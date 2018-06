+++ 10.45 Uhr: Zweijähriger Junge ertrinkt im Zoo Frankfurt (Main)

Ein zweijähriger Junge ist im Frankfurter Zoo in einem Wassergraben ertrunken. Das Unglück ereignete sich am Freitagnachmittag in der Nähe des Streichelgeheges. Das bestätigte die Polizei in Frankfurt. Demnach fiel der Junge aus noch ungeklärter Ursache in einen Wassergraben des benachbarten Kamelgeheges.

Das Unglück ereignete sich gegen 16.30 Uhr. Kurz darauf erreichten Rettungskräfte den Unfallort. Ihnen gelang es nicht mehr, den Jungen zu reanimieren. Er starb im Rettungswagen auf dem Weg ins Krankenhaus. Der Zweijährige war mit Familienangehörigen in den Zoo gekommen. Wie es genau zu dem Unglück kam, ist noch unklar.

Die "Frankfurter Neue Presse" berichtet, dass das Kind von seiner Familie leblos im Wassergraben entdeckt wurde. Die Polizei untersucht den Unfallhergang. Der Zoo wird am Samstag wie gewohnt geöffnet sein. "Ich bin zutiefst erschüttert über dieses schreckliche Unglück. In meinen Gedanken bin ich bei der Familie und den Angehörigen des Kindes", sagte Frankfurts Kultur-Dezernentin Ina Hartwig.

+++ 9.12 Uhr: Riesenpython verschlingt Frau in Indonesien +++

In Indonesien hat eine Riesenpython eine Frau verschlungen. Die Leiche der 54-Jährigen sei auf der Insel Muna im Magen der sieben Meter langen Schlange gefunden worden, teilte die Polizei am Samstag mit. "Bewohner befürchteten, dass die Schlange das Opfer verschluckt haben könnte, also haben sie sie getötet", sagte der örtliche Polizeichef.

Rund hundert Menschen hatten am Donnerstagabend eine Suchaktion gestartet, nachdem die Frau nicht aus ihrem Gemüsegarten zurückgekehrt war. Der Garten befindet sich dem Polizeichef zufolge unterhalb einer Felswand, wo es viele Schlangen gibt.

Die aufgeblähte Python wurde demnach im Dorf Persiapan Lawela etwa 30 Meter entfernt von den Sandalen und der Machete der Frau gefunden. Laut der Polizei wurde das Opfer mit dem Kopf zuerst gefressen, ihr Körper sei noch intakt im Magen des Tieres gewesen.

+++ 6.45 Uhr: 18 mutmaßliche G20-Randalierer nach neuer Fotofahndung identifiziert +++

Einen Monat nach Beginn der zweiten öffentlichen Fahndung der Hamburger Polizei nach mutmaßlichen G20-Randalierern sind 18 der 101 Gesuchten identifiziert. Wie eine Polizeisprecherin weiter mitteilte, gab es zum ersten Fahndungsaufruf vom Dezember vergangenen Jahres keine neuen Identifizierungen. Von den 107 Verdächtigen sind der Soko "Schwarzer Block" 35 Personen inzwischen bekannt.

Mitte Mai hatten Polizei und Staatsanwaltschaft die Bilder von 101 Frauen und Männern veröffentlicht. Ihnen werden Straftaten wie schwerer Landfriedensbruch, Brandstiftung, gefährliche

Körperverletzung oder Plünderung vorgeworfen.

+++ 4.04 Uhr: Justizministerin wünscht wegweisende Urteile bei Asylverfahren +++

Bundesjustizministerin Katarina Barley hat an die Obergerichte appelliert, schneller Klarheit über Asylklagen zu schaffen. "Wir brauchen deshalb dringend Leiturteile", sagte die SPD-Politikerin der "Augsburger Allgemeinen" (Samstag). "Wenn bestimmte, typische Fälle von einer höheren Instanz beurteilt werden, entsteht mehr Rechtssicherheit für eine Vielzahl gleich gelagerter Fälle." Dies werde auf mittlere Sicht zu einer Verfahrensbeschleunigung beitragen.

Der Bund werde die Länder, "die ja in erster Linie dafür zuständig sind, dabei unterstützen, die Leistungsfähigkeit der Justiz noch weiter zu verbessern", sagte Barley. Sie erinnerte an den "Pakt für den Rechtsstaat", auf den sich Union und SPD in ihren Koalitionsverhandlungen geeinigt hatten. Darin seien allein 2000 zusätzliche Richterstellen sowie weiteres Personal vorgesehen.

+++ 4.01 Uhr: Von der Leyen fordert 25 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr +++

Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) fordert einem Zeitungsbericht zufolge bis zum Ende der Legislaturperiode im Jahr 2021 rund 15 Milliarden Euro mehr für die Bundeswehr als ihr bislang von Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD) zugestanden wurde. Dies berichtete die "Bild"-Zeitung (Samstagausgabe) unter Berufung auf einen vertraulichen Bericht aus dem Verteidigungsministerium.

Für das Folgejahr 2022 fordert von der Leyen demnach noch einmal zehn Milliarden Euro mehr als bislang eingeplant. In dem 17-Seitigen Papier listet die Verteidigungsministerin nach Angaben der "Bild" im Detail auf, warum die Kosten so dramatisch steigen sollen. Am meisten schlagen demnach Rüstungsausgaben sowie Kosten für Personal und Betrieb zu Buche.

+++ 1.58 Uhr: Verdächtiger Kölner wollte zum IS reisen +++

Der in Köln festgenommene Tunesier Sief Allah. H. hat sich einem Zeitungsbericht zufolge durch seine Ausreiseversuche zur Dschihadistenmiliz Islamischer Staat (IS) verraten. Das Bundesamt für Verfassungsschutz war bereits im April 2017 wegen der Ausreisepläne auf den 29-Jährigen, der in seiner Wohnung den Biokampfstoff Rizin für einen Giftanschlag hergestellt haben soll, aufmerksam geworden, wie der "Kölner Stadt-Anzeiger" in einer Vorabmeldung vom Freitag unter Berufung auf Sicherheitskreise berichtete.

Bei der Festnahme des Tunesiers fand sich dem Blatt zufolge ein Schlüssel, der neben seinen beiden Wohnungen zu acht weiteren leer stehenden Objekten gepasst habe. Dort suchten die Ermittler demnach am Freitag nach weiteren Hinweisen auf ein Attentat mittels Biobombe, deren Kern das hochtoxische Rizin freigesetzt hätte.

NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) sprach im Interview mit dem "Kölner Stadt-Anzeiger" von einer "neuen Qualität der Gefährdung durch islamistische Extremisten". Der Anwalt des inhaftierten 29-Jährigen wollte sich auf Anfrage der Zeitung zunächst nicht zu dem Fall äußern.