob die Länder Fahrverbote anordnen können oder ob dies der Bund regeln muss.

+++ 6.35 Uhr: Arzt an Bord?: Mehr Notfälle auf Flugreisen +++

Mit der steigenden Zahl der Flugreisenden weltweit gibt es auch immer mehr medizinische Notfälle an Bord. Die häufigsten Gründe für Hilfseinsätze im Flieger seien Bewusstlosigkeit (37 Prozent), Atemprobleme (12 Prozent), Übelkeit (10 Prozent), Herzprobleme (8 Prozent) und Krampfanfälle (6 Prozent), berichten kanadische Mediziner im "Canadian Medical Association Journal". Sie zitieren in ihrer Übersichtsarbeit eine große nordamerikanische Untersuchung.

Aber auch das steigende Alter vieler Passagiere und die größere Anzahl der Reisenden mit Gesundheitsproblemen sei für die Zunahme der Notfälle verantwortlich. Wegen uneinheitlicher Zählungen ist unklar, wie oft es insgesamt zu Arzteinsätzen über den Wolken kommt. Schätzungen schwanken von einem Fall auf 62.500 Passagiere bis hin zu einem Fall auf 7700 Reisende. 70 Prozent der Notfälle treten bei Interkontinentalflügen auf.

+++ 6.28 Uhr: Kalifornien lässt komplett selbstfahrende Autos ohne Lenkrad zu +++

In Kalifornien dürfen ab April selbstfahrende Autos ohne Lenkrad und Pedale auf die Straße. Die Verkehrsbehörde des Bundesstaates kippte am Montag die bisherige Anforderung, dass für den Notfall stets ein Mensch als Sicherheitsfahrer am Steuer sitzen müsse. Unter anderem Unternehmen aus dem Silicon Valley hatten sich für die Änderung starkgemacht. Entwickler wie die Google- Schwesterfirma Waymo arbeiten an Technologie für komplett autonome Robotertaxis. Aber auch der Autoriese General Motors stellte dafür jüngst einen Prototypen ohne Lenkrad und Pedale vor.

+++ 5.04 Uhr: Fraktionswechsel: Grüne werden fünftgrößte Gruppe im Europa-Parlament +++

Wegen eines Abgeordnetenwechsels verschieben sich die Machtverhältnisse im Europa-Parlament. Künftig wird die Parteienfamilie der Europäischen Grünen nicht mehr sechst-, sondern fünftgrößte Fraktion des Abgeordnetenhauses mit Sitzen in Brüssel und Straßburg sein. Die Linksfraktion fällt dagegen einen Platz zurück, wie beide Fraktionen der Deutschen Presse-Agentur in Brüssel bestätigten.



Hintergrund sei eine interne Absprache der spanischen Partei Galicischer Nationalistischer Block, wonach Ana Maria Miranda Paz für das letzte Jahr der laufenden Legislaturperiode auf den Abgeordneten Josu Juaristi folgt, sagte ein Sprecher der Linken. Anders als Juaristi wolle Miranda Paz sich jedoch den Europäischen Grünen anschließen, die mit 51 Sitzen bislang einen weniger als die Linksfraktion hatten.

+++ 4.54 Uhr: Überraschung beim Fernsehen - Auto durchschlägt Hauswand +++

Ein Autofahrer ist in Rheinland-Pfalz mit seinem Wagen in eine Hauswand gekracht - und hat die Bewohnerin beim Fernsehen überrascht. Die Frau saß am Montagabend in ihrem Wohnzimmer, als die Front des Autos die Wand durchschlug, wie die Polizei mitteilte. Verletzt wurde die Hauseigentümerin nicht. Der Fahrer hatte in Langenhahn auf einer abschüssigen Straße die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Das Wohnzimmer wurde demoliert.

Das Auto war nur noch Schrott.

+++ 4.36 Uhr: "Hartmut" bringt strengen Frost nach Deutschland +++

Deutschland hat erneut eine frostige Nacht erlebt. "Im Norden ist es etwa drei Grad kälter als in der Nacht davor, im Süden etwas wärmer", sagte ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes (DWD). Grund ist Hoch "Hartmut", das eisige Luft nach Deutschland bläst.

Auf glatten Straßen kam es in der Nacht vereinzelt zu Unfällen. "Es schneit hier und da. Kleinere Unfälle bleiben da nicht aus, es ist aber nichts Dolles dabei", sagte ein Polizeisprecher in Lübeck. Aus Koblenz hieß es: "Der Schneefall sorgt für Behinderungen auf den Straßen." Für den Norden kündigte der DWD leichte Schneeschauer an. Dort seien am Dienstag auch Schneeverwehungen möglich. An den Alpen sei es meist bewölkt, es falle leichter Schnee. In der Mitte scheine häufig die Sonne. Es bleibt im gesamten Land erst einmal winterlich kalt.

+++ 4.35 Uhr: Berichte: Top-Berater Xi Jinpings zu Gast in Washington +++

Im sich zuspitzenden Handelsstreit zwischen China und den USA wird einer der Top-Berater von Präsident Xi Jiping Berichten zufolge für einige Tage zu Gesprächen in Washington sein. Liu He werde eintreffen und voraussichtlich bis Samstag bleiben, schrieben die "Financial Times" und das "Wall Street Journal". Liu gilt in Wirtschaftsfragen als Xis rechte Hand.

In der US-Hauptstadt dürfte Liu ein frostiger Empfang gewiss sein. Die USA beschuldigen China einer Handelspolitik zum Nachteil Amerikas, Strafzölle und ein Handelskrieg drohen. Wie die "Financial Times" weiter berichtet, soll Liu aus Peking eine Botschaft der Öffnung und der Verhandlungsbereitschaft mit in die USA bringen. Die US-Regierung stehe dem aber sehr reserviert gegenüber, man habe dergleichen zu lange gehört, ohne dass Taten gefolgt seien.

+++ 4.04 Uhr: Journalistenverband fordert Aufklärung nach Mord in der Slowakei +++

Nach dem Mord an dem slowakischen Enthüllungsreporter Jan Kuciak fordert der Deutsche Journalisten-Verband (DJV) eine umfassende Ermittlung der Hintergründe. "Der Fall muss umgehend und rückhaltlos aufgeklärt werden - auch, ob die vorher bekannten Bedrohungen von den Behörden ernst genommen wurden und was sie unternommen haben, um den Kollegen zu schützen", sagte DJV-Chef Frank Überall der "Heilbronner Stimme". Der Fall zeige auch, wie wichtig es sei, Journalisten in Europa bei ihrer Arbeit - und damit letztlich die Pressefreiheit - zu schützen. "Das sollten sich auch Politiker bewusst machen."

Kuciak und seine Verlobte waren in ihrem Privathaus erschossen worden. Wahrscheinlichstes Motiv sei die Tätigkeit des Mannes gewesen, sagte Polizeipräsident Tibor Gaspar. Der 27-jährige Kuciak hatte im Internetportal Aktuality.sk regelmäßig über Fälle von mutmaßlichem Steuerbetrug berichtet.

+++ 3.49 Uhr: Empörte Bürger stecken bolivianischen Bürgermeister in Tierfalle +++

Ein bolivianischer Bürgermeister ist von empörten Bürgern öffentlich gedemütigt worden. Javier Delgado sei in der Gemeinde San Buenaventura ein Bein in eine Tierfalle gesteckt worden, wie die Zeitung "El Deber" berichtete. Er habe eine Stunde lang so verharren müssen, erzählte Delgado. Dem Bericht nach waren die Bewohner des Ortes im Departement La Paz unzufrieden mit Delgados Arbeit.

Dem Bürgermeister wurde unter anderem vorgeworfen, gelogen zu haben. Nach eigenen Angaben war Delgado bereits 2015 und 2016 ähnlich bestraft worden. In vielen indigenen Gemeinden des Andenstaates ist Selbstjustiz üblich. Viele Fälle landen vor Gericht. In Extremfällen sind Diebe sogar gelyncht worden.

+++ 3.38 Uhr: USA: Russland soll sofortiges Ende der offensive auf Ost-Ghuta durchsetzen +++

Die USA haben Russland aufgefordert, ein sofortiges Ende der syrischen Offensive auf die Rebellenhochburg Ost-Ghuta durchzusetzen. "Russland hat den Einfluss, diese Operationen zu beenden", erklärte die Sprecherin des US-Außenministeriums, Heather Nauert, im Kurzbotschaftendienst Twitter. Dafür müsse sich Russland an die Verpflichtungen halten, die es mit der UN-Resolution für eine einmonatige Waffenruhe eingegangen sei.





Unter internationalem Druck hatte Russland zuvor einer Feuerpause für Ost-Ghuta zugestimmt. Statt der vom UN-Sicherheitsrat geforderten landesweiten 30-tägigen Waffenruhe befahl Präsident Wladimir Putin allerdings lediglich eine tägliche fünfstündige "humanitäre Pause" sowie die Schaffung von Fluchtkorridoren.

+++ 2.04 Uhr: Chefin der Frauen-Union: CDU ist im 21. Jahrhundert angekommen +++

Die Chefin der Frauen in der CDU lobt die Nominierung vieler Frauen für führende Posten in der Partei und der künftigen Bundesregierung. "Es hat noch nie ein Kabinett gegeben, in dem die CDU mehr als 50 Prozent Frauen nominiert. Jetzt sind wir als CDU im 21. Jahrhundert angekommen", sagte Annette Widmann-Mauz den Zeitungen der "Neuen Berliner Redaktionsgesellschaft". Zu der Tatsache, dass mit Parteichefin Angela Merkel und Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer zwei Frauen an der Spitze der Christdemokraten stehen, sagte sie: "Ich hoffe, dass es Normalität ist. Schließlich war es viele Jahrzehnte normal, dass Männer die Spitze dieser Partei geprägt haben."

+++ 1.19 Uhr: Sechs Tote bei Wohnhausbrand in Russland +++

Sechs Menschen sind bei einem Wohnhausbrand in Tschussowoj im Ural in Russland ums Leben gekommen. Drei der Opfer seien minderjährige Kinder, teilten die Behörden nach Angaben der russischen Agenturen am frühen Dienstagmorgen mit. Weitere vier Bewohner seien mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Die übrigen Bewohner des Hauses, von denen ein Teil über Drehleitern der Feuerwehr in Sicherheit gebracht werde, erhielten Ersatzquartiere in einem nahegelegenen Hotel. Über die Brandursache lagen keine Erkenntnisse vor.

+++ 1.01 Uhr: Großbrand in Tiflis - Einkaufszentrum in Flammen +++

Ein Großbrand hat ein mehrstöckiges Einkaufszentrum in der georgischen Hauptstadt Tiflis erfasst. Alle Feuerwehren der Metropole waren im Einsatz, um das Feuer im Einkauszentrum "Tergi-1" unter Kontrolle zu bringen. Der Brand war aus noch unbekannter Ursache in den oberen Etagen ausgebrochen, berichteten russische Agenturen. "Zum Glück sind keine Menschen zu Schaden gekommen", wurde Bürgermeister Kacha Kaladse zitiert.

+++ 0.31 Uhr: Bericht: Über 30 Tote bei Erdbeben in Papua-Neuguinea +++

Knapp 24 Stunden nach einem schweren Erdbeben im Pazifikstaat Papua-Neuguinea haben die örtlichen Medien von mindestens 30 Toten berichtet. Im nur schwer zugänglichen Landesinneren seien in der Stadt Mendi mindestens 13 Menschen ums Leben gekommen, in Kutubu und Bosave habe es mindestens 18 Tote gegeben, berichtete der "Post Courier". Unter den Toten seien mindestens fünf Kinder. Die Zahl der Verletzten wurde mit über 300 angegeben.

Bei dem Beben der Stärke 7,5 seien zudem schwere Schäden an Gebäuden und Straßen entstanden. Zahlreiche Nachbeben sorgten zudem unter der Bevölkerung für weitere Unruhe. Das Beben ereignete sich frühen Montagmorgen (Ortszeit) im Zentrum der Hauptinsel Neuguinea in einer Tiefe von 35 Kilometern.

+++ 0.21 Uhr: Von eigenen Eltern entführtes niederländisches Baby in Deutschland gefunden +++

Ein in den Niederlanden von den eigenen Eltern entführtes sechs Monate altes Baby ist wohlbehalten in Deutschland aufgefunden worden. Der kleinen Hannah gehe es gut, teilte die niederländische Polizei mit. Sie sei am Abend in einem Ferienpark im niedersächsischen Bad Bentheim nahe der niederländischen Grenze entdeckt worden.



Den Eltern des Mädchens war die Fürsorgepflicht entzogen worden. Sie hatten das Kind am Montagmorgen auf einem Supermarktparkplatz im niederländischen Eersel gewaltsam der Pflegemutter entrissen. Die Polizei hatte daraufhin einen landesweiten Alarm ausgelöst. Vater und Mutter seien festgenommen worden und das Kind an einem sicheren Ort.

+++ 0.06 Uhr: Zwei blinde Passagiere sterben bei Sturz aus Flugzeug in Ecuador +++

Beim Sturz aus einem startenden Flugzeug sind in Ecuador zwei blinde Passagiere ums Leben gekommen. Die Männer hatten offenbar versucht, im Radkasten der Maschine von Guayaquil an der Pazifikküste nach New York zu reisen, wie die Zeitung "El Universo" berichtete. Beim Start stürzten sie auf die Landebahn des Flughafens. Die Identität der Opfer war zunächst unklar. Der Airport wurde vorübergehend geschlossen, wie die Behörde für zivile Luftfahrt DGAC mitteilte. Die Maschine der Fluggesellschaft Latam wurde für weitere Ermittlungen nach Guayaquil zurückbeordert.