Die wichtigsten Meldungen im Überblick:

Gladbeck: Zwei Verletzte bei illegalem Autorennen (9.11 Uhr)

Tschechien: 13 Tote bei Explosion in Bergwerk (8.05 Uhr)

Argentinien: Ex-Präsidentin Kirchner vor Gericht (7.10 Uhr)

Salafisten-Kinder sollen besser geschützt werden (6.40 Uhr)

USA planen auch Truppenabzug aus Afghanistan (2.50 Uhr)





Die Nachrichten des Tages im stern-Ticker:

+++ 11.35 Uhr: Polizei in Norwegen hält Mordvideo aus Marokko für echt +++

Ein Video, das mutmaßlich die Ermordung einer skandinavischen Touristin in Marokko zeigt, ist nach Meinung der norwegischen Polizei höchstwahrscheinlich echt. Zwar sei die technische Analyse noch nicht vollständig abgeschlossen, teilten die Ermittler in Oslo mit. Aber es gebe kein Anzeichen dafür, "dass das Video nicht authentisch ist", hieß es. Die Verifikation in Zusammenarbeit mit den dänischen Behörden dauerte noch an.

Die Leichen zweier 24 und 28 Jahre alten Studentinnen aus Norwegen und Dänemark waren am Montag am Fuß des Berges Toubkal gefunden worden. Die marokkanische Polizei nahm danach vier Verdächtige fest. Nach der Tat tauchte im Internet ein Video auf, in dem zu sehen ist, wie einer offenbar jungen Frau mit einem Messer der Kopf abgeschnitten wird.

+++ 11 Uhr: Umfrage: CDU und Grüne legen in Sachsen leicht zu +++

In Sachsen haben CDU und Grüne einer Umfrage zufolge in der Wählergunst leicht zugelegt. Die CDU gewinnt einen Punkt hinzu und liegt nun bei 29 Prozent, wie aus dem "Sachsen-Trend" des Meinungsforschungsinstituts Insa für die "Bild"-Zeitung hervorgeht. Die Grünen kommen demnach auf neun Prozent (plus zwei Punkte). Die AfD ist unverändert bei 25 Prozent, auch die Linke hält ihren Wert aus der vorangegangenen Befragung und liegt bei 18 Prozent.

Die SPD verliert demnach einen Punkt und liegt nun bei zehn Prozent. Auch die FDP gibt um einen Punkt nach und kommt auf sechs Prozent. Zuletzt wurde der "Sachsen-Trend" Ende August erstellt.

+++ 10.39 Uhr: Generalbundesanwalt hat 2018 gegen 905 mutmaßliche Islamisten ermittelt +++

Die Zahl der Ermittlungsverfahren gegen mutmaßliche islamistische Terroristen ist in den vergangenen drei Jahren dramatisch gestiegen. Das geht aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Anfrage der FDP-Fraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Im Jahr 2015 hatte der Generalbundesanwalt demnach 108 Verfahren gegen Verdächtige aus dem islamistischen Milieu eingeleitet. 2017 waren es 1052 Ermittlungsverfahren gegen 1173 Beschuldigte. In diesem Jahr (Stand 10. Dezember) richteten sich 855 Verfahren gegen insgesamt 905 Tatverdächtige.

Zwar wurde im vergangenen Jahr eine Vielzahl der Ermittlungsverfahren wieder eingestellt. Hier steht der Verdacht im Raum, dass sich insbesondere Afghanen oft selbst falsch bezichtigen, um einer Abschiebung zu entgehen. Die konstant hohen Zahlen erlassener Haftbefehle und Verurteilungen belegen jedoch eine akut hohe Gefährdungslage in Deutschland.

+++ 10.34 Uhr: BDI: Deutschland verliert in Sachen Innovationen den Anschluss +++

Deutschland gehört weiterhin zu den innovativsten Ländern der Welt: Die Bundesrepublik belegt im internationalen Vergleich den vierten Platz hinter Singapur, der Schweiz und Belgien, wie der Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) am Freitag mitteilte. Der Abstand zur Spitze werde aber größer, warnte der Unternehmensverband. "Diesen Trend gilt es zu stoppen", forderte BDI-Chef Dieter Kempf. Die Politik müsse handeln.

Der BDI lässt jährlich die Innovationsstärke von 35 Volkswirtschaften untersuchen. In diesem Jahr übernahm Singapur die Führung von der Schweiz, die seit 13 Jahren an der Spitze gestanden hatte. Die Bundesrepublik stehe an der Spitze eines "hart umkämpften Mittelfelds", erklärte der BDI: Schweden, die USA und Großbritannien folgten mit geringem Abstand. China steht demnach derzeit auf Platz 25 - die Innovationsleistung der Volksrepublik steige aber derzeit dreimal schneller als die der EU.

+++ 10.17 Uhr: Nach tödlichem Unfall: Uber nimmt Tests mit selbstfahrenden Autos wieder auf +++

Die Roboterwagen des Fahrdienst-Vermittlers Uber sind neun Monate nach einem tödlichen Unfall zurück auf der Straße. Am Donnerstag wurden die autonomen Testfahrten in der Stadt Pittsburgh wieder aufgenommen, wie Uber bestätigte. Zuvor hatte die Verkehrsbehörde des US-Staates Pennsylvania dies genehmigt. In San Francisco und im kanadischen Toronto sind die Autos zunächst von Menschen gesteuert unterwegs. Uber betont, seit dem Unfall habe man die Sicherheitsvorkehrungen verbessert.

Die Roboterwagen-Tests waren eingestellt worden, nachdem eines der Fahrzeuge im März eine Fußgängerin in Arizona getötet hatte. Es war der erste und bisher einzige tödliche Unfall mit einem selbstfahrenden Auto.

+++ 10.09 Uhr: Nach Ausspäh-Versuch: Erhöhte Polizeipräsenz am Flughafen Stuttgart +++

Nach dem Verdacht auf Ausspähungen am Stuttgarter Flughafen bleibt die Polizeipräsenz dort vorerst erhöht. Die Bundespolizei werde ihre am Mittwochabend eingeleiteten Maßnahmen bis auf Weiteres aufrecht erhalten, sagte ein Behördensprecher am Freitag. Nach Informationen des Südwestrundfunks sucht die Polizei nach vier Menschen.

Zwei von ihnen sollen Vater und Sohn sein und aus Nordrhein-Westfalen stammen. Sie seien der französischen Polizei bereits nach dem Anschlag auf den Straßburger Weihnachtsmarkt aufgefallen, als sie am Pariser Flughafen Charles de Gaulle Fotos vom Terminal gemacht haben sollen. Es handele sich um die selben Männer, die auch in Stuttgart gesichtet worden seien, berichtete der SWR. Der Sprecher der Bundespolizei Baden-Württemberg wollte sich dazu nicht äußern. Er könne dies weder bestätigen noch dementieren.

+++ 9.35 Uhr: Zeichner und Lyriker F.W. Bernstein gestorben +++

Der Zeichner und Lyriker F.W. Bernstein ist tot. Der Künstler, der eigentlich Fritz Weigle hieß, sei am Donnerstag nach langer Krankheit im Alter von 80 Jahren gestorben, teilte das Caricatura Museum Frankfurt am Freitag mit. Bernstein war vor allem für seine Arbeit für die Satiremagazine "Pardon" und "Titanic" sowie als Mitbegründer der "Neuen Frankfurter Schule" bekannt geworden. Er lebte in Berlin.

+++ 9.28 Uhr: VW streicht bis zu 7000 Stellen in Emden und Hannover +++

Beim Hochfahren der E-Auto-Produktion könnten an den VW-Standorten Emden und Hannover insgesamt bis zu 7000 Stellen wegfallen. Dies sei aber nur möglich, wenn Altersteilzeitregelungen voll ausgeschöpft würden, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus gut informierten Kreisen. In diesem Fall könnten bis zu 4000 Stellen in Hannover und bis zu 3000 in Emden gestrichen werden. Dies sei aber nur auf freiwilliger Basis möglich. In Hannover blieben dann gut 10 000 Beschäftigte, in Emden etwa 6000. Zuvor hatte die "Frankfurter Allgemeine Zeitung" darüber berichtet.

Hintergrund ist, dass die Produktion von Elektroautos als weniger aufwendig gilt. Um die Umstellung an den beiden Standorten abzufedern, wurde eine Beschäftigungssicherung bis Ende 2028 vereinbart. Gleichzeitig können nach dpa-Informationen Zukunftsjobs rund um den Megatrend Digitalisierung in den Werken entstehen. Befristet Beschäftigten will Volkswagen Verträge bei Porsche und im VW-Werk in Kassel anbieten.

+++ 9.11 Uhr: Zwei Verletzte bei illegalem Autorennen in NRW +++

Bei einem illegalen Autorennen in Gladbeck in Nordrhein-Westfalen sind zwei Menschen verletzt worden. Bei dem Rennen zwischen einem 18-Jährigen und einem 21-Jährigen kam es am Donnerstagabend zu einem schweren Unfall, wie die Polizei Recklinghausen mitteilte. Der Wagen des 18-Jährigen geriet demnach ins Schleudern und prallte gegen mehrere geparkte Autos. Dabei wurden der Jugendliche und seine Beifahrerin verletzt. Sie kamen danach ins Krankenhaus.

Bei dem Unfall entstand nach ersten Schätzungen zudem ein Sachschaden von mindestens 80.000 Euro. Der 21-jährige Fahrer des anderen Wagens wurde im Zuge der Ermittlungen rasch identifiziert. Die Polizei nahm ihm und dem 18-Jährigen ihre Führerscheine ab.

+++ 8.29 Uhr: Mord an Rucksack-Touristinnen: Weitere Hinweise auf Terror +++

Nach dem Mord an zwei skandinavischen Touristinnen in Marokko verdichten sich die Hinweise auf einen Terrorakt. Die marokkanischen Ermittler untersuchten die Echtheit von Videos, in denen die vier festgenommenen Verdächtigen IS-Chef Abu Bakr al Bagdadi einen Treueeid leisten, teilte die Staatsanwaltschaft am späten Donnerstagabend mit. Die Videos wurden demnach in der Woche vor dem Verbrechen an den Studentinnen aufgenommen.

Die Leichen der 24 und 28 Jahre alten Frauen aus Norwegen und Dänemark waren am Montag am Fuß des Berges Toubkal gefunden worden. Die marokkanische Polizei nahm danach vier Verdächtige fest

+++ 8.25 Uhr: Tumulte bei AfD-Veranstaltung: Polizist verletzt +++

Bei Tumulten auf einer politischen Veranstaltung in Köln ist ein Polizist verletzt worden. Laut Medienberichten und dem Twitteraccount der AfD NRW soll es sich um eine AfD-Veranstaltung gehandelt haben, die Tumulte wurden laut Polizei von einigen Dutzend Gegnern der Veranstaltung ausgelöst. Zu Beginn liefen den Angaben zufolge mehrere von ihnen auf das Podium, skandierten Parolen und entrollten Transparente.

Polizisten hätten dann versucht, die Gegner von der Bühne zu führen, teilte die Polizei mit. Dabei sei Widerstand geleistet worden. Während des Abführens der Demonstranten sei der Polizist von der Bühne gestürzt, erklärte ein Polizeisprecher am Freitagmorgen. Demnach ist noch unklar, ob der Mann selbst stürzte oder von der Bühne gezerrt wurde. Am Donnerstag hatte es zunächst geheißen, der Mann sei "vom Podium gezerrt" worden. Bei dem Sturz erlitt der Mann demnach "erhebliche" Verletzungen . Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus.

+++ 8.05 Uhr: Mindestens 13 Tote bei Unglück in tschechischem Bergwerk +++

Bei einem Unglück in einem tschechischem Kohlebergwerk sind mindestens 13 Bergleute ums Leben gekommen. Zehn weitere Menschen seien bei der Methangasexplosion in einer Zeche in Karvina im Osten des Landes verletzt worden, sagte ein Sprecher der Betreiberfirma OKD. Elf der Toten stammten demnach aus Polen.

+++ 7.40 Uhr: Französische Nationalversammlung billigt Macrons Zusagen an "Gelbwesten" +++

Die französische Nationalversammlung hat die milliardenschweren Zusagen von Präsident Emmanuel Macron an die Protestbewegung der "Gelbwesten" gebilligt. Die Abgeordneten stimmten in der Nacht zum Freitag mit großer Mehrheit für die Reformen, die mehr Geld für einen Teil der Mindestlohn-Bezieher und Entlastungen für Arbeitnehmer und Rentner vorsehen. Nach einer mehr als 13-stündigen Debatte votierten 153 Abgeordnete für das Reformpaket, neun stimmten dagegen und 58 enthielten sich.

Macrons Gesetz zu "wirtschaftlichen und sozialen Notmaßnahmen" sieht unter anderem vor, dass Mindestlohn-Bezieher künftig rund 100 Euro monatlich mehr bekommen sollen. Arbeitnehmer müssen von 2019 an keine Steuern und Sozialabgaben mehr auf Überstunden zahlen. Geplant sind zudem Entlastungen für Rentner, die über weniger als 2000 Euro monatlich verfügen. Davon sollen fünf Millionen Rentner profitieren.

+++ 7.10 Uhr: Argentiniens Ex-Präsidentin Kirchner wird Korruptionsprozess gemacht +++

Der ehemaligen argentinischen Präsidentin Cristina Kirchner wird wegen eines Bestechungsskandals der Prozess gemacht. Ein Berufungsgericht bestätigte am Donnerstag eine entsprechende Anordnung des Richters Claudio Bonadio. In der Korruptionsaffäre geht es um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen von umgerechnet rund 140 Millionen Euro, die zwischen 2005 und 2015 von Bauunternehmern an Regierungsmitglieder geflossen sein sollen.

Richter Bonadio sieht Kirchner und ihren 2010 verstorbenen Ehemann Néstor Kirchner als Urheber des Schmiergeldsystems. Néstor Kirchner war von 2003 bis 2007 Präsident des südamerikanischen Landes. Seine Frau folgte ihm 2007 ins Amt und hatte dieses bis 2015 inne.

+++ 6.40 Uhr: Verfassungsschutzchef für besseren Schutz von Salafisten-Kindern +++

Im Zusammenhang mit Kindern aus IS-Rückkehrer- und Salafisten-Familien hat sich Hamburgs Verfassungsschutzchef Torsten Voß für eine Erweiterung der Kompetenzen der Landesämter ausgesprochen. Vor allem im Interesse der Kinder sollte es dem Verfassungsschutz ermöglicht werden, auch Daten von unter 14-Jährigen zu speichern, auch um sie bei einer Gefährdung des Kindswohls an andere Behörden weitergeben zu können, sagte er der DPA. "Zurzeit ist es so, dass wir der Kinder- und Jugendhilfe gar keine Informationen geben dürfen." Zuallererst gehe es um den Schutz der Kinder. "Aber: Kinder wurden vom IS auch indoktriniert und instrumentalisiert." Er erinnerte an einen Zwölfjährigen, der 2016 einen Anschlag auf den Ludwigshafener Weihnachtsmarkt plante. "Und damit sind solche Fälle jetzt auch ein Thema für die Sicherheitsbehörden."

+++ 4.50 Uhr: Japan plant Rekordausgaben für Verteidigung +++

Trotz der hohen Staatsverschuldung stockt Japan seine Militärausgaben auf Rekordhöhe auf. Die Regierung des rechtskonservativen Ministerpräsidenten Shinzo Abe billigte am Freitag einen Etatentwurf im Volumen von 5,26 Billionen Yen (41 Milliarden Euro) für den Verteidigungshaushalt im kommenden Fiskaljahr, das am 1. April beginnt, wie Medien meldeten. Damit sollen unter anderem erhöhte Ausgaben für ein Raketenabwehrsystem sowie Kampfflugzeuge der Schutzmacht USA finanziert werden. Japan will angesichts der Aufrüstung des Nachbarn Chinas zudem ein für Helikopter ausgelegtes Schiff zum Flugzeugträger umbauen.

+++ 2.50 Uhr: USA planen auch Truppenabzug aus Afghanistan +++

US-Präsident Donald Trump will jetzt auch zahlreiche US-Soldaten aus Afghanistan abziehen. "Diese Entscheidung wurde getroffen. Es wird einen bedeutenden Abzug geben", sagte ein US-Regierungsvertreter am Donnerstag der Nachrichtenagentur AFP. Derzeit sind in Afghanistan rund 14.000 US-Soldaten im Einsatz, entweder für die Nato-Ausbildungs- und Unterstützungsmission "Resolute Support" oder für Anti-Terror-Operationen. Laut "Wall Street Journal" sollen mehr als 7000 US-Soldaten abgezogen werden.

+++ 00.50 Uhr: Mindestens fünf Tote bei Explosion in Bergwerk in Tschechien +++

Bei einer Gasexplosion in einer Mine in Tschechien sind mindestens fünf Bergarbeiter ums Leben gekommen. Ein Sprecher des Bergbauunternehmens OKD sagte am Donnerstag, bei dem Unglück im osttschechischen Karvina seien zudem rund zehn Arbeiter verletzt worden. Acht Menschen würden noch vermisst. Die Rettungsarbeiten seien noch im Gange.

Demnach kam es in der Mine am Donnerstagnachmittag zu einer Methangas-Explosion. Bei den Todesopfern handelt es sich vermutlich um Polen, die für das polnische Bergbauunternehmen Alpex in der CSM-Mine in Karvina arbeiteten. Karvina liegt rund 300 Kilometer östlich von Prag.

+++ 00.10 Uhr: Armee erschießt Palästinenser im Westjordanland +++

Israelische Soldaten haben im besetzten Westjordanland einen Palästinenser erschossen, der nach Angaben der Armee eine Straßensperre durchbrechen wollte. Soldaten hätten das Feuer auf ein Fahrzeug eröffnet, das versucht habe, nahe Ramallah eine militärische Absperrung zu durchbrechen, teilte die israelische Armee am Donnerstagabend mit. Einer der Insassen sei getötet worden. Das palästinensische Gesundheitsministerium gab ebenfalls die Tötung bekannt, machte aber keine Angaben zu den Umständen.